Облако для микросервисной архитектуры

С нами легко построить гибридную и отказоустойчивую инфраструктуру

У нас шесть собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. А также два партнерских ДЦ в Новосибирске и Ташкенте. Вы сможете объединить выделенные и облачные серверы в рамках одного или разных дата-центров. Вы сами решаете, где разместить инфраструктуру, а мы заботимся о ее надежности и безопасности. Также вы сможете построить отказоустойчивую инфраструктуру, разместив ее в разных регионах.