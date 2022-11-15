Распродажа в Selectel

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Бесплатно перенесем ваш проект в Selectel

Проведем аудит, подберем инфраструктуру, все перенесем и проследим за работой сервисов

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1 000 000 бонусов на миграцию

Выберите инфраструктуру для переезда и получите промокод с бонусами. У вас будет 2 месяца, чтобы мигрировать и использовать все бонусы

До 30 000 бонусов на облако

Зарегистрируйтесь в панели управления и получите грант на тестирование облачных сервисов

Миграция в объектное хранилище

Месяц в S3 бесплатно

Скидки на инфраструктуру

Рассчитайте стоимость IT-инфраструктуры

Выберите конфигурацию необходимых продуктов и узнайте предварительные затраты на проект

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GPU за рубль

Соберите выделенный сервер с GPU Tesla T4, RTX A2000 или Nvidia A2 и получите видеокарты за 1₽

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Аукцион выделенных серверов

Поймайте самую низкую цену. Кто первый купил, того и сервер

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Распродажа выделенных серверов

Арендуйте мощные выделенные серверы со скидкой до 35%

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До 1 000 000 бонусов для стартапов

Запускайте и масштабируйте инновационные проекты в Selectel с кешбэком 30% в течение года

Возьмите инфраструктуру на тест перед арендой

У ряда продуктов Selectel есть демо-стенд, демо-доступ или возможность бесплатно протестировать их перед арендой. Как правило, это новинки или бета.

Тестируйте экспериментальное железо — бесплатно в Selectel Lab

Конфигурации, которые получат хорошие отзывы, попадут в нашу линейку оборудования

Узнать детали

Получайте от 10% от трат рефералов

Решайте задачи своих клиентов на базе IT-инфраструктуры Selectel и зарабатывайте

О партнерской программе

Почему Selectel — не только выгодно, но и удобно

Экосистема продуктов от крупного провайдера

У нас можно арендовать выделенные и облачные серверы, хранить данные в облаке, развернуть контейнеры Managed Kubernetes. За 17 лет работы помогли 36 000 клиентов.

Соответствие 152-ФЗ

Соблюдаем строгие требования закона о защите персональных данных. Все для того, чтобы вы могли хранить и обрабатывать ФИО, паспортные данные, телефоны, адреса доставок и не только. Берем на себя заботы о хранении самых чувствительных данных.

Все инструменты — в панели управления

Оформляйте заказы, оплачивайте продукты и дополнительные услуги, отправляйте тикеты в техподдержку, если требуется помощь. Все это — в режиме единого окна: вам не придется долго искать нужный инструмент.

6 своих дата-центров + площадка партнера

Разворачивайте инфраструктуру на основе наших дата-центров уровня Tier III в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Или выбирайте площадку партнера в Новосибирске.

Бесплатная защита от DDoS-атак

Нейтрализуем атаки на сайты и приложения, боремся с потоками нежелательного трафика. Защита Selectel на уровне сетевых протоколов (L3-L4) — бесплатно. Если нужно больше, выбирайте защиту от DDoS-Guard, Curator или StormWall.

Техподдержка, которая всегда на связи

Если возникнет вопрос или понадобится помощь с продуктами и услугами, в любой момент пишите в нашу техподдержку: она работает в режиме 24/7, без праздников и выходных. Среднее время ответа — 15 минут.

Не нашли подходящее предложение — напишите нам

Поможем подобрать продукты, рассчитать затраты и решить задачи вашего проекта

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

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Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

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