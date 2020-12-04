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Удаленные рабочие столы в облаке

Арендуйте виртуальные рабочие места в облаке на базе VMware Horizon VDI для безопасной работы из любой точки мира, где есть интернет.
  • Доступ с любого устройства
  • Безопасное хранение информации
  • Партнерство с VMware и NVIDIA
  • Интеграция с Active Directory
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С какими задачами поможет справиться

Безопасно хранить информацию

Отказаться от капитальных затрат

Быстро менять конфигурации и права пользователей

Оставьте заявку, и мы рассчитаем стоимость виртуальных рабочих столов под ваш запрос

В «Публичном облаке на базе VMware» инфраструктура делится между разными клиентами. Сбор и запуск — от часа. В «Частном облаке на базе VMware» инфраструктура полностью принадлежит вам. Сбор и запуск — от двух недель.
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Что входит в услугу

Арендуя удаленные рабочие столы в облаке на базе VMware, вы снимаете с себя заботу о физическом оборудовании. В услугу входят:

  • Инфраструктура для виртуализации — VDI на базе Horizon.
  • Лицензии на использование GPU Tesla T4 и A40.
  • Контроль работы физических хостов.
  • Быстрая замена сервера и комплектующих в случае неисправности.
  • Обновление ПО до актуальных версий и установка необходимых патчей безопасности.

Как пользоваться удаленным рабочим столом

Не уверены, что виртуальные рабочие места вам подходят?

Протестируйте их бесплатно в публичном облаке в течение двух недель, а затем принимайте решение.
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Почему стоит выбрать Selectel

Партнерство с VMware и NVIDIA

Selectel — партнер VMware уровня Principal (максимальный уровень партнерства) и официальный партнер NVIDIA.

Официальные лицензии на технологии

Если для работы сотрудникам нужны ноутбуки с GPU — вы можете воспользоваться нашей лицензией на Tesla T4 и A40 и платить только за время потребления.

SLA — 99,98%

Это значит, что мы финансово отвечаем перед заказчиком за доступность сервиса и гарантируем ее на уровне 99,98%.

Надежный провайдер

У нас 6 собственных дата-центров уровня Tier III в 3 локациях: Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область.

Техподдержка 24/7

Специалисты Selectel круглосуточно консультируют по всем вопросам: от подбора оборудования до решения проблем.

Подключайте дополнительные продукты для работы

Резервное копирование облака на базе VMware

Быстро копируйте, надежно храните и гарантированно восстанавливайте данные ВМ.

Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect

Храните резервные копии виртуальных машин и серверов в репозитории Selectel.

Офисный пакет Microsoft Office 365

Пользуйтесь пакетом офисных программ от Windows для бизнеса в облаке.

Компании, которые нам доверяют

Более 20 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

Наши клиенты

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Как создать сильную команду проектировщиков на удаленке.
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Документация

Мы собрали все важные документы и инструкции в одном месте, чтобы вам было удобно начать работу с VMware Horizon VDI.

Арендуйте удаленные рабочие столы в облаке

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подключить VMware Horizon VDI.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.

FAQ

Можно ли запустить видеоконференцию на VDI?

Совместимы ли VDI и macOS®?

Можно ли запускать на VDI тяжелый софт, например AutoCAD®, Revit®?

Вы предоставляете лицензии на прикладное ПО?

Можем ли мы использовать свои USB-ключи для 1С или «КриптоПРО»?