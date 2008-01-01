Облако Selectel для OpenSearch

- Дата группа для горячего хранения данных. От 1 до 10 узлов, которые отвечают за хранение и обработку самых актуальных и часто используемых данных. Можно подобрать наиболее подходящую конфигурацию и аппаратную платформу под ваш профиль нагрузки, например на более производительных NVMe SSD. В группе есть поддержка шардирования.
- Дата группа для холодного хранения данных. От 1 до 10 узлов, которые отвечают за хранение редко используемых данных. Можно подобрать наиболее подходящую конфигурацию, например на сетевых дисках. Есть поддержка шардирования.
- Группа менеджеров. Всегда только 3 узла, которые управляют кластером, координируют работы узлов данных, отвечают за обработку запросов и отказоустойчивость.
- Группа дашбордов. Один узел для визуализации данных, мониторинга кластера и аналитических запросов. Включает в себя Dashboard, аналог Kibana в ElasticSearch.
Арендуйте OpenSearch в Selectel: бесперебойная работа, мощное железо и запуск от 2 минут
Быстрое масштабирование с нулевым простоем
При росте нагрузки просто поменяйте конфигурацию вашего облачного сервера — увеличьте vCPU и RAM для повышения производительности кластера или измените количество реплик.
Отказоустойчивость за счет репликации кластера
Работайте без перебоев: кластеры по умолчанию включают группу из трех нод менеджеров — это обеспечивает отказоустойчивость при возможных сбоях на уровне инфраструктуры и SLA 99,98%.
Бесплатные автоматические бэкапы
Восстанавливайте данные за счет автоматического резервного копирования. Мы создаем бесплатные бэкапы раз в сутки и храним копии за последние семь дней.
Процессоры Intel®Xeon®Scalable и AMD EPYC™
Используйте мощные процессоры в сочетании c сетевым или локальным SSD NVMe-диском High Speed Performance для максимально производительной работы OpenSearch. Выбирайте конфигурацию ноды, которая подойдет под ваши задачи.
Визуализация данных и встроенный мониторинг
Отслеживайте работу облака и кластера OpenSearch с помощью мониторинга, встроенного в нашу панель управления. Транслируйте метрики в формате Prometheus или настройте дашборды с помощью инструментов визуализации OpenSearch.
Запуск в несколько кликов и удобное управление
Создайте кластер OpenSearch и соберите необходимые конфигурации групп нод за пару минут в панели управления. Запустить сервис можно также с помощью API.
N1 в рейтинге провайдеров DBaaS
Как устроены кластеры OpenSearch в Selectel
Кластер OpenSearch состоит из следующих групп
Арендуйте кластер OpenSearch в Selectel — цена зависит от выбранной конфигурации
1 дата-нода
Без отказоустойчивости
Характеристики дата-ноды
от 8 300 ₽/мес.
2 дата-ноды
1 нода дашбордов
С отказоустойчивостью
Характеристики дата-ноды
от 23 200 ₽/мес.
12 дата-нод
1 нода дашбордов
С отказоустойчивостью
Характеристики дата-ноды
от 150 900 ₽/мес.
Как мы заботимся о безопасности баз данных в Selectel
Соблюдаем требования законодательства в работе с данными
Разделяем доступы с помощью IAM
Размещаем инфраструктуру в дата-центрах уровня Tier III
Managed OpenSearch: возьмем на себя задачи по настройке, обслуживанию и администрированию вашего кластера
Что берет на себя Selectel
Разверните кластер OpenSearch в панели управления за пару минут
Зайдите в панель управления и создайте кластер БД
Выберите СУБД OpenSearch и настройте сеть
Настройте конфигурации для Manager group и Data group
Установите и сохраните пароль администратора
Истории успеха
Как сервис для туристов QVEDO организовал удобное окружение в облаке Selectel
Платформа QVEDO хотела мигрировать от зарубежного провайдера в сжатые сроки и организовать комфортный процесс разработки и выпуска релизов мобильного приложения. Кроме этого, туристический сезон с пиковыми нагрузками был уже близко. Поэтому они обратились к нам за помощью.
