Ресурсы виртуальных машин, которые используются как ноды кластера, а также диски, балансировщики нагрузки и сетевые ресурсы тарифицируются по цене ресурсов «Облачной платформы Selectel».
Простое управление для решения трудных задач
Масштабируемые приложения
Ускоряйте процесс тестирования и внедрения приложений любой сложности.
Приложения на базе микросервисов
Запускайте контейнеры с микросервисами в инфраструктуре Selectel.
Среды для разработки и тестирования
Быстро разворачивайте инфраструктуру для основных компонентов вашего процесса разработки и тестирования.
Мы управляем вашим Kubernetes — вы думаете о продукте
По-настоящему управляемый
Не нужно думать о проблемах с master-нодами — специалисты Selectel берут это на себя. Сервис следит за работоспособностью master-нод, занимается их поддержкой и обновлением.
Просто работать
Легко управляйте кластерами с помощью панели управления или API сервиса. Полная совместимость приложений, работающих в стандартной среде Kubernetes.
Поддержка инфраструктуры
Позвольте нам заниматься рутинными операциями по поддержке работы кластера: установкой обновлений, увеличением размеров кластера, аудитом состояния и другими работами.
Цены на ресурсы
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Создать кластер Managed Kubernetes
Высокая доступность и автоматизация с Managed Kubernetes
Конфигурация кластера
Вы можете гибко управлять нодами в кластере: добавлять новые, удалять или переустанавливать их, если возникли проблемы.
Распределение кластера по зонам
Размещая ноды в разных зонах, вы обеспечите отказоустойчивость приложений.
Обновляемые сертификаты
Системные сертификаты кластера автоматически ротируются каждые 30 дней.
Высокая доступность
На один кластер запускаются три master-ноды в разных зонах. В случае падения одной зоны, кластер остается доступен.
Легкое начало работы
Мы пошагово расскажем вам о том, как подключить сервис, и поможем настроить полноценный доступ к API и управлению кластером.
Интеграция и связность
Интегрируйте услугу с сервисами «Облачной платформы»: «Облачными базами данных», «Балансировщиком нагрузки» и другими.