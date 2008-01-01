Облако Selectel для OpenSearch

Платформа QVEDO хотела мигрировать от зарубежного провайдера в сжатые сроки и организовать комфортный процесс разработки и выпуска релизов мобильного приложения. Кроме этого, туристический сезон с пиковыми нагрузками был уже близко. Поэтому они обратились к нам за помощью.