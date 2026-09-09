Для возврата денежных средств, находящихся на вашем лицевом счете, вам необходимо предоставить Заявление на возврат денежных средств и Копию документа, подтверждающего полномочия лица, подпись которого обозначена на заявлении.

Заявление может быть предоставлено в офис компании лично или по почте. Почтовый адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, а/я 56, АО «Селектел». Адрес офиса: г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 21, лит. А