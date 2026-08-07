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Амбиции встречают поддержку

Присоединяйся к нашей команде — вместе будем строить и поддерживать IT-инфраструктуру крупнейших компаний России.
Вакансии Старт карьеры
36 000+ клиентов
3 612 серверных стоек
17 лет работы
6 дата-центров
1 300+ сотрудников
40 + внутренних мероприятий в год
17 видов спорта для сотрудников
6 внутренних технических сообществ
∞ любовь к Тирексу

На рынке штормит, а Selectel продолжает развиваться?

Посмотрите 6 видеоинтервью сотрудников о том, как тут все устроено

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Почему Selectel

Обеспечиваем устойчивость в шторм

Российская компания с долгосрочной стратегией и запасом прочности: строим новые ЦОДы, расширяем линейку продуктов. Можно строить планы, не оглядываясь на шторма рынка.

Строим вертикальноинтегрированный бизнес

Наши продукты основаны на базе наших же продуктов, что обеспечивает надежность и стабильность.

Предоставляем ДМС со стоматологией

Заботимся о здоровье коллег с первого дня работы. А в офисах у нас есть свой врач и капсула для сна и восстановления сил.

Заботимся о ментальном здоровье

Сотрудники могут посещать психолога онлайн, в его рабочем кабинете или в нашем офисе.

Выплачиваем ежегодную премию

В размере до 15% от годового оклада.

Компенсируем обеды и занятия спортом

Выделяем деньги на питание и оплачиваем 50% стоимости абонемента в зал. Корпоративные тренировки — за наш счет!

И доплачиваем за некурение!

Да, до 7000 рублей ежемесячно.

Создаем возможности влиять на результат

Хочешь изменить продукт или процесс, создать проект или направление — берешь ответственность и делаешь. Мы поддержим идею экспертизой, ресурсами и обратной связью, чтобы твой проект дошел до релиза.

Предоставляем пространство для экспериментов

В собственной лаборатории разработки и тестирования продуктов.

Поддерживаем твои идеи

В Selectel ты можешь открыто предложить свою идею и получить ресурсы для ее реализации.

И ценим инициативу

Ведь большая часть продуктов Selectel придуманы и созданы сотрудниками.

Помогаем расти и делиться экспертизой

Меняй роли, становись лидером или наставником — мы ценим тех, кто учится сам и прокачивает команду. Оплачиваем обучение, строим прозрачный PDP и даем площадки для менторства.

Менторим и направляем твою карьеру

Благодаря регулярным 1:1, ревью и PDP. А еще открытой программе менторства — можно выбрать наставника из топ-менеджеров.

Вкладываемся в обучение

Сотрудникам доступны курсы на собственной платформе, а также внешнее обучение и билеты на профильные конференции за счет компании.

Берем на себя расходы на изучение английского

Компенсируем от 50% до 100% стоимости обучения. А еще у нас есть собственный разговорный клуб с носителем.

Развиваем сообщество амбассадоров

Помогаем писать статьи, выступать и расти как спикер — а за активность дарим стильный мерч и награждаем бейджами.

Растим лидеров

На внутренней программе Leaders Camp. Ее результат — 74% внутренних назначений на руководящие позиции за последний год.

Качаем внутренние технические сообщества

Присоединяйся к любому: Go, Python, Admin/DevOps, Security, Frontend и AI.

Работаем открыто — на всех уровнях

Планы, изменения, сложные вопросы — обсуждаем честно на регулярных Q&A с руководством и коллегами. Прямой диалог помогает быстрее решать проблемы и вместе двигаться к цели.

Q&A с гендиректором 3 раза в год

На них можно задать любой вопрос и узнать про результаты и планы компании.

Знакомим коллег с Selectel на «Топовой встрече»

Это офлайн-мероприятие, где топы рассказывают всем новичкам про миссию, ценности и стратегию компании.

Открыто публикуем внутри все результаты, цели и планы

И не замалчиваем, если что-то не получилось.

Делимся результатами опросов вовлеченности

И регулярно рассказываем, как мы с ними работаем.

Поощряем технологическую дерзость

50+ сложных продуктов — от облаков до сетевых ядер. Выбирай актуальные технологии, экспериментируй с архитектурой и решай задачи, которые «пушат» рынок.

Работай над масштабными проектами

Создаем крупнейшую в России платформу облачных и bare-metal услуг на базе гибкого стека: Terraform, Python, Go, k8s, OpenStack, Angular и др.

Создавай свое

Предоставляем сотрудникам возможность разрабатывать собственные решения, продукты и сервисы.

Пользуйся ресурсами Selectel

Ежегодно предоставляем сотрудникам 30 000 бонусных рублей на услуги компании.

