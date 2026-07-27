- Cluster Autoscaler установлен по умолчанию. Он подстраивается под нагрузку и масштабируется до 15 нод в группе и до 100 групп. Когда нагрузка снижается, автомасштабирование выключает свободные ноды.
- Karpenter вам нужно установить в кластер самостоятельно. С его помощью вы сможете настроить параметры масштабирования более гибко. У сервиса есть информация о доступных ресурсах и об их стоимости, поэтому он автоматически подбирает необходимые конфигурации, ориентируясь на ваши приоритеты.
Пользуйтесь мастер-нодами в мультизональном кластере Managed Kubernetes со скидкой 100% в течение 3 месяцев. Три мастер-ноды автоматически размещаются в разных зонах доступности — сбой в одном дата-центре не остановит работу.
Акция действует для новых и текущих клиентов, которые еще не пробовали Managed Kubernetes. Полные условия в документе.
Какие потребности бизнеса закрывает Managed Kubernetes
Быстро мигрировать в облако
Развертывайте приложения в пару кликов и управляйте вашими кластерами с помощью панели, API или Terraform-провайдера.
Сохранить доступность и стабильную работу сервисов
Мы гарантируем бесперебойную работу за счет отказоустойчивого кластера и автомасштабирования ресурсов. Даже при растущей нагрузке приложение будет доступным.
Чаще выпускать релизы
Постройте микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, чтобы ускорить релизы и обновление Cloud Native приложений.
Анализировать большие данные
Используйте кластеры Kubernetes с GPU для ускорения вычислений, проведения ML-экспериментов и анализа больших данных.
№ 1 в рейтинге провайдеров Kubernetes
Как работает Kubernetes as a Service
Создайте кластер на облачном или на выделенном сервере
- Фиксированные и произвольные конфигурации
- vCPU до 32
- RAM до 256 ГБ
- GPU NVIDIA® Tesla® T4, А2, А30, А100, А2000, А5000, RTX™ 6000 Ada
- vCPU до 48
- RAM до 700 ГБ
- Предустановленные драйверы
- 100+ фиксированных конфигураций
- До 48 ядер
- До 256 ГБ RAM
- Высокая производительность и изоляция ресурсов
Легко управляйте кластерами Kubernetes и экономьте до 70% бюджета
Автомасштабируем кластеры до 1 500 нод
Даем возможность управлять кластерами в панели, через API или Terraform
Зарегистрируйтесь в панели управления, чтобы пользоваться нашими продуктами
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru.
Пользуйтесь кластерами с высокой отказоустойчивостью и доступностью
Строим отказоустойчивые кластеры
Гарантируем SLA 99,98%
Объединяйте продукты Selectel в экосистему и стройте гибридную инфраструктуру
Разработали и развиваем 50+ продуктов
Истории успеха
Как сервис для туристов QVEDO организовал удобное окружение в облаке Selectel
Платформа QVEDO хотела мигрировать от зарубежного провайдера в сжатые сроки и организовать комфортный процесс разработки и выпуска релизов мобильного приложения. Кроме этого, туристический сезон с пиковыми нагрузками был уже близко, поэтому они обратились к нам.
2 базы данных
Redis и PostgreSQL для хранения данных и управления очередями
Кластеры Kubernetes
помогли обучить уникальную рекомендательную систему событий
Как в Учи.ру организовали бесперебойную работу для 11 млн пользователей
Образовательная платформа хотела обеспечить быстрое масштабирование вычислительных возможностей во время сезонного спроса и обезопасить персональные данные в соответствии с федеральным законом. Именно за этим она и обратилась в Selectel.
1 месяц
потребовался нам для строительства готовой инфраструктуры
152-ФЗ
вся инфраструктура соответствует закону о защите ПД
Как банк Хайс сократил time-to-market и реализовал безопасное хранение данных
Банку Хайс требовалось в короткие сроки вывести банковский продукт на рынок и хранить данные с соблюдением стандартов безопасности. Рассказываем, как эти задачи удалось решить при помощи Selectel.
