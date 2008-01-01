Гибридное облако

Продолжительность этапов зависит от сложности реализуемого IT-ландшафта. Специалисты Selectel заинтересованы в сокращении сроков проекта и в своей деятельности руководствуются следующими целевыми показателями:
- сбор данных по существующей IT-инфраструктуре ― не более 2 недель;
- проектирование гибридной инфраструктуры и согласование решения с клиентом ― не более 2 недель;
- развертывание гибридной инфраструктуры ― не более 2 недель;
- тестирование и пробный запуск ― не более 1 недели;
- обучение персонала ― в ходе развертывания гибридной инфраструктуры;
- сопровождение и техническая поддержка ― согласно Service Level Agreement.