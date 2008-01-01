Аттестованный сегмент ЦОД

Позаботимся о выполнении требований регуляторов по размещению оборудования и контролю физического доступа. За безопасность информационных систем и удаленного доступа отвечает заказчик.
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Позаботимся о выполнении требований регуляторов по размещению оборудования и контролю физического доступа. За безопасность информационных систем и удаленного доступа отвечает заказчик.
Создайте конфигурацию сервера под требования вашего проекта. Оборудование будет размещено в аттестованном сегменте по согласованной схеме.
Используйте все преимущества IaaS в контролируемом вами сетевом периметре дата-центра Selectel.
Специалисты Selectel круглосуточно обеспечивают физическую безопасность, проверяют системы охлаждения и электропитания.
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