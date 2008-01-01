Гибридное облако

Гибко масштабируйтесь за счет гибридного облака и не думайте об ограничениях локальной инфраструктуры. Объединяйте железо on-premise или в дата-центрах с нашими облачными серверами.
  • 50+ продуктов
  • Входим в реестр российского ПО
  • API и Terraform
  • 152-ФЗ
Гибридное облако
О продуктеFAQДокументация

Какие задачи помогает решить гибридное облако

Соответствие требованиям безопасности

Наша инфраструктура соответствует 152-ФЗ до первого уровня защищенности, 17 Приказу ФСТЭК до К1, а также соответствует требованиям международных законов и стандартов (PCI DSS, GDPR, AICPA SOC 2®).

Повышение отказоустойчивости

Поможем разнести инфраструктуру в разные дата-центры и сделать ее гибридной — в случае пиковых нагрузок на систему вы сможете балансировать трафик.

Резервирование инфраструктуры

Мы можем подключить наше облако к вашей on-premise инфраструктуре, серверам в наших или сторонних дата-центрах с помощью изолированной приватной сети. Это поможет быстро масштабироваться и резервировать инфраструктуру.

Оптимизация ресурсов

Вы можете разместить высоконагруженные системы на выделенных серверах, а ту часть, которой требуется моментальное масштабирование, — на облачных мощностях. Это поможет эффективнее использовать инфраструктуру и не переплачивать за ресурсы.

Что помогает построить гибридную инфраструктуру

Глобальный роутер
Помогает связать физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть внутри одного дата-центра или между несколькими.
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Direct Connect
Связывает сервисы компании с инфраструктурой Selectel или сторонними гипероблаками с помощью защищенного канала.
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Балансировщик нагрузки между продуктами Selectel
Обеспечит бесперебойный доступ к приложению. Мы уже подумали об отказоустойчивости: зарезервировали все системы и разнесли их на два города. Настройка и обслуживание — тоже на нашей стороне.
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DevOps as a Service
Возьмем на себя управление продуктами в рамках гибридного облака: поможем с переносом данных в S3 и настройкой их синхронизации с приложением, будем управлять БД, обеспечим высокую надежность и балансировку нагрузки для TCP и HTTP-приложений, развернем кластеры приложений и будем следить за их работой. Поддерживаем Docker и Kubernetes.
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Сколько стоит аренда гибридного облака

Стоимость аренды гибридного облака зависит от продуктов, которые она будет включать в себя. Чтобы рассчитать стоимость, оставьте заявку. Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подобрать подходящее решение.

Преимущества Selectel

50+ продуктов

Мы можем построить гибридную инфраструктуру на базе дата-центров разных провайдеров, но если вы хотите собрать все сервисы у одного провайдера, то мы поможем вам в этом. У нас 50+ продуктов, с которыми легко построить надежную инфраструктуру.

Соответствие 152-ФЗ и приказу ФСТЭК № 17

Инфраструктура Selectel соответствует 152-ФЗ до первого уровня защищенности, приказу ФСТЭК № 17 до К1, а также соответствует требованиям международных законов и стандартов (PCI DSS, GDPR, AICPA SOC 2®). Мы регулярно проходим аудиты, чтобы подтвердить все статусы безопасности.

Возможность легко масштабироваться

У нас всегда есть ресурсы и технологии для роста вашего проекта. Вам не придется ждать закупки и доставки — процессоры, диски, коммутаторы и т. д. уже хранятся на наших складах.

Панель управления, API и Terraform

Вы сможете решать все вопросы по продуктам из единой панели управления: увеличивать количество ресурсов, следить за эффективностью работы сервисов, писать в нашу техподдержку или оплачивать услугу гибридного облака. Запустить сервис можно также с помощью Terraform и API.

Шесть своих дата-центров

Мы построили шесть дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они соответствуют уровню Tier III. Мы обеспечиваем для них стабильные каналы связи, бесперебойное питание, охлаждение, круглосуточную охрану и современные системы мониторинга.

Проектная команда с налаженным процессом работы

Мы уже 17 лет помогаем компаниям строить надежную инфраструктуру. У нас налажены все процессы — от сбора задач на старте до помощи после внедрения продукта. Команда под ваш проект — это быстрое и качественное решение.

Продукты, которые можно объединить в рамках услуги гибридного облака

Облачные серверы
Подходят для проектов, которым важно быстро масштабироваться и платить только за потребляемые ресурсы в рамках публичного облака.
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Приватный пул
Подходит, если вам нужен набор оборудования для приватного сегмента, а также выделенные ноды API, изолированный сетевой стек и собственная система хранения данных.
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Облако на базе VMware
Подходит, если вы хотите перенести инфраструктуру в отказоустойчивое облако на базе VMware, которое соответствует 152-ФЗ.
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Выделенные серверы
Подходят для статичных нагрузок и ситуаций, когда вы не хотите делить инфраструктуру с соседями.
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S3
Используется, если вам нужно хранилище с моментальным масштабированием и репликацией.
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Файловое хранилище
Подходит для построения масштабируемой файловой системы, которую можно подключить к нескольким физическим или облачным серверам и кластеру Kubernetes.
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Managed Kubernetes
Используется для развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
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Облачные базы данных
Используются для хранения структурированных данных. Мы предлагаем готовые к запуску базы данных MySQL, Redis, PostgreSQL.
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Как создаются гибридные облачные решения

Собираем требования и проектируем решение

Проведем аудит ваших информационных систем и предложим оптимальное по производительности и цене гибридное облачное решение.

Реализуем и настраиваем проект

Перенесем часть сервисов и настроим правила масштабирования. Проверим основную функциональность разработанного решения.

Проводим нагрузочный тест и запускаем проект

Организуем нагрузочный тест, чтобы проверить работу гибридного решения. Зафиксируем соответствие бизнес-требованиям. Переведем в промышленную эксплуатацию.

Берем на себя администрирование

Будем внимательно следить за тем, чтобы ваша инфраструктура работала исправно в любой момент времени.

Продукты для реализации повышенных требований к безопасности

Облако в аттестованной зоне доступности
Используется для размещения государственных информационных систем до К1, информационных систем персональных данных до УЗ-1.
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Частное облако
Используется, если нужно полностью изолированное облако. Мы строим облако на базе собственных разработок Selectel — на нашей инфраструктуре или on-premise. Предоставляем полную инженерную поддержку 24/7.
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Облако на базе VMware в А-ЦОД
Подходит, если вам нужно аттестованное частное облако с запуском максимум за 1,5 месяца.
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Выделенные серверы в А-ЦОД
Используется, когда вам нужна инфраструктура, аттестованная ФСТЭК.
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Истории успеха

Как сервис для туристов QVEDO организовал удобное окружение в облаке Selectel

Платформа QVEDO хотела мигрировать от зарубежного провайдера в сжатые сроки и организовать комфортный процесс разработки и выпуска релизов мобильного приложения. Кроме этого, туристический сезон с пиковыми нагрузками был уже близко, поэтому они обратились к нам.

Облачные серверы Облачные базы данных Managed Kubernetes
Читать кейс

2 базы данных

Redis и PostgreSQL для хранения данных и управления очередями

Кластеры Kubernetes

помогли обучить уникальную рекомендательную систему событий

Создайте гибридную инфраструктуру вместе с Selectel

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня. Мы найдем подходящее решение, сохраним надежность сервисов и обеспечим необходимый уровень информационной безопасности.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru