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Надежные
и современные дата-центры в России

Арендуйте серверы в наших дата-центрах, создавайте облачную инфраструктуру и размещайте свое оборудование

Мы сделаем все остальное: обеспечим стабильными каналами связи, бесперебойным питанием, охлаждением, круглосуточной охраной и современными системами мониторинга.

  • 6

    дата-центров, соответствующих уровню Tier III, в Москве и Санкт-Петербурге

  • 3 612

    стоек, в которых размещается оборудование

  • 30 МВт

    суммарная мощность, подведенная к дата-центрам
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6

дата-центров, соответствующих уровню Tier III, в Москве и Санкт-Петербурге

3 612

стоек, в которых размещается оборудование

30 МВт

суммарная мощность, подведенная к дата-центрам

Разверните инфраструктуру
в дата-центрах уровня Tier III

Зона доступности

Цветочная 1

ул. Цветочная, д. 21
679 м² площадь серверных
227 стоек
3 МВт подведенная мощность

Цветочная 2

ул. Цветочная, д. 19
1 885 м² площадь серверных
969 стоек
10 МВт подведенная мощность

Дубровка 1

Ленинградская область, пос. Невская Дубровка, ул. Советская, д. 1
740 м² площадь серверных
424 стоек
2,5 МВт подведенная мощность

Дубровка 2

Ленинградская область, пос. Невская Дубровка, ул. Советская, д. 1
931 м² площадь серверных
291 стойка
2,5 МВт подведенная мощность

Дубровка 3

Ленинградская область, пос. Невская Дубровка, ул. Советская, д. 1
768 м² площадь серверных
281 стойка
2 МВт подведенная мощность
Зона доступности

Дата-центр на Берзарина

ул. Берзарина, д. 36, стр. 3
2 777 м² площадь серверных
1 420 стоек
10 МВт подведенная мощность

Партнерский дата-центр на Авиамоторной

ул. Авиамоторная, д. 69
10+ продуктов
Зона доступности

Партнерский дата-центр на Светлой

д. п. Кудряшовский, ул. Светлая, д. 21
10+  продуктов
В матрице доступности можно проверить, в каких регионах доступны те или иные продукты.

Повысьте отказоустойчивость IT-инфраструктуры

Минимизируйте риски, разместив инфраструктуру в нескольких дата-центрах.
Это предохранит вашу систему при сбое в одном из них. Например, при отключении электроэнергии, пожаре и погодных катаклизмах. В Selectel можно разместить ресурсы в трех регионах России, 6 зонах доступности и 16 пулах. Подробнее об этом читайте в документации.

Как устроены
дата-центры Selectel

Защищены на случай отключения света в городе

Резервируем подачу электроэнергии. В каждом дата-центре установлены источники бесперебойного питания и дизель-генераторы, которые позволяют не зависеть от нагрузок и выключения света. Даже если весь город обесточат, это никак не отразится на работе ваших сервисов.

Мы регулярно включаем ДГУ и подаем на них нагрузку, чтобы они не простаивали вхолостую. Такой подход гарантирует штатную работу установок, когда они действительно понадобятся.

01

Следим за температурой

Мы поддерживаем оптимальную температуру, чтобы оборудование могло работать в полную силу. Даже если на улице очень жарко, в наших серверных помещениях комфортная температура благодаря продуманным системам охлаждения.

В разных дата-центрах мы проектировали эти системы по-разному. Где-то это фреоновые системы, где-то — чиллерные, а где-то есть фрикулинг с охлаждением внешним воздухом.

Все системы мы резервируем по схеме N+2.

02

Надежно защищаем оборудование от пожара

Мы используем надежные средства пожарной защиты, сконструированные таким образом, чтобы вероятность срабатывания оставалась максимально высокой. Мы не экономим на надежности инфраструктуры и качестве огнетушащих веществ (ОТВ), используем автономные центральные станции газового пожаротушения с веществом Хладон 125.

Все средства пожаротушения дата-центров Selectel регулярно обслуживаются профильной организацией с соответствующей лицензией МЧС.

03

Продумали сетевую инфраструктуру до мелочей

В Selectel есть три типа сетей: интернет, локальная и L3VPN. Они изолированы друг от друга — работа одной сети не влияет на работу другой. Каждый внутренний сетевой узел мы резервируем по системе N+1.

