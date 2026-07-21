Аттестованный сегмент ЦОД

Арендуйте выделенный сервер, аттестованный ФСТЭК. Мы разместим его в специальном аттестованном сегменте нашего дата-центра и поможем вам соответствовать требованиям российского и международного законодательства, а также обеспечим изолированность и безопасность систем.

Такая инфраструктура подойдет, когда нужно обеспечить максимальную безопасность данных, провести аттестацию информационной системы или подключиться к государственной (ЕГИСЗ, ГИС «Электронная путевка» и другим ГИС). А также соблюдать корпоративные требования к безопасности и изоляции IT-инфраструктуры.