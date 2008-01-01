Облако Selectel для OpenSearch

Создайте готовый к работе кластер для OpenSearch, чтобы хранить логи, искать и анализировать данные в реальном времени. Мы позаботимся об инфраструктуре: возьмем на себя настройку и обслуживание, оптимизируем производительность и подключим бесплатные бэкапы.
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  • Intel®Xeon®Scalable
  • AMD EPYC™
  • Быстрые NVMe-диски
  • Бесплатные бэкапы
  • Отказоустойчивость
Облако для OpenSearch
О продуктеFAQС этим заказывают

Арендуйте OpenSearch в Selectel: бесперебойная работа, мощное железо и запуск от 2 минут

Быстрое масштабирование с нулевым простоем

При росте нагрузки просто поменяйте конфигурацию вашего облачного сервера — увеличьте vCPU и RAM для повышения производительности кластера или измените количество реплик.

Отказоустойчивость за счет репликации кластера

Работайте без перебоев: кластеры по умолчанию включают группу из трех нод менеджеров — это обеспечивает отказоустойчивость при возможных сбоях на уровне инфраструктуры и SLA 99,98%.

Бесплатные автоматические бэкапы

Восстанавливайте данные за счет автоматического резервного копирования. Мы создаем бесплатные бэкапы раз в сутки и храним копии за последние семь дней.

Процессоры Intel®Xeon®Scalable и AMD EPYC™

Используйте мощные процессоры в сочетании c сетевым или локальным SSD NVMe-диском High Speed Performance для максимально производительной работы OpenSearch. Выбирайте конфигурацию ноды, которая подойдет под ваши задачи.

Визуализация данных и встроенный мониторинг

Отслеживайте работу облака и кластера OpenSearch с помощью мониторинга, встроенного в нашу панель управления. Транслируйте метрики в формате Prometheus или настройте дашборды с помощью инструментов визуализации OpenSearch.

Запуск в несколько кликов и удобное управление

Создайте кластер OpenSearch и соберите необходимые конфигурации групп нод за пару минут в панели управления. Запустить сервис можно также с помощью API.

N1 в рейтинге провайдеров DBaaS

Два года подряд наши облачные базы данных занимают первое место в рейтинге Market.CNews. Больше деталей в последнем отчете по рейтингу провайдеров за 2024 год.
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Как устроены кластеры OpenSearch в Selectel

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Кластер OpenSearch состоит из следующих групп

Арендуйте кластер OpenSearch в Selectel — цена зависит от выбранной конфигурации

Ниже представлены примеры готовых кластеров, которые можно арендовать. Если вам нужно больше нод или ноды с другим количеством ресурсов — рассчитайте их цену в панели управления.
Для тестов и разработки pet-проектов
3 ноды менеджеров
1 дата-нода
Без отказоустойчивости

Характеристики дата-ноды

vCPU 2 ядра
RAM 4 ГБ
SSD 32 ГБ
Цена

от 8 300 ₽/мес.

Для анализа и визуализации данных
3 ноды менеджеров
2 дата-ноды
1 нода дашбордов
С отказоустойчивостью

Характеристики дата-ноды

vCPU 4 ядра
RAM 8 ГБ
SSD 32 ГБ
Цена

от 23 200 ₽/мес.

Для ML и работы с Big Data
3 ноды менеджеров
12 дата-нод
1 нода дашбордов
С отказоустойчивостью

Характеристики дата-ноды

vCPU 2-4 ядра
RAM 4-8 ГБ
SSD 32-512 ГБ
Цена

от 150 900 ₽/мес.

Конфигурация под ваши задачи
Создайте готовый к работе кластер для OpenSearch в панели управления.
Создать кластер

Как мы заботимся о безопасности баз данных в Selectel

Соблюдаем требования законодательства в работе с данными

Вы можете безопасно и надежно собирать, хранить и обрабатывать данные, так как облачные БД соответствуют российским и международным стандартам — закону 152-ФЗ (УЗ-1), приказу ФСТЭК № 21, PCI DSS, ISO 27001, 27017, 27018 и ГОСТ Р 57580. Подробнее со всеми сертификатами можно ознакомиться на странице о безопасности.

Разделяем доступы с помощью IAM

IAM-система разграничивает доступ к ресурсам и данным, а также определяет роли пользователей. С ее помощью можно настроить федерации удостоверений для входа в Selectel через SSO. Это помогает соответствовать требованиям информационной безопасности для внутренней или внешней сертификации.

Размещаем инфраструктуру в дата-центрах уровня Tier III

У нас 6 своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. И партнерский — в Новосибирске. О том, как мы заботимся об их безопасности и доступности инфраструктуры — на странице дата-центров.

Managed OpenSearch: возьмем на себя задачи по настройке, обслуживанию и администрированию вашего кластера

Сократите ресурсы, которые вы могли бы потратить на самостоятельное развертывание OpenSearch. В рамках услуги Managed OpenSearch мы позаботимся о вашей инфраструктуре.

Что берет на себя Selectel

Разверните кластер OpenSearch в панели управления за пару минут

Зайдите в панель управления и создайте кластер БД

Для этого перейдите в раздел Облачная платформа → Базы данных и нажмите на кнопку Создать кластер.

Выберите СУБД OpenSearch и настройте сеть

Если нужна сетевая связность между кластером баз данных и выделенным сервером, используйте глобальный роутер.

Настройте конфигурации для Manager group и Data group

Dashboard group можно добавить и настроить при необходимости. Используйте «Публичный доступ» если вам нужно подключаться к Dashboard. Приватная сеть кластера должна быть предварительно подготовлена.

Установите и сохраните пароль администратора

Он нужен, чтобы менять настройки кластера.

Истории успеха

Как сервис для туристов QVEDO организовал удобное окружение в облаке Selectel

Платформа QVEDO хотела мигрировать от зарубежного провайдера в сжатые сроки и организовать комфортный процесс разработки и выпуска релизов мобильного приложения. Кроме этого, туристический сезон с пиковыми нагрузками был уже близко. Поэтому они обратились к нам за помощью.

Облачные серверы Облачные базы данных Managed Kubernetes
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2 базы данных

Redis и PostgreSQL для хранения данных и управления очередями

Кластеры Kubernetes

помогли обучить уникальную рекомендательную систему событий

Как digital-агентство Adventum сократило затраты на облачные сервисы

Adventum нужно было перенести данные от зарубежного провайдера и настроить систему маркетинговой аналитики для каждого клиента. Рассказываем, как нам удалось не только найти оптимальный набор услуг под эти задачи, но и сократить стоимость продуктовых решений.

Облачные базы данных Выделенные серверы Managed Kubernetes
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На 70%

снизились затраты на облачные решения

2 базы данных

PostgreSQL и Redis используются в проекте

Как банк Хайс сократил time-to-market и реализовал безопасное хранение данных

Банку Хайс требовалось в короткие сроки вывести банковский продукт на рынок и хранить данные с соблюдением стандартов безопасности. Рассказываем, как эти задачи удалось решить при помощи Selectel.

Облачные базы данных Managed Kubernetes Облачные серверы Межсетевые экраны
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разных микросервисов и их реплик работают в продакшене

2 месяца

удалось сэкономить на развертывании инфраструктуры и запуске продукта

Компании, которые уже доверили нам свои проекты

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