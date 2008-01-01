Удаленные рабочие столы в облаке

Виртуальные рабочие столы работают на базе технологии VMware Horizon®. Вся обработка данных происходит в отказоустойчивых кластерах, которые развернуты на инфраструктуре Selectel.

При подключении пользователь получает доступ к полноценному рабочему окружению через веб-браузер или клиент VMware Horizon® — для этого подойдет любое устройство, на котором есть интернет. На устройство передается только изображение экрана и события ввода, а все данные хранятся централизованно в защищенных дата-центрах уровня Tier III. При этом инфраструктура для DaaS сертифицирована для обработки персональных данных до первого уровня защищенности (УЗ-1).