NDA

Крупному игроку в сфере доставки требовалось защитить данные от потери и безопасно хранить резервные копии на инфраструктуре Selectel.

Мы развернули для клиента хранилище S3 Vault на сервисном аккаунте и настроили плавный безопасный перенос данных в S3 Selectel. Результат — стабильный процесс резервного копирования, разнесенный по двум дата-центрам, с уведомлениями и доступом по письменному запросу. Данные клиента в безопасности и готовы к восстановлению в любой момент.