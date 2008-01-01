Панель управления

Аренда выделенного сервера

Арендуйте физический сервер в дата-центрах уровня Tier III в Москве и Санкт-Петербурге, полностью распоряжайтесь его ресурсами и платите, как удобно ― за день, месяц или год вперед. Мы подключим оборудование к локальной сети и интернету, обеспечим бесперебойное электропитание, микроклимат и сервисное обслуживание.
Готовые серверы Конфигуратор

Недорогие серверы Chipcore

1290 ₽ / месяц

Посуточно или помесячно

SLA — 99,8%

Автоустановка ОС и режим Rescue

KVM-консоль

Локальная сеть

Возможность изменить конфигурацию

Выбрать сервер

Готовые конфигурации серверов

2889 ₽ / месяц

Посуточно или помесячно

SLA — 100%

Автоустановка ОС и режим Rescue

KVM-консоль

Локальная сеть

Возможность изменить конфигурацию

Выбрать сервер

Произвольные конфигурации

от 7 230 ₽ / месяц

Помесячно

SLA — 100%

Автоустановка ОС и режим Rescue

KVM-консоль

Локальная сеть

Возможность изменить конфигурацию

Выбрать сервер
New Intel®

Еще больше:

  • ядер
  • потоков
  • кэш-памяти
Intel® 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable Proccessor В конфигуратор

Готовые серверы

Физические серверы готовы к работе от 2 минут после заказа

Что входит в стоимость

Трафик и сетевые подключения

Инструменты для администрирования

Клиентский сервис

Техническое окружение

Не нашли нужный сервер?

Соберите свой сервер — будет готов в течение 1-5 рабочих дней
Конфигуратор

При единовременной оплате — выгодно

3% при оплате
от 3 месяцев
7% при оплате
от 6 месяцев
15% при оплате
от 1 года

Не знаете, как перевезти свои сервисы в Selectel?

Мы поможем — оценим проект, сформируем требования и осуществим перенос. До конца года сделаем это бесплатно.
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Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.

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FAQ

Что входит в услугу?

Могу ли я загрузить свою ОС?

Как арендовать сервер?

Как заказать сервер с нестандартной (произвольной) конфигурацией?

Я оплатил первый месяц аренды сервера. Как внести оплату дальше?

Для каких проектов и задач подойдут выделенные серверы?

Могу ли я подключить услугу CDN?

Могу ли я создавать гибридную инфраструктуру?

Используете ли вы какую-нибудь систему электронного документооборота (ЭДО)?