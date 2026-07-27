Managed Kubernetes

Используйте отказоустойчивые и автомасштабируемые кластеры Kubernetes с гарантией доступности в облаке Selectel. Упростите процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
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  • №1 в рейтинге провайдеров
  • SLA — 99,98%
  • 152-ФЗ
  • API
  • Terraform
  • Поддержка GPU
Managed Kubernetes
О продуктеЦеныДокументацияБезопасностьFAQС этим заказывают
Геораспределенный кластер Kubernetes бесплатно

Пользуйтесь мастер-нодами в мультизональном кластере Managed Kubernetes со скидкой 100% в течение 3 месяцев. Три мастер-ноды автоматически размещаются в разных зонах доступности — сбой в одном дата-центре не остановит работу.

Акция действует для новых и текущих клиентов, которые еще не пробовали Managed Kubernetes. Полные условия в документе.

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Какие потребности бизнеса закрывает Managed Kubernetes

Быстро мигрировать в облако

Развертывайте приложения в пару кликов и управляйте вашими кластерами с помощью панели, API или Terraform-провайдера.

Сохранить доступность и стабильную работу сервисов

Мы гарантируем бесперебойную работу за счет отказоустойчивого кластера и автомасштабирования ресурсов. Даже при растущей нагрузке приложение будет доступным.

Чаще выпускать релизы

Постройте микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, чтобы ускорить релизы и обновление Cloud Native приложений.

Анализировать большие данные

Используйте кластеры Kubernetes с GPU для ускорения вычислений, проведения ML-экспериментов и анализа больших данных.

№ 1 в рейтинге провайдеров Kubernetes

Наш Managed Kubernetes второй год подряд высоко оценивают в рейтингах Market.CNews. Детали вы можете изучить в отчетах по рейтингу провайдеров 2024 и GPU Cloud 2024. А вот обзор за 2023.
Запустить кластер

Как работает Kubernetes as a Service

Схема Managed Kubernetes

Создайте кластер на облачном или на выделенном сервере

Вы можете создавать кластеры Kubernetes фиксированной или произвольной конфигурации с разными типами групп нод. Подробнее о том, как выбрать тип сервера для группы нод — читайте в документации.
Облачные серверы с CPU
  • Фиксированные и произвольные конфигурации
  • vCPU до 32
  • RAM до 256 ГБ
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Облачные серверы с GPU
  • GPU NVIDIA® Tesla® T4, А2, А30, А100, А2000, А5000, RTX™ 6000 Ada
  • vCPU до 48
  • RAM до 700 ГБ
  • Предустановленные драйверы
Узнать подробнее
Выгода до —40%
Выделенные серверы
  • 100+ фиксированных конфигураций
  • До 48 ядер
  • До 256 ГБ RAM
  • Высокая производительность и изоляция ресурсов
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Легко управляйте кластерами Kubernetes и экономьте до 70% бюджета

Автомасштабируем кластеры до 1 500 нод

Вы можете создать кластер любой конфигурации в несколько кликов. А автоматически подстроиться под нагрузку приложения поможет сервис управления кластерами.

  • Cluster Autoscaler установлен по умолчанию. Он подстраивается под нагрузку и масштабируется до 15 нод в группе и до 100 групп. Когда нагрузка снижается, автомасштабирование выключает свободные ноды.
  • Karpenter вам нужно установить в кластер самостоятельно. С его помощью вы сможете настроить параметры масштабирования более гибко. У сервиса есть информация о доступных ресурсах и об их стоимости, поэтому он автоматически подбирает необходимые конфигурации, ориентируясь на ваши приоритеты.

Даем возможность управлять кластерами в панели, через API или Terraform

Вы можете управлять кластерами удобным вам способом: через панель управления, Terraform-провайдер или API.

Зарегистрируйтесь в панели управления, чтобы пользоваться нашими продуктами

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru.

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Пользуйтесь кластерами с высокой отказоустойчивостью и доступностью

Строим отказоустойчивые кластеры

Мы размещаем мастер-ноды кластеров в разных сегментах пула. Это позволяет сделать инфраструктуру геораспределенной и отказоустойчивой. Надежность кластеров также гарантирует автовосстановление нод. Если какая-то нода не отвечает на проверки, то на ее место автоматически создается новая.

Гарантируем SLA 99,98%

Несем ответственность по SLA за доступность кластера и бесперебойную работу Control Plane. Это значит, что мы финансово компенсируем простой оборудования.

