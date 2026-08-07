Облако.
Дата-центры.
Создавайте и развивайте цифровые продукты на базе нашей надежной IT-инфраструктуры
Выгодные условия для старта
ИИ-Роутер
Получите доступ к ведущим LLM мира всего за несколько кликов — без сложной интеграции, дополнительных соглашений и валютных платежей
Аукцион выделенных серверов
Снижаем цены на серверы каждую секунду. Успейте арендовать популярные конфигурации по низкой цене.Грант
Начислим до 30 000 бонусов на тестирование облака
Зарегистрируйтесь в панели управления и получите грант на тестирование облачных сервисов в течение месяца.Бесплатная миграция
Перенесите ваши проекты в Selectel бесплатно
Начислим до 1 000 000 бонусов на переезд и поможем мигрировать — подготовим план и поддержим на всех этапах.
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Кейсы
36 000+ клиентов уже развернули свои проекты на нашей инфраструктуре.Все кейсы
Постройте отказоустойчивую инфраструктуру
У нас 6 своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. И партнерский — в Новосибирске.
Такая геораспределенная сеть обеспечивает максимальную отказоустойчивость.Все о дата-центрах
Ваши данные — в безопасности
Знаем, как соблюдать требования законодательства в работе с данными и избежать штрафов.
Встроенная безопасность и сертификаты
Обеспечиваем безопасность на всех уровнях: от дата-центра до веб-сервисов. Регулярно проверяем наши меры безопасности на актуальность — за год проходим более 10 внешних аудитов.
Наша инфраструктура соответствует международным стандартам безопасности и российскому законодательству.
Резервирование сетей N+1 и защита от DDoS-атак
Продумали сетевую архитектуру до мелочей. Каждый внутренний сетевой узел резервируем так, чтобы избежать выхода из строя оборудования.
Сеть защищена от DDoS на уровне L3/L4. Она фильтрует TCP SYN/RST flood, UDP flood, ICMP flood, атаки с фрагментацией пакетов, ping of death, ping flood и не только.
Аттестованная инфраструктура и сервисы безопасности
Предоставляем бесплатную базовую защиту от самых популярных угроз и продвинутые сервисы безопасности для выполнения строгих требований корпоративной безопасности и государственных заказчиков.
Инфраструктурой удобно и легко управлять в панели
- Прозрачный биллинг, который легко контролироватьСледите за потреблением ресурсов, настраивайте автопополнение и получайте отчетные документы с помощью документооборота.В панель
- Разграничение ролей и доступовЗадайте сотрудникам роли и определите уровни доступа: к конкретным ресурсам, проектам, всему аккаунту или только к информации о биллинге.В панель
- Вся важная информация на email или в TelegramНастройте уведомления, чтобы не упускать информацию о бухгалтерских документах, балансе, плановых работах или наших новых продуктах. Вы сами выбираете, какие уведомления получать.Начать работу в панели
За ответами — в документацию и службу технической поддержки
Круглосуточная техподдержка
Подробная документация
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Выпускаем бесплатные курсы, новости из жизни Selectel, статьи об инфраструктуре, технические обзоры, инструкции, делимся опытом и лайфхаками о карьере в IT.Академия Selectel
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Фабрика ИИ-агентов Kolmogorov.ai на инфраструктуре Selectel
Как настроить аварийное восстановление с возможностью георезерва
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Безопасная разработка. Часть 3 «Проверка безопасности и управление уязвимостями»
Безопасная разработка. Часть 2 «Реализация»