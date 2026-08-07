Амбиции встречают поддержку

Строим вертикальноинтегрированный бизнес
Наши продукты основаны на базе наших же продуктов, что обеспечивает надежность и стабильность.
Посмотрите 6 видеоинтервью сотрудников о том, как тут все устроено
Российская компания с долгосрочной стратегией и запасом прочности: строим новые ЦОДы, расширяем линейку продуктов. Можно строить планы, не оглядываясь на шторма рынка.
Строим вертикальноинтегрированный бизнес
Наши продукты основаны на базе наших же продуктов, что обеспечивает надежность и стабильность.
Предоставляем ДМС со стоматологией
Заботимся о здоровье коллег с первого дня работы. А в офисах у нас есть свой врач и капсула для сна и восстановления сил.
Заботимся о ментальном здоровье
Сотрудники могут посещать психолога онлайн, в его рабочем кабинете или в нашем офисе.
Выплачиваем ежегодную премию
В размере до 15% от годового оклада.
Компенсируем обеды и занятия спортом
Выделяем деньги на питание и оплачиваем 50% стоимости абонемента в зал. Корпоративные тренировки — за наш счет!
И доплачиваем за некурение!
Да, до 7000 рублей ежемесячно.
Хочешь изменить продукт или процесс, создать проект или направление — берешь ответственность и делаешь. Мы поддержим идею экспертизой, ресурсами и обратной связью, чтобы твой проект дошел до релиза.
Предоставляем пространство для экспериментов
В собственной лаборатории разработки и тестирования продуктов.
Поддерживаем твои идеи
В Selectel ты можешь открыто предложить свою идею и получить ресурсы для ее реализации.
И ценим инициативу
Ведь большая часть продуктов Selectel придуманы и созданы сотрудниками.
Меняй роли, становись лидером или наставником — мы ценим тех, кто учится сам и прокачивает команду. Оплачиваем обучение, строим прозрачный PDP и даем площадки для менторства.
Менторим и направляем твою карьеру
Благодаря регулярным 1:1, ревью и PDP. А еще открытой программе менторства — можно выбрать наставника из топ-менеджеров.
Вкладываемся в обучение
Сотрудникам доступны курсы на собственной платформе, а также внешнее обучение и билеты на профильные конференции за счет компании.
Берем на себя расходы на изучение английского
Компенсируем от 50% до 100% стоимости обучения. А еще у нас есть собственный разговорный клуб с носителем.
Развиваем сообщество амбассадоров
Помогаем писать статьи, выступать и расти как спикер — а за активность дарим стильный мерч и награждаем бейджами.
Растим лидеров
На внутренней программе Leaders Camp. Ее результат — 74% внутренних назначений на руководящие позиции за последний год.
Качаем внутренние технические сообщества
Присоединяйся к любому: Go, Python, Admin/DevOps, Security, Frontend и AI.
Планы, изменения, сложные вопросы — обсуждаем честно на регулярных Q&A с руководством и коллегами. Прямой диалог помогает быстрее решать проблемы и вместе двигаться к цели.
Q&A с гендиректором 3 раза в год
На них можно задать любой вопрос и узнать про результаты и планы компании.
Знакомим коллег с Selectel на «Топовой встрече»
Это офлайн-мероприятие, где топы рассказывают всем новичкам про миссию, ценности и стратегию компании.
Открыто публикуем внутри все результаты, цели и планы
И не замалчиваем, если что-то не получилось.
Делимся результатами опросов вовлеченности
И регулярно рассказываем, как мы с ними работаем.
50+ сложных продуктов — от облаков до сетевых ядер. Выбирай актуальные технологии, экспериментируй с архитектурой и решай задачи, которые «пушат» рынок.
Работай над масштабными проектами
Создаем крупнейшую в России платформу облачных и bare-metal услуг на базе гибкого стека: Terraform, Python, Go, k8s, OpenStack, Angular и др.
Создавай свое
Предоставляем сотрудникам возможность разрабатывать собственные решения, продукты и сервисы.
Пользуйся ресурсами Selectel
Ежегодно предоставляем сотрудникам 30 000 бонусных рублей на услуги компании.
Предлагай улучшения
Мы выбираем инструменты, опираясь на экспертизу команды и отталкиваясь от пользы для бизнеса.
Хорошие отношения с коллегами формируем не только на совместных проектах, но и на roof-party, митапах и тренировках. У нас культуру придумывают люди, а компания подхватывает драйв.
Веселимся на вайбовых корпоративах
Дважды в год собираемся всей компанией на тематических вечеринках. Танцуем, общаемся и участвуем в классных активностях.
Создаем традиции
Например, у нас есть Шавадэй — заказ шаверм по четвергам. И, конечно, празднование дня рождения нашего маскота Тирекса!
Говорим друг другу «спасибо»
А за благодарность от коллег можно получать внутреннюю валюту и обменивать ее на классный мерч.
Осваиваем новые активности
Катаемся на лыжах и сноубордах, занимаемся картингом, яхтингом и еще 20+ видами спорта. Проводим свои чемпионаты и участвуем во внешних.
Организуем приятные сюрпризы
Поздравляем коллег с днями рождения и другими важными событиями, а их детям дарим подарки на праздники.
Каждому сотруднику — по Тирексу!
Все новички получают Тирекса в велком-паке. А в корпоративном магазине каждый год появляется лимитка динозавра нового цвета.
Мы создали экосистему сервисов и объединили их в удобной панели управления.
Познакомься с главными продуктами Selectel.
Выбери направление
Мы быстро растем, и поэтому всегда в поиске классных специалистов. Посмотри, какие еще вакансии открыты на данный момент.
Тогда смотри наши открытые вакансии и отправляй отклик! У нас ты получишь поддержку большой команды и ресурсы устойчивой инфраструктуры, чтобы проявлять инициативу, реализовывать самые смелые идеи и сохранять свободу экспериментировать.
Подходящей вакансии не нашлось? Присылай резюме на jobs@selectel.ru — мы на все ответим.
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Наши сотрудники — профессионалы в развертывании сложной инфраструктуры, организации сетей, информационной безопасности. В Академии Selectel делимся их экспертизой и выпускаем бесплатные курсы, технические статьи и обзоры, рассказываем о новостях компании.
Безопасная разработка. Часть 3 «Проверка безопасности и управление уязвимостями»
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