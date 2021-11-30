Мы стремимся делать лучший продукт на рынке, и ваш голос может помочь нам в этом. Приходите к нам на исследования и делитесь опытом.
Selectel. Исследования
Кто может участвовать
IT-специалисты
С опытом использования выделенных или облачных серверов.
Руководители
Команд, продуктов и компаний, которые арендуют IT-инфраструктуру.
Нетехнические специалисты
У кого есть опыт работы с серверами.
Зачем участвовать
Делиться своим опытом
Узнавать первыми об обновлениях и запусках
Влиять на будущее сервисов
Получать приятные бонусы
Какие исследования проводит Selectel
Интервью
Тестирование интерфейсов
Опросы
Поговорим про ваш опыт
Принять участие
Где
Онлайн в Google Meet или Zoom
Время
З0—60 минут
Подготовка
Не нужна
Как все устроено
1
Вы заполняете заявку на участие в наших исследованиях.
2
Мы бережно храним ваши данные в базе респондентов.
3
Когда появляется подходящее исследование, приглашаем вас.