Предлагай улучшения

Мы выбираем инструменты, опираясь на экспертизу команды и отталкиваясь от пользы для бизнеса.

Развиваем T-Rex-комьюнити

Хорошие отношения с коллегами формируем не только на совместных проектах, но и на roof-party, митапах и тренировках. У нас культуру придумывают люди, а компания подхватывает драйв.

Веселимся на вайбовых корпоративах

Дважды в год собираемся всей компанией на тематических вечеринках. Танцуем, общаемся и участвуем в классных активностях.

Создаем традиции

Например, у нас есть Шавадэй — заказ шаверм по четвергам. И, конечно, празднование дня рождения нашего маскота Тирекса!

Говорим друг другу «спасибо»

А за благодарность от коллег можно получать внутреннюю валюту и обменивать ее на классный мерч.

Осваиваем новые активности

Катаемся на лыжах и сноубордах, занимаемся картингом, яхтингом и еще 20+ видами спорта. Проводим свои чемпионаты и участвуем во внешних.

Организуем приятные сюрпризы

Поздравляем коллег с днями рождения и другими важными событиями, а их детям дарим подарки на праздники.

Каждому сотруднику — по Тирексу!

Все новички получают Тирекса в велком-паке. А в корпоративном магазине каждый год появляется лимитка динозавра нового цвета.

Наши продукты и услуги

  • 50+ продуктов

    Мы создали экосистему сервисов и объединили их в удобной панели управления.

    Познакомься с главными продуктами Selectel.

    Узнать больше

  • Аренда выделенного сервера

    Наши клиенты получают во временное пользование сервер, не покупая его. Все хлопоты берем на себя: например, замену комплектующих и администрирование софта.
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  • Облачная платформа Selectel

    Набор облачных решений, которые позволяют быстро запускать сервисы и удобно ими управлять. Они берут на себя большую часть рутинной работы администратора.
    Подробнее

  • Облако на базе VMware

    Предоставляем в аренду виртуальные машины в частном или публичном облаке для задач любой сложности на базе технологий VMware.
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В каких направлениях работают в Selectel

Выбери направление

Backend-разработка
Backend-разработка
Frontend-разработка
Системное администрирование
QA
UX
Управление продуктами и проектами
Информационная безопасность
Инженеры дата-центра
Сети
Техническая поддержка
Эксплуатация дата-центров
Продажи и клиентский сервис
Маркетинг и PR
HR
Стратегия
Управление знаниями
BI / Аналитика
Финансы и юриспруденция
Back office
Сборка и складской учет
Embedded и системная инженерия

Backend-разработка

Разработка Selectel — это 20+ команд. Мы создаем не только основные услуги, но и внутренние сервисы, например, для создания тикетов.
О направленииИнженерные принципы

Сейчас в этом направлении нет открытых вакансий

Мы быстро растем, и поэтому всегда в поиске классных специалистов. Посмотри, какие еще вакансии открыты на данный момент.

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Наши ценности

  • Клиент
    Ориентируемся на клиентов во всем, что делаем. Создаем надежные решения, которые помогают клиентам строить свой бизнес с нами.
  • Команда и коллаборация
    Объединяемся, чтобы добиться большего, поддерживая и развивая друг друга.
  • Инициатива и ответственность
    Не стесняемся предлагать самые смелые идеи и берем ответственность за их реализацию.
  • Открытый диалог
    Мы честны и открыты друг с другом. Даем конструктивную обратную связь, признаем ошибки и озвучиваем свое экспертное мнение.

Хочешь работать в Selectel?

Тогда смотри наши открытые вакансии и отправляй отклик! У нас ты получишь поддержку большой команды и ресурсы устойчивой инфраструктуры, чтобы проявлять инициативу, реализовывать самые смелые идеи и сохранять свободу экспериментировать.

Подходящей вакансии не нашлось? Присылай резюме на jobs@selectel.ru — мы на все ответим.

Вакансии Старт карьеры

Развивайся в Академии Selectel

Наши сотрудники — профессионалы в развертывании сложной инфраструктуры, организации сетей, информационной безопасности. В Академии Selectel делимся их экспертизой и выпускаем бесплатные курсы, технические статьи и обзоры, рассказываем о новостях компании.

Пройти курс

Безопасная разработка. Часть 3 «Проверка безопасности и управление уязвимостями»

Безопасная разработка. Часть 2 «Реализация»

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Прокачать карьеру

Что нужно знать системному администратору? Советы для начинающих

Презентовать себя так, чтобы наняли: метод STAR для подготовки к интервью

Про карьеру

Карьерные мероприятия Selectel

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Новости Selectel

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