Серверы размещаются в современных дата-центрах Selectel. Мы создадим все условия: канал связи с высокой пропускной способностью, бесперебойное питание и микроклимат.
Партнеры
Что мы сделаем для вашего проекта
Закупим серверы в сжатые сроки
Протестируем их работу
Установим серверы в дата-центре
Обеспечим сервисное обслуживание
Профессиональные решения для ваших проектов
Физическая и информационная безопасность
- Selectel имеет сертификаты PCI DSS, ISO/IES 27001, лицензии ФСТЭК и ФСБ.
- Более 100 камер видеонаблюдения следят за всеми входами, периметрами зданий и каждым помещением. На входах и этажах расположены круглосуточные посты охраны.
- Мы можем разместить оборудование в «Аттестованном сегменте ЦОД» для выполнения вами требований 152-ФЗ.
Сетевая доступность
- Создавайте надежные решения — резервируйте сетевые линки (MC-LAG, VRRP).
- Объединяйте оборудование из разных дата-центров в единую локальную сеть. Пропускная способность локальной сети в каждом дата-центре Selectel — 2,8 Тбит/с, между дата-центрами — 160 Гбит/с (возможно расширение).
- Выбирайте любого из 55 операторов связи для организации сетевого доступа или подключайтесь к стороннему в рамках услуги ВОЛС.
- Организуйте свои системные узлы в одну или несколько частных защищенных сетей.
Электропитание и микроклимат
- Два ввода электроэнергии в каждом дата-центре, дизель-генераторы с системой автоматического запуска.
- Профессиональное кондиционирование, резервирование системы охлаждения, принцип «холодных» и «горячих коридоров».
- Сервисная служба, контролирующая работу на объекте размещения 24/7.
Реализация комплексного решения
- Стройте крупные инфраструктуры на базе разных сервисов и услуг Selectel (от размещенных в дата-центах серверов до облачных платформ и кластеров Kubernetes).
- Работайте в удобной панели my.selectel.ru, подключая необходимые услуги и оплачивая заказанные сервисы.
Почему Selectel
Свои дата-центры
Ваши серверы будут находиться в одном из 6 дата-центров Selectel в Москве, Санкт-Петербурге или Ленинградской области.
Персональный менеджер
За вами закрепляется специалист, который поможет решить любые вопросы по вашему проекту.
ЭДО
Получайте оригиналы документов, договоров и счет-фактур в электронном виде всего за несколько минут.
Поможем реализовать крупный проект
Заполните форму, и мы свяжемся в течение рабочего дня. Подберем и закажем оборудование, которое решит ваши задачи.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.