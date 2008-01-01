Аренда выделенного сервера

Да, и не только ее. Вы выбираете услуги, которые необходимы для решения задач и подключаете их за дополнительную плату. Например, чтобы защититься от злоумышленников, ― подключите «Защиту от DDoS». Для организации повышенных требований безопасности ― разместите серверы в «Аттестованном сегменте ЦОД». В зависимости от типа выбранной услуги ее подключение занимает от нескольких минут до нескольких дней