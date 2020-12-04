Все данные хранятся централизованно в облаке. Это значит, что вы не потеряете информацию, которая могла бы храниться на локальных компьютерах пользователей. При этом сотрудники могут подключаться к рабочему столу с ноутбука, планшета, телефона или стационарного компьютера.
С какими задачами поможет справиться
Безопасно хранить информацию
Отказаться от капитальных затрат
Быстро менять конфигурации и права пользователей
Оставьте заявку, и мы рассчитаем стоимость виртуальных рабочих столов под ваш запрос
Что входит в услугу
Арендуя удаленные рабочие столы в облаке на базе VMware, вы снимаете с себя заботу о физическом оборудовании. В услугу входят:
- Инфраструктура для виртуализации — VDI на базе Horizon.
- Лицензии на использование GPU Tesla T4 и A40.
- Контроль работы физических хостов.
- Быстрая замена сервера и комплектующих в случае неисправности.
- Обновление ПО до актуальных версий и установка необходимых патчей безопасности.
Как пользоваться удаленным рабочим столом
Не уверены, что виртуальные рабочие места вам подходят?
Почему стоит выбрать Selectel
Партнерство с VMware и NVIDIA
Selectel — партнер VMware уровня Principal (максимальный уровень партнерства) и официальный партнер NVIDIA.
Официальные лицензии на технологии
Если для работы сотрудникам нужны ноутбуки с GPU — вы можете воспользоваться нашей лицензией на Tesla T4 и A40 и платить только за время потребления.
SLA — 99,98%
Это значит, что мы финансово отвечаем перед заказчиком за доступность сервиса и гарантируем ее на уровне 99,98%.
Надежный провайдер
У нас 6 собственных дата-центров уровня Tier III в 3 локациях: Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область.
Техподдержка 24/7
Специалисты Selectel круглосуточно консультируют по всем вопросам: от подбора оборудования до решения проблем.
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Арендуйте удаленные рабочие столы в облаке
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подключить VMware Horizon VDI.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.