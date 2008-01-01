Панель управления

Перенос проектов в Selectel на выгодных условиях

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Акция — бесплатно до конца 2020 года

Перевезем ваши информационные системы в Selectel. Вам ничего не нужно делать самим. Администраторы оценят проект, подберут решение и все перенесут, — ваши сервисы продолжат работать на инфраструктуре российского провайдера.

Сроки зависят от сложности проекта, но мы всегда стараемся осуществить перенос максимально быстро.

14 освободившихся дней на амбициозные планы

1 перенос Selectel = в среднем 100 часов работы штатного администратора для выполнения других задач, или 8 встреч с партнерами.

Почему у нас хорошо

Мы — крупный российский провайдер

За 12 лет работы помогли создать инфраструктуру 18 000 клиентам. Более 100 проектов переносим ежегодно с другого хостинга в Selectel.

Свои дата-центры

Вы можете выбрать ЦОД, который расположен ближе к вашим пользователям. У нас их 6 — в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все соединены локальной сетью. Приезжайте в гости, чтобы посмотреть, как все устроено.

Развитая инфраструктура

Для каждого проекта найдется свое инфраструктурное решение — даже если у вас хитрый проект с тысячей тонкостей. Мы сдаем в аренду серверы любых конфигураций, помогаем быстро запускать проекты и масштабировать их в облаке, упрощаем развертывание баз данных и кластеров Kubernetes. Все это — в единой панели управления my.selectel.ru.

Соответствие 152-ФЗ

Размещайте свои проекты в Selectel, если обрабатываете персональные данные пользователей, которые живут в России. Мы умеем хранить такую информацию по закону и можем помочь привести ваши информационные системы в соответствие 152-ФЗ.

Всегда на связи

У нас действительно классная техническая поддержка, и мы ей гордимся. Ребята работают круглосуточно. Они ответят на любой вопрос и подскажут, что нужно сделать, чтобы переезд в Selectel прошел незаметно для пользователей и комфортно для вас.

Если хотите постоянную поддержку своих сервисов — дадим скидку

После переноса мы можем освободить вас от рутины администрирования навсегда — в Selectel есть услуга по поддержке инфраструктуры. Инженеры будут внимательно следить за тем, чтобы все работало хорошо. А если вдруг что-то выйдет из строя, они все оперативно заменят, вы даже не заметите. Напишите на managed@selectel.ru, чтобы больше узнать о сопровождении на выгодных условиях.
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Условия акции

  • Выполним работы по переносу на сумму оплаченных в первый месяц услуг Selectel. Например, вы планируете арендовать выделенные серверы за 10 000 ₽/мес., на эту сумму мы и осуществим работы по переезду. Если перенос инфраструктуры будет стоить 15 000 ₽, 5 000 ₽ нужно будет доплатить.
  • Участвовать могут клиенты Selectel и потенциальные пользователи.
  • Сроки и возможность переезда обсуждаются отдельно.
  • Акция действует до конца 2020 года.

Хотите бесплатно перенести свои сервисы в Selectel?

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня. Расспросим о задачах и проектах, уточним проблемы и предложим инфраструктурное решение, на которое вас перевезем.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте managed@selectel.ru или в  Telegram.