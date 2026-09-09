Способы оплаты
В зависимости от того, являетесь ли вы юридическим или физическим лицом, вы можете ознакомиться с условиями и способами оплаты услуг
Способы оплаты для физических лиц
Сервис ЮMoney
Автоматическое зачисление средств в течение 5–10 минут.
Банковские переводы
Размер комиссии зависит от банка, через который осуществляется платеж. Оплата фиксируется по рабочим дням, только по факту поступления средств на расчетный счет компании.
Сервис Твои платежи
Гибкие и безопасные платежи. Автоматическое зачисление средств в течение 1 минуты. Совершить оплату можно с карт Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Eurocard и МИР.
СБП (Система быстрых платежей)
Автоматическое зачисление средств в течение 1 минуты. Будет сформирован QR-код для оплаты из мобильного приложения вашего банка.
Условия возврата денежных средств для физических лиц
Для возврата денежных средств, находящихся на вашем лицевом счете, вам необходимо предоставить Заявление на возврат денежных средств и Копию документа, подтверждающего полномочия лица, подпись которого обозначена на заявлении.
Заявление может быть предоставлено в офис компании лично или по почте. Почтовый адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, а/я № 56, АО «Селектел». Адрес офиса: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 21, лит. А
Обращаем ваше внимание
Возврат денежных средств будет возможен только в случае совпадения данных, указанных в заявлении, с данными в анкете панели управления заказчика
Возврат денежных средств может быть произведен только на расчетный счет заказчика
Перечисление возвращаемых денежных средств третьему лицу по просьбе заказчика не осуществляется
Способы оплаты для юридических лиц
Карты Your Payments и Cloud Payments
Автоматическое зачисление средств в течение 10–15 минут. Совершить оплату можно с карт Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Eurocard и МИР.
СБП (Система быстрых платежей)
Автоматическое зачисление средств в течение 1 минуты. Будет сформирован QR-код для оплаты из мобильного приложения вашего банка.
Банковские переводы
Размер комиссии зависит от банка, через который осуществляется платеж. Оплата фиксируется по рабочим дням, только по факту поступления средств на расчетный счет компании.
Условия возврата денежных средств для юридических лиц
Для возврата денежных средств, находящихся на вашем лицевом счете, вам необходимо предоставить Заявление на возврат денежных средств и Копию документа, подтверждающего полномочия лица, подпись которого обозначена на заявлении.
Заявление может быть предоставлено в офис компании лично или по почте. Почтовый адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, а/я 56, АО «Селектел». Адрес офиса: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 21, лит. А