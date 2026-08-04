Резервируем подачу электроэнергии. В каждом дата-центре установлены источники бесперебойного питания и дизель-генераторы, которые позволяют не зависеть от нагрузок и выключения света. Даже если весь город обесточат, это никак не отразится на работе ваших сервисов.

Мы регулярно включаем ДГУ и подаем на них нагрузку, чтобы они не простаивали вхолостую. Такой подход гарантирует штатную работу установок, когда они действительно понадобятся.