58
разных микросервисов и их реплик работают в продакшене
2 месяца
удалось сэкономить на развертывании инфраструктуры и запуске продукта
Как РЕХАУ делегировала Selectel задачи по развитию инфраструктуры
РЕХАУ требовался не только провайдер IT-инфраструктуры, но и специалисты, которые занялись бы ее администрированием. Рассказываем, как DevOps-инженеры Selectel помогают РЕХАУ с развитием сервиса, добавлением новых функций, поддержкой безотказной работы сайта и другими важными задачами.
~70%
задач по администрированию инфраструктуры РЕХАУ закрывает Selectel
На 30%
уменьшилась стоимость инфраструктуры компании после аудита Selectel
Как Lad развернули среду разработки и сервис управления проектами в облаке
В группе IT-компаний Lad хотели сократить время запуска клиентских проектов. При этом было важно обеспечить соответствие инфраструктуры ИБ-требованиям. Рассказываем, как Selectel помог решить эти задачи.
30+
микросервисов Project Lad развернуты в Managed Kubernetes
99,98%
SLA отказоустойчивых кластеров Managed Kubernetes
Как компания XWAY построила гибридную инфраструктуру в Selectel
XWAY — сервис для интеграции более чем 2 000 продавцов с крупнейшими маркетплейсами. Чтобы обеспечить отказоустойчивость и высокую производительность, команда развернула гибридную инфраструктуру в Selectel — на базе облачных и выделенных серверов, а также Managed Kubernetes. Основную базу данных PostgreSQL разместили в облачных базах данных и на выделенных серверах.
1 000
запросов в секунду обрабатывают сервисы XWAY
99,98%
уровень SLA управляемых кластеров Kubernetes
Как построить высоконагруженный сервис в Managed Kubernetes: опыт TrendTech
TrendTech — продуктовая компания, которая разрабатывает сервисы для рынка недвижимости в России и за рубежом. Для масштабирования PropTech-сервисов и автоматизации обновления данных TrendTech перешел с self-hosted-решений на управляемую инфраструктуру от Selectel. Основные сервисы работают в Managed Kubernetes, для хранения тяжелых файлов используется файловое хранилище, а для отказоустойчивости баз данных — кластер выделенных серверов.
>1 млн
высоконагруженных операций по обновлению контента выполняется каждый месяц
>10 ТБ
контента хранится в файловом хранилище
Создайте готовый кластер за 2 минуты
Арендуйте кластер Kubernetes для вашего проекта по доступной цене
1 ворк-нода
Характеристики ворк-ноды
9 246,79 ₽/мес.
2 ворк-ноды
Балансировщик нагрузки
Характеристики ворк-ноды
42 207,61 ₽/мес.
2 ворк-ноды
Балансировщик нагрузки
Характеристики ворк-ноды
243 346,00 ₽/мес.
Или рассчитайте стоимость Kubernetes
Чтобы создать инфраструктуру для деплоя приложений, выберите тип кластера, характеристики групп нод и подключите внешний IP-адрес в случае необходимости.
Мы позаботимся о работе вашего кластера.
Кластер5 954,57 ₽/мес.
Группы нод
Персистентный диск
Внесите продукт в расчет, чтобы отобразилась итоговая стоимость инфраструктуры
Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
Свяжитесь с нами и мы поможем
Входит в стоимость
Входит в стоимость
- Автовосстановление нод
- Kube-API
- Безлимитный трафик между продуктами Selectel
- Управление серверами с помощью API и Terraform
- Защита от DDoS-атак
- SLA — 99,98%
- Круглосуточная техподдержка
Подробнее о сервисе
Быстрый старт
Создание кластера
Работа с кластером
Работа с группами нод
Работа с сетью
Как установить Kubeflow
Управление пользователями и ролями
API Kubernetes
Что реализовали в Managed Kubernetes: обзор обновлений за первое полугодие 2026
6 полезных фишек FluxCD. Выжимаем все соки из GitOps
Каталог преднастроенных моделей, VDS и другие обновления: дайджест Selectel за апрель
Что нового в продуктах Selectel: дайджест за январь
Поддержка выделенных серверов в Managed Kubernetes и другие обновления Selectel в декабре
Как повысить надежность SaaS и сократить расходы на IT-инфраструктуру: опыт «Маяка»
Как использовать Karpenter в Managed Kubernetes
Selectel Tech Day
Миграция в кластеры Kubernetes on Bare Metal
Как развернуть приложение в кластере Managed Kubernetes на выделенном сервере
Cloud или Bare Metal: где лучше запускать кластеры Kubernetes?
