Выручка Selectel от облачных инфраструктурных сервисов выросла на 30% за 9 месяцев 2024 года

6 ноября 2024 года, Москва: Компания Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России, публикует результаты за 9 месяцев 2024 года по данным управленческой отчетности, соответствующей принципам МСФО.

Ключевые операционные и финансовые показатели за 9 месяцев 2024 года:

Количество клиентов Selectel достигло 25,7 тыс. на конец отчетного периода, доля крупного и среднего бизнеса в выручке составила 69%.

Количество стоек увеличилось до 3 612 (с 3 500 стоек на 30 июня 2024 года) в рамках плана по расширению текущих площадок ЦОД.

Выручка Selectel показала рост на 27% год к году до 9,5 млрд рублей, в том числе, выручка от продажи облачных инфраструктурных сервисов [1] выросла на 30% год к году до 8,2 млрд рублей, что отражает стабильно растущий спрос на облачную IT-инфраструктуру среди российского бизнеса.

выросла на 30% год к году до 8,2 млрд рублей, что отражает стабильно растущий спрос на облачную IT-инфраструктуру среди российского бизнеса. Показатель скорректированной EBITDA [2] вырос на 25% по сравнению с 9 месяцами 2023 года до 5,4 млрд рублей, компания сохранила рентабельность по скорр. EBITDA на высоком уровне 57%.

вырос на 25% по сравнению с 9 месяцами 2023 года до 5,4 млрд рублей, компания сохранила рентабельность по скорр. EBITDA на высоком уровне 57%. Чистая прибыль выросла на 16% год к году до 2,7 млрд рублей, рентабельность по чистой прибыли составила 28%.

Долговая нагрузка остается на комфортном уровне. Соотношение чистого долга к скорр. EBITDA LTM[3] составило 1,5х на 30 сентября 2024 года.

Генеральный директор Selectel Олег Любимов отметил:

«Selectel успешно реализует стратегию по усилению вертикальной интеграции бизнеса. В третьем квартале 2024 года мы планово ввели 112 новых стоек на площадке в Ленинградской области. Это, в сочетании с развитием новой крупной площадки “Юрловский” в Москве, обеспечит нас мощностями для ежегодного роста около 30%, что соответствует темпам роста облачного рынка.

На уровне IT-сервисов мы расширяем портфель востребованными продуктами и услугами как в части IT-оборудования, так и собственного программного обеспечения. Это еще больше увеличивает количество задач в области IT-инфраструктуры, которые клиенты могут решать “единым окном” через Selectel.

В результате мы видим ускорение роста выручки от направления облачных инфраструктурных сервисов до 30% год к году, что соответствует темпам развития ключевого для нас сегмента рынка. При этом Selectel планирует поддерживать один из самых высоких уровней рентабельности среди российского IT-рынка».

Ключевые финансовые показатели

Показатели за 9 месяцев 2023 года приведены на основе данных консолидированной финансовой отчетности (МСФО). Показатели за 9 месяцев 2024 года приведены на основе данных управленческой отчетности, соответствующей принципам МСФО.

Выручка

Структура выручки

Выручка от продажи облачных инфраструктурных сервисов, на которые приходится 86% доходов компании, выросла на 30% к прошлому году до 8,2 млрд рублей, что соответствует прогнозам по росту рынка IaaS (infrastructure as a service, инфраструктура как сервис). Общая выручка компании по итогам 9 месяцев 2024 года составила 9,5 млрд рублей, что на 27% выше, чем за 9 месяцев 2023 года.

Клиенты

Количество клиентов продолжило расти и увеличилось на 2,6 тысячи до 25,7 тысяч (с 23,1 тысяч на 30 сентября 2023 года[7]).

Что касается использования сервисов Selectel компаниями из разных отраслей, традиционные лидеры сохраняются — 65% приходится на IT, ритейл и медиа. Среди отраслей, которые активно наращивали темпы использования облаков — ритейл (в 1,6 раза год к году), девелопмент (в 1,5 раза) и финансы (в 1,5 раза).

Распределение выручки по клиентам остается диверсифицированным. Выручка в целом равномерно распределена между крупными, средними и малыми клиентами. За отчетный период все группы клиентов показали рост выручки, однако наибольший темп роста сохраняется у крупных клиентов – 46% год к году.

