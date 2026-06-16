Выберите комплектующие будущего сервера
Задайте нужные параметры сервера. Наш конфигуратор проверит их совместимость и определит финальную стоимость. Созданный вами сервер будет готов в течение 1-5 дней. Если возникли сложности, обращайтесь к менеджерам.
Больше 100 конфигураций уже собраны и готовы к запуску
Как арендовать кастомный сервер
1. Соберите конфигурацию
Сделать это можно на сайте или сразу в панели my.selectel.ru.
2. Подождите 1-5 дней готовности сервера
Уведомление будет в панели и придет на почту. Больше о том, как мы собираем кастомные серверы — читайте в статье.
3. Начните использовать сервер
Как начать работать с выделенным сервером — подробно рассказали в документации.
Не нашли сервер в рамках своего бюджета? Напишите нам на sales@selectel.ru или позвоните по телефону 8 800 555-06-75 — расскажите о задаче и сумме, которую вы готовы потратить на оборудование.
Мы поможем выбрать готовую конфигурацию по выгодной цене или подберем оптимальные комплектующие со склада, из которых можно собрать что-то свое.
Как сконфигурировать сервер под свою задачу
Как выбрать модель процессора
Как рассчитать объем памяти
Как выбрать диски
- HDD — медленные и дешевые, лучше подойдут для хранения архивных данных.
- SSD SATA — быстрые и подключаются без дополнительных контроллеров.
- SSD NVMe U.2 — самые быстрые, для ряда плат нужны контроллеры.
- SSD M.2 — без HotSwap, дешевые, быстрые, но не рекомендуем под постоянную нагрузку.
Когда нужны HBA и RAID-контроллеры
Как выбрать GPU
У нас есть GPU под разные задачи: NVIDIA® Tesla® T4, A2, А30, A100, V100, A2000, А4000 и А5000, а также GTX 1080, RTX™ 2080 Ti и RTX™ 4090. Узнайте больше об аренде серверов с GPU.
Какой выбрать корпус
Количество дисков и слотов для блоков питания определяет возможности расширения вашей системы в будущем. При этом в моменте все диски вам могут быть не нужны, это задел на будущее масштабирование.
Преимущества серверов произвольной конфигурации
Выбор из самого свежего оборудования
Актуальные линейки процессоров AMD, Intel® Xeon®, Intel® Core™. Материнские платы ASUS, Gigabyte, Supermicro. Оперативная память DDR4 и DDR5. Диски Intel, Samsung и Micron Enterprise level. Новые GPU H100, RTX 6000 Ada, RTX 4090.
Можно разместить на вашей площадке
Арендуйте серверы в Selectel, мы доставим их и установим на вашей площадке или в любых сторонних дата-центрах. Расходы на покупку и поддержание работоспособности серверов — на нас.
Быстрый апгрейд под меняющиеся задачи
По мере роста потребностей или оптимизации текущих ресурсов вы можете менять конфигурацию выбранного сервера: добавлять память, увеличивать объем дисков и их количество.
Уникальное решение под ваш запрос
Собираем, монтируем и тестируем каждый заказ индивидуально.
Преимущество готовых серверов — запуск от 2 минут
Чем готовые конфигурации отличаются от произвольных
Произвольная конфигурация
Готовая конфигурация
Компании, которые нам доверяют
Истории успеха
Как запустить быстрый и защищенный сервис клиентской поддержки
Решающее значение для задач компании имеет оперативная память, а характеристики процессоров отходят на второй план. Поэтому Юздеск и выбрали серверы кастомной сборки — так платформу развернули на трех нодах, которые в сумме имеют 384 ГБ RAM.
152-ФЗ
соответствие требованиям и готовность к аттестации ФСТЭК
1 секунда
максимальное время загрузки страниц
Как обеспечить бесперебойную работу 40+ высоконагруженных виджетов
Одним продуктам «Команды F5» нужно больше ядер, другим — меньше. Или одни требовательны к процессору, тогда как для других критичен объем RAM. Серверы произвольной конфигурации позволяют подобрать оптимальное железо под каждую задачу и получить доступ к безлимитному HTTPS-трафику.
1 500 запросов
от клиентов в секунду обрабатывают сервисы
1 ТБ трафика
проходит через серверы в сутки
Как обеспечить непрерывную трансляцию киберспортивного турнира
Компания арендовала 38 выделенных серверов различных конфигураций. 30 серверов с GPU для обработки видеопотоков в несколько профилей с помощью транскодера Webcaster. Еще по 4 сервера использовались для хранения баз данных и специализированного ПО.
25 млрд просмотров
суммарный охват трансляции
800 часов
бесперебойной трансляции турнира «Игры будущего» на 116 стран
Как организовать резервную инфраструктуру и хранить данные по 152-ФЗ
Пикабу важен широкий выбор конфигураций физических серверов в аттестованном сегменте ЦОД. Это необходимо, чтобы хранить и обрабатываются сотни терабайт разных типов мультиплексированных данных в соответствии с 152-ФЗ.
