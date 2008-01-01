Какие задачи помогает решить гибридное облако
Соответствие требованиям безопасности
Наша инфраструктура соответствует 152-ФЗ до первого уровня защищенности, 17 Приказу ФСТЭК до К1, а также соответствует требованиям международных законов и стандартов (PCI DSS, GDPR, AICPA SOC 2®).
Повышение отказоустойчивости
Поможем разнести инфраструктуру в разные дата-центры и сделать ее гибридной — в случае пиковых нагрузок на систему вы сможете балансировать трафик.
Резервирование инфраструктуры
Мы можем подключить наше облако к вашей on-premise инфраструктуре, серверам в наших или сторонних дата-центрах с помощью изолированной приватной сети. Это поможет быстро масштабироваться и резервировать инфраструктуру.
Оптимизация ресурсов
Вы можете разместить высоконагруженные системы на выделенных серверах, а ту часть, которой требуется моментальное масштабирование, — на облачных мощностях. Это поможет эффективнее использовать инфраструктуру и не переплачивать за ресурсы.
Что помогает построить гибридную инфраструктуру
Сколько стоит аренда гибридного облака
Преимущества Selectel
50+ продуктов
Соответствие 152-ФЗ и приказу ФСТЭК № 17
Возможность легко масштабироваться
Панель управления, API и Terraform
Шесть своих дата-центров
Проектная команда с налаженным процессом работы
Продукты, которые можно объединить в рамках услуги гибридного облака
Как создаются гибридные облачные решения
Собираем требования и проектируем решение
Проведем аудит ваших информационных систем и предложим оптимальное по производительности и цене гибридное облачное решение.
Реализуем и настраиваем проект
Перенесем часть сервисов и настроим правила масштабирования. Проверим основную функциональность разработанного решения.
Проводим нагрузочный тест и запускаем проект
Организуем нагрузочный тест, чтобы проверить работу гибридного решения. Зафиксируем соответствие бизнес-требованиям. Переведем в промышленную эксплуатацию.
Берем на себя администрирование
Будем внимательно следить за тем, чтобы ваша инфраструктура работала исправно в любой момент времени.
Продукты для реализации повышенных требований к безопасности
Истории успеха
Как сервис для туристов QVEDO организовал удобное окружение в облаке Selectel
Платформа QVEDO хотела мигрировать от зарубежного провайдера в сжатые сроки и организовать комфортный процесс разработки и выпуска релизов мобильного приложения. Кроме этого, туристический сезон с пиковыми нагрузками был уже близко, поэтому они обратились к нам.
2 базы данных
Redis и PostgreSQL для хранения данных и управления очередями
Кластеры Kubernetes
помогли обучить уникальную рекомендательную систему событий
Сколько времени занимают этапы создания гибридного облака?
Продолжительность этапов зависит от сложности IT-ландшафта. Мы установили следующие целевые показатели:
- сбор данных по существующей IT-инфраструктуре ― не более двух недель;
- проектирование гибридной инфраструктуры и согласование решения с клиентом ― не более двух недель;
- развертывание гибридной инфраструктуры ― не более недели;
- тестирование и пробный запуск ― не более недели;
- обучение персонала ― в ходе развертывания гибридной инфраструктуры;
- сопровождение и техническая поддержка ― согласно SLA.
Почему вы используете Terraform?
Terraform ― одно из наиболее популярных средств, поддерживаемых многими провайдерами IT-инфраструктуры. С настроенными конфигурациями Terraform вы сможете решать свои задачи по построению гибридного облака без возникновения проблем по «vendor lock in», то есть без необходимости проведения дополнительных работ по подготовке конфигураций с использованием специализированных средств для каждого провайдера по отдельности.
Как происходит управление ресурсами облаков, вошедшими в состав гибридного решения?
Через панель my.selectel.ru вы можете управлять ресурсами облачной платформы Selectel, облака на базе VMware и другими сервисами Selectel. В случае использования облаков-партнеров (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform) через панель my.selectel.ru вы заказываете доступ к данным платформам, оплачиваете услуги, получаете счета-фактуры и акты. Управление сервисами для облаков партнеров происходит через панели облачных платформ.
Можете ли вы построить гибридное облако, соответствующее требованиям 152-ФЗ?
Одна из услуг Selectel ― предоставление IT-инфраструктуры, которая будет соответствовать требованиям по защите персональных данных, которые находятся в зоне ответственности провайдера, до 1 (максимального) уровня защищенности. Также мы предоставляем услуги средств защиты информации и сервисы информационной безопасности и защиты данных.
Предусмотрено ли обучение моих технических специалистов по работе с новой облачной инфраструктурой?
Да, по запросу специалисты Selectel могут провести обучение для сотрудников. Они научатся искать и устранять неисправности (troubleshooting), а также пройдут инструктаж по системной архитектуре и облачным сервисам.
Может ли Selectel полностью взять на себя обслуживание облачной инфраструктуры?
Да. Совместно со специалистами Selectel вы определяете состав услуг, SLA и правила совместных коммуникаций.
Возможна ли разработка IT-стратегии с привлечением специалистов Selectel?
Да, возможна. Совместно с Selectel вы можете разработать стратегию для развития гибридной модели корпоративной IT-инфраструктуры с учетом возможностей облачных платформ и средств виртуализации.
Какая пропускная способность сети между услугами?
Пропускная способность канала между регионами в рамках hybrid cloud — бесплатно до 1 Гбит/с. За дополнительную плату мы можем увеличить ее до 20 Гбит/с. Внутри одного региона пропускная способность не ограничена. Гарантируем минимальные сетевые задержки.
В каких дата-центрах я могу разместить гибридное облако?
Клиенты Selectel могут размещать корпоративную инфраструктуру в шести наших дата-центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также мы можем построить гибридное облако в партнерском дата-центре в Новосибирске.
Выделенные серверы
Облачные серверы
Облако на базе VMware
S3
Файловое хранилище
Managed Kubernetes
Облачные базы данных
Аттестованный сегмент ЦОД
Глобальный роутер
Direct Connect
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
Создайте гибридную инфраструктуру вместе с Selectel
Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня. Мы найдем подходящее решение, сохраним надежность сервисов и обеспечим необходимый уровень информационной безопасности.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru