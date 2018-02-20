Безопасность в Selectel

Следим за периметром

У нас 6 своих дата-центров в Москве и Санкт-Петербурге. Их все мы защищаем от несанкционированного доступа. Более 100 камер видеонаблюдения круглосуточно следят за территорией вокруг дата-центров, входом и каждым его помещением.

Контролируем вход

На входе в здания стоят турникеты, а на посту — охрана. Если кто-то к нам собирается в гости, просим предъявить паспорт и выдаем гостевые пропуски с ограниченным доступом. Это значит, что гости могут перемещаться только по тем помещениям, которые для них открыты.

Обеспечиваем круглосуточный мониторинг

Наши инженеры круглосуточно следят за всеми системами дата-центра. Они делают обходы каждые 3 часа, чтобы проверить работу серверов. Если что-то случается между обходами, им поступают уведомления на планшеты со специальным ПО.