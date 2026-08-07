Продумали сетевую архитектуру до мелочей. Каждый внутренний сетевой узел резервируем так, чтобы избежать выхода из строя оборудования.

Сеть защищена от DDoS на уровне L3/L4. Она фильтрует TCP SYN/RST flood, UDP flood, ICMP flood, атаки с фрагментацией пакетов, ping of death, ping flood и не только.