Kubernetes (также Kube или K8s service) — система оркестрации контейнеров с открытым исходным кодом. Она дает возможность автоматизировать работу с приложениями и обеспечивает их отказоустойчивость: кластер разворачивается в нескольких облаках.

Managed Kubernetes — это готовый сервис управления контейнерами от Selectel, где мы берем на себя ответственность за обслуживание кластера и его высокую доступность даже во время пиковых нагрузок. Мы занимаем первое место в рейтинге провайдеров, по версии CNews.

Managed Kubernetes упрощает процесс развертывания, масштабирования и управления кластерами и контейнерной инфраструктурой. Вы можете создать кластер любой конфигурации, а потом добавить в него до 120 нод (узлов), если нагрузка приложения вырастет.

Подробнее о сервисе мы рассказали в документации.