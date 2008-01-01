Облако для микросервисной архитектуры

Отказоустойчивые и масштабируемые сервисы для Cloud Native приложений. Ускорьте их релиз и обновление с облачными и сетевыми сервисами Selectel.
В панель управления
  • 50+ продуктов
  • 152-ФЗ
  • API
  • Terraform
  • Масштабирование
  • Бесплатная защита от DDoS
Микросервисная архитектура
О решенииДокументацияFAQ
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Бесплатно перенесите ваши проекты в Selectel с инфраструктуры других провайдеров или on-premise. Наши инженеры помогут мигрировать ваши сервисы — подготовят план и поддержат на всех этапах миграции.
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Масштабируйте ресурсы в зависимости от нагрузки

Вы можете перенести свой проект на наши облачные серверы, чтобы иметь возможность увеличить количество ресурсов моментально. Это поможет легче переносить пиковые нагрузки и отказываться от ресурсов, когда они становятся не нужны.
Облачные серверы
Подходят для постоянно растущих нагрузок и ситуаций, когда выгоден почасовой биллинг. Облако может моментально масштабироваться.
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Контейнерезируйте и оркестрируйте приложения

Перенесите свои рабочие нагрузки с физических или виртуальных машин в контейнеры для оптимального использования ресурсов.
Managed Kubernetes
Используется для развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
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Container Registry
Подходит для хранения образов контейнеров. Поддерживает Helm-чарты.
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Облачный GitLab
Используется, когда для решения задач вам нужен облачный сервер с готовым образом для работы с кодом, репозиториями и автоматизации CI/CD.
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Распределяйте и храните данные

Храните, синхронизируйте данные приложений в облаке и выполняйте запросы к ним с помощью наших продуктов.
Облачные базы данных
Используются для хранения структурированных данных. Мы предлагаем готовые к запуску базы данных MySQL, Redis, PostgreSQL.
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Kafka
Подходит, если вам нужно развернуть шину данных, сервис для управления очередями сообщений, доставки, хранения и обработки данных в реальном времени.
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S3
Используется, если нужно хранить данные для работы сервисов и их бэкапы, данные аналитики и датасеты для ML.
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Файловое хранилище
Подходит, когда вам нужна масштабируемая файловая система, которую можно подключить к нескольким физическим или облачным серверам.
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Протестируйте PaaS-сервисы Selectel бесплатно

Получите до 30 000 ₽ на бонусный счет в панели управления — используйте их для оплаты облачных баз данных или Managed Kubernetes в течение месяца. Создайте тикет с описанием нужной конфигурации, а мы пришлем промокод для получения бонусных рублей.

Акция действует для новых и текущих клиентов Selectel, которые еще не использовали эти продукты. Полные условия акции читайте в документе.

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Организуйте доступность данных

Доставляйте данные до пользователей быстрее и свяжите инфраструктуру с помощью приватной сети.
Глобальный роутер
Подходит, когда нужно связать физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть внутри одного дата-центра или между несколькими.
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CDN
Используется, когда нужно доставлять тяжелый статический контент в любую точку мира и снижать нагрузку на собственные серверы.
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Direct Connect
Подходит, если вам нужно связать сервисы компании с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками с помощью защищенного канала.
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Защита от DDoS
Защищает от атак на уровне L3-L4 бесплатно во всех наших продуктах. Для нейтрализации DDoS-атак на всех уровнях, включая L7, используйте решения наших партнеров DDoS-GUARD и Curator.
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Анализируйте данные

Не думайте о лицензиях на инструменты для анализа данных и машинного обучения, платите только за ресурсы облака по модели pay-as-you-go.
Data Analytics Virtual Machine
Используется, когда вам нужны виртуальные серверы с предустановленным набором инструментов для анализа данных и машинного обучения.
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Повысьте отказоустойчивость

Распределяйте трафик между облачными серверами или разными продуктами Selectel в зависимости от ваших потребностей.
Облачный балансировщик нагрузки
Помогает распределять входящий трафик между виртуальными серверами в одном пуле.
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Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
Помогает балансировать трафик между разными продуктами Selectel, повышая отказоустойчивость инфраструктуры.
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Нужна помощь с подбором продуктов? Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в течение дня

Как может выглядеть ваше решение в Selectel

Selectel cloud native scheme

Почему компании выбирают Selectel

Вы можете арендовать все продукты у одного провайдера

В Selectel 50+ продуктов: выделенные и облачные серверы, облако на базе VMware, Managed Kubernetes, базы данных, Kafka, S3- и файловое хранилище, глобальный роутер, балансировщик нагрузки и другие. Все их легко объединить — вам не придется искать других провайдеров для подключения новых сервисов или услуг.

Предлагаем мощное железо: процессоры Intel® Xeon®, AMD EPYC™ и NVME-диски

Мы делаем ставку на качество и мощность ресурсов, что позволяет нам гарантировать их высокую производительность.

Помогаем легко масштабироваться

Вы можете не переживать о пиковых нагрузках — у нас всегда есть ресурсы для масштабирования для роста ваших проектов.

С нами легко построить гибридную и отказоустойчивую инфраструктуру

У нас шесть собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. А также партнерский ДЦ в Новосибирске. Вы сможете объединить выделенные и облачные серверы в рамках одного или разных дата-центров. Вы сами решаете, где разместить инфраструктуру, а мы заботимся о ее надежности и безопасности. Также вы сможете построить отказоустойчивую инфраструктуру, разместив ее в разных регионах.

Вы сможете управлять сервисами в панели, через API и Terraform

Вам не придется разбираться с настройками, наши продукты легко запустить через панель управления. Управлять ими также можно с помощью Terraform или API.

