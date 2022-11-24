Задачи в области финтеха, которые можно решать с помощью наших сервисов
Обработка персональных данных в соответствии со 152-ФЗ
Выделенные серверы для финтеха
Облачные серверы
Публичное облако на базе VMware
Облачные базы данных
Managed Kubernetes
Container Registry
Полная изоляция инфраструктуры
Аттестованный сегмент ЦОД
Частное облако Selectel
Частное облако VMware
Защита систем от киберугроз
Защита от DDoS-атак
Защита приложения (WAF)
Межсетевые экраны
Хранение и резервирование данных
Объектное хранилище
Файловое хранилище
Резервное копирование в облаке
Резервное копирование агентами
Анализ больших данных и высокопроизводительные вычисления
Платформа обработки данных
Суперкомпьютер для HPC
Работа с искусственным интеллектом и машинным обучением
Масштабирование и отказоустойчивость при пиковых нагрузках
Облачные серверы
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
Балансировщик нагрузки для облака
Каким требованиям соответствует инфраструктура для финансовых учреждений
152-ФЗ
Приказ ФСТЭК № 17
GDPR
ISO
SOC 2®
Преимущества аренды IT-инфраструктуры для банков, страховых и кредитных организаций в Selectel
6 собственных дата-центров
Наши дата-центры находятся в России: в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Вы можете также арендовать инфраструктуру в партнерских ДЦ в Новосибирске и Ташкенте.
Круглосуточная техническая поддержка
Стараемся отвечать на вопросы в течение 15 минут. Всегда будем на связи, даже в праздники и выходные дни.
Все продукты — у одного провайдера
Мы предлагаем экосистему продуктов — вам не придется думать о том, как организовать их совместную работу или искать разных провайдеров для разных продуктов.
Гарантированный SLA
Несем ответственность за работу каждого продукта. В случае сбоя мы финансово компенсируем простой инфраструктуры.
Средства защиты по подписке
Мы помогаем клиентам соблюдать требования безопасности в их зоне ответственности и предлагаем средства защиты по подписке.
Компании, которые уже доверили нам свои проекты
Наши клиенты
Истории успеха
Как мы помогли amoCRM масштабироваться в ситуации, когда данных становится больше с каждым днем
Мы помогли amoCRM перейти на более мощные серверы и решить проблему с недостатком комплектующих. Также помогли сделать сайт более прозрачным для пользователей amoCRM. Компания хранит и обрабатывает в Selectel большой объем пользовательских данных.
100 млн http-запросов в сутки
два фронт-сервера принимают этот трафик и проксируют на бэкенд-серверы
17 нод
используются для хранения данных пользователей
Выбирайте дата-центры для аренды инфраструктуры
Группа дата-центров на Цветочной
2 700 м²
1 162
40+
Группа дата-центров в Дубровке
2 450 м²
876
40+
Группа дата-центров на Берзарина
2 190 м²
1 420
40+
Дата-центр на Авиамоторной
40+
>350
4/3N
Дата-центр на Светлой
7 кВт
10+
2N
Дата-центр на Мингбулок
4
24/7
Хотите арендовать надежную инфраструктуру для проектов в области финтеха?
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, спросим про задачи и поможем подобрать сервисы.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.