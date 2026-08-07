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Бесплатно мигрируем ваши проекты в Selectel

Детально изучим проект и требования, подготовим план миграции и перенесем ваши информационные системы на нашу инфраструктуру — бесплатно и с минимальным даунтаймом.

500+ завершенных переездовКоманда опытных администраторовТехподдержка 24/76 дата-центров уровня Tier IIIPCI DSS и 152-ФЗ

Посмотрите, как мы будем решать ваши задачи по миграции инфраструктуры

У нас 50+ продуктов, которые помогут вашим проектам развиваться

Облачные серверы
  • Виртуальные машины с моментальным масштабированием и соответствием 152‑ФЗ.
  • Оплачиваются по потреблению и готовы к запуску в течение минуты.

От 342,69

₽ /мес.
Выделенные серверы
  • Физические серверы, ресурсы которых изолированы и доступны только вам.
  • Готовые конфигурации можно запустить в течение часа после оплаты, а произвольные будут готовы в течение 1–5 дней.

От 800

₽ /мес.
Managed Kubernetes
  • Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
  • Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.

От 4 224,35

₽ /мес.
Облачные базы данных
  • Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
  • Автоматически делают резервные копии.
  • Разворачиваются и администрируются Selectel.

От 2 685,02

₽ /мес.
S3
  • Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
  • Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.

От 1,12

₽ /мес.

Миграция нашими силами — выгоднее

Вы экономите время

В среднем миграция крупных и средних проектов занимает от одного до трех месяцев. Это время вы можете освободить для других задач, а нам доверить полноценный переезд.

Вам не нужны in-house специалисты

Нам любые сложные проекты — по плечу. У нас не работают новички, только профессионалы. У каждого DevOps-инженера сильная экспертиза и много проектов в портфолио.

Почему стоит мигрировать в Selectel

500+ успешных переездов

Перенесем высоконагруженные системы со сложной архитектурой и небольшие проекты с БД.

Это бесплатно

Если вы арендуете у нас инфраструктуру от 100 000 ₽/мес., миграция для вас будет бесплатной.

6 своих дата-центров

Выбирайте ЦОД, который расположен ближе к вашим пользователям. А если нужно создать геораспределенную инфраструктуру — мы разнесем ее по разным регионам.

Развитая сетевая архитектура

Обеспечим связность инфраструктуры внутри одного дата-центра или изолированное соединение нескольких площадок в разных городах.

Соответствие 152-ФЗ

Храним и обрабатываем персональные данные по закону и можем помочь привести ваши информационные системы в соответствие 152-ФЗ.

На связи 24/7

Работаем круглосуточно и не зависим от праздников и выходных. У нас нет тарифов на поддержку, как это принято в IT-среде, — всем помогаем одинаково полно и хорошо.

За что клиенты нас ценят

Консультируем по проектам

Если клиент не может предоставить удаленный доступ, организуем консультационную поддержку при миграции проекта.
Алексей Поленов
Менеджер проектов

Миграция не влияет на привычную работу

Мы выполняем миграцию проекта с минимальным даунтаймом. Согласуем с клиентом время, когда будем осуществлять переезд.
Ярослав Павлов
Менеджер продукта

С нами легко найти общий язык

Большинство наших клиентов предпочитает общаться в мессенджерах. Через бота получаем задачи, общаемся в чатах и личной переписке. А статусы проектов отображаем в диаграмме Ганта.
Вячеслав Евстратов
Ведущий инженер

Мы знаем специфику разных отраслей

За все время мы помогли 500+ клиентам из разных отраслей: разработка мобильных приложений, интернет-банкинг, процессинговые сервисы и не только.
Максим Филимонов
Руководитель команды SRE

Сделаем ваш переезд максимально быстрым

  • Выясним все нюансы вашего проекта
  • Подготовим детальный план миграции
  • Подберем инфраструктуру
  • Перенесем систему и проверим ее работу

Условия бесплатного переезда

Перенос без изменений
Переносим проект «как есть», с текущим техническим стеком. Если хотите сделать апгрейд — поможем за отдельную плату
Сроки переезда согласуем заранее
При высокой загрузке выполняем миграции по очереди, но всегда учитываем ваши временные требования
От 100 000 ₽/мес. на инфраструктуру
Если бюджет ниже — предложим альтернативные варианты

Хотите перенести свои сервисы в Selectel?

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня. Расспросим о задачах и проектах, уточним проблемы и предложим инфраструктурное решение, на которое вас перевезем.
24/7
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8 800 555-06-75

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Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

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