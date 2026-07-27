Если ваши проекты уже работают на серверах Selectel, то, создавая реестр контейнеров тоже у нас, вы получаете высокую скорость загрузки и скачивания образов.
Почему стоит создать реестр в Selectel
Высокая скорость работы с образами
Нет тарификации трафика до кластера
Мы не будем тарифицировать трафик от проектов облачной платформы, включая Managed Kubernetes, до Container Registry as a Service (CRaaS).
Надежная защита образов
Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel. А это значит, что каждый из них проходит тройную репликацию. К тому же вы можете задать настройки образов, чтобы устаревшие удалялись автоматически.
Возможность хранить свои helm charts в Selectel
Вы можете использовать Container Registry для хранения ваших helm charts и управления ими.
Рассчитать стоимость Container Registry
Реестр44,26 ₽/мес.
Внесите продукт в расчет, чтобы отобразилась итоговая стоимость инфраструктуры
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Входит в стоимость
Входит в стоимость
- Безлимитный трафик между продуктами Selectel
- Весь входящий трафик
- Исходящий трафик до 10 ГБ
- Тройная репликация образов
- Поддержка helm charts
- Защита от DDoS-атак
- Круглосуточная техподдержка
Причины выбрать Selectel
Надежные дата-центры
У Selectel шесть собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они соответствуют уровню Tier III.
Круглосуточная техподдержка
Наша техподдержка доступна 24/7/365. Это значит, что мы всегда сможем быстро ответить на ваш вопрос.
Единая панель управления
Чтобы подключать услуги и пополнять баланс, достаточно зарегистрироваться в нашей панели управления.
Соответствие 152-ФЗ до УЗ-1
Это значит, что в Selectel вы можете хранить и обрабатывать персональные данные до первого уровня защищенности включительно.
Создавайте мощную инфраструктуру с продуктами Selectel
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Наши клиенты
Документация
Общая информация
Начало работы
Работа с реестром
Работа с образом
Образ из Container Registry в Managed Kubernetes
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.