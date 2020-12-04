Отказоустойчивый балансировщик нагрузки

Наш балансировщик нагрузки справится с возрастающей нагрузкой без изменений в архитектуре приложения и ощутимых затрат. С вас — аренда еще одной виртуальной или физической машины; задача балансировщика — правильно направить запросы пользователей. При этом для подключения балансировщика вам не нужно переписывать код.
С какими задачами поможет справиться сервис
Быстро масштабировать приложение
Вы готовитесь к наплыву посетителей на сайт
От работы сайта во время распродаж или рекламных акций зависит, сколько человек превратятся из просто посетителей в клиентов. Если он будет грузиться долго или вовсе зависнет на этапе оформления заказа — потенциальный клиент уйдет. Подключая балансировщик, вы обеспечите стабильную работу сайта и избежите сбоев даже при существенных значениях трафика. Наш сервис распределит пользовательские запросы таким образом, чтобы время ответа было минимальным. А вычислительные ресурсы, на которых размещен сайт, использовались по максимуму.
Корпоративная система одна, пользователи — вся компания
Вам может быть важно обеспечить постоянную доступность критических бизнес-проектов. Например, если вы создали сложную ERP-систему для себя или клиента, важно не допустить долгого отклика операций. Балансировщик позволит распределить нагрузку на систему даже если все корпоративные пользователи зайдут в нее одновременно — активность поделится между разными вычислительными мощностями.
У вас другая задача, но нужен балансировщик трафика?
Секрет — в грамотном распределении пользовательских запросов
Для балансировщика нагрузки используется ПО, установленное на физические серверы, — оно распределяет запросы по инфраструктуре клиентов. 4 копии балансировщика размещаются попарно в Москве и Санкт-Петербурге, что позволяет повысить надежность инфраструктуры.
Мы разделяем доступ к интернету и локальную сеть, чтобы исключить влияние извне. Локальная сеть свяжет части вашей инфраструктуры между собой. Это может быть связность внутри одного дата-центра или соединение нескольких площадок в разных городах. Для каждого клиента организован отдельная маршрутизируемая приватная сеть. Это значит, что все клиенты изолированы друг от друга. Сетевые нарушения у одного никак не повлияют на доступность сервисов другого.
Отказоустойчивость балансировщика также обеспечивается за счет дополнительного резервирования внутри регионов и предоставления внешнего IP-адреса, защищенного от DDoS-атак. Если один балансировщик недоступен, трафик автоматически переключается на другой по технологии BGP Anycast — приложения работают стабильно. Для работы с балансировщиком доступны алгоритмы балансировки Round Robin, Least connections и другие.
3 возможности балансировщика Selectel
Балансировать нагрузку между серверами
Если нагрузка на один сервер повышается, балансировщик поможет распределить ее между серверами Selectel — даже если они находятся в разных городах. Это позволит быстро масштабировать приложения, сделать их доступными и надежными для клиентов.
Объединять облако и выделенные серверы
Вы можете использовать преимущества каждого типа инфраструктуры одновременно. От облака взять гибкость, от выделенных серверов — производительность. Задавая балансировщику правила работы, вы сможете сделать так, чтобы трафик на физические и облачные серверы распределялся в соответствии с запасом их мощности.
Помогать со сценарием резервирования
Наш универсальный балансировщик нагрузки умеет перенаправлять трафик между локациями в разных городах. Это значит, что если у вас распределенная инфраструктура в двух дата-центрах Selectel, и с одной площадкой случилось ЧП, балансировщик перераспределит трафик с недоступного региона на доступный.
На время беты — бесплатно, после — зависит от ширины канала
После окончания тестового периода стоимость балансировщика будет начинаться от 3 400 ₽/мес. за ширину канала 10 Мбит/сек.
Подключить — в 3 шага
Оценить, где нужно распределять трафик
Чтобы мы настроили балансировку, нам важно знать, какая у вас архитектура. Определите необходимую пропускную способность для вашего количества серверов или виртуальных машин самостоятельно или с помощью наших специалистов. Если у вас еще не подключены решения Selectel, поможем подобрать подходящее оборудование.
Создать тикет в панели управления
Отправьте нашим администраторам информацию о том, между какими серверами или виртуальными машинами нужна балансировка нагрузки, и напишите правила работы балансировщика в тикете через панель my.selectel.ru.
Все готово
Остальное за нами: настраиваем балансировщик и связность через L3VPN, защищаем от DDoS-атак весь внешний трафик и обеспечиваем отказоустойчивость. Следим, чтобы все работало стабильно.
Преимущества балансировщика нагрузки в Selectel
Экосистема сервисов
Балансировщик работает с выделенными серверами, «Облачной платформой Selectel» и «Облаком на базе VMware».
Бесперебойная работа
Размещение 4 копий на двух независимых площадках в Москве и Петербурге, переключение трафика по технологии BGP Anycast и резервирование внутри маршрутизируемой приватной сети помогают достичь отсутствия единой точки отказа (SPOF).
Освобождает время
Вашим администраторам и разработчикам не нужно обслуживать балансировщик — достаточно описать правила его работы и дописать новые при добавлении сервера, на который будет распределяться нагрузка. Это значит, что у них освободится рабочее время для решения задач, которые давно откладывались.
Нет ограничений
Трафик может распределяться между любым количеством физических или виртуальных машин, его объем тоже не ограничен.
Защита от DDoS
Сервис проверит входящий трафик и очистит его от вероятных угроз. А исходящий трафик пройдет через специальные алгоритмы, которые фильтруют атаки до 99,9%.
Мы — российский провайдер
Это значит, что оплата сервиса в рублях и не зависит от курса валют. Общение со специалистами и документация — на русском языке.
Обеспечьте отказоустойчивость ваших приложений
Оставьте заявку на тест, и мы свяжемся с вами в течение рабочего дня. Мы оценим инфраструктуру вашего проекта и трафик или подберем решения, поможем распределить нагрузку между серверами или виртуальными машинами.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.