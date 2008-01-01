Гибридное облако

Объедините свою инфраструктуру с облаком

Гибридное решение, построенное совместно со специалистами Selectel, объединит вашу локальную инфраструктуру с облачными продуктами Selectel или облаками партнеров. Selectel ― единый поставщик этих облачных решений, все взаимодействия по оплате и договорам происходят через нас. Оплата в рублях даже с теми облачными сервисами, которые работают только в валюте.