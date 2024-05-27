Inventos и Selectel обеспечили глобальную онлайн-трансляцию международного турнира «Игры будущего 2024»5/27/2024
27 мая 2024 года, Москва: Inventos, ведущий российский разработчик ПО для стриминга видео, и Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России, обеспечили бесперебойную онлайн-трансляцию первого международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» на весь мир.
На базе выделенных серверов Selectel была развернута медиаплатформа Webcaster, разработанная Inventos. Сигнал с турнира транслировался через медиаплатформу на 260 медиаплощадок в 116 странах. Основными получателями видеопотока были Китай, страны Юго-Восточной Азии и Южной Америки, а также страны Европы и Африки. На видеоплатформу Webcaster приходило до 43 одновременных видеопотоков с 12 турнирных площадок для транскодирования, записи, хранения и последующего распространения на медиаплощадки. Для каждой трансляции было подготовлено три сигнала: русская версия, интершум и бьютишот (видеопоток со статичной камеры на площадке) для выпускающих студий стран мира. Для трансляции дисциплин Dota 2 и Counter-Strike 2 было организовано международное кольцо отправки-получения сигналов из Казани в Бразилию и обратно на платформу.
Для реализации проекта Selectel развернул инсталляцию из 38 выделенных серверов различных конфигураций: 30 серверов с высокопроизводительными видеокартами для обработки видеопотоков в несколько профилей с помощью транскодера Webcaster и ещё по 4 сервера для специализированного ПО Webcaster, отвечающего за бизнес-логику управления распространением сигналов. Инфраструктура была распределена на два дата-центра, что обеспечило высокую отказоустойчивость трансляции.
Сочетание производительного серверного оборудования Selectel и функционального программного обеспечения Webcaster позволило обеспечить 800 часов бесперебойной трансляции турнира «Игры Будущего» на весь мир. В пике платформа обеспечивала трансляцию 185 потоков, при этом среднее время подключения к ней составило 7 часов. За две недели турнира количество просмотров достигло отметки в 3,2 млрд человек, а суммарный показатель охвата аудитории превысил 25 млрд человек.
«Сотрудничество Selectel с компанией Inventos открывает новые горизонты в области онлайн-трансляций, перенеся невероятную атмосферу международного турнира “Игры Будущего” в онлайн-среду, — отмечает Алексей Гвон, менеджер по развитию бизнеса Selectel. — Мы с гордостью представляем этот уникальный проект, объединяющий инновационные технологии в сфере видеотрансляций и надежные инфраструктурные сервисы».
Первый международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» прошел в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Программа соревнований объединила 21 инновационную дисциплину в концепции фиджитал, сочетающей классический и цифровой спорт.