Ceph-as-a-service

Выделенное блочное хранилище данных на нашей инфраструктуре c полной поддержкой и администрированием.
  • Отказоустойчивое решение
  • Десятки ПБ данных
  • Месяц на установку

Что такое Ceph

Это программно-определяемое блочное хранилище данных с открытым исходным кодом, которое может вмещать до сотни петабайт данных. Решение может масштабироваться на десятки и сотни хостов. Оно отказоустойчиво, мы делаем трехкратную репликацию данных с доменом отказа стойки. Это в разы увеличивает сохранность данных.

В отличие от большинства вендорных СХД, Ceph разворачивается почти на любом оборудовании и поддерживает несколько протоколов доступа к данным: объектный, файловый и блочный.

Информация в Ceph автоматически реплицируется, и если что-то случится с хостом, запускается автоматический процесс восстановления. Даже во время возникновения инцидентов доступ к системе работает в привычном режиме, и пользователь по-прежнему может работать с Ceph-кластером.

Как работает Ceph-as-a-service в Selectel

Один Ceph-кластер состоит из хостов, внутри каждого кластера — до 400 хостов. Минимальное количество арендованных хостов — 8. Помимо нашей помощи в установке и обслуживании, на протяжении всей работы с Ceph вы можете подключать специалистов для решения любых вопросов.

C какими задачами поможем справиться

Освободим вас от работ по установке и настройке сложного решения

В стоимость решения входит администрирование. Вам не нужно искать редких специалистов на рынке, они есть в нашей команде. Администраторы Selectel помогут с развертыванием Ceph на нашей инфраструктуре: все настроят, проведут мониторинг и нагрузочные тесты и отдадут вам в эксплуатацию. Во время всего периода аренды вы сможете подключать команду наших специалистов для решения любых задач, связанных с решением — достаточно создать тикет, мы со всем поможем.

Позаботимся об отказоустойчивости

Выбирая Ceph в Selectel, вы обеспечиваете максимальную доступность ваших данных даже во время сбоев. Данные трижды реплицируются по узлам кластера, сохраняя непрерывность работы решения.

Разместим большое количество объектов

Хранилище легко масштабируется, вы можете хранить в нем данные от 100 ТБ до десятков ПБ. Увеличивайте количество хостов в Ceph-кластере, чтобы места для данных стало больше. Если по какой-то причине хранить такое количество данных не нужно, количество хостов можно сократить.

Почему Ceph стоит развернуть в Selectel

Нет vendor lock-in

Отечественное решение, которое не привязано к иностранным и российским вендорам.Ceph развертывается вне нашего облака.

Досконально тестируем решение перед эксплуатацией

У нас своя команда инженеров Ceph, которая проводит тесты и проверяет совместимость решения с другими клиентскими системами.

Мы развернули 100+ Ceph-кластеров

Знаем, как работать с этим решением и как его обслуживать. Уже храним 30+ ПБ данных.

Из чего складывается стоимость

Решение можно арендовать минимум на год. Его цена зависит от многих параметров: инфраструктуры, объема данных, скорости. Назвать итоговую стоимость сможем как только соберем ваши требования и пожелания. Оставьте заявку, и мы поможем подобрать оптимальный вариант по производительности и цене.

Технические характеристики

Кластер под любую задачу

Соберем Ceph-кластер на любом железе.

От 100 ТБ до десятков ПБ

Вместимость данных определяется техническими характеристиками кластеров.

Разные уровни резервирования

На уровне дисков, серверов и стоек.

Хотите разместить большой объем данных?

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, зададим вопросы про проект, сориентируем по срокам и стоимости.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.