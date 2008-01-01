Панель управления

Managed Kubernetes

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Создание готового к работе кластера Kubernetes в несколько кликов

Сконцентрируйтесь на продукте — управление вашими кластерами Kubernetes мы возьмем на себя. Сервис Managed Kubernetes по-настоящему автоматизированный, он упростит процесс создания кластеров и их обслуживание, — вам ничего не нужно делать самим.

Простое управление для решения трудных задач

Масштабируемые приложения

Ускоряйте процесс тестирования и внедрения приложений любой сложности.

Приложения на базе микросервисов

Запускайте контейнеры с микросервисами в инфраструктуре Selectel.

Среды для разработки и тестирования

Быстро разворачивайте инфраструктуру для основных компонентов вашего процесса разработки и тестирования.

Мы управляем вашим Kubernetes — вы думаете о продукте

По-настоящему управляемый

Не нужно думать о проблемах с master-нодами — специалисты Selectel берут это на себя. Сервис следит за работоспособностью master-нод, занимается их поддержкой и обновлением.

Просто работать

Легко управляйте кластерами с помощью панели управления или API сервиса. Полная совместимость приложений, работающих в стандартной среде Kubernetes.

Поддержка инфраструктуры

Позвольте нам заниматься рутинными операциями по поддержке работы кластера: установкой обновлений, увеличением размеров кластера, аудитом состояния и другими работами.

Цены на ресурсы

Наименование
Цена в час
Цена в месяц
Наименование
Кластер Managed Kubernetes. Региональный - 3 мастер ноды
Цена в час
RUB 8.21
Цена в месяц
RUB 5,994
Наименование
Кластер Managed Kubernetes. Зональный - 1 мастер нода
Цена в час
RUB 2.05
Цена в месяц
RUB 1,499

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Ресурсы виртуальных машин, которые используются как ноды кластера, а также диски, балансировщики нагрузки и сетевые ресурсы тарифицируются по цене ресурсов «Облачной платформы Selectel».

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Высокая доступность и автоматизация с Managed Kubernetes

1

Конфигурация кластера

Вы можете гибко управлять нодами в кластере: добавлять новые, удалять или переустанавливать их, если возникли проблемы.

2

Распределение кластера по зонам

Размещая ноды в разных зонах, вы обеспечите отказоустойчивость приложений.

3

Обновляемые сертификаты

Системные сертификаты кластера автоматически ротируются каждые 30 дней.

4

Высокая доступность

На один кластер запускаются три master-ноды в разных зонах. В случае падения одной зоны, кластер остается доступен.

5

Легкое начало работы

Мы пошагово расскажем вам о том, как подключить сервис, и поможем настроить полноценный доступ к API и управлению кластером.

6

Интеграция и связность

Интегрируйте услугу с сервисами «Облачной платформы»: «Облачными базами данных», «Балансировщиком нагрузки» и другими.

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