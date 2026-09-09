Вход / Регистрация

Облачный сервер с GitLab

Арендуйте облачный сервер с готовым образом для работы с кодом, репозиториями и автоматизации CI/CD. Вы экономите время на первичной настройке сервиса и платите только за ресурсы облака, а мы заботимся об инфраструктуре.
До 10 минут на запускРезервное копированиеИндивидуальная настройкаОплата по потреблению
Создать

Преимущества облачного сервера с GitLab от Selectel

Оплата облачного сервера по факту потребления

В облачной платформе Selectel используется модель оплаты pay-as-you-go. Вы платите только за те ресурсы виртуальной машины, которые расходуете. Средства списываются каждый час. Подробнее о модели и способах оплаты рассказали в документации.

Создать сервер

Выберите конфигурацию сервера для развертывания GitLab в облаке

Минимальная конфигурация (<500 пользователей)

Требования к виртуальной машине
vCPU4 ядра
RAM8 ГБ
Локальный SSD20 ГБ
Сетевой SSD30 ГБ

от 5 954,63 ₽/мес.

Создать сервер

Произвольная конфигурация (>500 пользователей)

Настраивается вами. Вы сами выбираете нужные параметры ресурсов: устанавливаете количество ядер виртуальной машины, ее память, тип диска и его объем.

Создать сервер
"Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%"

Разверните облачный сервер с GitLab за 10 минут в панели управления Selectel

В ролике показываем, как создать облачный сервер с готовым образом GitLab. Пошаговая инструкция есть в нашей документации.

Передайте управление облачным сервером с GitLab команде DevOps-инженеров Selectel

Мы создадим комфортную среду для разработки вашего проекта: поможем с организацией непрерывной интеграции и доставкой приложений, автоматизируем их развертывание, чтобы ваши разработчики могли сосредоточиться на написании кода.

Также, если потребуется — перенесем ваш проект с других систем управления репозиториями, адаптируем его и настроим пайплайны любой сложности.

Заказать услугу

Регистрация в панели управления

Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

24/7
Получите бесплатную
консультацию в любое время
8 800 555-06-75

Регистрируясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой

Есть аккаунт? Войти

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2026

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных