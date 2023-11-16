Резервное копирование на базе Кибер Бэкапа

Храните копии дисков, томов, файлов, папок, моментальных снимков ОС с помощью услуги резервного копирования на базе Кибер Бэкап Облачный.
  • Реестр российского ПО
  • Бесплатный тест
  • Без ограничений по количеству копий

Задачи, для решения которых подходит сервис

Копировать любые типы данных

Копировать можно диски, тома, отдельные файлы и папки. Также вы сможете сохранять снапшоты операционной системы Windows и Linux.

Восстанавливать данные полностью или частично

Вы можете восстановить данные, сделав полный бэкап. Или сделать инкрементный бэкап, который содержит только те файлы, которые обновились с момента последнего резервного копирования.

Обеспечить непрерывную работу

Удаление данных никак не повлияет на ваши бизнес-процессы. Сервис восстановит все из резервной копии за минуты.

Особенности резервного копирования на базе Кибер Бэкапа

Работает на разных операционных системах

С помощью Кибер Бэкапа можно защитить устройства на операционных системах Windows, Linux и macOS. Подробнее о версиях ОС читайте в документации.

Все резервные копии хранятся в объектном хранилище Selectel

Ваши бэкапы будут надежно защищены. Все объекты хранилища хранятся в трех копиях — на разных серверах в разных стойках. Помимо этого хранилище моментально адаптируется к растущим нагрузкам — вам не придется беспокоиться о месте на дисках, мы сделаем это за вас. Масштабирование ресурсов происходит автоматически и незаметно для пользователя.

Настроить бэкап можно за пару минут

Все настройки можно сделать в панели Кибер Бэкапа: настраивать, просматривать и удалять бэкапы, а также восстанавливать данные из копий.

Нет ограничений на количество копий

Вы можете делать и хранить в нашем облаке неограниченное число бэкапов — даже на время беты.

Мы предлагаем агентский бэкап

Агентный бэкап позволяет более надежно защищать наиболее критичные ресурсы в кластере.

Сколько стоит резервное копирование на базе Кибер Бэкапа

Сейчас сервис находится на этапе бета-тестирования. Это значит, что вы можете пользоваться им бесплатно. Мы предупредим вас об окончании бета-тестирования заранее.

Почему компании выбирают Selectel

Надежная инфраструктура для восстановления данных

Вы можете выбрать подходящую вам инфраструктуру: выделенные и облачные серверы разных конфигураций или облако на базе VMware.

Бесплатная техподдержка

Наши специалисты работают 24/7. Обычно они отвечают на тикеты в течение 15 минут.

Высокая отказоустойчивость

Мы можем обеспечить отказоустойчивость на разных уровнях: региона, зоны доступности, пула, на уровне стойки или самого продукта.

Безопасность на всех уровнях

Мы заботимся о безопасности внутри дата-центров, продуктов, сетей и внутри самой компании. Вы можете быть уверены, что серверы не откажут в самый неподходящий момент, а данные хранятся по 152-ФЗ.

40+ продуктов в экосистеме

Вы можете арендовать выделенные и облачные серверы, связать их в единую инфраструктуру L3 VPN, развернуть облачные базы данных, защититься от DDoS-атак и не только.

Полезные ссылки

Мы собрали все документы и инструкции, которые помогут вам начать работу с резервным копированием на базе Кибер Бэкапа

FAQ

Что такое Кибер Бэкап?

Как я смогу управлять Кибер Бэкапом?

Как подключить Кибер Бэкап?

Позаботьтесь о непрерывной работе бизнеса

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня и поможем организовать резервное копирование на базе Кибер Бэкапа.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.