Посмотрите, как мы будем решать ваши задачи по миграции инфраструктуры
У нас 50+ продуктов, которые помогут вашим проектам развиваться
Облачные серверы
- Виртуальные машины с моментальным масштабированием и соответствием 152‑ФЗ.
- Оплачиваются по потреблению и готовы к запуску в течение минуты.
Выделенные серверы
- Физические серверы, ресурсы которых изолированы и доступны только вам.
- Готовые конфигурации можно запустить в течение часа после оплаты, а произвольные будут готовы в течение 1–5 дней.
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Миграция нашими силами — выгоднее
Вы экономите время
В среднем миграция крупных и средних проектов занимает от одного до трех месяцев. Это время вы можете освободить для других задач, а нам доверить полноценный переезд.
Вам не нужны in-house специалисты
Нам любые сложные проекты — по плечу. У нас не работают новички, только профессионалы. У каждого DevOps-инженера сильная экспертиза и много проектов в портфолио.
Почему стоит мигрировать в Selectel
500+ успешных переездов
Перенесем высоконагруженные системы со сложной архитектурой и небольшие проекты с БД.
Это бесплатно
Если вы арендуете у нас инфраструктуру от 100 000 ₽/мес., миграция для вас будет бесплатной.
6 своих дата-центров
Выбирайте ЦОД, который расположен ближе к вашим пользователям. А если нужно создать геораспределенную инфраструктуру — мы разнесем ее по разным регионам.
Развитая сетевая архитектура
Обеспечим связность инфраструктуры внутри одного дата-центра или изолированное соединение нескольких площадок в разных городах.
Соответствие 152-ФЗ
Храним и обрабатываем персональные данные по закону и можем помочь привести ваши информационные системы в соответствие 152-ФЗ.
На связи 24/7
Работаем круглосуточно и не зависим от праздников и выходных. У нас нет тарифов на поддержку, как это принято в IT-среде, — всем помогаем одинаково полно и хорошо.
За что клиенты нас ценят
Консультируем по проектам
Миграция не влияет на привычную работу
С нами легко найти общий язык
Мы знаем специфику разных отраслей
Сделаем ваш переезд максимально быстрым
- Выясним все нюансы вашего проекта
- Подготовим детальный план миграции
- Подберем инфраструктуру
- Перенесем систему и проверим ее работу