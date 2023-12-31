Selectel по итогам работы в 1 квартале 2024 года увеличил чистую прибыль в 1,5 раза

15 мая 2024 года, Москва: Компания Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России, публикует результаты за первые три месяца 2024 года по данным управленческой отчетности, соответствующей принципам МСФО.

Ключевые операционные и финансовые показатели за 1 квартал 2024 года:

Selectel привлек более 1400 новых клиентов по сравнению с 1 кварталом 2023 года. Наибольший рост потребления облачных сервисов показали компании из финансовой сферы (в 1,6 раза год к году), ритейла (в 1,5 раза) и девелопмента (в 1,5 раза).

Выручка Selectel показала рост на 24% год к году до 2,9 млрд рублей, что отражает рост спроса на облачную IT-инфраструктуру среди российского бизнеса. Выручка крупных клиентов показала рост на 40% год к году за отчетный период.

Показатель скорректированной EBITDA [1] вырос на 25% по сравнению с 1 кварталом 2023 года до 1,7 млрд рублей, компания сохранила рентабельность по скорр. EBITDA на высоком уровне — 58%.

вырос на 25% по сравнению с 1 кварталом 2023 года до 1,7 млрд рублей, компания сохранила рентабельность по скорр. EBITDA на высоком уровне — 58%. Чистая прибыль выросла на 46% год к году до 0,9 млрд рублей, рентабельность по чистой прибыли выросла до 32%.

Генеральный директор Selectel Олег Любимов отметил:

«Результаты первого квартала соответствуют нашим ожиданиям по росту бизнеса вслед за продолжающимся трендом на цифровизацию среди российских компаний и, как следствие, увеличением спроса на облачные технологии. Количество клиентов выросло до 24,1 тысяч. Клиентская база остается высоко диверсифицированной — как с точки зрения отраслей, в которых работают наши клиенты, так и с точки зрения размеров их бизнеса.

Мы видим, что облачная инфраструктура стала одной из опор развития российского IT-сектора. По оценке iKS-Consulting, российский рынок облачных сервисов в 2023 году увеличился на 34%, до 121 млрд руб., и в ближайшие годы может вырасти более чем в два раза.

Мы ожидаем, что в 2024 году текущий тренд сохранится, а стабильно высокая рентабельность и устойчивый финансовый профиль Selectel позволят нам активно инвестировать в будущий рост».

Ключевые финансовые показатели

Все данные приведены на основе данных управленческой отчетности

Выручка

Выручка компании по итогам 1 квартала 2024 года составила 2,9 млрд рублей, что на 24% выше, чем в 1 квартале 2023 года.

Структура выручки

Выручка 1 квартала была сформирована за счет флагманских продуктов Selectel, на которые приходится около 85% оборота компании:

Выручка направления «Публичные и частные облака» выросла на 49% за счет повышенного спроса клиентов как на публичные, так и частные облачные решения.

Выручка направления «Частные облака на базе выделенных серверов» увеличилась на 17% на фоне роста спроса на серверы произвольных конфигураций со стороны крупных клиентов.

Продукты PaaS (платформа как услуга, аренда готовых платформенных решений) при небольшой доле в выручке показывают высокие темпы роста и имеют дальнейший потенциал развития. Так, сервис управления контейнерной инфраструктурой (Managed Kubernetes) показал рост выручки более чем на 40%, а сервис для быстрого развертывания и администрирования баз данных в облаке (DBaaS, Database as a service) — в 2 раза.

Заместитель генерального директора по разработке и эксплуатации продуктов Selectel Сергей Пимков рассказал:

«В 2024 году мы продолжаем совершенствовать существующие продукты и запускать новые. В частности, мы запустили новый сервис “Готовое облако 1С”, расширили список доступных конфигураций выделенных серверов и улучшили функциональность облачных баз данных. Также мы продолжаем добавлять новые инструменты информационной безопасности, которую клиенты обозначают в качестве ключевого приоритета при построении IT-инфраструктуры».

Клиенты

Количество клиентов выросло на более чем 1 400 компаний до 24,1 тысяч (с 22,7 тысяч на конец 1 квартала 2023 года[4]).

Распределение выручки по клиентам остается высоко диверсифицированным.

Во-первых, с точки зрения отраслей в выручке представлены разные сферы экономики. Традиционно большая часть приходится на IT-сектор (36%), ритейл (20%) и медиа (8%). При этом наибольший рост потребления облачных сервисов в 1 квартале 2024 года показали компании из финансовой сферы (в 1,6 раза год к году), ритейла (в 1,5 раза) и девелопмента (в 1,5 раза).

Во-вторых, с точки зрения размера клиентов выручка равномерно распределена между крупными, средними и малыми клиентами. За отчетный период все группы клиентов показали рост выручки, однако наибольший темп роста был у крупных клиентов – около 40% год к году.

Операционные расходы и EBITDA

Операционные расходы (себестоимость выручки, административные и коммерческие расходы) по итогам 1 квартала 2024 года выросли на 24% до 1,3 млрд рублей ввиду увеличения масштабов бизнеса.

Показатель скорректированной EBITDA вырос на 25% до 1,7 млрд рублей, а рентабельность по скорр. EBITDA осталась на высоком уровне в 58%.

Чистая прибыль

Чистая прибыль Selectel увеличилась на 46% до 0,9 млрд рублей вслед за ростом выручки. Рентабельность по чистой прибыли выросла на 5 п.п. до 32%.

Инвестиции

Selectel активно инвестирует в поддержание высоких темпов роста бизнеса. Капитальные затраты в 1 квартале 2024 года составили 1,0 млрд рублей[5] и в основном включают:

0,7 млрд рублей в серверное оборудование, что в 3 раза выше прошлого периода, что обусловлено ростом масштабов бизнеса, а также низкой базой 1 квартала 2023 года;

0,2 млрд рублей в развитие инфраструктуры дата-центров c ростом в 2 раза год к году в связи с активной фазой развития новой площадки дата-центра «Юрловский» в 2024 году. Запуск первой очереди на 1 000 стоек планируется в 2025 году, что вместе с расширением текущих площадок обеспечит Selectel необходимой мощностью для будущего роста.

Денежный поток и долговая нагрузка

В 1 квартале 2024 года скорректированный свободный денежный поток[6] составил 0,3 млрд рублей против 0,5 млрд рублей годом ранее, что обусловлено ростом капитальных затрат, описанных выше.

Долговая нагрузка остается на комфортном уровне. Показатель «чистый долг/скорр. EBITDA LTM» улучшился до уровня 1,3х на 31 марта 2024 года по сравнению с 1,4х на конец 2023 года главным образом ввиду роста скорр. EBITDA.

Презентация по результатам доступна на сайте компании https://investors.selectel.ru/

[1] Скорректированная EBITDA рассчитывается как прибыль за период, скорректированная на сумму расхода по налогу на прибыль, чистых финансовых доходов (расходов), прибылей (убытков) от курсовых разниц, выплат на основе акций, амортизации и пожертвований в благотворительные фонды

[2] Скорр. EBITDA LTM (last twelve months) — скорректированная EBITDA за последние 12 месяцев

[3] По состоянию на 31.12.2023

[4] В 2024 году ретроспективно обновлена методология расчета количества активных клиентов. По обновленной методологии в расчете не учитываются аккаунты облачного хранилища с потреблением услуг менее 0,5 руб. в месяц

[5] Рассчитывается как “Приобретение основных средств” плюс “Приобретение нематериальных активов”

[6] Рассчитывается как “Чистый приток денежных средств по операционной деятельности” минус “Приобретение основных средств” минус “Приобретение нематериальных активов”