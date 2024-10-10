Атом внедрил решения Selectel в процесс разработки IT-систем для водителей

10 октября 2024 год, Москва: Компания КАМА, разработчик первого серийного российского электромобиля Атом, объявляет о партнерстве с Selectel, крупнейшим независимым провайдером сервисов IT-инфраструктуры в России. В рамках проекта Selectel развернул производительную вычислительную инфраструктуру, на базе которой специалисты Атом разрабатывают IT-сервисы будущего электромобиля, в частности систему активной помощи водителю (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) и платформу данных.

«Команда Selectel подобрала для нас нестандартное оборудование, обеспечивающее оптимальное соотношение производительности и цены, — отмечает Владислав Ладенков, инженер по машинному обучению и операционной поддержке программного обеспечения в Атоме. — Они также предоставили зрелую ML-платформу, в которой мы с первого дня начали запускать эксперименты. Сейчас R&D команды ежедневно работают на этой платформе. Selectel активно помогает нам внедрять новый функционал, и мы также самостоятельно расширяем платформу, добавляя наши собственные компоненты, не входящие в стандартную сборку».

ML-платформа Selectel включает в себя инструменты для управления ML-экспериментами и развертывания моделей машинного обучения. Решение работает на базе производительной вычислительной инфраструктуры, включая графические ускорители (GPU). Специалисты ML-команды Selectel оказывают проекту экспертную и техническую поддержку. Благодаря возможностям Selectel, команда Атом может эффективно обучать свои ML-модели, которые значительно повысят безопасность и удобство вождения.

«Мы рады поддерживать амбициозные цели Атома в области разработки IT-систем будущего электромобиля, — подчеркивает Антон Чунаев, менеджер ML-продуктов Selectel. — В начале реализации проекта мы провели совместное тестирование и подобрали производительную инфраструктуру, соответствующую требованиям заказчика. Накопленная экспертиза в сфере ML, а также складской резерв графических ускорителей (GPU), необходимых для подобных ресурсоемких вычислений, позволяют нам оказывать надежную поддержку инфраструктуры и обеспечивать ее гибкое масштабирование».

Атом — это электромобиль с современной электронной архитектурой. Он включает кибербезопасную операционную систему, цифровой маркетплейс и Атом ID, который предоставляет пользователю уникальный идентификатор для сохранения персональных настроек. Для обеспечения безопасности и помощи водителю в управлении и парковке будет функционировать система ADAS 2.0+ (продвинутая система помощи водителю), а управление функциями будет осуществляться с помощью руля с сенсорным дисплеем, голосового помощника и AR HUD.

Об Атоме

Атом — первый российский серийный электромобиль. Технологичный, функциональный, с широкими возможностями для персонализации. В основе идеи — принципиально новый опыт взаимодействия человека с автомобилем, предполагающий не только практичность и комфорт, но и впечатления. Атом призван наполнить жизнь владельца положительными эмоциями и стать для него незаменимым спутником — как смартфон. Это определяет сущность Атома — электромобиль-гаджет.

Атом — универсальный электромобиль для людей, а также для бизнеса: создаются версии для такси, каршеринга и доставки. Это сделает Атом знаковым элементом городской мобильности и нового времени.

Атом разрабатывается АО «Кама». Компания объединяет более 1400 экспертов с опытом работы в крупнейших российских и международных автомобильных и ИТ-компаниях. Центр компетенций и производственная площадка находятся в Москве, подразделения — в Набережных Челнах, Санкт-Петербурге, Тольятти, а также в Нанкине и Шанхае (Китай). Сейчас проходят испытания платформы на функциональных прототипах. Запуск серийного производства Атомов планируется в середине 2025 года на заводе «Москвич».