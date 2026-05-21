Что такое хранилище S3 Vault
Какие задачи поможет решить хранилище S3 Vault
Резервирование основного S3
Резервируйте данные вашего основного Объектного Хранилища. S3 Vault может работать с S3 других облачных провайдеров и локальной инфраструктурой.
Защита данных от потерь и атак
Данные в S3 Vault недоступны для случайного удаления, сбоев и вредоносных воздействий, включая программы-вымогатели. Восстановить данные можно даже при сбое основной инфраструктуры.
Долгосрочное архивное хранение
Надежное хранение инфраструктурных бэкапов, а также редко используемых, но важных данных, которые нужно сохранить на всякий случай.
Миграция без даунтайма
Плавный перенос без простоев больших объемов данных в S3-хранилище Selectel из on-premise или других дата-центров.
Преимущества S3 Vault
Автоматическое копирование по расписанию
Резервирование S3-бакетов осуществляется по индивидуальному расписанию — регулярно и автоматически. Это сокращает человеческие ресурсы и время на обслуживание хранилища.
Доступ к данным — только по запросу
Храните данные в надежном S3, доступ к которому есть только у авторизованных сотрудников Selectel. Вы получите доступ к хранилищу по официальному запросу. Это минимизирует риски заражения вредоносными программами и обеспечит максимальную безопасность.
Контроль целостности данных
Будьте уверены в целостности ваших резервных копий: встроенные механизмы проверки гарантируют, что данные будут актуальны и доступны в тот момент, когда их нужно восстановить.
Гибкая масштабируемость
Копируйте данные в любом объеме — от сотен терабайт до петабайтов. Решение адаптируется под задачи любого масштаба.
Контроль за процессом копирования
Отслеживайте процесс копирования в удобном UI-интерфейсе и получайте уведомления в Telegram если что-то пошло не так.
-20% на S3 Vault
Как работает S3 Vault
Как мы разворачиваем S3 Vault для клиента
- Создаем защищенное окружение
Разворачиваем решение на отдельном сервисном аккаунте. Доступ к нему есть только у наших инженеров для обслуживания системы. Если потребуется, предоставим вам временный доступ только на чтение по письменному запросу.
- Настраиваем инфраструктуру под ваши задачи
Конфигурация зависит от объема ваших данных и требований к каналу связи до 10 Гбит/с. Развертывание занимает до 5 рабочих дней. Сроки организации сетевой связности согласуем с сетевыми инженерами с обеих сторон.
- Получаем техническую информацию
Вы передаете нам список бакетов для копирования, желаемую частоту синхронизации и необходимость версионирования.
- Запускаем автоматическое копирование
Настраиваем синхронизацию по вашему расписанию, выдаем доступ к UI-интерфейсу для контроля за процессом и включаем уведомления в Telegram.
- Оформляем документы и начинаем работу
Услуга регулируется дополнительным соглашением. Счета приходят на основной аккаунт с детализацией по потреблению ресурсов.
Как разместить данные
Оставьте заявку
Заполните . Наш менеджер свяжется с вами в течение рабочего дня.
Оценим проект
Поможем выбрать подходящую инфраструктуру, оценим объем данных и рассчитаем стоимость.
Запланируем реализацию
Согласуем этапы и сроки: как будет проходить синхронизация данных, где будет размещена инфраструктура и когда начнется копирование.
Соберите инфраструктуру Selectel для надежного хранения данных
Используйте сервисы Selectel, чтобы построить инфраструктуру любой сложности.
Облачные серверы
- Виртуальные машины с моментальным масштабированием и соответствием 152-ФЗ.
- Оплачиваются по потреблению и готовы к запуску в течение минуты.
S3
- Подходит для хранения архивов, логов, документов, фото- и видеоконтента.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.