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Selectel. Исследования

Мы стремимся делать лучший продукт на рынке, и ваш голос может помочь нам в этом. Приходите к нам на исследования и делитесь опытом.

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Кто может участвовать

IT-специалисты

С опытом использования выделенных или облачных серверов.

Руководители

Команд, продуктов и компаний, которые арендуют IT-инфраструктуру.

Нетехнические специалисты

У кого есть опыт работы с серверами.

Зачем участвовать

Делиться своим опытом

Узнавать первыми об обновлениях и запусках

Влиять на будущее сервисов

Получать приятные бонусы

Какие исследования проводит Selectel

Поговорим про ваш опыт

Где

Онлайн в Google Meet или Zoom

Время

З0—60 минут

Подготовка

Не нужна

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Проведение интервью Проведение интервью

Как все устроено

1

Вы заполняете заявку на участие в наших исследованиях.

2

Мы бережно храним ваши данные в базе респондентов.

3

Когда появляется подходящее исследование, приглашаем вас.

Хотите
участвовать?

Заполните форму и получайте приглашения на исследования Selectel.

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FAQ

Зачем мне участвовать?

Есть ли вознаграждение?

Как проходят исследования?

Нужно ли готовиться?

Как часто вы будете мне писать?

Кто может участвовать?

Что будет с моими данными?