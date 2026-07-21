Аренда сервера, аттестованного по требованиям ФСТЭК

Размещайте чувствительные данные на защищенной инфраструктуре Selectel, чтобы соответствовать российскому законодательству и международным стандартам. Администрируйте ее сами или передайте заботы об этом нам.
  • Бесплатный перенос инфраструктуры
  • 152-ФЗ
  • 117 и 21 приказы ФСТЭК
  • PCI DSS
  • Аттестат ФСТЭК
  • GDPR
  • AICPA SOC 2®
Аттестованный сегмент ЦОД
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Защищенная инфраструктура от 50 000 ₽/мес.

Арендуйте выделенный сервер, аттестованный ФСТЭК. Мы разместим его в специальном аттестованном сегменте нашего дата-центра и поможем вам соответствовать требованиям российского и международного законодательства, а также обеспечим изолированность и безопасность систем.

Такая инфраструктура подойдет, когда нужно обеспечить максимальную безопасность данных, провести аттестацию информационной системы или подключиться к государственной (ЕГИСЗ, ГИС «Электронная путевка» и другим ГИС). А также соблюдать корпоративные требования к безопасности и изоляции IT-инфраструктуры.

Selectel secure infrastructure scheme

Преимущества аттестованного сегмента ЦОД в Selectel

Аттестованная инфраструктура серверов, межсетевых экранов, специального ПО и СЗИ

Арендуйте серверы произвольной конфигурации и межсетевые экраны для повышенных требований безопасности, а также дополнительные сертифицированные средства защиты, если нужна аттестация системы. Все дополнительные средства защиты сертифицированы ФСТЭК.

Из чего состоит решение

Выделенные серверы произвольной конфигурации
Аппаратный межсетевой экран
Размещение оборудования
Любое ПО и свои программные средства безопасности
Доступ к Secret Net Studio
Доступ к Secret Net LSP
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса стандартный
Доступ к СДЗ Dallas Lock

Как формируется стоимость

Рассчитывается в конфигураторе
Зависит от производительности экрана и необходимости сертификации ФСТЭК
Оплачивается количество юнитов (U), занимаемых сервером и межсетевым экраном в стойках аттестованного ЦОД
Бесплатно
Оплачивается ежемесячно с основной услугой
Оплачивается ежемесячно с основной услугой
Оплачивается ежемесячно с основной услугой, а минимальный заказ — 10 штук
Оплачивается ежемесячно с основной услугой, и перед заказом необходимо уточнить совместимость с выбранной материнской платой сервера

Когда смогут передать

От 1 до 5 рабочих дней
От 1 до 5 рабочих дней или под заказ до 20 рабочих дней
В течение 2 дней
От 1 до 5 рабочих дней
В течение 10 рабочих дней
В течение 10 рабочих дней
В течение 10 рабочих дней
В течение 10 рабочих дней

Сколько стоит

От 4 848 ₽/мес.
От 12 800 ₽/мес.
11 000 ₽/мес. за 1U
Бесплатно
1 100 ₽/мес.
1 100 ₽/мес.
310 ₽/мес.
3 850 ₽/мес.

Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%

Бесплатно перенесем вашу защищенную систему

Настройка сертифицированных средств защиты из списка предоставляемых Selectel межсетевых экранов и ПО — тоже бесплатно. Акция действует для клиентов с платежом от 250 000 ₽/мес. Подробнее о миграции.

Что мы предоставляем вместе с услугой

Чему наш выделенный сервер, аттестованный ФСТЭК, соответствует

152-ФЗ

Аттестованный сервер подходит для размещения информационных систем персональных данных до 1 уровня защищенности (УЗ1) включительно в соответствии с Постановлением Правительства № 1119 и приказом ФСТЭК России № 21.

117 Приказ ФСТЭК

Аттестованный сервер подходит для размещения государственных информационных систем до первого класса (К1) защищенности включительно в соответствии с приказом ФСТЭК России № 117.

PCI DSS

Аттестованный сервер подходит для размещения и создания собственных сред для данных платежных карт, в которых будут происходить процессы хранения, передачи или обработки данных владельцев платежных карт.

AICPA SOC 2®

Дает независимую оценку контрольных процедур, внедренных у поставщика услуг, по обеспечению безопасности, доступности, целостности, конфиденциальности и приватности систем и обрабатываемых данных. Использование отчета AICPA SOC 2® позволяет клиентам упростить и ускорить процесс оценки поставщика IT-инфраструктуры.

GDPR

Аттестованный сегмент ЦОД подходит для размещения систем с персональными данными граждан ЕС и лиц, находящихся в ЕС.

Вы интегратор и хотите создать для своего клиента систему с использованием нашей инфраструктуры?

