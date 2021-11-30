Распродажа в Selectel

Собрали самые выгодные предложения на популярные продукты и услуги — с выгодой до 50%.
  • Выделенные серверы и облако соответствуют 152-ФЗ
  • 6 собственных дата-центров и площадки партнеров
  • Удобная панель управления
  • Техподдержка 24/7

Выбирайте вариант хранения по выгодной цене

Выделенные серверы
Аукцион выделенных серверов

Поймайте самую низкую цену. Кто первый купил, того и сервер.

Участвовать
Выделенные серверы
Сервер с лицензиями 1С

Арендуйте сервер с 1С, лицензии включены в стоимость. Экономия до 18 500 ₽ в месяц.

Арендовать
-10%Выделенные серверы
-10% на выделенный сервер на год

Зарезервируйте сервер на год и платите меньше каждый месяц.

Зарезервировать
-25%Выделенные серверы
Распродажа выделенных серверов

Арендуйте сервер прошлого поколения со скидкой до 25%.

Заказать
Администрирование
Администрирование для новых клиентов

Оставьте заявку на миграцию и получите 2 месяца бесплатного администрирования сервисов.

Оставить заявку
-30%Облачные БД
-30% на облачные базы данных

Выберите базу данных, а мы займемся администрированием.

Выбрать БД
-25%VMware
-25% на облако на базе VMware

Зарезервируйте публичное облако. Дольше аренда — больше скидка.

Узнать больше
-50%CDN
-50% на Akamai CDN

Подключите CDN от провайдера с присутствием в 135 странах.

Подключить

Не нашли то, что искали?

Напишите нам и получите консультацию от экспертов — поможем подобрать продукты и решить поставленные задачи.

Почему Selectel — не только выгодно, но и удобно

Экосистема продуктов от крупного провайдера

У нас можно арендовать выделенные и облачные серверы, хранить данные в облаке, развернуть контейнеры Managed Kubernetes. За 14 лет работы помогли 24 000 клиентов.

Соответствие 152-ФЗ

Соблюдаем строгие требования закона о защите персональных данных. Все для того, чтобы вы могли хранить и обрабатывать ФИО, паспортные данные, телефоны, адреса доставок и не только. Берем на себя заботы о хранении самых чувствительных данных.

Все инструменты — в панели управления

Оформляйте заказы, оплачивайте продукты и дополнительные услуги, отправляйте тикеты в техподдержку, если требуется помощь. Все это — в режиме единого окна: вам не придется долго искать нужный инструмент.

6 своих дата-центров + площадки партнеров

Разворачивайте инфраструктуру на основе наших дата-центров уровня Tier III в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Или выбирайте площадки партнеров в Новосибирске, Ташкенте и Амстердаме.

Бесплатная защита от DDoS-атак

Нейтрализуем атаки на сайты и приложения, боремся с потоками нежелательного трафика. Защита Selectel на уровне сетевых протоколов (L3-L4) — бесплатно. Если нужно больше, выбирайте защиту от DDoS-GUARD или Qrator.

Техподдержка, которая всегда на связи

Если возникнет вопрос или понадобится помощь с продуктами и услугами, в любой момент пишите в нашу техподдержку: она работает в режиме 24/7, без праздников и выходных. Среднее время ответа — 15 минут.