> 3 млн
пользователей ежедневно посещают Пикабу
> 2 500 постов
каждый день и более 80 000 комментариев к ним
Почему выделенные серверы только в Selectel
Строго соблюдаем требования регуляторов для информационной безопасности
- У выделенных серверов есть сертификат PCI DSS. Это стандарт безопасности данных индустрии платежных карт, Также серверы соответствуют ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27017:2015, ISO/IEC 27018:2019, международным стандартам для системы менеджмента информационной безопасности.
- У нас есть лицензии ФСТЭК и ФСБ для оказания услуг в области защиты информации.
- Мы можем разместить сервер в аттестованном сегменте ЦОД, чтобы вы могли выполнять требования ФСТЭК и соответствовать PCI DSS, AICPA SOC 2®, GDPR.
Обеспечиваем физическую безопасность
Предлагаем широкие возможности сети
- Глобальный роутер, чтобы связать физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть внутри одного дата-центра или между несколькими.
- Аппаратные межсетевые экраны для защиты данных внутренней сети компании от внешних угроз.
- Комплексная услуга защиты и ускорения сайтов: отражение DDOS-атак, DNS-хостинг, хранилище сертификатов, мониторинг доступности и почтовый сервис.
- Можно расширить полосы локальной сети и полосы в сеть интернет до 400 Гбит/с. Также возможно настроить MC-LAG.
Разверните инфраструктуру в дата-центрах уровня Tier III
Группа дата-центров на Цветочной
2 564 м²
1 196
50+
Группа дата-центров в Дубровке
2 439 м²
996
50+
Группа дата-центров на Берзарина
2 777 м²
1 420
50+
Дата-центр на Авиамоторной
50+
>350
4/3N
Дата-центр на Светлой
7 кВт
10+
2N
Полезные материалы
Информация об услуге
Начало работы с сервером произвольной конфигурации
Работа сети
Работа в KVM-консоли
Подключение к серверу по SSH/RDP
Загрузка сервера в Rescue-режим
Установка операционной системы
Selectel Dedicated Servers API
Как развернуть приложение в кластере Managed Kubernetes на выделенном сервере
Автоматизируем создание глобального роутера для связи выделенного и облачного серверов
Как работать с Terraform на выделенных серверах
Как развернуть сервер с n8n для автоматизации бизнес-процессов: погружение в Terraform
Как поднять сервер для ML с JupyterLab
Как запустить почтовый сервер Mailcow? Полное руководство
Большое обновление Terraform: выделенные серверы все ближе к облаку
Базы данных на выделенном облачном сервере
Как управлять IT-инфраструктурой в 2026 году: практическое руководство по приручению bare metal
Как быстро настроить сеть? Масштабирование из выделенных серверов в облако
Как сократить расходы на инфраструктуру на 30%? Рассчитываем стоимость и время обслуживания
Как организовать работу 1С в облаке в период импортозамещения
Смогу ли я изменить конфигурацию сервера после заказа?
После заказа вы можете изменить любую произвольную конфигурацию сервера.
Апгрейд готового сервера возможен, только если в нем установлен серверный процессор. Такое обновление пока доступно только в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве.
Запросить замену конфигурации можно в нашей панели управления, в карточке сервера.
Какие преимущества дает выделенный сервер?
Все ресурсы выделенного сервера (процессор, память, диски и др.) доступны только для ваших задач. Кроме того, данные находятся полностью под вашим контролем и физически изолированы от других.
Если же вам важно соблюдать повышенные корпоративные требования к изоляции, можно арендовать выделенный сервер, аттестованный ФСТЭК.
Мы разместим его в специальном аттестованном сегменте нашего дата-центра и поможем вам соответствовать требованиям российского и международного законодательства.
Чем готовые конфигурации отличаются от произвольных?
Готовые конфигурации уже протестированы и собраны. Без установки ОС такой сервер будет работать через 2 минуты после оплаты, с учетом установки — через 10–15 минут. Подробнее про виды конфигураций серверов читайте в нашей документации.
Произвольную конфигурацию вы можете самостоятельно подобрать в конструкторе. Выберите нужный процессор, объем памяти, количество дисков под свои задачи, а мы соберем все вместе. Срок подготовки такого сервера — от 1 до 5 дней.
Какие операционные системы доступны для серверов?
Вы можете заказать сервер с новейшими версиями популярных дистрибутивов. Например, Linux Ubuntu, Debian, CentOS, OpenSUSE и Oracle Linux. Помимо этого, вы можете установить лицензированное ПО Microsoft, приобретенное у другого провайдера, если это не противоречит условиям соответствующего лицензионного соглашения. Лицензии на ПО, кроме Microsoft, вы можете заказать в панели управления.
