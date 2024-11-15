Selectel планирует размещение облигаций объемом 3 миллиарда рублей

15 ноября 2024 года, Москва: Компания Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России, планирует разместить новый выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей для целей финансирования инвестиционной программы.

Тип купона — переменный и определяется исходя из ключевой ставки Банка России плюс премия не выше 400 базисных пунктов. Срок обращения — 2,5 года с ежемесячной выплатой купона. Сбор заявок планируется провести в конце ноября.

Организатором и агентом по размещению выступает «Газпромбанк». Принять участие в размещении можно будет через большинство ведущих брокеров.

«Мы продолжаем расширять число компаний-клиентов и развиваем портфель высокотехнологичных сервисов на фоне продолжения цифровизации и роста интереса бизнеса к аутсорсингу IT-инфраструктуры, — отметил генеральный директор Selectel Олег Любимов. — В 2024 году мы растем запланированными темпами — по итогам 9 месяцев выручка компании от направления облачных инфраструктурных сервисов увеличилась на 30% год к году. При этом рентабельность остается на высоком уровне, а долговая нагрузка комфортной. Мы инвестируем в поддержание таких темпов роста и в будущем, а также изучаем потенциальные дополнительные возможности развития».

11 ноября 2024 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Selectel на уровне ruAA- со стабильным прогнозом. Компания также имеет рейтинг от агентства «АКРА» на уровне А+ (RU) с позитивным прогнозом.

На текущий момент в обращении находятся три облигационных выпуска Selectel суммарно на 10 млрд рублей с погашением в 2025 (RU000A105FS4) и 2026 (RU000A1089J4 и RU000A106R95) годах.

В ближайшее время Selectel планирует провести онлайн-презентацию для инвесторов на площадке Московской биржи в рамках подготовки к размещению облигаций.

Финансовые показатели Selectel[1]

За 9 месяцев 2024 года выручка Selectel от продажи облачных инфраструктурных сервисов выросла на 30% к прошлому году до 8,2 млрд рублей, что соответствует прогнозам по росту рынка IaaS). Общая выручка компании по итогам 9 месяцев 2024 года составила 9,5 млрд рублей, что на 27% выше, чем за 9 месяцев 2023 года.

Показатель скорректированной EBITDA вырос на 25% до 5,4 млрд рублей, а рентабельность по скорр. EBITDA осталась на высоком уровне в 57%.

Чистая прибыль Selectel увеличилась на 16% до 2,7 млрд рублей вслед за ростом выручки. Рентабельность по чистой прибыли составила 28%.

Показатель «чистый долг/скорр. EBITDA LTM» составил 1,5х на 30 сентября 2024 года по сравнению с 1,4х на конец 2023 года.

[1] Подробнее про операционные и финансовые показатели Selectel за 9 месяцев 2024 года https://investors.selectel.ru/reports-and-results/