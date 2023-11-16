Задачи, для решения которых подходит сервис
Копировать любые типы данных
Копировать можно диски, тома, отдельные файлы и папки. Также вы сможете сохранять снапшоты операционной системы Windows и Linux.
Восстанавливать данные полностью или частично
Вы можете восстановить данные, сделав полный бэкап. Или сделать инкрементный бэкап, который содержит только те файлы, которые обновились с момента последнего резервного копирования.
Обеспечить непрерывную работу
Удаление данных никак не повлияет на ваши бизнес-процессы. Сервис восстановит все из резервной копии за минуты.
Особенности резервного копирования на базе Кибер Бэкапа
Работает на разных операционных системах
Все резервные копии хранятся в объектном хранилище Selectel
Настроить бэкап можно за пару минут
Нет ограничений на количество копий
Мы предлагаем агентский бэкап
Сколько стоит резервное копирование на базе Кибер Бэкапа
Почему компании выбирают Selectel
Надежная инфраструктура для восстановления данных
Вы можете выбрать подходящую вам инфраструктуру: выделенные и облачные серверы разных конфигураций или облако на базе VMware.
Бесплатная техподдержка
Наши специалисты работают 24/7. Обычно они отвечают на тикеты в течение 15 минут.
Высокая отказоустойчивость
Мы можем обеспечить отказоустойчивость на разных уровнях: региона, зоны доступности, пула, на уровне стойки или самого продукта.
Безопасность на всех уровнях
Мы заботимся о безопасности внутри дата-центров, продуктов, сетей и внутри самой компании. Вы можете быть уверены, что серверы не откажут в самый неподходящий момент, а данные хранятся по 152-ФЗ.
40+ продуктов в экосистеме
Вы можете арендовать выделенные и облачные серверы, связать их в единую инфраструктуру L3 VPN, развернуть облачные базы данных, защититься от DDoS-атак и не только.
Полезные ссылки
FAQ
Что такое Кибер Бэкап?
Как я смогу управлять Кибер Бэкапом?
Как подключить Кибер Бэкап?
Позаботьтесь о непрерывной работе бизнеса
Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня и поможем организовать резервное копирование на базе Кибер Бэкапа.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.