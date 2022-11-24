Инфраструктура для финтеха

Арендуйте IT-инфраструктуру для банков, страховых компаний и других финансовых организаций. Мы позаботимся о ее надежности и безопасности хранимых данных.
  • Гибридная инфраструктура
  • Сервисы для AI и ML
  • 152-ФЗ
  • ISO
  • PCI DSS
Инфраструктура для финтеха
О продуктеО дата-центрахДокументация

Задачи в области финтеха, которые можно решать с помощью наших сервисов

Обработка персональных данных в соответствии со 152-ФЗ

Полная изоляция инфраструктуры

Защита систем от киберугроз

Хранение и резервирование данных

Анализ больших данных и высокопроизводительные вычисления

Работа с искусственным интеллектом и машинным обучением

Масштабирование и отказоустойчивость при пиковых нагрузках

Каким требованиям соответствует инфраструктура для финансовых учреждений

152-ФЗ

Наша инфраструктура соответствует требованиям приказа ФСТЭК № 21. У нас можно хранить и обрабатывать персональные данные ваших клиентов до первого уровня защищенности. Храните у нас ФИО, паспортные данные, телефоны, email, адреса доставки и не только и не беспокойтесь о конфиденциальности.

Приказ ФСТЭК № 17

Аттестованный сегмент ЦОД и аттестованная зона доступности Selectel подходят для размещения государственных информационных систем до первого класса защищенности (К1) включительно в соответствии с приказом ФСТЭК России № 17.

GDPR

Аттестованный сегмент ЦОД и частное облако Selectel в А-ЦОД подходят для размещения систем с персональными данными граждан ЕС и лиц, находящихся в ЕС.

ISO

ISO 27001 демонстрирует, что наша система управления безопасностью соответствует международным стандартам.

SOC 2®

Подтверждает, что услуги Аттестованный сегмент ЦОД и Частное облако в А-ЦОД соответствуют стандарту SSAE 18, согласно отчету независимых экспертов SOC 2® (Service Organization Control).

Преимущества аренды IT-инфраструктуры для банков, страховых и кредитных организаций в Selectel

6 собственных дата-центров

Наши дата-центры находятся в России: в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Вы можете также арендовать инфраструктуру в партнерских ДЦ в Новосибирске и Ташкенте.

Круглосуточная техническая поддержка

Стараемся отвечать на вопросы в течение 15 минут. Всегда будем на связи, даже в праздники и выходные дни.

Все продукты — у одного провайдера

Мы предлагаем экосистему продуктов — вам не придется думать о том, как организовать их совместную работу или искать разных провайдеров для разных продуктов.

Гарантированный SLA

Несем ответственность за работу каждого продукта. В случае сбоя мы финансово компенсируем простой инфраструктуры.

Средства защиты по подписке

Мы помогаем клиентам соблюдать требования безопасности в их зоне ответственности и предлагаем средства защиты по подписке.

Компании, которые уже доверили нам свои проекты

Больше 23 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого — своя история.

Наши клиенты

Истории успеха

Как мы помогли amoCRM масштабироваться в ситуации, когда данных становится больше с каждым днем

Мы помогли amoCRM перейти на более мощные серверы и решить проблему с недостатком комплектующих. Также помогли сделать сайт более прозрачным для пользователей amoCRM. Компания хранит и обрабатывает в Selectel большой объем пользовательских данных.

Выделенные серверы
Читать кейс

100 млн http-запросов в сутки

два фронт-сервера принимают этот трафик и проксируют на бэкенд-серверы

17 нод

используются для хранения данных пользователей

Хотите арендовать надежную инфраструктуру для проектов в области финтеха?

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, спросим про задачи и поможем подобрать сервисы.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.