Безопасность в Selectel

Защищаем от несанкционированного доступа. Более 100 камер видеонаблюдения круглосуточно следят за территорией вокруг каждого дата-центра, входом и каждым его помещением.

Если кто-то к нам собирается в гости, просим предъявить паспорт и выдаем гостевые пропуски с ограниченным доступом. Это значит, что гости могут перемещаться только по тем помещениям, которые для них открыты.

Доступ к оборудованию есть только у наших инженеров. Они делают обходы каждые 3 часа, чтобы проверить работу серверов. Если что-то случается раньше, им поступают уведомления на планшеты со специальным ПО.