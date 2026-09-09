Преимущества облачного сервера с GitLab от Selectel
Оплата облачного сервера по факту потребления
В облачной платформе Selectel используется модель оплаты pay-as-you-go. Вы платите только за те ресурсы виртуальной машины, которые расходуете. Средства списываются каждый час. Подробнее о модели и способах оплаты рассказали в документации.
Выберите конфигурацию сервера для развертывания GitLab в облаке
Минимальная конфигурация (<500 пользователей)
|vCPU
|4 ядра
|RAM
|8 ГБ
|Локальный SSD
|20 ГБ
|Сетевой SSD
|30 ГБ
Произвольная конфигурация (>500 пользователей)
Настраивается вами. Вы сами выбираете нужные параметры ресурсов: устанавливаете количество ядер виртуальной машины, ее память, тип диска и его объем.
Разверните облачный сервер с GitLab за 10 минут в панели управления Selectel
В ролике показываем, как создать облачный сервер с готовым образом GitLab. Пошаговая инструкция есть в нашей документации.
Передайте управление облачным сервером с GitLab команде DevOps-инженеров Selectel
Мы создадим комфортную среду для разработки вашего проекта: поможем с организацией непрерывной интеграции и доставкой приложений, автоматизируем их развертывание, чтобы ваши разработчики могли сосредоточиться на написании кода.
Также, если потребуется — перенесем ваш проект с других систем управления репозиториями, адаптируем его и настроим пайплайны любой сложности.
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