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Selectel — ведущий провайдер IT-инфраструктуры.
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AI-платформа
Все для работы с ИИ в одном месте: от GPU-мощностей до платформенных решений для обучения и инференса моделей
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Популярные продукты от 385 ₽ / мес.
Выделенные серверы Облачные серверы Облачные базы данных Managed Kubernetes Сервисы информационной безопасности
Выделенные серверы
Аренда физического сервера с готовностью от 2 минут.
от 950 ₽/мес.
Готовые конфигурации Произвольные конфигурации Серверы с GPU Серверы с десктопными процессорами
Облако Selectel
Старт за несколько минут, удобное управление сервисами, мгновенное масштабирование и надежное хранение данных.
от 385 ₽/мес.
Облачные серверы Managed Kubernetes Облачные базы данных S3 Container Registry Мобильная ферма
Сервисы информационной безопасности
IT-инфраструктура для проектов с повышенными требованиями к безопасности.
от 1 000 ₽/мес.
Аттестованное облако Аттестованный сегмент ЦОД Межсетевые экраны Защита от DDoS-атак Защита серверов и ОС ГОСТ VPN
ML-сервисы
IT-инфраструктура для решения задач AI и ML.
от 2 885,3 ₽/мес.
Data Science Virtual Machine Data Analytics Virtual Machine ML-платформа Foundation Models Catalog
Администрирование
Обеспечение стабильной работы сервисов и веб-приложений силами администраторов Selectel.
от 50 000 ₽/мес.
DevOps as a Service Системное администрирование Переезд в Selectel Облачный сервер с GitLab

Создавайте и развивайте цифровые продукты на базе нашей надежной IT-инфраструктуры

36 000+ клиентов36 000+ клиентов

Выгодные условия для старта

AI

ИИ-Роутер

Получите доступ к ведущим LLM мира всего за несколько кликов — без сложной интеграции, дополнительных соглашений и валютных платежей

Скидка

Аукцион выделенных серверов

Снижаем цены на серверы каждую секунду. Успейте арендовать популярные конфигурации по низкой цене.

Грант

Начислим до 30 000 бонусов на тестирование облака

Зарегистрируйтесь в панели управления и получите грант на тестирование облачных сервисов в течение месяца.

Бесплатная миграция

Перенесите ваши проекты в Selectel бесплатно

Начислим до 1 000 000 бонусов на переезд и поможем мигрировать — подготовим план и поддержим на всех этапах.

Начните пользоваться продуктами сейчас

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support@selectel.ru

Кейсы

36 000+ клиентов уже развернули свои проекты на нашей инфраструктуре.

Все кейсы

Постройте отказоустойчивую инфраструктуру

У нас 6 своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. И партнерский — в Новосибирске.

Такая геораспределенная сеть обеспечивает максимальную отказоустойчивость.

Все о дата-центрах

Ваши данные — в безопасности

Знаем, как соблюдать требования законодательства в работе с данными и избежать штрафов.

Встроенная безопасность и сертификаты

Обеспечиваем безопасность на всех уровнях: от дата-центра до веб-сервисов. Регулярно проверяем наши меры безопасности на актуальность — за год проходим более 10 внешних аудитов.

Наша инфраструктура соответствует международным стандартам безопасности и российскому законодательству.

152-ФЗ17 приказ ФСТЭКГОСТ Р 57580ISO 27001ISO 27017ISO 27018PCI DSSSOC 2Реестр отечественного ПО
Все про безопасность Selectel

Резервирование сетей N+1 и защита от DDoS-атак

Продумали сетевую архитектуру до мелочей. Каждый внутренний сетевой узел резервируем так, чтобы избежать выхода из строя оборудования.

Сеть защищена от DDoS на уровне L3/L4. Она фильтрует TCP SYN/RST flood, UDP flood, ICMP flood, атаки с фрагментацией пакетов, ping of death, ping flood и не только.

80 маршрутизаторов3 612 устройств в эксплуатации>200 ГБит/с внешнего трафика
Про надежность сети

Аттестованная инфраструктура и сервисы безопасности

Предоставляем бесплатную базовую защиту от самых популярных угроз и продвинутые сервисы безопасности для выполнения строгих требований корпоративной безопасности и государственных заказчиков.

О сервисах безопасности

Инфраструктурой удобно и легко управлять в панели

  • Прозрачный биллинг, который легко контролировать
    Следите за потреблением ресурсов, настраивайте автопополнение и получайте отчетные документы с помощью документооборота.
    В панель
  • Разграничение ролей и доступов
    Задайте сотрудникам роли и определите уровни доступа: к конкретным ресурсам, проектам, всему аккаунту или только к информации о биллинге.
    В панель
  • Вся важная информация на email или в Telegram
    Настройте уведомления, чтобы не упускать информацию о бухгалтерских документах, балансе, плановых работах или наших новых продуктах. Вы сами выбираете, какие уведомления получать.
    Начать работу в панели

Для разработчиков

Постоянно пополняем базу знаний о продуктах Selectel. Для разработчиков есть отдельный портал для автоматизации инфраструктуры.

Terraform API

За ответами — в документацию и службу технической поддержки

Ответ за 15 минутБесплатно

Круглосуточная техподдержка

Объясним, как переехать на нашу инфраструктуру, или поможем с выбором продуктов и тарифов. Проконсультируем, даже если вы еще не стали нашим клиентом.
Задать вопрос
Русская и английская версииУдобный поиск

Подробная документация

Постоянно пополняем документацию о продуктах Selectel. Пишем понятно и подробно, часть статей основана на реальных вопросах пользователей.
Изучить

Начните пользоваться продуктами сейчас

Регистрируясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой

Есть аккаунт? Войти

24/7
Остались вопросы?
Свяжитесь с техподдержкой
support@selectel.ru

Присоединяйтесь к комьюнити в Академии Selectel

Выпускаем бесплатные курсы, новости из жизни Selectel, статьи об инфраструктуре, технические обзоры, инструкции, делимся опытом и лайфхаками о карьере в IT.

Академия Selectel

Участвуйте в мероприятиях

Фабрика ИИ-агентов Kolmogorov.ai на инфраструктуре Selectel

Как настроить аварийное восстановление с возможностью георезерва

Все мероприятия

Разбирайтесь с технологиями по курсам и инструкциям

Безопасная разработка. Часть 3 «Проверка безопасности и управление уязвимостями»

Безопасная разработка. Часть 2 «Реализация»

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Что нужно знать системному администратору? Советы для начинающих

Презентовать себя так, чтобы наняли: метод STAR для подготовки к интервью

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Новости Selectel

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