Скорректированная EBITDA

Показатель скорректированной EBITDA вырос на 25% до 5,4 млрд рублей, а рентабельность по скорр. EBITDA осталась на высоком уровне в 57%.

Чистая прибыль

Чистая прибыль Selectel увеличилась на 16% до 2,7 млрд рублей вслед за ростом выручки. Рентабельность по чистой прибыли составила 28%.

Инвестиции

Selectel продолжает инвестировать в развитие инфраструктуры дата-центров и серверное оборудование, что обеспечивает новые мощности под растущие объемы бизнеса вместе с облачным рынком. Капитальные затраты за 9 месяцев 2024 года составили 3,9 млрд рублей[8] и в основном включали:

2,7 млрд рублей на серверное оборудование, что почти в 4 раза выше прошлого аналогичного периода, что обусловлено ростом масштабов бизнеса и выручки, а также низкой базой 9 месяцев 2023 года;

1,1 млрд рублей на развитие инфраструктуры дата-центров c ростом в 1,8 раза год к году в связи с активной фазой развития новой площадки дата-центра «Юрловский» в 2024 году.

Денежный поток и долговая нагрузка

За 9 месяцев 2024 года скорректированный свободный денежный поток[9] составил 0,2 млрд рублей против 1,4 млрд рублей годом ранее, что обусловлено активизацией в 2024-2025 годах фазы инвестиций в будущий рост.

При этом долговая нагрузка остается на комфортном уровне. Показатель «чистый долг/скорр. EBITDA LTM» составил 1,5х на 30 сентября 2024 года по сравнению с 1,4х на конец 2023 года.

Презентация по результатам доступна на сайте компании https://investors.selectel.ru/

Ключевые новости в рамках отчетного периода и после

Запуски продуктов и услуг

Selectel и Arenadata объявили о технологическом партнерстве. Благодаря сотрудничеству компании смогут предложить рынку новое решение в сфере управления большими данными — аналитическую СУБД Arenadata DB (ADB) уровня Enterprise на выделенных серверах Selectel. Arenadata DB предназначена для работы с большими аналитическими запросами и способна содержать в корпоративном хранилище десятки и сотни ТБ данных. Готовые конфигурации выделенных серверов Selectel позволяют быстро развернуть решение, интегрировать его с действующими IТ-системами компании и запустить проект в минимальные сроки без необходимости закупать собственное серверное оборудование.

Selectel объявил о старте бета-тестирования собственной Inference-платформы, предназначенной для упрощения запуска ML-моделей в промышленную эксплуатацию и ускорения их работы. Новый сервис позволит за несколько минут развернуть готовую ML-модель на вычислительных мощностях провайдера без привлечения разработчиков.

Selectel объявил о вводе в эксплуатацию нового инфраструктурного решения на базе собственной серверной платформы. Планируется, что новый продукт будет использоваться в дата-центрах провайдера для сдачи клиентам в аренду. Кроме того, заказчики смогут использовать решение on-premise (на собственной площадке) по модели аренды, что может быть актуально для крупных компаний с особыми требованиями к контуру размещения IT-инфраструктуры.

[1] в МСФО отчетности: “Приватные облака на базе выделенных серверов” и “Приватные и публичные облака”

[2] Скорректированная EBITDA рассчитывается как чистая прибыль за период, скорректированная на сумму расхода по налогу на прибыль, финансовых расходов, финансовых доходов, прибыли или убытка от курсовых разниц, выплат на основе акций, амортизации и пожертвований в благотворительные фонды

[3] Скорр. EBITDA LTM (last twelve months) — скорректированная EBITDA за последние 12 месяцев

[4] Показатель приведен по состоянию на 31.12.2023

[5] в МСФО отчетности: “Приватные облака на базе выделенных серверов” и “Приватные и публичные облака”

[6] Прочие услуги включают: сетевые услуги, Managed Services, защиту от DDoS атак и защищенное облако, соответствующее требованиям ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152 ФЗ)

[7] В 2024 году ретроспективно обновлена методология расчета количества активных клиентов. По обновленной методологии в расчете не учитываются аккаунты облачного хранилища с потреблением услуг менее 0,5 руб. в месяц

[8] Рассчитывается как “Приобретение основных средств” плюс “Приобретение нематериальных активов”

[9] Рассчитывается как “Чистый приток денежных средств по операционной деятельности” минус “Приобретение основных средств” минус “Приобретение нематериальных активов”.