Объединяйте продукты Selectel в экосистему и стройте гибридную инфраструктуру

Разработали и развиваем 50+ продуктов

В Selectel можно не только арендовать кластеры Kubernetes, но и хранить образы контейнеров в Container Registry, подключить облачное хранилище с поддержкой S3, файловое хранилище, развернуть облачные базы данных, связать облака и серверы через глобальный роутер и защититься от DDоS-атак.

Истории успеха

Как сервис для туристов QVEDO организовал удобное окружение в облаке Selectel

Платформа QVEDO хотела мигрировать от зарубежного провайдера в сжатые сроки и организовать комфортный процесс разработки и выпуска релизов мобильного приложения. Кроме этого, туристический сезон с пиковыми нагрузками был уже близко, поэтому они обратились к нам.

Облачные серверы Облачные базы данных Managed Kubernetes
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2 базы данных

Redis и PostgreSQL для хранения данных и управления очередями

Кластеры Kubernetes

помогли обучить уникальную рекомендательную систему событий

Как в Учи.ру организовали бесперебойную работу для 11 млн пользователей

Образовательная платформа хотела обеспечить быстрое масштабирование вычислительных возможностей во время сезонного спроса и обезопасить персональные данные в соответствии с федеральным законом. Именно за этим она и обратилась в Selectel.

Выделенные серверы Облачные серверы Managed Kubernetes Объектное хранилище Защита от DDoS-атак
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1 месяц

потребовался нам для строительства готовой инфраструктуры

152-ФЗ

вся инфраструктура соответствует закону о защите ПД

Как банк Хайс сократил time-to-market и реализовал безопасное хранение данных

Банку Хайс требовалось в короткие сроки вывести банковский продукт на рынок и хранить данные с соблюдением стандартов безопасности. Рассказываем, как эти задачи удалось решить при помощи Selectel.

Managed Kubernetes Облачные базы данных Облачные серверы Межсетевые экраны
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58

разных микросервисов и их реплик работают в продакшене

2 месяца

удалось сэкономить на развертывании инфраструктуры и запуске продукта

Как РЕХАУ делегировала Selectel задачи по развитию инфраструктуры

РЕХАУ требовался не только провайдер IT-инфраструктуры, но и специалисты, которые занялись бы ее администрированием. Рассказываем, как DevOps-инженеры Selectel помогают РЕХАУ с развитием сервиса, добавлением новых функций, поддержкой безотказной работы сайта и другими важными задачами.

Managed Kubernetes Облачные серверы Объектное хранилище
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~70%

задач по администрированию инфраструктуры РЕХАУ закрывает Selectel

На 30%

уменьшилась стоимость инфраструктуры компании после аудита Selectel

Как Lad развернули среду разработки и сервис управления проектами в облаке

В группе IT-компаний Lad хотели сократить время запуска клиентских проектов. При этом было важно обеспечить соответствие инфраструктуры ИБ-требованиям. Рассказываем, как Selectel помог решить эти задачи.

Облачные серверы Объектное хранилище Managed Kubernetes
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30+

микросервисов Project Lad развернуты в Managed Kubernetes

99,98%

SLA отказоустойчивых кластеров Managed Kubernetes

Как компания XWAY построила гибридную инфраструктуру в Selectel

XWAY — сервис для интеграции более чем 2 000 продавцов с крупнейшими маркетплейсами. Чтобы обеспечить отказоустойчивость и высокую производительность, команда развернула гибридную инфраструктуру в Selectel — на базе облачных и выделенных серверов, а также Managed Kubernetes. Основную базу данных PostgreSQL разместили в облачных базах данных и на выделенных серверах.

Облачные серверы Облачные базы данных Managed Kubernetes Выделенные серверы
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1 000

запросов в секунду обрабатывают сервисы XWAY

99,98%

уровень SLA управляемых кластеров Kubernetes

Как построить высоконагруженный сервис в Managed Kubernetes: опыт TrendTech

TrendTech — продуктовая компания, которая разрабатывает сервисы для рынка недвижимости в России и за рубежом. Для масштабирования PropTech-сервисов и автоматизации обновления данных TrendTech перешел с self-hosted-решений на управляемую инфраструктуру от Selectel. Основные сервисы работают в Managed Kubernetes, для хранения тяжелых файлов используется файловое хранилище, а для отказоустойчивости баз данных — кластер выделенных серверов.

Выделенные серверы Облачные базы данных Managed Kubernetes Файловое хранилище
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>1 млн

высоконагруженных операций по обновлению контента выполняется каждый месяц

>10 ТБ

контента хранится в файловом хранилище

Создайте готовый кластер за 2 минуты

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