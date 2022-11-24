Облачный GitLab

Арендуйте облачный сервер с готовым образом для работы с кодом, репозиториями и автоматизации CI/CD. Вы экономите время на первичной настройке сервиса и платите только за ресурсы облака, а мы заботимся об инфраструктуре.
Создать
  • До 10 минут на запуск
  • Индивидуальная настройка
  • Резервное копирование
  • Оплата по потреблению
Gitlab logo

Что такое GitLab

GitLab — веб-сервис с открытым исходных кодом, с помощью которого можно управлять частными и публичными репозиториями, отслеживать ошибки в разрабатываемых приложениях, публиковать и тестировать код.

Сервис поддерживает полный цикл CI/CD — это значит, что его можно использовать как инструмент для внедрения DevOps-практик. GitLab подойдет командам разработчиков, которые хотят автоматизировать и ускорить развертывание приложений, улучшить качество кода, вовремя исправлять ошибки и эффективно взаимодействовать друг с другом.

GITLAB является товарным знаком корпорации GItLab Inc. в США и других странах и регионах.

Преимущества облачного GitLab в Selectel

Готовый сервис за 10 минут

Вы создаете облачный сервер и выбираете подходящую конфигурацию — количество ядер, память, тип диска и его объем. Инструменты GitLab будут готовы к работе сразу после создания виртуальной машины. Подробнее о том, как создать сервер — в нашей документации.

Защита данных от потери

Можно настроить автоматическое создание бэкапов — задать правила и удобное расписание копирования в нашей панели управления. Из бэкапа можно восстановить диск и подключить его к существующему или новому облачному серверу. Стоимость бэкапа рассчитывается по тарифу 3,66 ₽/ГБ в месяц.

Интеграция с облачной БД PostgreSQL

В стандартной конфигурации облачного сервера с GitLab база данных PostgreSQL создается автоматически. Также вы можете подключить облачную базу данных PostgreSQL.

Надежное хранение информации

Все ваши данные хранятся на отдельной виртуальной машине в наших дата-центрах уровня Tier III. Мы резервируем электропитание, поддерживаем оптимальный микроклимат и надежно защищаем оборудование от пожаров. А инженеры Selectel круглосуточно следят за работой всех систем.

Бесплатная техподдержка 24/7

Наши специалисты расскажут об облачных продуктах, помогут настроить сервер для GitLab, а еще разберутся, если что-то пошло не так. На связи круглосуточно — без праздников и выходных.

Оплата облачного сервера по факту потребления

В облачной платформе Selectel используется модель оплаты pay-as-you-go. Вы платите только за те ресурсы виртуальной машины, которые расходуете. Средства списываются каждый час. Подробнее о модели и способах оплаты рассказали в документации.
Создать сервер

Выберите конфигурацию сервера для развертывания GitLab в облаке

Минимальная конфигурация (<500 пользователей)

Требования к виртуальной машине

vCPU 4 ядра
RAM 8 ГБ
Локальный SSD 20 ГБ
Сетевой SSD 30 ГБ

6 020,19 ₽/мес.

Создать сервер
Произвольная конфигурация (>500 пользователей)
Настраивается вами. Вы сами выбираете нужные параметры ресурсов: устанавливаете количество ядер виртуальной машины, ее память, тип диска и его объем.
Создать сервер

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Разверните облачный GitLab за 10 минут в панели управления Selectel

Подробнее о том, как создать облачный сервер с готовым образом GitLab рассказали в документации.

Создайте облачный сервер и выберите готовый образ Cloud GitLab_version

Укажите регион и сегмент пула — образ Cloud GitLab доступен во всех регионах. Затем нажмите на имя источника по умолчанию и выберите Cloud Gitlab_version, который находится в ОС Ubuntu.

Выберите необходимые параметры ресурсов сервера

Количество ядер виртуальной машины, ее память, тип диска и его объем.

Выберите подсеть с публичным IP-адресом и укажите SSH-ключ

Адрес нужен, чтобы GitLab был доступен из интернета, а также для выпуска SSL-сертификата. Доступ по паролю отключен в образе по умолчанию.

Заполните поле User data

Укажите домен, Email и пароль администратора, а также параметры базы данных. Подробнее о заполнении User data рассказали в документации.
Передайте управление облачным GitLab команде DevOps-инженеров Selectel

Мы создадим комфортную среду для разработки вашего проекта: поможем с организацией непрерывной интеграции и доставкой приложений, автоматизируем их развертывание, чтобы ваши разработчики могли сосредоточиться на написании кода.

Также, если потребуется — перенесем ваш проект с других систем управления репозиториями, адаптируем его и настроим пайплайны любой сложности.

Заказать услугу

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

Создать аккаунт

Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.