Поможем с администрированием сервисов

Наши специалисты помогут безболезненно мигрировать на инфраструктуру Selectel и на микросервисную архитектуру, а затем будут следить, чтобы сервисы и веб-приложения стабильно работали. Мы берем на себя рутинные задачи сисадминов, внедряем современные методологии разработки, оптимизируем базы данных и помогаем с другими задачами.
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Какой уровень безопасности мы можем обеспечить

Соответствуем 152-ФЗ и приказу ФСТЭК № 17

Инфраструктура Selectel соответствует 152-ФЗ до первого уровня защищенности, а также соответствует требованиям международных законов и стандартов (PCI DSS, GDPR, AICPA SOC 2®). Мы регулярно проходим аудиты, чтобы подтвердить все статусы безопасности.

Обеспечиваем безопасность на уровне сетей и защищаем от DDoS-атак

Наши сети изолированы друг от друга. В результате работа одной из них не влияет на работу другой. Также при использовании любого продукта ваши проекты получат бесплатную базовую защиту от DDoS-атак на уровнях L3 и L4.

Разделяем доступы с помощью IAM-системы

Вы сможете создать роли и разграничить доступ к ресурсам и данным для разных категорий пользователей. А также настроить федерации удостоверений для входа в Selectel через SSO. Это поможет избежать ошибок при работе с аккаунтом и сохранить данные в безопасности.

Истории успеха

Как сервис для туристов QVEDO организовал удобное окружение в облаке Selectel

Платформа QVEDO хотела мигрировать от зарубежного провайдера в сжатые сроки и организовать комфортный процесс разработки и выпуска релизов мобильного приложения. Кроме этого, туристический сезон с пиковыми нагрузками был уже близко, поэтому они обратились к нам.

Облачные серверы Облачные базы данных Managed Kubernetes
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2 базы данных

Redis и PostgreSQL для хранения данных и управления очередями

Кластеры Kubernetes

помогли обучить уникальную рекомендательную систему событий

Как в Учи.ру организовали бесперебойную работу для 11 млн пользователей

Образовательная платформа хотела обеспечить быстрое масштабирование вычислительных возможностей во время сезонного спроса и обезопасить персональные данные в соответствии с федеральным законом. Именно за этим она и обратилась в Selectel.

Выделенные серверы Облачные серверы Managed Kubernetes Объектное хранилище Защита от DDoS-атак
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1 месяц

потребовался нам для строительства готовой инфраструктуры

152-ФЗ

вся инфраструктура соответствует закону о защите ПД

Как банк Хайс сократил time-to-market и реализовал безопасное хранение данных

Банку Хайс требовалось в короткие сроки вывести банковский продукт на рынок и хранить данные с соблюдением стандартов безопасности. Рассказываем, как эти задачи удалось решить при помощи Selectel.

Managed Kubernetes Облачные базы данных Облачные серверы Межсетевые экраны
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58

разных микросервисов и их реплик работают в продакшене

2 месяца

удалось сэкономить на развертывании инфраструктуры и запуске продукта

Как РЕХАУ делегировала Selectel задачи по развитию инфраструктуры

РЕХАУ требовался не только провайдер IT-инфраструктуры, но и специалисты, которые занялись бы ее администрированием. Рассказываем, как DevOps-инженеры Selectel помогают РЕХАУ с развитием сервиса, добавлением новых функций, поддержкой безотказной работы сайта и другими важными задачами.

Managed Kubernetes Облачные серверы Объектное хранилище
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~70%

задач по администрированию инфраструктуры РЕХАУ закрывает Selectel

На 30%

уменьшилась стоимость инфраструктуры компании после аудита Selectel

Как Lad развернули среду разработки и сервис управления проектами в облаке

В группе IT-компаний Lad хотели сократить время запуска клиентских проектов. При этом было важно обеспечить соответствие инфраструктуры ИБ-требованиям. Рассказываем, как Selectel помог решить эти задачи.

Облачные серверы Объектное хранилище Managed Kubernetes
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30+

микросервисов Project Lad развернуты в Managed Kubernetes

99,98%

SLA отказоустойчивых кластеров Managed Kubernetes

Как компания XWAY построила гибридную инфраструктуру в Selectel

XWAY — сервис для интеграции более чем 2 000 продавцов с крупнейшими маркетплейсами. Чтобы обеспечить отказоустойчивость и высокую производительность, команда развернула гибридную инфраструктуру в Selectel — на базе облачных и выделенных серверов, а также Managed Kubernetes. Основную базу данных PostgreSQL разместили в облачных базах данных и на выделенных серверах.

Облачные серверы Облачные базы данных Managed Kubernetes Выделенные серверы
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1 000

запросов в секунду обрабатывают сервисы XWAY

99,98%

уровень SLA управляемых кластеров Kubernetes

Как построить высоконагруженный сервис в Managed Kubernetes: опыт TrendTech

TrendTech — продуктовая компания, которая разрабатывает сервисы для рынка недвижимости в России и за рубежом. Для масштабирования PropTech-сервисов и автоматизации обновления данных TrendTech перешел с self-hosted-решений на управляемую инфраструктуру от Selectel. Основные сервисы работают в Managed Kubernetes, для хранения тяжелых файлов используется файловое хранилище, а для отказоустойчивости баз данных — кластер выделенных серверов.

Выделенные серверы Облачные базы данных Managed Kubernetes Файловое хранилище
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>1 млн

высоконагруженных операций по обновлению контента выполняется каждый месяц

>10 ТБ

контента хранится в файловом хранилище

Арендуйте инфраструктуру для микросервисной разработки

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подобрать инфраструктуру под ваш проект.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru