Отказоустойчивый балансировщик нагрузки

Обеспечит бесперебойный доступ к приложению. Мы уже подумали об отказоустойчивости: зарезервировали все системы и разнесли их на два города. Настройка и обслуживание — тоже на нашей стороне.
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  • Нет единой точки отказа
  • Для выделенных серверов
  • Для серверов в облаке
  • Базовая защита от DDoS
  • TCP, HTTP, HTTPS

Что умеет наш балансировщик

Помогать с отказоустойчивостью

Перенаправит трафик между локациями в разных городах. Если у вас инфраструктура в двух дата-центрах Selectel, и с одной площадкой случилось ЧП, балансировщик перераспределит трафик с недоступного региона на доступный.

Балансировать нагрузку между серверами

Наш балансировщик справится с возрастающей нагрузкой без изменений в архитектуре приложения и ощутимых затрат. С вас — аренда виртуальной или физической машины; задача балансировщика — правильно направить запросы пользователей. Для подключения вам не нужно переписывать код.

Объединять облако и выделенные серверы

От облака взять гибкость, от выделенных серверов — производительность. Задавая балансировщику правила работы, трафик на физические и облачные серверы может распределяться с учетом запаса их мощности.

Секрет — в грамотном распределении пользовательских запросов

Балансировщик развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.

4 копии попарно размещены на двух независимых площадках в Москве и Санкт-Петербурге. Это нужно, чтобы сервис работал даже в случае критичных проблем в одном из регионов.

Предоставляем защищенный публичный IP-адрес, который передается в интернет по протоколу BGP Anycast. Если один балансировщик недоступен, трафик автоматически переключится на другой. Весь входящий трафик фильтруется от DDoS-атак на уровнях L2/L3/L4.

Инфраструктура объединена с балансировщиком нагрузки в отдельную маршрутизируемую приватную сеть. Так мы повышаем надежность на сетевом уровне и обеспечиваем сетевую связность между регионами и услугами.

Схема балансировщика

Преимущества балансировщика нагрузки в Selectel

Отказоустойчив

4 копии на независимых площадках в Москве и Петербурге, переключение трафика по технологии BGP Anycast и резервирование внутри маршрутизируемой приватной сети помогают достичь отсутствия единой точки отказа (SPOF).

Работает с любыми сервисами

Балансировщик совместим с выделенными серверами, «Облачной платформой Selectel» и «Облаком на базе VMware».

Защищен от DDoS

Сервис проверит входящий трафик и очистит его от вероятных угроз. А исходящий трафик пройдет через специальные алгоритмы, которые фильтруют TCP ACK/FIN/RST атаки до 99,9%.

Поддерживает TCP, HTTP, HTTPS

Работает как на сетевом уровне, так и на уровне приложений.

Поддерживает разные алгоритмы балансировки

Может распределять трафик попеременно на серверы (Round Robin), по уровню загрузки (Least Connections) и передавать запросы от одного клиента на один сервер (Sticky Sessions).

Есть TLS-терминация

Вы можете загрузить SSL-сертификат, чтобы корректно распределять шифрованный трафик на серверы.

Стоимость балансировщика зависит от ширины канала

Тариф
Ширина канала
Объем трафика*
Цена в месяц
Тариф
Start
Ширина канала
20 Мбит/с
Объем трафика*
6 ТБ
Цена в месяц
5 170 ₽
Тариф
Basic
Ширина канала
50 Мбит/с
Объем трафика*
15 ТБ
Цена в месяц
8 690 ₽
Тариф
Standard
Ширина канала
100 Мбит/с
Объем трафика*
30 ТБ
Цена в месяц
15 870 ₽
Тариф
Ultra
Ширина канала
1 000 Мбит/с
Объем трафика*
300 ТБ
Цена в месяц
103 870 ₽
Тариф
Custom
Ширина канала
более 1 000 Мбит/с
Объем трафика*
более 300 ТБ
Цена в месяц
По запросу

* В таблице представлен эквивалентный объем трафика при утилизации 100% ширины канала в течение 30 календарных дней

Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%

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Оценить, где нужно распределять трафик

Чтобы мы настроили балансировку, нам важно знать, какая у вас архитектура. Определите необходимую пропускную способность для вашего количества серверов или виртуальных машин самостоятельно или с помощью наших специалистов. Если у вас еще не подключены решения Selectel, поможем подобрать подходящее оборудование.

Создать тикет в панели управления

Отправьте нашим администраторам информацию о том, между какими серверами или виртуальными машинами нужна балансировка нагрузки, и напишите правила работы балансировщика в форме заказа.

Все готово

Остальное за нами: настраиваем балансировщик и связность через маршрутизируемую приватную сеть, защищаем от DDoS-атак весь внешний трафик и обеспечиваем отказоустойчивость. Следим, чтобы все работало стабильно.

Начните с балансировки нагрузки

Подключите балансировщик, и мы поможем распределить трафик внутри вашей инфраструктуры.
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Документация

Мы собрали все самые важные документы и материалы о сервисе, чтобы вам было проще начать работу с отказоустойчивым балансировщиком нагрузки Selectel.

Описание сервиса

Возможности решения, тарификация и ответы на главные вопросы

Подключение балансировщика

Как организовать приватную сеть, настроить маршруты и проверить работу

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

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