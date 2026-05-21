S3 Vault

Надежное резервирование бакетов объектного хранилища S3. Создавайте копии своих данных и храните их на защищенной облачной инфраструктуре Selectel — гарантируем сохранность и доступность ваших объектов даже в критических ситуациях.

Безопасное хранениеНепрерывная синхронизацияАвтоматические уведомления

Что такое хранилище S3 Vault

Какие задачи поможет решить хранилище S3 Vault

Резервирование основного S3

Резервируйте данные вашего основного Объектного Хранилища. S3 Vault может работать с S3 других облачных провайдеров и локальной инфраструктурой.

Защита данных от потерь и атак

Данные в S3 Vault недоступны для случайного удаления, сбоев и вредоносных воздействий, включая программы-вымогатели. Восстановить данные можно даже при сбое основной инфраструктуры.

Долгосрочное архивное хранение

Надежное хранение инфраструктурных бэкапов, а также редко используемых, но важных данных, которые нужно сохранить на всякий случай.

Миграция без даунтайма

Плавный перенос без простоев больших объемов данных в S3-хранилище Selectel из on-premise или других дата-центров.

Преимущества S3 Vault

Автоматическое копирование по расписанию

Резервирование S3-бакетов осуществляется по индивидуальному расписанию — регулярно и автоматически. Это сокращает человеческие ресурсы и время на обслуживание хранилища.

Доступ к данным — только по запросу

Храните данные в надежном S3, доступ к которому есть только у авторизованных сотрудников Selectel. Вы получите доступ к хранилищу по официальному запросу. Это минимизирует риски заражения вредоносными программами и обеспечит максимальную безопасность.

Контроль целостности данных

Будьте уверены в целостности ваших резервных копий: встроенные механизмы проверки гарантируют, что данные будут актуальны и доступны в тот момент, когда их нужно восстановить.

Гибкая масштабируемость

Копируйте данные в любом объеме — от сотен терабайт до петабайтов. Решение адаптируется под задачи любого масштаба.

Контроль за процессом копирования

Отслеживайте процесс копирования в удобном UI-интерфейсе и получайте уведомления в Telegram если что-то пошло не так.

-20% на S3 Vault

Всем новым клиентам фиксируем цену на год. Всего 1,14 ₽/ГБ вместо 1,43 ₽/ГБ за размещение резервных копий в защищенном хранилище Selectel. Оставьте заявку, и мы поможем рассчитать точную стоимость.

Как работает S3 Vault

Как мы разворачиваем S3 Vault для клиента

  1. Создаем защищенное окружение

    Разворачиваем решение на отдельном сервисном аккаунте. Доступ к нему есть только у наших инженеров для обслуживания системы. Если потребуется, предоставим вам временный доступ только на чтение по письменному запросу.

  2. Настраиваем инфраструктуру под ваши задачи

    Конфигурация зависит от объема ваших данных и требований к каналу связи до 10 Гбит/с. Развертывание занимает до 5 рабочих дней. Сроки организации сетевой связности согласуем с сетевыми инженерами с обеих сторон.

  3. Получаем техническую информацию

    Вы передаете нам список бакетов для копирования, желаемую частоту синхронизации и необходимость версионирования.

  4. Запускаем автоматическое копирование

    Настраиваем синхронизацию по вашему расписанию, выдаем доступ к UI-интерфейсу для контроля за процессом и включаем уведомления в Telegram.

  5. Оформляем документы и начинаем работу

    Услуга регулируется дополнительным соглашением. Счета приходят на основной аккаунт с детализацией по потреблению ресурсов.

Как разместить данные

Оставьте заявку

Заполните . Наш менеджер свяжется с вами в течение рабочего дня.

Оценим проект

Поможем выбрать подходящую инфраструктуру, оценим объем данных и рассчитаем стоимость.

Запланируем реализацию

Согласуем этапы и сроки: как будет проходить синхронизация данных, где будет размещена инфраструктура и когда начнется копирование.

