Вы можете заказать сервер с новейшими версиями популярных дистрибутивов: Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, OpenSUSE), Windows Server и VMware ESXi™, а также шаблоны с предустановленным программным обеспечением Proxmox. Лицензии на ПО нужно заказывать отдельно в панели управления.
Как получить сервер в аренду
Собрать нужную конфигурацию
Заказать созданный сервер в my.selectel.ru
Подождать, пока он готовится (1-5 дней)
Начать пользоваться
Что входит в услугу
KVM-консоль для удаленного управления
1 общий публичный IP-адрес
Трафик 100 Мбит/с безлимитно или 30 ТБ на скорости 1 Гбит/c
Выберите комплектующие будущего сервера
Задайте нужные параметры сервера. Наш конфигуратор проверит их совместимость и определит финальную стоимость. Созданный вами сервер будет готов в течение 1-5 дней. Если возникли сложности, обращайтесь к менеджерам .
Цена может быть еще ниже
Заплатите вперед и получите скидку
от 3 месяцев
от 6 месяцев
от 1 года
Почему выделенные серверы только в Selectel
Подстраиваемся под ваши задачи
По мере роста потребностей или оптимизации текущих ресурсов вы можете менять конфигурацию выбранного сервера — добавлять память, увеличивать объем дисков и их количество, и даже выбирать другие процессоры.
Внимательно относимся к информационной безопасности
Мы используем лучшие практики и строго соблюдаем требования регуляторов для безопасности информации.
- Сертификат PCI DSS — стандарт безопасности данных индустрии платежных карт и ISO/IES 27001 — международный стандарт для системы менеджмента информационной безопасности.
- Лицензии ФСТЭК и ФСБ для оказания услуг в области защиты информации.
- А также мы можем разместить сервер в «Аттестованном сегменте ЦОД» для выполнения требований 152-ФЗ.
Обеспечиваем физическую безопасность
В каждом помещении дата-центра есть система контроля и учета по магнитным картам. Более 100 камер видеонаблюдения круглосуточно следят за территорией вокруг зданий, входами и каждым помещением. Доступ к оборудованию есть только у наших инженеров.
Предлагаем широкие возможности сети
- Резервируйте сетевые линки (MC-LAG, VRRP).
- Создавайте отказоустойчивую инфраструктуру благодаря серверам в разных дата-центрах и локальной сети.
- Организуйте свои системные узлы в одну или несколько частных защищенных сетей.
- Используйте аппаратные межсетевые экраны для безопасного удаленного доступа к серверу.
- Стройте гибридные решения из физических и виртуальных серверов.
О Selectel в цифрах
Наши дата-центры в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
«Берзарина»
Москва,
ул. Берзарина, д. 36, стр. 3
Дизель-генераторы резервируются по схеме N+1, прямой фрикулинг с адиабатическим доохлаждением
1250 м²
500
3 300 кВт
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Заполните форму, и мы свяжемся в течение рабочего дня. Поможем подобрать оборудование, которое решит ваши задачи.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.