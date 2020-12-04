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Безопасность в Selectel

Делаем все, чтобы ваши проекты и приложения были в безопасности — обеспечиваем физическую безопасность, создаем облачные сервисы, которые соответствуют международным стандартам и российским законам, предоставляем сервисы защиты информации. У нас вы можете создавать приложения для обработки любых персональных данных и государственные информационные системы с максимальным классом защиты.
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Заботимся о безопасности на всех уровнях

На уровне дата-центра

Защищаем от несанкционированного доступа. Более 100 камер видеонаблюдения круглосуточно следят за территорией вокруг каждого дата-центра, входом и каждым его помещением.

Если кто-то к нам собирается в гости, просим предъявить паспорт и выдаем гостевые пропуски с ограниченным доступом. Это значит, что гости могут перемещаться только по тем помещениям, которые для них открыты.

Доступ к оборудованию есть только у наших инженеров. Они делают обходы каждые 3 часа, чтобы проверить работу серверов. Если что-то случается раньше, им поступают уведомления на планшеты со специальным ПО.

На уровне сети

Наша сетевая архитектура продумана до мелочей — мы значительно снижаем влияние человеческого фактора благодаря полной автоматизации и контроля настроек сети. Это значит, что если сетевой инженер вносит системные изменения, они масштабируются на все устройства в этой сети.

Доступ к управлению и мониторингу сетевого оборудования осуществляется только из отдельной management-сети. Из внутренней корпоративной сети доступ к management-сети есть только у сетевых инженеров и технических специалистов, которые обслуживают оборудование. Так мы снижаем риски, что кто-то сделает что-то не так.

На уровне приложений

Проводим регулярные пентесты, специальные тесты, которые моделируют атаки злоумышленников. Делаем это своими силами и привлекаем сторонние компании. Так мы выявляем подверженные возможным атакам узкие места и устраняем их.

Если вы считаете, что нашли уязвимость, которая влияет на Selectel, свяжитесь с нами по адресу security@selectel.ru, и наши специалисты из команды безопасности свяжутся с вами для получения дополнительной информации.

Когда пользователь взаимодействует с нашими веб-сервисами, специальные протоколы шифруют все данные, чтобы они никуда «не утекли» при передаче.

На этапе работы с нашими сервисами

По желанию клиента предоставляем дополнительные сервисы безопасности, чтобы не только инфраструктура, но и его приложения оставались устойчивыми к атакам злоумышленников, соответствовали требованиям законов и международных стандартов.

О чем нужно позаботиться вам

В разных продуктах — разные зоны ответственности за безопасность. Например, в облаке мы отвечаем за безопасность на уровне гипервизора, сети, серверов и физической безопасности. Все, что касается резервного копирования, ОС, прикладного ПО и управления доступом — на вашей стороне.

Хотите узнать о том, как мы разграничиваем ответственность в других продуктах, — оставьте заявку, мы свяжемся и расскажем.

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Подтверждаем безопасность внутренним аудитом и проверками

Лицензии ФСТЭК

Дают право защищать данные клиентов и предоставлять им СЗИ.

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Сертификат PCI DSS

Позволяет хранить данные платежных карт в наших дата-центрах.

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Акт оценки эффективности

Подтверждает, что сервисы соответствуют 152-ФЗ.

Для «Облачной платформы»
Для «Облака на базе VMware»

Лицензии ФСБ

Разрешают создавать и предоставлять клиентам средства шифрования информации.

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ISO 27001

Демонстрирует, что наша система управления безопасностью соответствует международным стандартам.

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Аттестат

Подтверждает соответствие сервисов требованиям 17 приказа ФСТЭК для государственных информационных систем.

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Создали сильную команду специалистов по безопасности

 

В Selectel все очень внимательно относятся к информационной безопасности и данным клиентов. Каждый сотрудник проходит инструктаж и после его прохождения сдает тесты о том, что все усвоил. Команда внутренней безопасности регулярно проводит фишинг-тесты.

Коллеги регулярно ездят на конференции, проходят обучение и сертификацию по защите информации и даже организовывают мероприятия сами, чтобы всегда быть в тренде и в курсе всех событий в отрасли.

Хотите узнать о безопасности больше?

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение дня, расскажем подробнее, как мы защищаем свои сервисы и данные от злоумышленников.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.