Могу ли я загрузить свою ОС?
Да, вы можете загрузить свою ОС. Нужно написать в тикет-систему, загрузить свой образ диска и установить его самостоятельно через KVM-консоль или Selectel Boot Menu.
Как управлять арендованным сервером?
Выделенным сервером можно управлять прямо из панели управления Selectel или через API.
Также в ПУ можно запустить KVM-консоль и удаленно управлять питанием своей конфигурации. Для серверов Chipcore Line эта опция доступна при заказе дополнительной услуги «Подключение IP-KVM на 3 часа».
Какие есть варианты оплаты и как оплатить?
Мы работаем по предоплате с физическими и с юридическими лицами. Оплатить аренду выделенного сервера за нужный период вы можете в нашей панели управления. Для этого пополните «Основной баланс» и затем после выбора конфигурации нажмите «Оплатить». Деньги спишут с вашего счета в my.selectel.ru. Подробнее о биллинге читайте в документации.
Как скоро будет готов сервер после оплаты?
Зависит от выбранной конфигурации. Готовый сервер без установки ОС будет работать через 2 минуты после оплаты, с учетом установки — через 10–15 минут.
Произвольная конфигурация собирается нашими инженерами, которые подготовят ее к работе в течение 1–5 дней.
Используете ли вы какую-нибудь систему электронного документооборота (ЭДО)?
Да, мы пользуемся ЭДО «Диадок». Если вы еще не работаете с электронным документооборотом, поможем вам подключиться. Вы начнете раз в месяц получать УПД (универсальный передаточный документ) и авансовые УПД, а раз в квартал ― акт сверки.
- Документы будут доставляться через несколько минут после формирования.
- Вам всегда будут доступны электронные копии: не придется переживать, что какой-то файл потеряется.
Если вы никогда не работали с ЭДО, но хотите упростить процесс передачи документов, или если вы уже работаете с другим оператором ЭДО и вам нужно настроить роуминг с системой «Диадок» — обратитесь к нам через тикет-систему в панели управления.
Что такое MC-LAG?
MC-LAG (Multi-Chassis Link Aggregation Group) — технология, которая повышает уровень надежности сетевых подключений оборудования. Она позволяет с помощью двух линков подключиться к двум независимым коммутаторам. Резервированное подключение предоставляется на двух возможных типах интерфейсов — 1000Base-T и 10GBASE-LX.
Суммируются ли скидки на продукты Selectel?
Скидки на один продукт не суммируются.
При этом вы можете воспользоваться несколькими специальными предложениями для разных продуктов и услуг. Например, зарезервировать выделенный сервер на год со скидкой и перенести проекты к нам на выгодных условиях.
Объединяйте выделенные серверы и другие продукты Selectel для решения разных задач
Организовать сеть
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Распределяет пользовательские запросы между локациями в разных городах.
- Развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
DNS
- Система, которая хранит все домены и информацию о них.
- Преобразует запросы сайтов в IP-адреса, понятные для серверов.
Организовать связность
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
ВОЛС
- Позволяют объединить серверы или облака на разных площадках без затрат на строительство и содержание сети.
Зарезервировать и сохранить данные
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Система хранения данных
- Позволяет размещать большие объемы данных в высокопроизводительной системе хранения.
- Идеально подойдет для работы с базами данных, виртуализацией или медиафайлами.
Соответствовать требованиям 152-ФЗ
Быстро масштабировать инфраструктуру
Заказать серверы под проект
Автоматизировать работу с сервисами
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Администрирование сервисов
- Помогает администрировать сервисы, если у вас нет системных администраторов. А также снизить нагрузку на сисадминов, которые отвечают за серверную часть и окружение.
Организовать машинное обучение и обработку данных
Арендовать лицензии на ПО
Организовать сеть
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Распределяет пользовательские запросы между локациями в разных городах.
- Развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
DNS
- Система, которая хранит все домены и информацию о них.
- Преобразует запросы сайтов в IP-адреса, понятные для серверов.
Организовать связность
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
ВОЛС
- Позволяют объединить серверы или облака на разных площадках без затрат на строительство и содержание сети.
Зарезервировать и сохранить данные
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Система хранения данных
- Позволяет размещать большие объемы данных в высокопроизводительной системе хранения.
- Идеально подойдет для работы с базами данных, виртуализацией или медиафайлами.
Соответствовать требованиям 152-ФЗ
Быстро масштабировать инфраструктуру
Заказать серверы под проект
Автоматизировать работу с сервисами
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Администрирование сервисов
- Помогает администрировать сервисы, если у вас нет системных администраторов. А также снизить нагрузку на сисадминов, которые отвечают за серверную часть и окружение.