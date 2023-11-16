Инвестиционный фонд Tier 5 приобрел 25% провайдера IT-инфраструктуры Selectel

Инвестиционный фонд Tier 5 приобрел 25% провайдера IT-инфраструктуры Selectel12/28/2023
28 декабря 2023, Москва: Инвестиционный фонд Tier 5, основанный Геворком Вермишяном, ранее возглавлявшим «МегаФон», приобрел 25% провайдера IT-инфраструктуры Selectel, который входит в топ-3 российских IaaS-компаний по выручке.
Детали сделки стороны не раскрывают.
«В секторе IT-инфраструктуры ожидается экспоненциальное развитие на фоне роста объема данных, средств их обработки и хранения. Я пристально смотрел за впечатляющим ростом Selectel. Для нас очевидно, что рынок облачных сервисов только набирает обороты, и мы считаем, что Selectel — лучшая независимая команда, в масштабировании которой мы можем принять участие», — заявил основатель фонда Tier 5 Геворк Вермишян.
«15 лет нам удается показывать непрерывный рост, сохраняя при этом независимость и инновационность. Мы продолжим следовать своему курсу в партнерстве с командой Геворка, которая имеет обширный опыт на телекоммуникационном рынке», — заявил генеральный директор Selectel Олег Любимов.