Дата-центры Selectel соответствуют международным стандартам Tier III. Это значит, что мы резервируем все системы дата-центра, чтобы во время плановых работ ваши сервисы продолжали работать.Подробнее
Надежные
и современные дата-центры в России
Арендуйте серверы в наших дата-центрах, создавайте облачную инфраструктуру и размещайте свое оборудование
Мы сделаем все остальное: обеспечим стабильными каналами связи, бесперебойным питанием, охлаждением, круглосуточной охраной и современными системами мониторинга.
6дата-центров, соответствующих уровню Tier III, в Москве и Санкт-Петербурге
3 612стоек, в которых размещается оборудование
30 МВтсуммарная мощность, подведенная к дата-центрам
6
3 612
30 МВт
Разверните инфраструктуру
в дата-центрах уровня Tier III
Повысьте отказоустойчивость IT-инфраструктуры
Как устроены
дата-центры Selectel
Приятные дополнения, которые есть не у всех
Удобный подъезд к дата-центрам
Мы оборудовали специальную зону для погрузки-выгрузки серверов — ваши специалисты смогут припарковаться на внутренней территории.
Сервисная зона для технических специалистов
Если ваши коллеги забудут какой-нибудь инструмент, мы его дадим. А на кофе-поинтах они смогут отдохнуть.
Помощь с монтажом серверов в стойки
Даже если вы живете в другом городе или за рубежом, мы смонтируем ваши серверы сами.
- 152-ФЗ
Соответствие 152-ФЗ позволяет хранить и обрабатывать персональные данные до первого уровня защищенности (УЗ-1) включительно.
- ФСБ и ФСТЭК
У нас есть лицензии для оказания услуг по защите персональных данных. А часть наших продуктов аттестована в соответствии с приказами ФСТЭК России № 17 и 21.
- PCI DSS
Сертификат позволяет обрабатывать данные держателей карт.
Какие задачи можно решать с помощью продуктов Selectel
Арендуйте выделенный или облачный сервер для вашего проекта. В обоих случаях вы можете арендовать сервер фиксированной или произвольной конфигурации.
Физические серверы, ресурсы которых изолированы и доступны только вам.
Готовые конфигурации можно запустить в течение часа после оплаты, а произвольные будут готовы в течение 1–5 дней.
Виртуальные машины с моментальным масштабированием и соответствием 152‑ФЗ.
Оплачиваются по потреблению и готовы к запуску в течение минуты.