2 базы данных
Redis и PostgreSQL для хранения данных и управления очередями
Кластеры Kubernetes
помогли обучить уникальную рекомендательную систему событий
Как digital-агентство Adventum сократило затраты на облачные сервисы
Adventum нужно было перенести данные от зарубежного провайдера и настроить систему маркетинговой аналитики для каждого клиента. Рассказываем, как нам удалось не только найти оптимальный набор услуг под эти задачи, но и сократить стоимость продуктовых решений.
На 70%
снизились затраты на облачные решения
2 базы данных
PostgreSQL и Redis используются в проекте
Как банк Хайс сократил time-to-market и реализовал безопасное хранение данных
Банку Хайс требовалось в короткие сроки вывести банковский продукт на рынок и хранить данные с соблюдением стандартов безопасности. Рассказываем, как эти задачи удалось решить при помощи Selectel.
58
разных микросервисов и их реплик работают в продакшене
2 месяца
удалось сэкономить на развертывании инфраструктуры и запуске продукта
Компании, которые уже доверили нам свои проекты
Наши клиенты
Что такое OpenSearch?
OpenSearch — это распределенная поисковая и аналитическая система с открытым исходным кодом. С ее помощью можно хранить логи, а также быстро находить, анализировать и визуализировать данные в реальном времени.
Какие задачи помогает решить OpenSearch?
— Хранение логов: с помощью OpenSearch можно централизованно собирать, хранить и анализировать логи из разных систем и приложений. Это упрощает аудит, отладку и расследование инцидентов. Например, системный администратор может быстро найти причину сбоя в проде, отфильтровав ошибки по временным меткам и уровню критичности.
— Мониторинг: можно отслеживать метрики работы серверов, приложений и сетевой инфраструктуры в режиме реального времени. OpenSearch автоматически выявляет аномалии и отправляет оповещения, чтобы избежать простоев. Например, если нагрузка на базу данных резко выросла, OpenSearch предупредит инженеров до того, как сервис начнет сбоить.
— Поиск по сайту или приложению: OpenSearch — это мощный поисковый движок, который позволяет находить нужные данные даже в больших объемах неструктурированной информации. Он поддерживает полнотекстовый поиск, фильтрацию и ранжирование результатов. Например, интернет-магазин может использовать OpenSearch, чтобы мгновенно подбирать товары по названию, описанию и характеристикам.
— Аналитика данных: OpenSearch помогает анализировать большие объемы данных и строить на их основе отчеты и дашборды. Это удобно для бизнес-аналитики, выявления трендов и оптимизации процессов. Например, маркетологи могут отслеживать, какие товары чаще всего ищут пользователи, и корректировать ассортимент под спрос.
Решайте сложные задачи с помощью продуктов Selectel
Запустить компоненты приложения на инфраструктуре
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Объектное хранилище
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Построить гибридную инфраструктуру
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Direct Connect
Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Защититься от угроз
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Передать управление базами данных провайдеру
Database Administrator
- Проанализируем работу вашей базы данных и предложим план по оптимальному выполнению запросов.
- Будем сопровождать БД и регулярно устанавливать обновления.
Базовое администрирование
- Настроим бэкапы, конфигурации БД и 1С.
- Развернем системы мониторинга и установим ПО.
- Будем следить за работой ваших сервисов.
Запустить компоненты приложения на инфраструктуре
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Объектное хранилище
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Построить гибридную инфраструктуру
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Direct Connect
Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Защититься от угроз
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Передать управление базами данных провайдеру
Database Administrator
- Проанализируем работу вашей базы данных и предложим план по оптимальному выполнению запросов.
- Будем сопровождать БД и регулярно устанавливать обновления.
Базовое администрирование
- Настроим бэкапы, конфигурации БД и 1С.
- Развернем системы мониторинга и установим ПО.
- Будем следить за работой ваших сервисов.
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.