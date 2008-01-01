Удаленные рабочие столы в облаке

Аренда удаленных рабочих столов (DaaS)

Арендуйте DaaS (Desktop as a Service) в облаке для безопасной работы из любой точки мира, где есть интернет. Развертывайте виртуальные рабочие места с производительными процессорами AMD EPYC™ и графическими ускорителями NVIDIA для работы с любыми приложениями.
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  • Запуск до 5 минут
  • Конфигурации с GPU
  • Доступ с любого устройства
  • Безопасное хранение информации
  • AMD EPYC™, NVIDIA RTX™ A5000 и A16
  • Защита до УЗ-1
DaaS
О продуктеЦеныFAQС этим заказывают

Как работает удаленный рабочий стол

Виртуальные рабочие столы работают на базе технологии VMware Horizon®. Вся обработка данных происходит в отказоустойчивых кластерах, которые развернуты на инфраструктуре Selectel.

При подключении пользователь получает доступ к полноценному рабочему окружению через веб-браузер или клиент VMware Horizon® — для этого подойдет любое устройство, на котором есть интернет. На устройство передается только изображение экрана и события ввода, а все данные хранятся централизованно в защищенных дата-центрах уровня Tier III. При этом инфраструктура для DaaS сертифицирована для обработки персональных данных до первого уровня защищенности (УЗ-1).

Какие задачи решают удаленные рабочие столы

Организация распределенных команд

Сотрудники могут безопасно работать из любой точки мира, где есть интернет. В их распоряжении — полноценное рабочее окружение с необходимым ПО и производительными ресурсами.

Быстрое подключение и отключение пользователей

Виртуальный рабочий стол уже настроен и готов к работе — достаточно предоставить пользователю доступ. При увольнении сотрудника его можно так же быстро отключить, сохранив все данные централизованно.

Работа с ресурсоемкими приложениями

Используйте конфигурации с мощными графическими ускорителями NVIDIA RTX™ A5000 и A16 и работайте с CAD-системами, 3D-моделированием, рендерингом и видеомонтажом без видимых задержек.

Оптимизация затрат на IT-инфраструктуру

Аренда удаленных рабочих столов (DaaS) позволяет снизить капитальные затраты на закупку и обновление оборудования. Вы оплачиваете только ежемесячный тариф за аренду конфигурации, а обслуживание инфраструктуры мы берем на себя.

Обработка персональных данных

Инфраструктура для аренды удаленных рабочих столов (DaaS) соответствует требованиям 152-ФЗ до первого уровня защищенности (УЗ-1). Это позволяет обрабатывать даже самые чувствительные данные в соответствии с требованиями регуляторов.

Работа с конфиденциальной информацией

Данные хранятся в защищенных дата-центрах уровня Tier III, а не на устройствах пользователей. Поэтому даже в случае кражи или утери устройств конфиденциальная информация останется в безопасности.

Преимущества аренды удаленных рабочих столов (DaaS) в Selectel

Запуск до 5 минут

Зарегистрируйтесь в панели управления и разверните рабочие столы самостоятельно — без заявок и ожидания. Для сложных проектов оставьте заявку в конце страницы: мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и изучим требования.

Аренда от одного рабочего стола

Если у вас небольшой проект, то вам не придется сразу арендовать несколько десятков столов — можно ограничиться одним.

Предустановленное ПО

На удаленных рабочих столах предустановлено лицензионное программное обеспечение, которое мы подбираем под ваши задачи.

Большой опыт в DaaS

Наши специалисты знают все тонкости настройки удаленного рабочего стола — справимся даже с нетипичными кейсами.

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Какие удаленные рабочие столы у нас есть

Без GPU
Подходят для работы офисных приложений и 1С: Бухгалтерии.
С GPU
Подходят для монтажа и рендеринга видео, 3D-моделирования.

Технические преимущества аренды удаленных рабочих столов (DaaS) в Selectel

Мощное железо для требовательных задач

В основе услуги — высокопроизводительные процессоры AMD EPYC™ 7343 с базовой частотой 3,2 ГГц. Для работы с графикой используются GPU NVIDIA RTX™ A5000 и A16 на архитектуре Ampere, специально разработанные для виртуализации рабочих столов. Дисковая подсистема на базе SSD обеспечивает до 5000 IOPS на виртуальный диск.

Интеграция с корпоративной инфраструктурой

Виртуальные рабочие столы легко интегрируются с существующей IT-инфраструктурой через L3VPN. Вы можете объединить DaaS с другими продуктами облачной платформы Selectel: базами данных, системами хранения, Container Registry или Managed Kubernetes. Это позволит создать гибридные инфраструктуры и комплексные решения под любые бизнес-задачи.

Арендуйте удаленные рабочие столы в частном облаке

Если вам нужно арендовать от 50 удаленных рабочих столов, воспользуйтесь услугой VDI в частном облаке VMware.
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Как разделяются зоны ответственности между провайдером и клиентом

Компании, которые уже построили у нас свою инфраструктуру

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Арендуйте удаленные рабочие столы

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подобрать инфраструктуру под ваш проект.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru