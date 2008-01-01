Панель управления

Выделенные серверы под заказ

Dedicated Custom Servers
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Индивидуальное решение для ваших масштабных проектов

Реализуете крупный проект, но не нашли нужного оборудования? Закажите индивидуальное решение — опишите требования, мы свяжемся с вами, подберем лучшее решение, закупим и разместим серверы в нашем дата-центре.

Партнеры

intel
AMD
HPE
Dell
Toshiba
Huawei
Supermicro
HGST
Micron

Что мы сделаем для вашего проекта

Закупим серверы в сжатые сроки

Протестируем их работу

Установим серверы в дата-центре

Обеспечим сервисное обслуживание

Профессиональные решения для ваших проектов

Физическая и информационная безопасность

  • Selectel имеет сертификаты PCI DSS, ISO/IES 27001, лицензии ФСТЭК и ФСБ.
  • Более 100 камер видеонаблюдения следят за всеми входами, периметрами зданий и каждым помещением. На входах и этажах расположены круглосуточные посты охраны.
  • Мы можем разместить оборудование в «Аттестованном сегменте ЦОД» для выполнения вами требований 152-ФЗ.

Сетевая доступность

  • Создавайте надежные решения — резервируйте сетевые линки (MC-LAG, VRRP).
  • Объединяйте оборудование из разных дата-центров в единую локальную сеть. Пропускная способность локальной сети в каждом дата-центре Selectel — 2,8 Тбит/с, между дата-центрами — 160 Гбит/с (возможно расширение).
  • Выбирайте любого из 55 операторов связи для организации сетевого доступа или подключайтесь к стороннему в рамках услуги ВОЛС.
  • Организуйте свои системные узлы в одну или несколько частных защищенных сетей.

Электропитание и микроклимат

  • Два ввода электроэнергии в каждом дата-центре, дизель-генераторы с системой автоматического запуска.
  • Профессиональное кондиционирование, резервирование системы охлаждения, принцип «холодных» и «горячих коридоров».
  • Сервисная служба, контролирующая работу на объекте размещения 24/7.

Реализация комплексного решения

  • Стройте крупные инфраструктуры на базе разных сервисов и услуг Selectel (от размещенных в дата-центах серверов до облачных платформ и кластеров Kubernetes).
  • Работайте в удобной панели my.selectel.ru, подключая необходимые услуги и оплачивая заказанные сервисы.

Почему Selectel

Свои дата-центры

Ваши серверы будут находиться в одном из 6 дата-центров Selectel в Москве, Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

Персональный менеджер

За вами закрепляется специалист, который поможет решить любые вопросы по вашему проекту.

ЭДО

Получайте оригиналы документов, договоров и счет-фактур в электронном виде всего за несколько минут.

Поможем реализовать крупный проект

Заполните форму, и мы свяжемся в течение рабочего дня. Подберем и закажем оборудование, которое решит ваши задачи.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.

FAQ

Где могут быть размещены серверы?

Какую систему электронного документооборота (ЭДО) вы используете?

Что такое MC-LAG?

Что такое VRRP?