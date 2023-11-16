Базы данных для высоконагруженных систем

Разверните базы данных на серверах с процессорами Intel® Xeon® Gold 6354 и высокочастотной оперативной памятью. Решайте задачи с большими объемами информации быстрее, а мы поможем с администрированием кластеров.
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  • NVMe-диски со 120 000 IOPS
  • 3,6 ГГц CPU
  • High Frequency
  • Отказоустойчивость
  • API и Terraform
  • Соответствие 152-ФЗ
Базы данных HighFreq
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Для каких проектов подойдут базы данных на высокопроизводительных серверах

Приложения реального времени

Приложения карт, мессенджеров, многопользовательские игры, системы мониторинга.

Big Data (большие данные)

Сервисы, связанные с анализом и обработкой огромных объемов информации из различных источников.

Научные исследования

Технические проекты, в которых производится моделирование, анализ данных экспериментов, требующие существенных вычислительных мощностей.

Системы бизнес-аналитики

BI-системы со сложными аналитическими запросами к большим объемам данных.

Высоконагруженные веб-сайты и приложения

Популярные веб-сервисы с большой аудиторией и высокой пользовательской активностью.

Системы обработки транзакций в реальном времени (OLTP)

Проекты, связанные с электронной коммерцией, банковскими операциями, телекоммуникациями, в которых происходит большое количество одновременных операций чтения/записи данных.

Мощное оборудование для требовательных задач

CPU
18-ядерный Intel® Xeon® Gold 6354
Частота процессора До 3,6 ГГц
RAM
HighFreq-память с частотой до 3,2 ГГц
Объем памяти От 16 до 184 ГБ RAM
SSD
Локальные NVMe-диски со 120 000 IOPS
Пропускная способность До 1300 МБ/с
Выберите подходящую конфигурацию
Создайте кластер базы данных в панели управления.
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Запустите свою базу данных в облаке

PostgreSQL

Универсальная база данных для сложных процессов и вычислений.

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PostgreSQL для 1С

Открытая база данных для работы 1С: Предприятия.

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MySQL sync

Стабильная, масштабируемая и высокодоступная база данных MySQL с синхронной репликацией.

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MySQL semi-sync

Самая популярная база данных MySQL c классической полусинхронной репликацией.

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Redis

Система управления in-memory базами данных класса NoSQL. Может работать как база данных и система очередей.

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TimescaleDB

База данных с открытым исходным кодом для хранения временных рядов.

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New

Kafka

Готовые к работе кластеры Apache Kafka в облаке.

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№ 1 в рейтинге провайдеров DBaaS
Market.CNews высоко оценил наши базы данных в своем рейтинге. Детали можно изучить в отчете по провайдерам за 2023 год.

Как можно интегрировать базы данных с другими продуктами Selectel

Схема использования баз данных с другими продуктами Selectel

Преимущества баз данных как сервиса в Selectel

Простой запуск и удобное управление

Предоставляем готовый Managed Service: позаботимся о настройках, надежности, резервном копировании и поддержке инфраструктуры.

Запустить сервис вы можете из панели управления или с помощью Terraform.

Автоматические бесплатные бэкапы

Резервные копии создаются без вашего участия, а восстановление данных происходит в момент вплоть до секунды — по принципу point-in-time recovery.

Быстрое масштабирование без простоев

При увеличении нагрузки просто измените конфигурацию облачного сервера и количество реплик.

Масштабироваться можно как горизонтально, так и вертикально.

Бесперебойная работа за счет репликации кластера

В случае сбоя сервер автоматически переключится на резервный, а вышедшая из строя машина будет создана заново.

Безопасность на всех уровнях

Наша система управления безопасностью соответствует российским и международным стандартам — закону 152-ФЗ (УЗ-1), приказам ФСТЭК № 17 и № 21, PCI DSS.

Подробнее со всеми сертификатами можно ознакомиться на странице о безопасности.

Часть целой экосистемы продуктов

У нас больше 40 продуктов. Развернуть кластеры Managed Kubernetes, подключить объектное хранилище и CDN, связать все через глобальный роутер, — это и не только можно сделать в Selectel.

Как разделяются зоны ответственности в Database-as-a-Service (DBaaS)

Не тратьте время и ресурсы на самостоятельное развертывание СУБД. В рамках услуги DBaaS мы возьмем на себя все заботы об инфраструктуре и дадим в аренду готовую облачную БД.

Что берет на себя Selectel?

Бесплатно перенесите СУБД в Selectel

Наши инженеры проведут оценку и сформулируют требования для бережной миграции ваших проектов.
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Компании, которые создают у нас свою инфраструктуру

Наши клиенты

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы арендовать базу данных, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.