Selectel Tech Day
Можем хранить банковские данные без ограничений со стороны регуляторов
Заключение по ГОСТ Р 57580
Соответствуем 152-ФЗ до УЗ-1
Работаем в соответствии с регламентами ISO
Помогаем разграничивать доступы с помощью IAM-системы
Размещаем инфраструктуру в собственных дата-центрах уровня Tier III
Группа дата-центров на Цветочной
2 564 м²
1 196
50+
Группа дата-центров в Дубровке
2 439 м²
996
50+
Группа дата-центров на Берзарина
2 777 м²
1 420
50+
Дата-центр на Авиамоторной
50+
>350
4/3N
Дата-центр на Светлой
7 кВт
10+
2N
Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
Что такое Managed Kubernetes и для чего нужен автоматически управляемый сервис?
Kubernetes (также Kube или K8s service) — система оркестрации контейнеров с открытым исходным кодом. Она дает возможность автоматизировать работу с приложениями и обеспечивает их отказоустойчивость: кластер разворачивается в нескольких облаках.
Managed Kubernetes — это готовый сервис управления контейнерами от Selectel, где мы берем на себя ответственность за обслуживание кластера и его высокую доступность даже во время пиковых нагрузок. Мы занимаем первое место в рейтинге провайдеров, по версии CNews.
Managed Kubernetes упрощает процесс развертывания, масштабирования и управления кластерами и контейнерной инфраструктурой. Вы можете создать кластер любой конфигурации, а потом добавить в него до 120 нод (узлов), если нагрузка приложения вырастет.
Подробнее о сервисе мы рассказали в документации.
Из чего состоит кластер Managed Kubernetes?
- Control Plane (управляющая прослойка) состоит из трех мастер-нод, которые запускаются на разных хостах в сегментах одного пула (отказоустойчивый кластер), или из одной мастер-ноды в одном сегменте пула (базовый кластер).
Например, вы хотите развернуть кластер в пуле ru-1, который расположен в нашем дата-центре в Ленинградской области. Если Control Plane состоит из трех мастер-нод, они будут расположены в сегментах пула ru-1a, ru-1b, ru-1c. Если Control Plane состоит из одной мастер-ноды, она будет расположена в пуле ru-1a.
- Мастер-нода — это виртуальная машина, которая управляет кластером.
- Ворк-ноды (рабочие ноды) — виртуальные машины, на которых пользователь разворачивает контейнеры и размещает сервисы своего кластера.
- Сетевые персистентные диски (Persistent Volume) выступают в качестве хранилища данных приложения в кластере.
- Облачный балансировщик нагрузки распределяет входящий трафик между виртуальными машинами. Благодаря этому обеспечиваются масштабирование и отказоустойчивость приложений.
Все детали о том, как работать и обслуживать кластеры, мы собрали в документации.
Сколько кластеров, нод и групп нод я могу создать?
В одном регионе и для одного проекта вы можете создать 20 кластеров и 100 групп нод до 15 нод в каждой. Подробнее об ограничениях мы написали в документации.
За что отвечает Selectel?
Мы отвечаем за автоматическое обновление кластера, несем ответственность по SLA за его доступность и бесперебойную работу Control Plane. Еще мы заботимся о том, чтобы вы работали со всегда актуальными версиями Kubernetes.
Также на нашей стороне:
- развертывание и доступность мастер-нод, их мониторинг;
- развертывание ворк-нод;
- автоматическое масштабирование групп нод в кластере;
- автоматическое восстановление нод;
- интеграция с сервисами Selectel.
Мы предоставляем круглосуточную техподдержку. Наши специалисты помогут, если у вас не получается создать кластер, изменить его размер или развернуть ноду нужной конфигурации. Если возникнут сложности, отправьте письмо на почту support@selectel.ru, позвоните по телефону 8 800 555-06-75 или создайте тикет.
Что входит в стоимость аренды Kubernetes?
Цена Kubernetes зависит от того, какой тип кластера выбрать: отказоустойчивый или базовый. Отказоустойчивый кластер включает в себя три мастер-ноды, а базовый — одну.
