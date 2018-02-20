Безопасность в Selectel

Делаем все, чтобы ваши проекты и приложения были защищены — обеспечиваем безопасность на разных уровнях, создаем продукты, которые соответствуют международным стандартам и российским законам и предоставляем сервисы защиты информации.

Заботимся о безопасности на всех уровнях

Следим за периметром
У нас 6 своих дата-центров в Москве и Санкт-Петербурге. Их все мы защищаем от несанкционированного доступа. Более 100 камер видеонаблюдения круглосуточно следят за территорией вокруг дата-центров, входом и каждым его помещением.

Контролируем вход
На входе в здания стоят турникеты, а на посту — охрана. Если кто-то к нам собирается в гости, просим предъявить паспорт и выдаем гостевые пропуски с ограниченным доступом. Это значит, что гости могут перемещаться только по тем помещениям, которые для них открыты.

Обеспечиваем круглосуточный мониторинг
Наши инженеры круглосуточно следят за всеми системами дата-центра. Они делают обходы каждые 3 часа, чтобы проверить работу серверов. Если что-то случается между обходами, им поступают уведомления на планшеты со специальным ПО.

О чем нужно позаботиться вам

Несмотря на то, что мы делаем все от нас зависящее для обеспечения безопасности на всех уровнях, а также можем привести вашу инфраструктуру в соответствие со 152-ФЗ, часть ответственности ложится и на ваши плечи как клиента.

В зависимости от того, каким продуктом вы пользуетесь, зоны ответственности нас и вас в этой работе различаются.

— провайдер,  — клиент
Данные
Приложение
Сетевая безопасность
Связующее ПО
Операционная система
Платформа виртуализации
Сетевая инфраструктура
Аппаратная платформа
Физическая безопасность

Выделенные серверы в аттестованном сегменте ЦОД

Выделенные серверы

Облачные серверы и облако на базе VMware

Managed Kubernetes и облачные базы данных

Облачное хранилище, резервное копирование Veeam, защита от DDoS-атак

Подтверждаем безопасность заключениями и сертификатами

Аттестаты соответствия

Подтверждает соответствие сервисов требованиям приказов ФСТЭК.

Аттестат на сегмент gis облачной платформы

Для услуги Аттестованный сегмент ЦОД:

Выписка из модели угроз (шаблон)

Акты оценки эффективности

Подтверждает, что сервисы соответствуют 152-ФЗ.

Акт для всех услуг и сервисов

ГОСТ Р 57580

Позволяет выполнить требования Центрального банка России.

Заключение для услуг и сервисов

Сертификаты ISO

Демонстрирует, что наша система управления безопасностью соответствует международным стандартам.

Сертификат ISO/IEC 27001:2022

Сертификат ISO/IEC 27017:2015

Сертификат ISO/IEC 27018:2019

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021

Сертификаты PCI DSS

Позволяет обрабатывать данные держателей карт.

Сертификат для услуг и сервисов

Сертификат AICPA SOC 2®

Подтверждает, что сервисы соответствуют стандарту SSAE 18 согласно отчету независимых экспертов SOC 2® (Service Organization Control).

Отчет о соответствии AICPA SOC 2®

Лицензии и записи в реестрах

Лицензии ФСТЭК

На деятельность по технической защите конфиденциальной информации, включая мониторинг информационной безопасности.

№ Л024-00107-00/00583397 от 20.02.2018

Лицензии ФСБ

На деятельность по разработке и распространению криптосредств и систем с их использованием.

№ Л051-00105-78/00560490 (78/78/1330/Н) от 01.09.2021

Реестр провайдеров хостинга

На деятельность по предоставлению вычислительной мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно подключенной к сети «Интернет».

Запись в реестре

Реестр российского ПО

Облачная инфраструктура Selectel включена в реестр Минцифры.

