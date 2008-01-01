Отказоустойчивый балансировщик нагрузки

Балансировщик развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.

4 копии попарно размещены на двух независимых площадках в Москве и Санкт-Петербурге. Это нужно, чтобы сервис работал даже в случае критичных проблем в одном из регионов.

Предоставляем защищенный публичный IP-адрес, который передается в интернет по протоколу BGP Anycast. Если один балансировщик недоступен, трафик автоматически переключится на другой. Весь входящий трафик фильтруется от DDoS-атак на уровнях L2/L3/L4.

Инфраструктура объединена с балансировщиком нагрузки в отдельную маршрутизируемую приватную сеть. Так мы повышаем надежность на сетевом уровне и обеспечиваем сетевую связность между регионами и услугами.