Задачи, с которыми инфраструктура с лицензией ФСТЭК поможет справиться

Сохранить полный контроль над безопасностью

Быстро запустить инфраструктуру

Обрабатывать персональные данные до 1 (максимального) уровня защищенности

Создать ГИС в ЦОДе до К1

Аттестовать свою систему

Обрабатывать данные граждан ЕС и тех, кто находится на территории ЕС

Обрабатывать данные платежных карт и другую ценную информацию

Повысить уровень безопасности

С Selectel — удобно и безопасно

Инфраструктура в 2 регионах

Вы можете выбрать, где арендовать защищенный сервер: в Москве или Санкт-Петербурге. В дата-центрах в этих городах есть аттестованная зона для размещения ваших требовательных к безопасности проектов.

Нет соседей «на железе»

Вам не нужно делить оборудование с кем-то еще. Все ресурсы сервера и аппаратного межсетевого экрана — только ваши. Это дает полный контроль над безопасностью систем, высокую производительность и возможность установить свои СКЗИ.

От 10 дней на проект

Даже сложный проект запустим в течение трех недель. Это возможно благодаря тому, что у нас большие запасы комплектующих и слаженная команда информационной безопасности.

Изоляция на уровне сетей

Помогаем создать инфраструктуру, которая полностью изолирована от сетей Selectel и других клиентов с помощью межсетевого экрана.

У нас 50+ сервисов

Вы сможете создать инфраструктуру, где сервер базы данных с конфиденциальной информацией будет размещен в А-ЦОДе, а серверы приложений — в облаке с возможностью объединения по локальной сети.

Техническая поддержка всегда поможет

Сетевые инженеры Selectel и специалисты техподдержки круглосуточно на связи. Они проконсультируют по всем вопросам: от соответствия 152-ФЗ и подбора оборудования до помощи с настройками и решения проблем.

Выгодно даже для краткосрочных проектов

Благодаря гибкости инфраструктуры и ее быстрому масштабированию аренда более выгодна по сравнению с закупкой даже для проектов от полугода.

Прозрачное разграничение ответственности

Selectel отвечает за безопасность, связанную с физическим доступом. Клиент — за безопасность, связанную с логическим доступом к своим системам.

Компании, которые нам доверяют

Более 44 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

Наши клиенты

Истории успеха

Как организовать резервную инфраструктуру и хранить данные по 152-ФЗ

Компания арендует серверы линейки HighFreq и серверы в аттестованном сегменте ЦОД. На них ежедневно хранятся и обрабатываются сотни терабайт мультиплексированных данных в соответствии с 152-ФЗ.

А-ЦОД Облачные серверы Direct Connect
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3 000 000 +

пользователей ежедневно посещают Пикабу

25 000 +

постов каждый день

Как интегратор ИНКОМА, работающий с Центробанком РФ и Росатомом, выбирал аттестованную инфраструктуру для клиента

Рассказываем, как мы за месяц развернули IT-инфраструктуру из 7 серверов произвольной конфигурации, независимое ядро сети, а также ряд подсистем защиты информации в выделенной стойке в аттестованном сегменте.

Выделенные серверы
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K2

класс защищенности информационной системы

10 выделенных серверов

в аттестованной инфраструктуре

Как Юздеск обеспечивает клиентам высокую защищенность персональных данных

Рассказываем, как Юздеск удалось развернуть сервис на отказоустойчивой и производительной инфраструктуре Selectel. И добиться сокращения времени загрузки страниц со стороны клиентов до одной секунды.

Выделенные серверы А-ЦОД Объектное хранилище
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1 секунда

максимальное время загрузки страниц со стороны конечного пользователя

1 500 запросов

в секунду — средняя нагрузка на сервис

Как ABIE SYSTEM обеспечивает высокий уровень охраны труда и промышленной безопасности на производствах

Рассказываем, как компании удалось развернуть сервисы на производительной и гибкой инфраструктуре, аттестовать сервисы в соответствии с требованиями ФСТЭК и обеспечить клиентам быстрый и удобный доступ к хранящимся данным.

А-ЦОД Облачные серверы Объектное хранилище
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47 сервисов

в семи основных приложениях развернуты на инфраструктуре Selectel

270 000+

пользовательских запросов ежедневно обрабатывает сервис контроля выдачи спецодежды на инфраструктуре Selectel

Как аттестовать систему для работы с государственными заказчиками

Компания «Осмокод», разработчик платформы для цифровизации строительства и ЖКХ, искала аттестованный ЦОД с выделенными серверами. Мы предложили готовое решение: bare metal, соответствие 152-ФЗ, быстрый запуск. Итог — защита данных, удобство работы с госзаказчиками и отказоустойчивая инфраструктура.

Выделенные серверы А-ЦОД Межсетевые экраны ГОСТ VPN как сервис

152-ФЗ

соответствие требованиям ФСТЭК

Выделенные серверы в А-ЦОД

полный контроль над безопасностью

Узнайте подробности об аттестованном сегменте ЦОД
Изучить презентацию

Разместите свои системы и проекты в защищенной инфраструктуре с лицензией ФСТЭК

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru