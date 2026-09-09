Мы создадим комфортную среду для разработки вашего проекта: поможем с организацией непрерывной интеграции и доставкой приложений, автоматизируем их развертывание, чтобы ваши разработчики могли сосредоточиться на написании кода.

Также, если потребуется — перенесем ваш проект с других систем управления репозиториями, адаптируем его и настроим пайплайны любой сложности.