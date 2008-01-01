Ceph-as-a-service

Это программно-определяемое блочное хранилище данных с открытым исходным кодом, которое может вмещать до сотни петабайт данных. Решение может масштабироваться на десятки и сотни хостов. Оно отказоустойчиво, мы делаем трехкратную репликацию данных с доменом отказа стойки. Это в разы увеличивает сохранность данных.

В отличие от большинства вендорных СХД, Ceph разворачивается почти на любом оборудовании и поддерживает несколько протоколов доступа к данным: объектный, файловый и блочный.

Информация в Ceph автоматически реплицируется, и если что-то случится с хостом, запускается автоматический процесс восстановления. Даже во время возникновения инцидентов доступ к системе работает в привычном режиме, и пользователь по-прежнему может работать с Ceph-кластером.