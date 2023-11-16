Selectel присоединился к Антикоррупционной хартии российского бизнеса

Selectel присоединился к Антикоррупционной хартии российского бизнеса12/21/2023
21 декабря 2023, Москва: Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры, объявил о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Инициатива подтверждает приверженность компании соблюдению антикоррупционных принципов и стандартов, а также демонстрирует готовность провайдера реализовывать меры по противодействию коррупции.
«Selectel стремится к обеспечению полной прозрачности бизнес-процессов и не приемлет любые формы коррупции. В компании разработаны Кодекс корпоративной этики и делового поведения, Антикоррупционная политика, которыми руководствуется каждый сотрудник, — отмечает Елена Гаврилова, комплаенс-офицер Selectel. — Выверенная антикоррупционная программа существенно помогает выстраивать доверительные отношения с клиентами, контрагентами, инвесторами и регуляторами, а также укрепляет имидж Selectel как надежного бизнес-партнера. Вступление в Антикоррупционную хартию стало очередным шагом для публичного подтверждения нашей позиции».
Деятельность хартии направлена на стимулирование российских компаний к осознанному принятию антикоррупционных программ, включающих механизмы внутреннего контроля и прозрачные закупки, а также обучение персонала. Организация поддерживает внедрение практик, обеспечивающих установление финансового контроля в бизнес-операциях и отказ от необоснованных преференций. Присоединение к хартии и детальное соблюдение ее положений демонстрирует готовность Selectel укреплять этические принципы, действующие в компании, и интегрировать в свою бизнес-деятельность новые меры по профилактике коррупции. Это является обязательным для всех организаций в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции».