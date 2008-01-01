Панель управления

Гибридное облако

Hybrid Cloud
Заказать решение
Забудьте об ограничениях вашей локальной инфраструктуры

Многие компании эффективно применяют гибридный подход в построении своей IT-инфраструктуры. Объединение локальной инфраструктуры и публичного облака открывает новые возможности: можно выносить часть нагрузки за пределы инфраструктуры, масштабировать ресурсы во время всплесков активности и платить по мере потребления без внушительных капитальных затрат.

Selectel поможет создать гибридную инфраструктуру, учитывая особенности ваших информационных систем. Мы найдем подходящее решение, сохраним надежность сервисов и обеспечим необходимый уровень информационной безопасности.

71% компаний используют преимущества гибридного облака

Объедините свою инфраструктуру с облаком

Гибридное решение, построенное совместно со специалистами Selectel, объединит вашу локальную инфраструктуру с облачными продуктами Selectel или облаками партнеров. Selectel ― единый поставщик этих облачных решений, все взаимодействия по оплате и договорам происходят через нас. Оплата в рублях даже с теми облачными сервисами, которые работают только в валюте.

Облако на базе VMware
Облако на базе VMware
Платформа Selecеl
Платформа Selectеl
Аттестованный ЦОД
Аттестованный ЦОД
Выделенные серверы
Выделенные серверы
Мультиоблачная среда
Мультиоблачная среда
Запросить стоимость

Когда бизнесу нужна гибридная инфраструктура

Работа с нагрузками и масштабирование

Используйте облачные ресурсы, когда не хватает IT-мощностей локальной инфраструктуры или ожидаются пиковые нагрузки. С гибридным облаком можно балансировать нагрузку и обеспечить работу сервисов в случае резкого роста трафика.

Создание тестовых сред

Уменьшите время по выводу продукта на рынок за счет быстрого развертывания тестовых сред. Оперативно вносите изменения перед запуском в боевом режиме.

Резервирование

Организуйте резервную площадку вашей инфраструктуры на случай непредвиденных обстоятельств: отключения электричества, отказа оборудования, человеческого фактора. Когда локальная инфраструктура не будет доступна, облако провайдера продолжит работу, не повлияв на ваши бизнес-процессы.

Расскажите нам, какие задачи хотите решить?

Оставить заявку

Как происходит создание гибридной инфраструктуры

Сбор требований и проектирование

Совместно с вами определим информационные системы и приложения, критически важные для бизнеса. Предложим решение, учитывающее баланс производительности, функциональности и цены.

Реализация гибридного решения

Перенесем часть сервисов в облако и настроим правила масштабирования. Проверим основную функциональность разработанного решения.

Нагрузочное тестирование и запуск

Организуем нагрузочное тестирование, чтобы проверить работу гибридного решения. Зафиксируем соответствие бизнес-требованиям. Переведем в промышленную эксплуатацию.

Сопровождение инфраструктуры

Будем внимательно следить за тем, чтобы ваша инфраструктура работала исправно.

Преимущества Selectel

55+ операторов

обеспечивают связность до наших дата-центров. A сервис Direct Connect ― до дата-центров партнеров.

1 поставщик

1 договор, 1 панель управления для контроля за балансом и расходами, связи с технической поддержкой и подключения услуг.

250+ проектов

по построению гибридных решений разной сложности осуществила команда Selectel.

11 лет

создаем IT-инфраструктуры. Знаем все нюансы построения архитектур, начиная с аппаратного уровня, завершая уровнем построения услуг.

На каких платформах построим гибридное облако

Для организации гибридного облака используется VMware Availability: сервис расширяет возможности клиентского частного облака VMware за счет вычислительных ресурсов публичного облака провайдера ― облака Selectel на базе VMware.

VMware Availability поддерживает локальные и облачные развертывания vSphere® различных версий и обладает широким функционалом:

  • сохранение связи между виртуальными машинами на разных площадках;
  • перенос виртуальных машин с минимальным простоем;
  • обратная миграция.

Selectel ― авторизованный партнер VMware со знаком доверия VMware Cloud Verified. Это гарантирует клиентам Selectel высокий уровень исполнения инфраструктуры.

Пакеты услуг по построению гибридной инфраструктуры

Гибридная инфраструктура

Специалисты Selectel:

  • обеспечат IP-связность до облачной инфраструктуры;
  • настроят частное соединение (VPN);
  • организуют возможность передачи данных в облако;
  • по запросу настроят прямой доступ к облаку партнера (Direct Connect).
Заказать

Гибридная информационная система

Помимо работ, связанных с интеграцией локальной и облачной инфраструктуры на L2 и L3-уровнях, специалисты Selectel проведут:

  • интеграцию служб каталогов;
  • настройку прав и политик доступа;
  • интеграцию данных (синхронизацию баз данных, хранилищ);
  • развертывание ресурсов в облаке;
  • тестирование под нагрузкой и перевод в промышленную эксплуатацию;
  • обучение технического персонала по работе с гибридным окружением и облачными сервисами (по запросу).
Заказать

Гибридное решение с добавочной бизнес-ценностью

В дополнение к организации гибридной информационной системы, Selectel реализует решения с дополнительной функциональностью:

  • построение отказоустойчивой IT-инфраструктуры;
  • создание правил автомасштабирования инфраструктуры в облаке с Terraform/Kubernetes и другими инструментами;
  • применение механизмов автоматизации для развертывания тестовых сред;
  • реализация мероприятий для соответствия требованиям по защите персональных данных 152-ФЗ;
  • интеграция ITSM-систем для управления тикетами в ходе технического сопровождения и поддержки.
Заказать

Полезное по теме

White Paper

Преимущества создания гибридной IT‑инфраструктуры на базе технологий VMware.

Примеры и шаблоны

Описание Terraform-провайдера. Конфигурации Terraform и Kubernetes для облачной платформы Selectel.

Расширьте потенциал своей инфраструктуры

Миграция в облако

Переносите ваши сервисы на облачную инфраструктуру Selectel и партнеров.

Отказоустойчивая IT-инфраструктура

Обеспечьте непрерывность работы ваших сервисов с продуманным резервированием и планом восстановления.

Облачная платформа Selectel

Запускайте сервисы за минуты, удобно управляйте ими, мгновенно масштабируйте и надежно храните данные.

Облако на базе VMware

Создавайте облачную инфраструктуру в несколько кликов, пользуйтесь балансировщиком нагрузки и платите по факту потребления.

Поможем создать гибридную инфраструктуру

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня. Мы найдем подходящее решение, сохраним надежность сервисов и обеспечим необходимый уровень информационной безопасности.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.

FAQ

Сколько времени занимают этапы создания гибридного облака?

Почему вы используете Terraform?

Как происходит управление ресурсами облаков, вошедшими в состав гибридного решения?

Можете ли вы построить гибридное облако, соответствующее требованиям 152-ФЗ?

Предусмотрено ли обучение моих технических специалистов по работе с новой облачной инфраструктурой?

Может ли Selectel полностью взять на себя обслуживание облачной инфраструктуры?

Возможна ли разработка IT-стратегии с привлечением специалистов Selectel?