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Почему заказать серверы в Selectel выгоднее, чем купить
Нет капитальных затрат
Апгрейдим сервер по требованию
Поможем быстро масштабироваться или построить гибридную инфраструктуру
Гарантируем высокую надежность и доступность дата-центров
Разделим ответственность за соблюдение законов
Обеспечим круглосуточную техподдержку
Бесплатно защитим от DDoS-атак
Сколько стоит оборудование под заказ
Как заказать сервер
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Обсудим цену, сроки и условия
Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, чтобы обсудить все детали. После этого мы назовем сроки и сможем предложить альтернативу оборудованию, если это требуется.
Доставим и установим оборудование
Мы сделаем все, что касается аппаратной части работы. Вам останется лишь установить необходимый софт.
Управляйте сервером из панели
Зарегистрируйтесь в панели управления, чтобы получить доступ к серверу. В ней вы сможете установить нужное ПО и выдать доступы сотрудникам.
FAQ
Как долго мне придется ждать оборудование?
Вы можете купить любой сервер под мой проект?
На какой срок я могу арендовать сервер?
Какую систему электронного документооборота (ЭДО) вы используете?
Реализуйте крупный проект вместе с Selectel
Заполните форму, и мы свяжемся в течение рабочего дня. Подберем и закажем оборудование, которое решит ваши задачи.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru