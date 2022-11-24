Преимущества аренды сервиса Kafka в Selectel
Процессоры Intel® Xeon®, Gold AMD EPYC™ и NVMe-диски
Используем мощные процессоры для работы сервисов и повышения производительности БД. Выбирайте конфигурацию, которая максимально подходит под ваши задачи.
Работа из панели, через API или Terraform
Предоставляем готовый к работе Managed Kafka. Вам не придется разбираться с настройками, самые важные мы вынесли в панель управления. Запустить сервис можно также с помощью Terraform и API.
Экосистема из 43+ продуктов
Развернуть кластеры Managed Kubernetes, подключить объектное хранилище и CDN, связать все через глобальный роутер, — это и многое другое можно сделать в Selectel.
Масштабирование с нулевым простоем
При росте нагрузки вы можете быстро арендовать дополнительные мощности в нашей панели управления. В результате ваши сервисы не будут простаивать.
Входим в топ-3 рейтинга провайдеров DBaaS
Как мы заботимся о безопасности
Соответствуем 152-ФЗ
Внедрили IAM-систему
Построили дата-центры уровня Tier III
Как разделяются зоны ответственности в Kafka as a Service
Что берет на себя Selectel?
Какие задачи помогает решить Managed Kafka в Selectel
Сократить time-to-market
Снизить капитальные затраты
Как можно использовать Apache Kafka с другими продуктами Selectel
Запустите распределенный сервис сообщений в панели управления за пару минут
Зайдите в панель управления и создайте кластер шины данных
Выберите Kafka
Создайте первый топик
Создайте первого пользователя
Определите диапазон адресов, с которых можно будет подключаться к шине данных
Подключитесь к кластеру
Компании, которые уже доверили нам свои проекты
Наши клиенты
Истории успеха
Как сервис для туристов QVEDO организовал удобное окружение в облаке Selectel
Платформа QVEDO хотела мигрировать от зарубежного провайдера в сжатые сроки и организовать комфортный процесс разработки и выпуска релизов мобильного приложения. Кроме этого, туристический сезон с пиковыми нагрузками был уже близко. Поэтому они обратились к нам за помощью.
2 базы данных
Redis и PostgreSQL для хранения данных и управления очередями
Кластеры Kubernetes
помогли обучить уникальную рекомендательную систему событий
Рассчитайте стоимость хостинга для Kafka
Вы можете добавить в кластер до 6 реплик такой же конфигурации. Если мастер-нода будет недоступна, реплики возьмут на себя ее роль, и кластер будет работать в штатном режиме.Количество реплик
Резервное копирование кластера включено по умолчанию. Дополнительно вы платите только за объем хранимых копий — 2,56 ₽ за ГБ/мес. Каждая копия хранится семь дней, объем копий зависит от размера баз данных и интенсивности записи. Подробнее о резервном копировании — в документации.
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Версии и конфигурации
Локальные диски
Создать кластер
Настройки Kafka
Управление пользователями
Подключиться к кластеру
Управление топиками
Мониторинг кластера и нод
Масштабировать кластеры
Настроить сетевой доступ к кластеру
Создать сеть с выделенным сервером
Что такое Apache Kafka и в чем его особенность?
Apache Kafka — шина данных или распределенный брокер сообщений. Kafka может горизонтально масштабироваться, чтобы передавать данные от одного приложения к другому или между компонентами приложения.
Данные через Kafka передаются по принципу «публикация-подписка» при помощи топиков.
Среди преимуществ Kafka as a Service выделяют следующие:
- легко и надежно масштабируется,
- показывает высокую производительность,
- позволяет проводить обработку данных в потоке в реальном времени,
- просто интегрируется с большим числом других систем,
- позволяет хранить действительно большие данные и даже использовать ее как единую базу данных организации.
Зачем нужны топики?
Топик помогает группировать сообщения по категориям. Пользователи подписываются на топики, которые создаются производителями. В итоге это позволяет читать сообщения внутри топика. Для каждого из них Apache Kafka ведет лог сообщений, который может быть разбит на несколько разделов.
Что такое разделы?
Раздел — это все сообщения внутри топика, которые расположены в последовательности от наиболее новых к наиболее старым.
Таким образом пользователи смогут увидеть самые свежие сообщения в топике в первую очередь.
Как управлять Apache Kafka?
Вы сможете управлять hosting для Kafka из нашей панели управления, через API и Terraform.
Какие версии Kafka доступны в Selectel?
Managed Kafka поддерживает Apache Kafka самой свежей версии — 3.5.
Какие задачи решает Managed Kafka?
- Агрегация событий или логов — например Clickstream.
- Доставка событий многим потребителям. Происходит так, что событие генерируется в одном месте, а обрабатывается одновременно несколькими системами.
- Построение Event-Sourcing или Event-Driven системы. В этом случае Kafka используется как источник достоверных данных для обеспечения отказоустойчивости и надежности в таких архитектурах. В Kafka складываются основные события о системе. Микросервисы обновляют свои локальные базы данных из Kafka.
- Stream-processing. В этом случае Kafka используется как промежуточное хранилище для потоковой передачи данных из одной системы в другую.
Какие конфигурации облачных серверов доступны для работы с Kafka?
Kafka в облаке (Cloud Kafka) доступна на разных конфигурациях. Ознакомиться с ними вы можете в нашем калькуляторе.
Как арендовать Kafka в облаке?
Весь процесс аренды Kafka можно пройти через нашу панель управления. Зарегистрируйтесь, перейдите в раздел Облачная платформа → Базы данных и создайте новый кластер баз данных, выбрав интересующие вас конфигурации облака и шины данных.
Где находятся ваши дата-центры?
Шесть наших собственных дата-центров расположены в России: в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Но вы также можете арендовать Kafka в партнерских ДЦ в Новосибирске и Ташкенте.
У вас есть техническая поддержка?
Да, у нас есть бесплатная техподдержка. Работаем 24/7 и отвечаем на вопросы об инфраструктуре в течение 15 минут.
Есть ли у вас резервное копирование данных?
У нас нет резервного копирования в рамках услуги Managed Kafka. Но эта возможность будет реализована в ближайшем будущем.
Решайте бизнес-задачи вместе с продуктами Selectel
Запустить компоненты приложения на инфраструктуре
Облачные серверы
Объектное хранилище с поддержкой S3 API
Managed Kubernetes
Data Analytics Virtual Machine
Построить гибридную инфраструктуру
Выделенные серверы
Облачные серверы
Глобальный роутер
Direct Connect
Защитить от атак данные, сайты и приложения
Передать управление базами данных провайдеру
Базовое администрирование
Database Administrator
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.