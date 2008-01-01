Подбор инфраструктуры для AI- и ML-задач

Наши специалисты протестируют вашу модель на различных конфигурациях GPU и серверов. Это помогает точнее оценить производительность и подобрать оптимальное решение.
Зачем заказывать подбор инфраструктуры
Сократить сроки запуска проекта
Не тратьте время и ресурсы на самостоятельный подбор конфигураций — мы поможем быстрее начать работу над ML-проектом.
Снизить расходы
Порекомендуем подходящее вам по соотношению цена/производительность оборудование и подскажем более доступные альтернативы дорогим GPU без потери в мощности.
Обеспечить стабильную работу ML-сервисов
Поможем выбрать оборудование с учетом специфики ML-задач — размера моделей, batch size, требований к latency и пропускной способности. Это обеспечит предсказуемую производительность моделей в production.
Почему стоит доверить подбор инфраструктуры Selectel
Проводим тесты на реальных задачах
Большой выбор видеокарт
У нас в наличии широкий спектр GPU от NVIDIA — от экономичных RTX™ A2000 и GeForce® RTX™ 2080 Ti до высокопроизводительных H100 с 80 ГБ видеопамяти.
Собственная ML-платформа
Мы разрабатываем инструменты для ML-инженеров, поэтому знаем, какая инфраструктура нужна для разных этапов ML-проекта — от экспериментов до production — и как эффективно настроить ее под ваши задачи.
Круглосуточная поддержка
Обращайтесь к нашим техническим специалистам 24/7, в выходные и праздники. Они ответят на вопросы, связанные с работой инфраструктуры. Подробнее — на странице о службе поддержки.
6 дата-центров в России
У нас шесть дата-центров: в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве. Также наши серверы располагаются в партнерском дата-центре в Новосибирске.
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Как происходит подбор инфраструктуры для AI и ML
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Зарегистрируйтесь в панели управления и отправьте тикет. Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и обсудим проект.
Передайте нам ML-модель или код
Мы протестируем их и подберем оборудование, которое подойдет для решения ваших задач.
Соберите ML-инфраструктуру
Мы поделимся результатами тестов, поможем вам выбрать ML-продукты Selectel и начать их использовать.
Истории успеха
В Selectel сократили стоимость транскрибации аудио в 3 раза
Мы протестировали 7 GPU и подобрали конфигурацию, которая позволила расшифровывать записи дешевле без потери в производительности.
66 минут
аудио обрабатываются за 83 секунды на подобранной инфраструктуре
В 3 раза
дешевле обработка данных на рекомендованном оборудовании
GameDev-компания стала обучать ML-модели на 36% быстрее
В компании искали оптимальную конфигурацию серверов для пайплайна обучения ML-моделей. При помощи подбора инфраструктуры удалось ускорить обработку данных, при этом сохранив качество моделей.
36%
прирост производительности на оптимальной конфигурации
4
конфигурации серверов протестировано
Доверьте подбор инфраструктуры экспертам в ML и AI
Оставьте заявку на подбор инфраструктуры
Наши специалисты свяжутся с вами в течение рабочего дня, обсудят задачи и помогут подобрать оптимальную конфигурацию.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.