Да, мы пользуемся ЭДО «Диадок». Если вы еще не подключены к электронному документообороту, поможем вам это сделать. Через него вы будете раз в месяц получать УПД (универсальный передаточный документ) и авансовые УПД, а раз в квартал ― акт сверки.

Документы будут доставлены вам через несколько минут после формирования.

Электронные копии станут всегда доступны. Вы можете не переживать, что какой-то файл потеряется.

Если вы никогда не работали с ЭДО, но хотите упростить процесс передачи документов, или если вы уже работаете с другим оператором ЭДО и вам нужно настроить роуминг с «Диадок», — обратитесь к нам через тикет-систему в панели управления.