Выделенные серверы на заказ

Арендуйте сервер нужной вам конфигурации под заказ — закупим, доставим и разместим оборудование в нашем дата-центре. Вам останется лишь установить софт.
  • 6 своих дата-центров
  • Панель управления
  • Бесплатная защита от DDoS
  • Техподдержка 24/7

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Почему заказать серверы в Selectel выгоднее, чем купить

Нет капитальных затрат

Вам не придется тратить много денег на покупку и обслуживание собственного оборудования. Арендуя выделенные серверы, вы платите помесячно. Чем на более долгий срок вы арендуете железо, тем выгоднее для вас предложение.

Апгрейдим сервер по требованию

По необходимости вы сможете сделать апгрейд конфигурации сервера. Для этого потребуется написать тикет через панель управления. Мы обсудим все детали и сделаем вашу инфраструктуру более мощной.

Поможем быстро масштабироваться или построить гибридную инфраструктуру

В дополнение к серверу под заказ вы сможете арендовать выделенные серверы из наличия или облако Selectel. Также вы можете разместить у нас свои серверы и связать их с арендованными. Или связать серверы в наших дата-центрах с on-premise инфраструктурой. Вы можете также арендовать СХД и сетевое оборудование. Мы поможем подобрать инфраструктуру и настроить ее для работы.

Гарантируем высокую надежность и доступность дата-центров

У нас шесть собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они подключены к системам резервного электропитания, охлаждения, каналам связи. Мы предусмотрели меры для обеспечения непрерывной работы серверов — наши инженеры мониторят состояние серверов, а администраторы моментально реагируют на неполадки. Это позволяет достичь высокого уровня доступности, минимизировать простои и работать по SLA.

Разделим ответственность за соблюдение законов

Наша инфраструктура соответствует закону о защите персональных данных (152-ФЗ) до первого уровня защищенности, а также требованиям международных законов и стандартов (PCI DSS, GDPR, AICPA SOC 2®). Мы регулярно проходим аудиты, чтобы обновить все аттестаты и сертификаты безопасности. Мы разделим с вами ответственность за безопасность и поможем соблюдать законы, связанные с хранением и обработкой чувствительных данных.

Обеспечим круглосуточную техподдержку

Наши специалисты доступны в выходные и праздничные дни. Среднее время ответа на первое обращение — 15 минут. Сроки решения проблемы зависят от ее сложности.

Бесплатно защитим от DDoS-атак

Услуга защиты от DDoS-атак по умолчанию подключена ко всем продуктам Selectel на уровнях L3-L4. Для нейтрализации DDoS-атак на всех уровнях, включая L7, используйте решения наших партнеров DDoS-Guard и Curator.

Сколько стоит оборудование под заказ

Стоимость зависит от конкретной модели железа и срока аренды. Чем дольше срок — тем выгоднее условия аренды. Чтобы рассчитать стоимость, свяжитесь с нашим менеджером.

Как заказать сервер

Оставьте заявку

Заполните форму внизу этой страницы. Или получите консультацию по телефону 8 800 555 06 75 или по почте sales@selectel.ru.

Обсудим цену, сроки и условия

Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, чтобы обсудить все детали. После этого мы назовем сроки и сможем предложить альтернативу оборудованию, если это требуется.

Доставим и установим оборудование

Мы сделаем все, что касается аппаратной части работы. Вам останется лишь установить необходимый софт.

Управляйте сервером из панели

Зарегистрируйтесь в панели управления, чтобы получить доступ к серверу. В ней вы сможете установить нужное ПО и выдать доступы сотрудникам.

FAQ

Как долго мне придется ждать оборудование?

Вы можете купить любой сервер под мой проект?

На какой срок я могу арендовать сервер?

Какую систему электронного документооборота (ЭДО) вы используете?

Реализуйте крупный проект вместе с Selectel

Заполните форму, и мы свяжемся в течение рабочего дня. Подберем и закажем оборудование, которое решит ваши задачи.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru