Распродажа в Selectel

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GPU за рубль
Соберите выделенный сервер с GPU Tesla T4, RTX A2000 или Nvidia A2 и получите видеокарты за 1₽
Возьмите инфраструктуру на тест перед арендой
У ряда продуктов Selectel есть демо-стенд, демо-доступ или возможность бесплатно протестировать их перед арендой. Как правило, это новинки или бета.
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Решайте задачи своих клиентов на базе IT-инфраструктуры Selectel и зарабатывайте
Почему Selectel — не только выгодно, но и удобно
Экосистема продуктов от крупного провайдера
У нас можно арендовать выделенные и облачные серверы, хранить данные в облаке, развернуть контейнеры Managed Kubernetes. За 17 лет работы помогли 36 000 клиентов.
Соответствие 152-ФЗ
Соблюдаем строгие требования закона о защите персональных данных. Все для того, чтобы вы могли хранить и обрабатывать ФИО, паспортные данные, телефоны, адреса доставок и не только. Берем на себя заботы о хранении самых чувствительных данных.
Все инструменты — в панели управления
Оформляйте заказы, оплачивайте продукты и дополнительные услуги, отправляйте тикеты в техподдержку, если требуется помощь. Все это — в режиме единого окна: вам не придется долго искать нужный инструмент.
6 своих дата-центров + площадка партнера
Разворачивайте инфраструктуру на основе наших дата-центров уровня Tier III в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Или выбирайте площадку партнера в Новосибирске.
Бесплатная защита от DDoS-атак
Нейтрализуем атаки на сайты и приложения, боремся с потоками нежелательного трафика. Защита Selectel на уровне сетевых протоколов (L3-L4) — бесплатно. Если нужно больше, выбирайте защиту от DDoS-Guard, Curator или StormWall.
Техподдержка, которая всегда на связи
Если возникнет вопрос или понадобится помощь с продуктами и услугами, в любой момент пишите в нашу техподдержку: она работает в режиме 24/7, без праздников и выходных. Среднее время ответа — 15 минут.