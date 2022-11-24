Managed Kafka

Готовые к работе кластеры Apache Kafka в облаке с оплатой только за используемые ресурсы. Разверните шину данных, сервис для управления очередями сообщений, доставки, хранения и обработки данных в реальном времени.
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  • Intel® Xeon®
  • AMD EPYC™
  • NVMe-диски
  • API
  • Terraform
  • 152-ФЗ
Managed Kafka
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Как работает Kafka

Kafka scheme

Преимущества аренды сервиса Kafka в Selectel

Процессоры Intel® Xeon®, Gold AMD EPYC™ и NVMe-диски

Используем мощные процессоры для работы сервисов и повышения производительности БД. Выбирайте конфигурацию, которая максимально подходит под ваши задачи.

Работа из панели, через API или Terraform

Предоставляем готовый к работе Managed Kafka. Вам не придется разбираться с настройками, самые важные мы вынесли в панель управления. Запустить сервис можно также с помощью Terraform и API.

Экосистема из 43+ продуктов

Развернуть кластеры Managed Kubernetes, подключить объектное хранилище и CDN, связать все через глобальный роутер, — это и многое другое можно сделать в Selectel.

Масштабирование с нулевым простоем

При росте нагрузки вы можете быстро арендовать дополнительные мощности в нашей панели управления. В результате ваши сервисы не будут простаивать.

Входим в топ-3 рейтинга провайдеров DBaaS

Наши базы данных высоко оценил в своих рейтингах CNewsMarket. Детали вы можете изучить в отчете по рейтингу провайдеров за 2022 год.
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Как мы заботимся о безопасности

Соответствуем 152-ФЗ

Облачные базы данных и облачные серверы Selectel соответствуют закону о защите персональных данных. На наших серверах вы можете хранить и обрабатывать данные до первого уровня защищенности.

Внедрили IAM-систему

Разграничивает доступ к ресурсам и данным, а также определяет роли пользователей. Это помогает соответствовать требованиям информационной безопасности для внутренней или внешней сертификации.

Построили дата-центры уровня Tier III

Мы построили шесть дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также вы можете арендовать инфраструктуру для Kafka в партнерских дата-центрах в Новосибирске и Ташкенте. Мы заботимся о безопасности и доступности инфраструктуры в дата-центрах.

Как разделяются зоны ответственности в Kafka as a Service

Сократите время и ресурсы, которое вы могли бы потратить на самостоятельное развертывание Kafka. В рамках услуги Managed Kafka мы позаботимся о настройках, надежности и поддержке инфраструктуры.

Что берет на себя Selectel?

Какие задачи помогает решить Managed Kafka в Selectel

Сократить time-to-market

Вам не придется тратить время DevOps-инженеров для организации работы с Kafka или обучать своих сотрудников настройке этой шины данных. Мы возьмем на себя развертывание и администрирование Kafka в облаке, а также настройку и оптимизацию производительности сервиса, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на бизнес-задачах.

Снизить капитальные затраты

Позаботимся об оборудовании, его модернизации и замене комплектующих. Вам не придется вкладывать большие суммы в покупку и обновление серверов. Вы получите полностью готовый к работе сервис Kafka с оплатой только за потребленные ресурсы.

Как можно использовать Apache Kafka с другими продуктами Selectel

Apache Kafka scheme Запустить

Запустите распределенный сервис сообщений в панели управления за пару минут

Зайдите в панель управления и создайте кластер шины данных

Для этого перейдите в раздел Облачная платформа → Базы данных и нажмите на кнопку Создать кластер.

Выберите Kafka

Когда вы выберете все необходимые характеристики, вы сможете увидеть финальную стоимость сервиса.

Создайте первый топик

Перейдите в раздел Топики и задайте имя первого из них. Опционально выберите количество разделов для него.

Создайте первого пользователя

Для этого перейдите в раздел Пользователи и задайте имя и пароль, а затем нажмите Создать.

Определите диапазон адресов, с которых можно будет подключаться к шине данных

Введите адреса в строке Разрешенные адреса и нажмите Сохранить.

Подключитесь к кластеру

Используйте для подключения IP-адрес или DNS, а также SSL-сертификаты.

Компании, которые уже доверили нам свои проекты

Наши клиенты

Истории успеха

Как сервис для туристов QVEDO организовал удобное окружение в облаке Selectel

Платформа QVEDO хотела мигрировать от зарубежного провайдера в сжатые сроки и организовать комфортный процесс разработки и выпуска релизов мобильного приложения. Кроме этого, туристический сезон с пиковыми нагрузками был уже близко. Поэтому они обратились к нам за помощью.

Облачные серверы Облачные базы данных Managed Kubernetes
Читать кейс

2 базы данных

Redis и PostgreSQL для хранения данных и управления очередями

Кластеры Kubernetes

помогли обучить уникальную рекомендательную систему событий

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