Перевезем ваши информационные системы в Selectel. Вам ничего не нужно делать самим. Администраторы оценят проект, подберут решение и все перенесут, — ваши сервисы продолжат работать на инфраструктуре российского провайдера.

Сроки зависят от сложности проекта, но мы всегда стараемся осуществить перенос максимально быстро.