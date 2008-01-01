Облако для микросервисной архитектуры

Масштабируйте ресурсы в зависимости от нагрузки
Контейнерезируйте и оркестрируйте приложения
Распределяйте и храните данные
Получите до 30 000 ₽ на бонусный счет в панели управления — используйте их для оплаты облачных баз данных или Managed Kubernetes в течение месяца. Создайте тикет с описанием нужной конфигурации, а мы пришлем промокод для получения бонусных рублей.
Акция действует для новых и текущих клиентов Selectel, которые еще не использовали эти продукты. Полные условия акции читайте в документе.
Организуйте доступность данных
Анализируйте данные
Повысьте отказоустойчивость
Почему компании выбирают Selectel
Вы можете арендовать все продукты у одного провайдера
Предлагаем мощное железо: процессоры Intel® Xeon®, AMD EPYC™ и NVME-диски
Помогаем легко масштабироваться
С нами легко построить гибридную и отказоустойчивую инфраструктуру
Вы сможете управлять сервисами в панели, через API и Terraform
Поможем с администрированием сервисов
Какой уровень безопасности мы можем обеспечить
Соответствуем 152-ФЗ и приказу ФСТЭК № 17
Инфраструктура Selectel соответствует 152-ФЗ до первого уровня защищенности, а также соответствует требованиям международных законов и стандартов (PCI DSS, GDPR, AICPA SOC 2®). Мы регулярно проходим аудиты, чтобы подтвердить все статусы безопасности.
Обеспечиваем безопасность на уровне сетей и защищаем от DDoS-атак
Наши сети изолированы друг от друга. В результате работа одной из них не влияет на работу другой. Также при использовании любого продукта ваши проекты получат бесплатную базовую защиту от DDoS-атак на уровнях L3 и L4.
Разделяем доступы с помощью IAM-системы
Вы сможете создать роли и разграничить доступ к ресурсам и данным для разных категорий пользователей. А также настроить федерации удостоверений для входа в Selectel через SSO. Это поможет избежать ошибок при работе с аккаунтом и сохранить данные в безопасности.
Истории успеха
Как сервис для туристов QVEDO организовал удобное окружение в облаке Selectel
Платформа QVEDO хотела мигрировать от зарубежного провайдера в сжатые сроки и организовать комфортный процесс разработки и выпуска релизов мобильного приложения. Кроме этого, туристический сезон с пиковыми нагрузками был уже близко, поэтому они обратились к нам.
2 базы данных
Redis и PostgreSQL для хранения данных и управления очередями
Кластеры Kubernetes
помогли обучить уникальную рекомендательную систему событий
Как в Учи.ру организовали бесперебойную работу для 11 млн пользователей
Образовательная платформа хотела обеспечить быстрое масштабирование вычислительных возможностей во время сезонного спроса и обезопасить персональные данные в соответствии с федеральным законом. Именно за этим она и обратилась в Selectel.
1 месяц
потребовался нам для строительства готовой инфраструктуры
152-ФЗ
вся инфраструктура соответствует закону о защите ПД
Как банк Хайс сократил time-to-market и реализовал безопасное хранение данных
Банку Хайс требовалось в короткие сроки вывести банковский продукт на рынок и хранить данные с соблюдением стандартов безопасности. Рассказываем, как эти задачи удалось решить при помощи Selectel.
58
разных микросервисов и их реплик работают в продакшене
2 месяца
удалось сэкономить на развертывании инфраструктуры и запуске продукта
Как РЕХАУ делегировала Selectel задачи по развитию инфраструктуры
РЕХАУ требовался не только провайдер IT-инфраструктуры, но и специалисты, которые занялись бы ее администрированием. Рассказываем, как DevOps-инженеры Selectel помогают РЕХАУ с развитием сервиса, добавлением новых функций, поддержкой безотказной работы сайта и другими важными задачами.
~70%
задач по администрированию инфраструктуры РЕХАУ закрывает Selectel
На 30%
уменьшилась стоимость инфраструктуры компании после аудита Selectel
Как Lad развернули среду разработки и сервис управления проектами в облаке
В группе IT-компаний Lad хотели сократить время запуска клиентских проектов. При этом было важно обеспечить соответствие инфраструктуры ИБ-требованиям. Рассказываем, как Selectel помог решить эти задачи.
30+
микросервисов Project Lad развернуты в Managed Kubernetes
99,98%
SLA отказоустойчивых кластеров Managed Kubernetes
Как компания XWAY построила гибридную инфраструктуру в Selectel
XWAY — сервис для интеграции более чем 2 000 продавцов с крупнейшими маркетплейсами. Чтобы обеспечить отказоустойчивость и высокую производительность, команда развернула гибридную инфраструктуру в Selectel — на базе облачных и выделенных серверов, а также Managed Kubernetes. Основную базу данных PostgreSQL разместили в облачных базах данных и на выделенных серверах.
1 000
запросов в секунду обрабатывают сервисы XWAY
99,98%
уровень SLA управляемых кластеров Kubernetes
Как построить высоконагруженный сервис в Managed Kubernetes: опыт TrendTech
TrendTech — продуктовая компания, которая разрабатывает сервисы для рынка недвижимости в России и за рубежом. Для масштабирования PropTech-сервисов и автоматизации обновления данных TrendTech перешел с self-hosted-решений на управляемую инфраструктуру от Selectel. Основные сервисы работают в Managed Kubernetes, для хранения тяжелых файлов используется файловое хранилище, а для отказоустойчивости баз данных — кластер выделенных серверов.
>1 млн
высоконагруженных операций по обновлению контента выполняется каждый месяц
>10 ТБ
контента хранится в файловом хранилище
Облачные серверы
Managed Kubernetes
Облачные базы данных
Kafka
Container Registry
DAVM
S3
Файловое хранилище
Глобальный роутер
Защита от DDoS
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
CDN
Direct Connect
В чем преимущество Cloud Native архитектуры перед монолитной?
Микросервисная архитектура позволяет создавать и обновлять части приложений независимо друг от друга. Если вы используете монолитную архитектуру, то в ней код — единое целое. Если изменить его часть — придется менять архитектуру и логику работы приложения.
Для каких проектов подходит Cloud Native архитектура?
Микросервисная архитектура хорошо подходит для сложных приложений. Это связано с тем, что с ее помощью можно разложить их на несколько простых модулей. Также Claud Native архитектура может ускорить развертывание и подходит для продуктов, для которых необходимо часто выпускать обновления.
Почему в приложениях с миросервисной архитектурой выше отказоустойчивость?
Внутри монолитных систем все компоненты связаны друг с другом. В результате, если откажет одно из них — все приложение может перестать функционировать.
Внутри микросервисной архитектуры отказ одного микросервиса не всегда приводит к проблемам в работе всей системы. В результате система более отказоустойчива.
За какой период я могу оплачивать ваши продукты?
У всех наших облачных продуктов и сервисов почасовой биллиг. Услуги администрирования оплачиваются отдельно — сумма зависит от набора услуг и количества сервисов, которые нужно администрировать. Детальнее о ценообразовании может рассказать наш менеджер по телефону 8 800 555 06 75, или по почте sales@selectel.ru.
Как я могу оплатить заказ?
Вам необходимо зарегистрироваться в панели управления и пополнить баланс. Подробнее о способах пополнения баланса и оплаты продуктов мы написали в нашей документации.
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Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или почте sales@selectel.ru