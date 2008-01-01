Панель управления

Конфигуратор выделенных серверов

Dedicated Servers Configurator
Готовые серверы Собрать сервер
Создайте сервер, идеально подходящий под ваш проект

Выбирайте процессор нужной мощности, объем памяти, диски, чтобы создать свой идеальный сервер. Арендуйте его на срок от 1 месяца и полностью распоряжайтесь ресурсами.

Мы разместим сервер в дата-центре уровня Tier III ― подключим к локальной сети и интернету, проследим за бесперебойностью электричества и обеспечим нужный температурный режим.

Как получить сервер в аренду

Собрать нужную конфигурацию

Заказать созданный сервер в my.selectel.ru

Подождать, пока он готовится (1-5 дней)

Начать пользоваться

Что входит в услугу

KVM-консоль для удаленного управления

1 общий публичный IP-адрес

Трафик 100 Мбит/с безлимитно или 30 ТБ на скорости 1 Гбит/c

Выберите комплектующие будущего сервера

Задайте нужные параметры сервера. Наш конфигуратор проверит их совместимость и определит финальную стоимость. Созданный вами сервер будет готов в течение 1-5 дней. Если возникли сложности, обращайтесь к менеджерам .

Цена может быть еще ниже

Не нашли сервер в рамках своего бюджета? Мы поможем — у Selectel более 50 готовых конфигураций, а на нашем складе 1000 комплектующих, из которых можно собрать что-то свое. Напишите нам на sales@selectel.ru, в Telegram или позвоните по телефону 8 800 555 06 75 — расскажите о задаче и сумме, которую вы готовы потратить на оборудование. Мы сразу подберем идеальный сервер по выгодной цене.

Заплатите вперед и получите скидку

3% при оплате
от 3 месяцев
7% при оплате
от 6 месяцев
15% при оплате
от 1 года

Почему выделенные серверы только в Selectel

Подстраиваемся под ваши задачи

По мере роста потребностей или оптимизации текущих ресурсов вы можете менять конфигурацию выбранного сервера — добавлять память, увеличивать объем дисков и их количество, и даже выбирать другие процессоры.

Внимательно относимся к информационной безопасности

Мы используем лучшие практики и строго соблюдаем требования регуляторов для безопасности информации.

  • Сертификат PCI DSS — стандарт безопасности данных индустрии платежных карт и ISO/IES 27001 — международный стандарт для системы менеджмента информационной безопасности.
  • Лицензии ФСТЭК и ФСБ для оказания услуг в области защиты информации.
  • А также мы можем разместить сервер в «Аттестованном сегменте ЦОД» для выполнения требований 152-ФЗ.

Обеспечиваем физическую безопасность

В каждом помещении дата-центра есть система контроля и учета по магнитным картам. Более 100 камер видеонаблюдения круглосуточно следят за территорией вокруг зданий, входами и каждым помещением. Доступ к оборудованию есть только у наших инженеров.

Предлагаем широкие возможности сети

  • Резервируйте сетевые линки (MC-LAGVRRP).
  • Создавайте отказоустойчивую инфраструктуру благодаря серверам в разных дата-центрах и локальной сети.
  • Организуйте свои системные узлы в одну или несколько частных защищенных сетей.
  • Используйте аппаратные межсетевые экраны для безопасного удаленного доступа к серверу.
  • Стройте гибридные решения из физических и виртуальных серверов.

О Selectel в цифрах

23 000+ выделенных серверов
18 000+ клиентов
55 операторов связи для доступа в интернет
6 своих дата-центров уровня Tier III, соединенных локальной сетью
250+ инженеров обслуживают серверы
24/7 заботливая техническая поддержка

Наши дата-центры в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области

«Берзарина»

Москва,
ул. Берзарина, д. 36, стр. 3

Дизель-генераторы резервируются по схеме N+1, прямой фрикулинг с адиабатическим доохлаждением

1250 м²

площадь серверных

500

серверных стоек

3 300 кВт

мощность

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Документы

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Арендуйте ПО актуальных версий, подключайте сетевые услуги, защищайте свои проекты от DDoS.

Готовый сервер

Арендуйте физический сервер в дата-центрах уровня Tier III в Москве и Санкт-Петербурге.

Хотите арендовать сервер?

Заполните форму, и мы свяжемся в течение рабочего дня. Поможем подобрать оборудование, которое решит ваши задачи.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.

FAQ

Какие операционные системы доступны для серверов?

Могу ли я загрузить свою ОС?

Используете ли вы какую-нибудь систему электронного документооборота (ЭДО)?

Что такое MC-LAG?

Что такое VRRP?