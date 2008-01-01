Аттестованный сегмент ЦОД

Аттестованный сегмент центра обработки данных (А-ЦОД) — это инфраструктура, состоящая из нескольких выделенных сегментов, аттестованных на соответствие требованиям Приказа ФСТЭК от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и Приказа ФСТЭК от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» по 1 уровню защищенности персональных данных и 1 классу защищенности информационных систем.

А-ЦОД позволяет размещать принадлежащие вам информационные системы для выполнения вами требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с проведением аттестационных испытаний.

При размещении серверов в А-ЦОД обеспечивается изоляция от сетей Selectel и других клиентов с помощью выделенного межсетевого экрана.