Apache Kafka — шина данных или распределенный брокер сообщений. Kafka может горизонтально масштабироваться, чтобы передавать данные от одного приложения к другому или между компонентами приложения.
Данные через Kafka передаются по принципу «публикация-подписка» при помощи топиков.
Среди преимуществ Kafka as a Service выделяют следующие:
- легко и надежно масштабируется,
- показывает высокую производительность,
- позволяет проводить обработку данных в потоке в реальном времени,
- просто интегрируется с большим числом других систем,
- позволяет хранить действительно большие данные и даже использовать ее как единую базу данных организации.