Отказоустойчивый балансировщик нагрузки

Перенаправит трафик между локациями в разных городах. Если у вас инфраструктура в двух дата-центрах Selectel, и с одной площадкой случилось ЧП, балансировщик перераспределит трафик с недоступного региона на доступный.
Что умеет наш балансировщик
Помогать с отказоустойчивостью
Балансировать нагрузку между серверами
Наш балансировщик справится с возрастающей нагрузкой без изменений в архитектуре приложения и ощутимых затрат. С вас — аренда виртуальной или физической машины; задача балансировщика — правильно направить запросы пользователей. Для подключения вам не нужно переписывать код.
Объединять облако и выделенные серверы
От облака взять гибкость, от выделенных серверов — производительность. Задавая балансировщику правила работы, трафик на физические и облачные серверы может распределяться с учетом запаса их мощности.
Секрет — в грамотном распределении пользовательских запросов
Балансировщик развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.
4 копии попарно размещены на двух независимых площадках в Москве и Санкт-Петербурге. Это нужно, чтобы сервис работал даже в случае критичных проблем в одном из регионов.
Предоставляем защищенный публичный IP-адрес, который передается в интернет по протоколу BGP Anycast. Если один балансировщик недоступен, трафик автоматически переключится на другой. Весь входящий трафик фильтруется от DDoS-атак на уровнях L2/L3/L4.
Инфраструктура объединена с балансировщиком нагрузки в отдельную маршрутизируемую приватную сеть. Так мы повышаем надежность на сетевом уровне и обеспечиваем сетевую связность между регионами и услугами.
Преимущества балансировщика нагрузки в Selectel
Отказоустойчив
4 копии на независимых площадках в Москве и Петербурге, переключение трафика по технологии BGP Anycast и резервирование внутри маршрутизируемой приватной сети помогают достичь отсутствия единой точки отказа (SPOF).
Работает с любыми сервисами
Балансировщик совместим с выделенными серверами, «Облачной платформой Selectel» и «Облаком на базе VMware».
Защищен от DDoS
Сервис проверит входящий трафик и очистит его от вероятных угроз. А исходящий трафик пройдет через специальные алгоритмы, которые фильтруют TCP ACK/FIN/RST атаки до 99,9%.
Поддерживает TCP, HTTP, HTTPS
Работает как на сетевом уровне, так и на уровне приложений.
Поддерживает разные алгоритмы балансировки
Может распределять трафик попеременно на серверы (Round Robin), по уровню загрузки (Least Connections) и передавать запросы от одного клиента на один сервер (Sticky Sessions).
Есть TLS-терминация
Вы можете загрузить SSL-сертификат, чтобы корректно распределять шифрованный трафик на серверы.
Стоимость балансировщика зависит от ширины канала
* В таблице представлен эквивалентный объем трафика при утилизации 100% ширины канала в течение 30 календарных дней
Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
Подключить — в 3 шага
Оценить, где нужно распределять трафик
Чтобы мы настроили балансировку, нам важно знать, какая у вас архитектура. Определите необходимую пропускную способность для вашего количества серверов или виртуальных машин самостоятельно или с помощью наших специалистов. Если у вас еще не подключены решения Selectel, поможем подобрать подходящее оборудование.
Создать тикет в панели управления
Отправьте нашим администраторам информацию о том, между какими серверами или виртуальными машинами нужна балансировка нагрузки, и напишите правила работы балансировщика в форме заказа.
Все готово
Остальное за нами: настраиваем балансировщик и связность через маршрутизируемую приватную сеть, защищаем от DDoS-атак весь внешний трафик и обеспечиваем отказоустойчивость. Следим, чтобы все работало стабильно.
Начните с балансировки нагрузки
Документация
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.