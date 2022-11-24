Облако для микросервисной архитектуры

Масштабируйте ресурсы в зависимости от нагрузки
Контейнерезируйте и оркестрируйте приложения
Распределяйте и храните данные
Организуйте доступность данных
Анализируйте данные
Повысьте отказоустойчивость
Почему компании выбирают Selectel
Вы можете арендовать все продукты у одного провайдера
Предлагаем мощное железо: процессоры Intel® Xeon®, AMD EPYC™ и NVME-диски
Помогаем легко масштабироваться
С нами легко построить гибридную и отказоустойчивую инфраструктуру
Вы сможете управлять сервисами в панели, через API и Terraform
Поможем с администрированием сервисов
Какой уровень безопасности мы можем обеспечить
Соответствуем 152-ФЗ и приказу ФСТЭК № 17
Инфраструктура Selectel соответствует 152-ФЗ до первого уровня защищенности, а также соответствует требованиям международных законов и стандартов (PCI DSS, GDPR, AICPA SOC 2®). Мы регулярно проходим аудиты, чтобы подтвердить все статусы безопасности.
Обеспечиваем безопасность на уровне сетей и защищаем от DDoS-атак
Наши сети изолированы друг от друга. В результате работа одной из них не влияет на работу другой. Также при использовании любого продукта ваши проекты получат бесплатную базовую защиту от DDoS-атак на уровнях L3 и L4.
Разделяем доступы с помощью IAM-системы
Вы сможете создать роли и разграничить доступ к ресурсам и данным для разных категорий пользователей. Это поможет избежать ошибок при работе с аккаунтом и сохранить данные в безопасности.
Истории успеха
Как сервис для туристов QVEDO организовал удобное окружение в облаке Selectel
Платформа QVEDO хотела мигрировать от зарубежного провайдера в сжатые сроки и организовать комфортный процесс разработки и выпуска релизов мобильного приложения. Кроме этого, туристический сезон с пиковыми нагрузками был уже близко, поэтому они обратились к нам.
2 базы данных
Redis и PostgreSQL для хранения данных и управления очередями
Кластеры Kubernetes
помогли обучить уникальную рекомендательную систему событий
Облачные серверы
Managed Kubernetes
Облачные базы данных
Kafka
Container Registry
DAVM
Объектное хранилище
Файловое хранилище
Глобальный роутер
Защита от DDoS
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
CDN
Direct Connect
В чем преимущество Cloud Native архитектуры перед монолитной?
Микросервисная архитектура позволяет создавать и обновлять части приложений независимо друг от друга. Если вы используете монолитную архитектуру, то в ней код — единое целое. Если изменить его часть — придется менять архитектуру и логику работы приложения.
Для каких проектов подходит Cloud Native архитектура?
Микросервисная архитектура хорошо подходит для сложных приложений. Это связано с тем, что с ее помощью можно разложить их на несколько простых модулей. Также Claud Native архитектура может ускорить развертывание и подходит для продуктов, для которых необходимо часто выпускать обновления.
Почему в приложениях с миросервисной архитектурой выше отказоустойчивость?
Внутри монолитных систем все компоненты связаны друг с другом. В результате, если откажет одно из них — все приложение может перестать функционировать.
Внутри микросервисной архитектуры отказ одного микросервиса не всегда приводит к проблемам в работе всей системы. В результате система более отказоустойчива.
За какой период я могу оплачивать ваши продукты?
У всех наших облачных продуктов и сервисов почасовой биллиг. Услуги администрирования оплачиваются отдельно — сумма зависит от набора услуг и количества сервисов, которые нужно администрировать. Детальнее о ценообразовании может рассказать наш менеджер по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.
Как я могу оплатить заказ?
Вам необходимо зарегистрироваться в панели управления и пополнить баланс. Подробнее о способах пополнения баланса и оплаты продуктов мы написали в нашей документации.
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Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подобрать инфраструктуру под ваш проект.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.