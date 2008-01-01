IT-инфраструктура для бизнеса
Мы предлагаем комплексные решения для всех уровней бизнеса: от индивидуальных предпринимателей до крупных международных компаний. Более 18 000 клиентов по всему миру доверяют Selectel.
Почему Selectel?
Надежность
Надежность и безотказность сервисов обеспечивается за счет собственной сети дата-центров уровня Tier III. SLA финансово защищает ваши интересы.
Техническая поддержка
Мы ценим то, что вы выбираете нас, и понимаем важность предоставления бесплатной квалифицированной технической поддержки. Именно поэтому у нас работает команда профессионалов, готовых ответить на любые ваши вопросы.
Единая панель управления
Управляйте всеми услугами, следите за балансом, настраивайте уведомления — все из единой панели управления, доступной из любой точки мира.
Весь спектр хостинговых и облачных услуг
Мы предлагаем услуги, которые легко решат ваши задачи: от аренды выделенного сервера до создания гибридного облака. Комплексные решения формируются индивидуально в соответствии с техническими и коммерческими требованиями заказчика.
Интеграция услуг и создание гибридного облака
Предоставляйте необходимые IT-сервисы с помощью гибридного облака: объединяйте локальную инфраструктуру с облачной, распределяйте нагрузку в несколько кликов.
Клиентоориентированность
Многолетний опыт работы на рынке хостинговых и облачных услуг позволяет нам безошибочно определять потребности клиентов, использовать каждый кейс для развития и улучшения качества предоставляемого сервиса.