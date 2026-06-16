Конфигуратор выделенных серверов

Создайте сервер нужной вам конфигурации и полностью распоряжайтесь его ресурсами. А мы разместим сервер в дата-центре уровня Tier III: подключим к локальной сети и интернету, обеспечим бесперебойное электричество и температурный режим.
Собрать сервер Готовые серверы
  • Кастомные конфигурации
  • Готовность от 1 дня
  • Гибкое масштабирование
  • Дата-центр уровня Tier III
  • Техподдержка 24/7
Конфигуратор выделенных серверов
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Выберите комплектующие будущего сервера

Задайте нужные параметры сервера. Наш конфигуратор проверит их совместимость и определит финальную стоимость. Созданный вами сервер будет готов в течение 1-5 дней. Если возникли сложности, обращайтесь к менеджерам.

Больше 100 конфигураций уже собраны и готовы к запуску

Выберите сервер и начните работать с ним уже через 2–15 минут. В стоимость входит защита от DDoS-атак, безлимитный интернет-трафик 1 Гбит/с, SLA от 99,8%, публичный IPv4-адрес, автоустановка ОС и загрузка своих ISO-образов.
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Как арендовать кастомный сервер

1. Соберите конфигурацию

Сделать это можно на сайте или сразу в панели my.selectel.ru.

2. Подождите 1-5 дней готовности сервера

Уведомление будет в панели и придет на почту. Больше о том, как мы собираем кастомные серверы — читайте в статье.

3. Начните использовать сервер

Как начать работать с выделенным сервером — подробно рассказали в документации.

Цена может быть еще ниже

Не нашли сервер в рамках своего бюджета? Напишите нам на sales@selectel.ru или позвоните по телефону 8 800 555-06-75 расскажите о задаче и сумме, которую вы готовы потратить на оборудование.

Мы поможем выбрать готовую конфигурацию по выгодной цене или подберем оптимальные комплектующие со склада, из которых можно собрать что-то свое.

Как сконфигурировать сервер под свою задачу

Как выбрать модель процессора

Как рассчитать объем памяти

Как выбрать диски

Когда нужны HBA и RAID-контроллеры

Как выбрать GPU

Какой выбрать корпус