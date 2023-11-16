Клиентам Selectel стала доступна услуга организации защищенного канала связи с использованием алгоритмов ГОСТ

Клиентам Selectel стала доступна услуга организации защищенного канала связи с использованием алгоритмов ГОСТ12/14/2023
14 декабря 2023, Москва: Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры, объявил о запуске ГОСТ-VPN — защищенного канала связи для передачи данных через интернет с использованием оборудования, сертифицированного ФСБ России.
Новый сервис актуален для государственных организаций, а также компаний, которые работают с государственными заказчиками и обязаны защищать каналы связи в соответствии с требованиями ФСБ России и ФСТЭК России. Сервис востребован среди заказчиков, которым нужно обеспечить защиту канала между локальной инфраструктурой и Selectel.
Услуга позволяет организовать безопасное соединение между защищенной ViPNet-сетью Selectel и существующей ViPNet-сетью клиента. ViPNet Coordinator HW 4, разработанный компанией «ИнфоТеКС», это модельный ряд шлюзов безопасности, предназначенных для построения безопасной виртуальной сети ViPNet. Благодаря функциям криптографической защиты данных, межсетевого экранирования, а также наличию встроенных сетевых сервисов программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW 4 является оптимальным средством защиты компьютерных сетей организаций от несанкционированного доступа к ее ресурсам при передаче информации по открытым каналам связи.
«Гибридная инфраструктура, когда одна её часть расположена в собственных дата-центрах, а другая на мощностях сервис-провайдера, достаточно популярна среди крупных компаний и госорганизаций, — отмечает Денис Полянский, директор по клиентской безопасности Selectel. — В подобном сценарии критически важно, чтобы канал связи между двумя площадками обладал необходимой степенью защиты. Новая услуга позволит заказчикам организовать безопасный удаленный доступ к облачной IT-инфраструктуре, в соответствии с требованиями российского законодательства».
«Сотрудничество ИнфоТеКС и Selectel построено на совместном поиске оптимальных решений и повышении реальной безопасности инфраструктуры организаций. Нас объединяют общие приоритеты – профессионализм, надёжность и обеспечение защиты информации наших заказчиков. Мы решаем общую задачу повышения уровня защищенности информационных активов российских компаний и государственных учреждений. Уверен, что наше сотрудничество будет долгосрочным и взаимовыгодным», – подчеркнул Александр Люторович, руководитель обособленного подразделения ИнфоТеКС.