Запись № 9884 от 25.03.2021

Выберите интересующие стандарты и получите перечень соответствующих им решений

Требования ИБ
Выделенные серверы
По запросу предоставим результаты оценки угроз. Для выполнения требований 152-ФЗ подпишем поручение на обработку ПДн, а для GDPR — DPA и SCC.
О продукте
Выделенные серверы в А-ЦОД
По запросу предоставим результаты оценки угроз. Для выполнения требований 152-ФЗ подпишем поручение на обработку ПДн, а для GDPR — DPA и SCC.
О продукте
Облако на базе VMware, включая DaaS
По запросу предоставим результаты оценки угроз. Для выполнения требований 152-ФЗ подпишем поручение на обработку ПДн, а для GDPR — DPA и SCC.
О продукте
Облачная платформа Selectel
По запросу предоставим результаты оценки угроз. Для выполнения требований 152-ФЗ подпишем поручение на обработку ПДн, а для GDPR — DPA и SCC.
О продукте
Аттестованный сегмент gis облачной платформы Selectel
По запросу предоставим результаты оценки угроз. Для выполнения требований 152-ФЗ подпишем поручение на обработку ПДн, а для GDPR — DPA и SCC.
О продукте
Частное облако Selectel
Под проект можем реализовать требования стандартов: 21 и 17 приказ ФСТЭК, РД АС, ГОСТ 57580, PCI DSS. Для выполнения требований 152-ФЗ подпишем поручение на обработку ПДн, а для GDPR — DPA и SCC.
О продукте
Частное облако VMware
Под проект можем реализовать требования стандартов: 21 приказ ФСТЭК, PCI DSS, SOC 2 Type I. Для выполнения требований 152-ФЗ подпишем поручение на обработку ПДн, а для GDPR — DPA и SCC.
О продукте
Облачные базы данных (DBaaS)
По запросу предоставим результаты оценки угроз. Для выполнения требований 152-ФЗ подпишем поручение на обработку ПДн, а для GDPR — DPA и SCC.
О продукте
S3
По запросу предоставим результаты оценки угроз. Для выполнения требований 152-ФЗ подпишем поручение на обработку ПДн, а для GDPR — DPA и SCC.
О продукте
Managed Kubernetes (MKS и CRaaS)
По запросу предоставим результаты оценки угроз. Для выполнения требований 152-ФЗ подпишем поручение на обработку ПДн, а для GDPR — DPA и SCC.
О продукте
Размещение сервера (colocation)
По запросу предоставим результаты оценки угроз. Для выполнения требований 152-ФЗ подпишем поручение на обработку ПДн, а для GDPR — DPA и SCC.
О продукте

Security Center — помощь с ИБ от экспертов Selectel

Делимся лучшими практиками, решениями и событиями на рынке ИБ в проекте Security Center. Новости, отчеты, инструкции, бизнес-кейсы и мероприятия — все о том, как противостоять угрозам и оградить свои системы от атак и взлома. Будет полезно разработчикам, сисадминам, руководителям и тем, кто хочет построить безопасную инфраструктуру.
В Security Center

Предоставляем продукты, которые усилят ваши меры безопасности

Обеспечим безопасность не только инфраструктуры, но и ваших приложений. Они будут устойчивы к атакам злоумышленников, будут соответствовать требованиям законов и международных стандартов.

Аттестованный сегмент ЦОД

Арендуйте серверы и межсетевые экраны в аттестованной инфраструктуре Selectel, чтобы соответствовать требованиям российских законов и держать под контролем безопасность всей вашей системы.

Межсетевые экраны

Арендуйте аппаратный межсетевой экран нового поколения (NGFW), который обеспечит сохранность данных и удаленный доступ к ним, защитит от кибератак и утечек информации.

Проверка доступности

Анализируйте работу серверов, доступность портов, состояние баз данных и веб-сервисов из любой точки мира.

Защита веб-приложений (WAF)

Защитите приложения от SQL‑инъекций, скриптинга XSS и других угроз OWASP.

Менеджер секретов

Разместите ваши ключи, логины, пароли и сертификаты в нашем защищенном пространстве.

Защита от DDoS-атак

Базовая защита от DDoS-атак уже включена в стоимость любого продукта Selectel. Дополнительно вы можете заказать защиту от DDoS-Guard, Curator и StormWall.