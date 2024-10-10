Selectel и Arenadata запустят аналитическую СУБД на выделенных серверах

10 октября 2024 года, Москва: Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России, и ведущий российский разработчик на рынке систем управления и обработки данных Arenadata объявили о технологическом партнерстве. Об этом было анонсировано в рамках конференции Selectel Tech Day 2024.

Благодаря сотрудничеству компании смогут предложить рынку новое решение в сфере управления большими данными — аналитическую СУБД Arenadata DB (ADB) уровня Enterprise на выделенных серверах Selectel. Arenadata DB предназначена для работы с большими аналитическими запросами и способна содержать в корпоративном хранилище десятки и сотни ТБ данных. Готовые конфигурации выделенных серверов Selectel позволяют быстро развернуть решение, интегрировать его с действующими IТ-системами компании и запустить проект в минимальные сроки без необходимости закупать собственное серверное оборудование. Решение может быть особенно актуально для банков и финтеха, ритейла, телекоммуникационных компаний, производственных и добывающих предприятий, государственного сектора.

Согласно сложившейся практике, Arenadata DB разворачивается on-premise (на локальном оборудовании клиентов), что требует дополнительных инвестиций в серверное оборудование, или в облаке, что может накладывать ограничения на максимальный размер базы данных. Новое решение использует опыт Selectel и предлагает протестированные конфигурации выделенных серверов, доступные к быстрому заказу и масштабированию при росте нагрузки — такой подход позволит сочетать производительность выделенной и гибкость облачной инфраструктуры. Использование bare metal (выделенных серверов) позволит клиентам получить более высокую и предсказуемую производительность и обеспечить изоляцию на уровне инфраструктуры. Также это даст возможность размещения в аттестованном сегменте ЦОД Selectel, что вместе с сертификатами самой Arenadata DB позволяет построить производительное, защищённое и аттестованное решение, соответствующее особым требованиям банков и других крупных корпораций и при этом оптимизировать расходы на IT-инфраструктуру.

«В последние годы мы активно работаем с Enterprise-сегментом и развиваем нашу линейку сервисов, в том числе, в соответствии с запросами со стороны крупных компаний. Мы видим, что при запуске решений для работы с большими объемами данных бизнес предъявляет всё более высокие требования к IT-инфраструктуре. Благодаря нашему партнерству с Arenadata и широкой экспертизе Selectel в bare metal, заказчики смогут получить готовое решение с максимальной производительностью и развернуть базу для хранения и обработки больших данных с соблюдением всех требований информационной безопасности и без капитальных вложений в собственную инфраструктуру», — отметил Александр Тугов, директор по развитию услуг Selectel.

«Развитие современного IТ-рынка напрямую связано с технологическими партнерствами. И наша коллаборация с Selectel — яркий тому пример. Взаимодействие двух лидеров из разных направлений создаст синергию, которая позволит клиентам получить необходимое решение в области хранения и работы с данными. Оно даст возможность оперативно обрабатывать сложные аналитические запросы, обеспечивая при этом максимальную производительность, гибкость и безопасность», — подчеркнул Антон Мартынов, директор по работе с партнерами Arenadata.

Arenadata DB (ADB) — аналитическая распределённая MPP-СУБД, построенная на базе проекта с открытым исходным кодом Greenplum. Arenadata DB применяется в критически важных системах, работающих с большими объемами данных. С Arenadata DB можно построить надёжное, масштабируемое корпоративное хранилище данных, которое будет расти вместе с потребностями компании. Продукт активно используют ведущие российские банки, телеком-операторы, ритейлеры, промышленные компании и интернет-сервисы.

Arenadata DB подходит для компаний, имеющих более 3 ТБ данных с тенденцией к росту объёма данных. С помощью продукта заказчики могут: