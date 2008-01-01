Панель управления

Аттестованный сегмент ЦОД

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Размещайте данные в защищенной инфраструктуре Selectel

Создавайте свои информационные системы, содержащие конфиденциальную информацию, в «Аттестованном сегменте ЦОД» Selectel.

Аттестат № 181007/1-АС/К подтверждает соответствие предоставляемой инфраструктуры требованиям безопасности информации до 1-го (максимального) уровня защищенности персональных данных и 1-го класса защищенности информационных систем.

Цена

Наименование услуги
Цена
Наименование услуги
Выделенные серверы произвольной конфигурации
Цена
рассчитать в конфигураторе, дополнительно оплачивается размещение в аттестованном сегменте ЦОД
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Наименование услуги
Межсетевой экран, VPN-шлюз
Цена
от 8 000 ₽/месяц
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Наименование услуги
Размещение в аттестованном сегменте ЦОД
Цена
5 000 ₽/месяц за 1 U размещаемого оборудования (сервер, межсетевой экран и пр.)
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Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Разместите в «Аттестованном сегменте ЦОД»

Выделенные серверы произвольной конфигурации

Арендуйте оборудование для проектов любой сложности в дата-центрах уровня Tier III.

Сетевое оборудование

Организуйте защищенные VPN-соединения до удаленных точек и мобильных пользователей.

Ресурсы «Частного облака на базе VMware»

Создайте инфраструктуру с дополнительными мерами безопасности и изоляции.

Что входит в услугу

Размещение в аттестованной инфраструктуре

  • Местонахождение — дата-центры Selectel «Цветочная 2» в Санкт-Петербурге и «Берзарина» в Москве.
  • Возможность установить выделенные серверы произвольной конфигурации и сетевое оборудование.
  • Ограничение и контроль доступа к оборудованию только для определенного количества сотрудников Selectel.

Надежная защита данных

  • Выделенные серверы и сетевое оборудование подключаются напрямую в межсетевой экран.
  • Физическая изоляция сети от других клиентов дата-центра и сетей Selectel.

Помощь с проведением аттестационных испытаний

  • Предоставляем схему расположения арендованных серверов, их состав и серийные номера, планы границ контролируемой зоны, электропитания и заземления.

Разграничение зон ответственности

Позаботимся о выполнении требований регуляторов по размещению оборудования и контролю физического доступа. За безопасность информационных систем и удаленного доступа отвечает заказчик.

Используйте надежное решение для хранения данных

Соответствие законодательству РФ

  • Аттестат соответствия требованиям безопасности информации № 181007/1-АС/К.
  • Размещаем информационные системы персональных данных (ИСПДн) до 1 уровня защищенности и государственные информационные системы до 1 класса защищенности.
  • Лицензии ФСТЭК и ФСБ для оказания услуг в области защиты информации.

Быстрый старт

  • Не нужно ждать поставку оборудования. В качестве IT-инфраструктуры используются выделенные серверы Selectel, доступные в течение 3-7 дней.
  • Дополнительные средства защиты, предоставляемые клиенту, уже в дата-центре Selectel.

Комплексные проекты

  • Используя уже аттестованную инфраструктуру, вы сможете уделить больше внимания защите вашей информационной системы, реализуя проект самостоятельно или с привлечением подрядчиков.

Прозрачная модель оплаты

  • Ежемесячная оплата строго за выбранные услуги и средства защиты информации.
  • Размер оплаты фиксирован, расходы предсказуемы.

Изолированная IT-инфраструктура и сеть

  • Вы обеспечиваете максимальный контроль за информационной безопасностью, настраивая и полностью контролируя логический доступ к системе.

Масштабируемость по требованию

  • Гарантия защиты IT-системы даже в пиковые нагрузки.
  • Вы можете добавить серверы или отказаться от них, когда это потребуется.

Почему Selectel?

Серверы под любые задачи

Создайте конфигурацию сервера под требования вашего проекта. Оборудование будет размещено в аттестованном сегменте по согласованной схеме.

Собственный защищенный периметр

Используйте все преимущества IaaS в контролируемом вами сетевом периметре дата-центра Selectel.

Мониторинг 24/7

Специалисты Selectel круглосуточно обеспечивают физическую безопасность, проверяют системы охлаждения и электропитания.

Вместе с услугой заказывают

Частное облако на базе VMware

Обеспечьте дополнительные меры изоляции и безопасности по сравнению с публичным облаком.

Защита от DDoS-атак

Защитите свой бизнес от DDoS-атак любой мощности.

Соответствие 152-ФЗ

Обеспечьте безопасность персональных данных своих клиентов, размещая их на защищенной инфраструктуре Selectel.

Размещайте свои системы в «Аттестованном сегменте ЦОД»

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.

FAQ

Что такое «Аттестованный сегмент ЦОД»?

В каких случаях необходима аттестация?

Какие ограничения накладывают аттестационные испытания?

Почему нужно согласовывать схему подключения?

В чем отличие от услуги «Облако на базе VMware»?