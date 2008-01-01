Подбор инфраструктуры для AI- и ML-задач

Поможем подобрать конфигурации серверов и GPU для ваших ML-проектов. А вы сможете сфокусироваться на бизнес-задачах, не тратя ресурсы на тестирование видеокарт.
  • Только для юрлиц
  • Бесплатный подбор конфигурации
  • Тестирование на реальных проектах
  • Собственная ML-платформа
  • Российские дата-центры

Зачем заказывать подбор инфраструктуры

Сократить сроки запуска проекта

Не тратьте время и ресурсы на самостоятельный подбор конфигураций — мы поможем быстрее начать работу над ML-проектом.

Снизить расходы

Порекомендуем подходящее вам по соотношению цена/производительность оборудование и подскажем более доступные альтернативы дорогим GPU без потери в мощности.

Обеспечить стабильную работу ML-сервисов

Поможем выбрать оборудование с учетом специфики ML-задач — размера моделей, batch size, требований к latency и пропускной способности. Это обеспечит предсказуемую производительность моделей в production.

Почему стоит доверить подбор инфраструктуры Selectel

Проводим тесты на реальных задачах

Наши специалисты протестируют вашу модель на различных конфигурациях GPU и серверов. Это помогает точнее оценить производительность и подобрать оптимальное решение.

Большой выбор видеокарт

У нас в наличии широкий спектр GPU от NVIDIA — от экономичных RTX™ A2000 и GeForce® RTX™ 2080 Ti до высокопроизводительных H100 с 80 ГБ видеопамяти.

Собственная ML-платформа

Мы разрабатываем инструменты для ML-инженеров, поэтому знаем, какая инфраструктура нужна для разных этапов ML-проекта — от экспериментов до production — и как эффективно настроить ее под ваши задачи.

Круглосуточная поддержка

Обращайтесь к нашим техническим специалистам 24/7, в выходные и праздники. Они ответят на вопросы, связанные с работой инфраструктуры. Подробнее — на странице о службе поддержки.

6 дата-центров в России

У нас шесть дата-центров: в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве. Также наши серверы располагаются в партнерском дата-центре в Новосибирске.

Получите рекомендации по подбору оборудования бесплатно

Зарегистрируйтесь в панели управления и оставьте тикет. Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, а затем бесплатно подберем для вас оптимальное инфраструктурное решение на базе продуктов Selectel.
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Как происходит подбор инфраструктуры для AI и ML

1

Оставьте заявку

Зарегистрируйтесь в панели управления и отправьте тикет. Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и обсудим проект.

2

Передайте нам ML-модель или код

Мы протестируем их и подберем оборудование, которое подойдет для решения ваших задач.

3

Соберите ML-инфраструктуру

Мы поделимся результатами тестов, поможем вам выбрать ML-продукты Selectel и начать их использовать.

Истории успеха

В Selectel сократили стоимость транскрибации аудио в 3 раза

Мы протестировали 7 GPU и подобрали конфигурацию, которая позволила расшифровывать записи дешевле без потери в производительности.

Выделенные серверы Серверы с GPU ML-платформа

66 минут

аудио обрабатываются за 83 секунды на подобранной инфраструктуре

В 3 раза

дешевле обработка данных на рекомендованном оборудовании

GameDev-компания стала обучать ML-модели на 36% быстрее

В компании искали оптимальную конфигурацию серверов для пайплайна обучения ML-моделей. При помощи подбора инфраструктуры удалось ускорить обработку данных, при этом сохранив качество моделей.

Выделенные серверы Серверы с GPU ML-платформа

36%

прирост производительности на оптимальной конфигурации

4

конфигурации серверов протестировано

Все инструменты для ML у одного провайдера
Управляйте ML-инфраструктурой в удобной панели управления Selectel: разворачивайте модели на серверах с GPU, храните данные в отказоустойчивых хранилищах, используйте готовые ML- и inference-платформы. Наши эксперты помогут подобрать и настроить решение под ваши задачи.
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Доверьте подбор инфраструктуры экспертам в ML и AI

Пишем статьи на Хабр
Регулярно делимся опытом работы с ML-инфраструктурой: от настройки GPU до оптимизации моделей.
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Наши специалисты свяжутся с вами в течение рабочего дня, обсудят задачи и помогут подобрать оптимальную конфигурацию.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.