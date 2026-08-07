Аренда выделенного сервера подходит для проектов с высокими требованиями к производительности. Все ресурсы сервера изолированы и используются только вами — это обеспечивает стабильную работу без влияния со стороны других пользователей.

Такие серверы используются для размещения крупных сайтов, интернет-магазинов, сложных систем или корпоративной инфраструктуры, включая 1С и удаленные рабочие места.

Если требуется обязательная аттестация информационной системы, применение только сертифицированных средств защиты или обработка персональных данных 1 и 2 уровня защищенности — разместите сервер в аттестованном сегменте ЦОД.