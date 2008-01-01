Аренда выделенного сервера

- бесплатный трафик: 100 Мбит/с безлимитно или 30 ТБ на скорости 1 Гбит/c,
- 1 общий публичный IPv4-адрес,
- бесплатный DNS-хостинг,
- подключение к приватной сети дата-центра (исключение — нет у Chipcore Line),
- более 50 операторов связи для подключения к интернету,
- резервирование линков к интернету.
Недорогие серверы Chipcore
1290 ₽ / месяц
Посуточно или помесячно
SLA — 99,8%
Автоустановка ОС и режим Rescue
KVM-консоль
Локальная сеть
Возможность изменить конфигурациюВыбрать сервер
Готовые конфигурации серверов
2889 ₽ / месяц
Посуточно или помесячно
SLA — 100%
Автоустановка ОС и режим Rescue
KVM-консоль
Локальная сеть
Возможность изменить конфигурациюВыбрать сервер
Произвольные конфигурации
от 7 230 ₽ / месяц
Помесячно
SLA — 100%
Автоустановка ОС и режим Rescue
KVM-консоль
Локальная сеть
Возможность изменить конфигурациюВыбрать сервер
Готовые серверы
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