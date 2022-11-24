Построить гибридную инфраструктуру

Используйте сервисы Selectel для построения инфраструктуры любой сложности.

Выделенные серверы

Подходят, если вы не хотите ни с кем делить ресурсы сервера. Есть готовые и кастомные конфигурации.

Облачные серверы

Подходят, если нужно масштабировать инфраструктуру под быстро растущую нагрузку. Совместимы с большим количеством других продуктов Selectel.

Глобальный роутер

Подходит, если вам нужно объединить физические и виртуальные серверы в одном или разных ДЦ.

Direct Connect

Помогает организовать связность инфраструктуры Selectel с локальной инфраструктурой или с гипероблаками.