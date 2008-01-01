Гибридное облако

Выделенные серверы

Общая информация о продукте, а также о том, как выбрать подходящую конфигурацию сервера

Облачные серверы

Общая информация о продукте, а также о том, как создать облачный сервер и работать с ним

Облако на базе VMware

О работе с облаком: описание, оплата, соответствие 152-ФЗ и быстрый старт

S3

О работе с хранилищем, контейнерами и объектами

Файловое хранилище

Как создать хранилище, подключить и работать с ним

Managed Kubernetes

Как создать кластер и работать с группами нод и сетью

Облачные базы данных

Как работать с базами данных в Selectel — ответы на ключевые вопросы

Аттестованный сегмент ЦОД

Основная информация об А-ЦОД: описание, документы, заказ и настройка

Глобальный роутер

Основная информация о продукте: описание, стоимость, создание

Direct Connect

О том, как работает сервис и сколько стоит

Отказоустойчивый балансировщик нагрузки

Как подключить, настроить и оплатить продукт