К интернету можно подключаться с помощью одного из 55 операторов связи. Локальная сеть позволяет объединять серверы внутри одного пула между собой.

Сети L3VPN используются для создания приватной сетевой связности на уровне L3 между проектами в разных продуктах и дата-центрах.

04

Защищаем от несанкционированного доступа

В каждом помещении дата-центра есть система контроля и учета по магнитным картам. Более 100 камер видеонаблюдения круглосуточно следят за территорией вокруг здания, входом и каждым помещением.

Если кто-то собирается к нам в гости, просим предъявить паспорт и выдаем гостевые пропуски с ограниченным доступом. Гости могут перемещаться только по тем помещениям, которые для них открыты. Доступ к оборудованию есть только у наших инженеров.

05

Следим за работоспособностью наших систем в режиме реального времени

За питанием и охлаждением в Selectel следят инженеры. Они же обслуживают оборудование. Сетевые инженеры круглосуточно следят за сетевым оборудованием.

Когда что-то выходит из строя в серверах, администраторы моментально реагируют. У них всегда с собой планшет, куда приходят уведомления о неполадках.

Инженеры в диспетчерской следят за системой мониторинга, которая также позволяет быстро реагировать на любые неполадки.

06

Не оставляем проблемы без внимания

Если у вас возникают вопросы или сложности при работе с продуктами — на помощь приходят сотрудники технической поддержки «первой линии». За первые 12 часов они решают 70% обращений. При этом они доступны 24/7.

Если требуется выполнить какие‑то работы на оборудовании, заявки попадают в инженерно-технический отдел. На все работы у нас есть регламенты. Например, комплектующие для серверов мы меняем за три часа.

07
В диспетчерской В серверной

Приятные дополнения, которые есть не у всех

  • Удобный подъезд к дата-центрам

    Мы оборудовали специальную зону для погрузки-выгрузки серверов — ваши специалисты смогут припарковаться на внутренней территории.

  • Сервисная зона для технических специалистов

    Если ваши коллеги забудут какой-нибудь инструмент, мы его дадим. А на кофе-поинтах они смогут отдохнуть.

  • Помощь с монтажом серверов в стойки

    Даже если вы живете в другом городе или за рубежом, мы смонтируем ваши серверы сами.

Соответствуем российским и международным стандартам

Дата-центры Selectel соответствуют международным стандартам Tier III. Это значит, что мы резервируем все системы дата-центра, чтобы во время плановых работ ваши сервисы продолжали работать.

Подробнее
  • 152-ФЗ

    Соответствие 152-ФЗ позволяет хранить и обрабатывать персональные данные до первого уровня защищенности (УЗ-1) включительно.

  • ФСБ и ФСТЭК

    У нас есть лицензии для оказания услуг по защите персональных данных. А часть наших продуктов аттестована в соответствии с приказами ФСТЭК России № 17 и 21.

  • PCI DSS

    Сертификат позволяет обрабатывать данные держателей карт.

Какие задачи можно решать с помощью продуктов Selectel

Развернуть проект на сервере

Арендуйте выделенный или облачный сервер для вашего проекта. В обоих случаях вы можете арендовать сервер фиксированной или произвольной конфигурации.

Организовать хранение

Создайте единое защищенное место для ваших приложений, бэкапов и архивов.

Организовать сеть

Доставляйте контент с сервера до пользователей быстро и не переживайте из-за больших нагрузок на сеть. Организуйте доступ в интернет, объедините проекты в рамках одного или нескольких ДЦ, защитите сайт или приложение на уровне сети.

Разместить свое оборудование

Расположите свое серверное оборудование в современных дата-центрах Selectel уровня Tier III.

Выделенные серверы

Физические серверы, ресурсы которых изолированы и доступны только вам.

Готовые конфигурации можно запустить в течение часа после оплаты, а произвольные будут готовы в течение 1–5 дней.

от 950 ₽/мес.
Облачные серверы

Виртуальные машины с моментальным масштабированием и соответствием 152‑ФЗ.

Оплачиваются по потреблению и готовы к запуску в течение минуты.

от 385 ₽/мес.

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