Распродажа в Selectel

Выбирайте вариант хранения по выгодной цене
Поймайте самую низкую цену. Кто первый купил, того и сервер.
Арендуйте сервер с 1С, лицензии включены в стоимость. Экономия до 18 500 ₽ в месяц.
Зарезервируйте сервер на год и платите меньше каждый месяц.
Арендуйте сервер прошлого поколения со скидкой до 25%.
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Выберите базу данных, а мы займемся администрированием.
Зарезервируйте публичное облако. Дольше аренда — больше скидка.
Подключите CDN от провайдера с присутствием в 135 странах.
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Почему Selectel — не только выгодно, но и удобно
Экосистема продуктов от крупного провайдера
У нас можно арендовать выделенные и облачные серверы, хранить данные в облаке, развернуть контейнеры Managed Kubernetes. За 14 лет работы помогли 24 000 клиентов.
Соответствие 152-ФЗ
Соблюдаем строгие требования закона о защите персональных данных. Все для того, чтобы вы могли хранить и обрабатывать ФИО, паспортные данные, телефоны, адреса доставок и не только. Берем на себя заботы о хранении самых чувствительных данных.
Все инструменты — в панели управления
Оформляйте заказы, оплачивайте продукты и дополнительные услуги, отправляйте тикеты в техподдержку, если требуется помощь. Все это — в режиме единого окна: вам не придется долго искать нужный инструмент.
6 своих дата-центров + площадки партнеров
Разворачивайте инфраструктуру на основе наших дата-центров уровня Tier III в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Или выбирайте площадки партнеров в Новосибирске, Ташкенте и Амстердаме.
Бесплатная защита от DDoS-атак
Нейтрализуем атаки на сайты и приложения, боремся с потоками нежелательного трафика. Защита Selectel на уровне сетевых протоколов (L3-L4) — бесплатно. Если нужно больше, выбирайте защиту от DDoS-GUARD или Qrator.
Техподдержка, которая всегда на связи
Если возникнет вопрос или понадобится помощь с продуктами и услугами, в любой момент пишите в нашу техподдержку: она работает в режиме 24/7, без праздников и выходных. Среднее время ответа — 15 минут.