Что еще влияет на стоимость
- конфигурация нод кластера: vCPU, RAM, вид загрузочного диска — локальный или сетевой, объем диска;
- количество нод;
- в случае подключения внешнего IP-адреса — сам IP-адрес и тип балансировщика нагрузки, цена которого зависит от количества инстансов, RAM и vCPU.
Оплата производится вне зависимости от активности кластера. То есть неважно, работает ли кластер в режиме 24/7 или только пару часов в день — на цену услуги это не повлияет.
Рассчитать, сколько будет стоить услуга Managed Kubernetes, поможет калькулятор.
Как начать работу с Managed Kubernetes?
Сперва необходимо создать кластер. Вы можете сделать это в несколько кликов через панель управления Selectel, Managed Kubernetes API или утилиту Terraform — у нас есть собственный Terraform-провайдер.
После этого необходимо подключиться к кластеру. Если важно организовать входящий трафик для кластера, также понадобится настроить Ingress. Это механизм, который обеспечивает маршрутизацию трафика.
Все подробности о старте работы с Managed Kubernetes в России и зарубежом мы собрали в документации.
Какие сервисы Selectel можно подключить к Managed Kubernetes?
Наше преимущество в том, что у нас целая экосистема продуктов, совместимых с кластерами облачного Kubernetes. Все они легко устанавливаются или настраиваются через панель управления.
Вы можете объединить Managed Kubernetes с Container Registry, чтобы хранить там образы контейнеров, а также с облачными серверами, облачными базами данных, файловым или облачным хранилищем с поддержкой S3 API.
Также вы можете создать гибридную инфраструктуру и связать свой кластер с выделенными серверами, используя сеть L3 VPN. Подробнее о том, как организовать сетевую связность, мы рассказали в документации.
Как мигрировать на Managed Kubernetes в Selectel?
Если возникнут сложности, обращайтесь к команде по переносу проектов в Selectel.
Администраторы помогут с миграцией данных из существующих кластеров Kubernetes, развернутых локально или в облаке — в том числе силами других провайдеров. Также специалисты подскажут, как построить контейнерную инфраструктуру, работать с микросервисной архитектурой и ответят на все вопросы о Kubernetes.
Если вам потребуется администрирование Kubernetes (Managed Kubernetes as a Service, KaaS) — мы также можем с этим помочь.
Почему у меня не получается создать кластер или изменить его размер?
Возможно, у вас кончились квоты на проект.
Managed Kubernetes работает на базе облачной платформы Selectel и использует ее ресурсы для ворк-нод кластера. Ресурсы облачной платформы, используемые в кластере, ограничены квотами. Подробнее о проектных квотах мы рассказали в документации.
В чем может быть причина ошибки, если квот недостаточно
- У вас сработало правило автоматического масштабирования.
- Вы пытаетесь развернуть кластер или изменить его размер через API или Terraform.
Если у вас действительно не хватает квот, информация о причинах ошибки будет доступна в панели управления в разделе Логи.
Где размещаются серверы для работы Managed Kubernetes?
Серверы для Kubernetes в облаке находятся в одном из шести наших дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Помимо этого наши сервисы доступны в партнерском ЦОДе в Новосибирске.
Как взять Kubernetes в аренду?
Арендовать Kubernetes можно в нашей панели управления.
Суммируются ли скидки на Managed Kubernetes?
Скидки на Managed Kubernetes не суммируются.
При этом в Selectel вы можете воспользоваться несколькими специальными предложениями для разных продуктов и услуг. Например, арендовать прерываемые виртуальные машины со скидкой и получить два месяца бесплатного администрирования сервисов при переносе проектов.
Объединяйте Managed Kubernetes и другие продукты Selectel для решения разных задач
Организовать хранение данных и образов контейнеров
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Построить гибридную инфраструктуру
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Межсетевой экран
- Обеспечивает сохранность данных и удаленный доступ к ним.
- Защищает от кибератак и утечек информации.
Защитить данные от сетевых атак
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Анализировать большие данные
Организовать хранение данных и образов контейнеров
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Построить гибридную инфраструктуру
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Межсетевой экран
- Обеспечивает сохранность данных и удаленный доступ к ним.
- Защищает от кибератак и утечек информации.
Защитить данные от сетевых атак
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Анализировать большие данные
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.