Панель управления
Соберите свой идеальный сервер онлайн
Кастомные конфигурации для решения задач любой сложности
В конфигуратор
Новый продукт «Облачные функции»
Сосредоточьтесь на написании кода
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Готовая к работе база данных PostgreSQL
с новым сервисом «Облачные базы данных»
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«Холодное хранилище» в Selectel
Место для ваших архивов и бэкапов по низкой цене
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Аттестованный сегмент ЦОД
Соответствие предоставляемой инфраструктуры
требованиям 152-ФЗ
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IT-инфраструктура для бизнеса

Мы предлагаем комплексные решения для всех уровней бизнеса: от индивидуальных предпринимателей до крупных международных компаний. Более 18 000 клиентов по всему миру доверяют Selectel.

Выделенные серверы любых конфигураций

Облачные серверы

Размещение оборудования

Облако на базе VMware

Облачное хранилище

Кластеры Kubernetes в облаке

Облачные базы данных

Облачные функции

Почему Selectel?

Надежность

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Надежность и безотказность сервисов обеспечивается за счет собственной сети дата-центров уровня Tier III. SLA финансово защищает ваши интересы.

Техническая поддержка

2

Мы ценим то, что вы выбираете нас, и понимаем важность предоставления бесплатной квалифицированной технической поддержки. Именно поэтому у нас работает команда профессионалов, готовых ответить на любые ваши вопросы.

Единая панель управления

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Управляйте всеми услугами, следите за балансом, настраивайте уведомления — все из единой панели управления, доступной из любой точки мира.

Весь спектр хостинговых и облачных услуг

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Мы предлагаем услуги, которые легко решат ваши задачи: от аренды выделенного сервера до создания гибридного облака. Комплексные решения формируются индивидуально в соответствии с техническими и коммерческими требованиями заказчика.

Интеграция услуг и создание гибридного облака

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Предоставляйте необходимые IT-сервисы с помощью гибридного облака: объединяйте локальную инфраструктуру с облачной, распределяйте нагрузку в несколько кликов.

Клиентоориентированность

6

Многолетний опыт работы на рынке хостинговых и облачных услуг позволяет нам безошибочно определять потребности клиентов, использовать каждый кейс для развития и улучшения качества предоставляемого сервиса.

Наши клиенты