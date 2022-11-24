GitLab — веб-сервис с открытым исходных кодом, с помощью которого можно управлять частными и публичными репозиториями, отслеживать ошибки в разрабатываемых приложениях, публиковать и тестировать код.

Сервис поддерживает полный цикл CI/CD — это значит, что его можно использовать как инструмент для внедрения DevOps-практик. GitLab подойдет командам разработчиков, которые хотят автоматизировать и ускорить развертывание приложений, улучшить качество кода, вовремя исправлять ошибки и эффективно взаимодействовать друг с другом.

GITLAB является товарным знаком корпорации GItLab Inc. в США и других странах и регионах.