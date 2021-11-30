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Container Registry

Полностью готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров. Размещайте и скачивайте образы, запускайте контейнеры с помощью Managed Kubernetes.
  • Высокая скорость работы с образами
  • Нет тарификации трафика до кластера
  • Тройная репликация данных
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Почему стоит создать реестр в Selectel

Высокая скорость работы с образами

Если ваши проекты уже работают на серверах Selectel, то, создавая реестр контейнеров тоже у нас, вы получаете высокую скорость загрузки и скачивания образов.

Нет тарификации трафика до кластера

Мы не будем тарифицировать трафик от проектов «Облачной платформы», включая Managed Kubernetes, до Container Registry as a Service (CRaaS).

Надежная защита образов

Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном «Облачном хранилище» Selectel. А это значит, что каждый из них проходит тройную репликацию. К тому же вы можете задать настройки образов, чтобы те из них, что уже устарели, удалялись автоматически.

На время беты — бесплатно

Мы даем возможность использовать в рамках одного проекта один реестр размером 20 ГБ. Он вмещает в себя до 50 репозиториев.
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Причины выбрать Selectel

Надежные дата-центры

У Selectel 6 собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они соответствуют уровню Tier III.

Круглосуточная техподдержка

Наша техподдержка доступна 24/7/365. Это значит, что мы всегда сможем быстро ответить на ваш вопрос.

Единая панель управления

Чтобы подключать услуги и пополнять баланс, достаточно зарегистрироваться в нашей панели управления.

Создавайте мощную инфраструктуру с продуктами Selectel

Managed Kubernetes

Задайте настройки кластера в панели управления — сервис сам создаст кластер в течение пары минут и будет следить за его работоспособностью.

Kubernetes в облаке на базе VMware

Разверните Kubernetes в «Облаке на базе VMware». Создайте кластер с нужным количеством нод, меняйте его по мере необходимости.

Выделенные серверы

Если вы разворачиваете Kubernetes, Docker Swarm, Nomad, Docker и т. д. самостоятельно, то вы можете сделать это на наших выделенных серверах.

Компании, которые нам доверяют

Более 21 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

Наши клиенты

Документация

Мы собрали все важные документы и инструкции в одном месте, чтобы вам было удобно начать работу с Container Registry as a Service.

Общая информация

Коротко о продукте и его основных характеристиках

Начало работы

Как запустить Container Registry

Работа с реестром

Как создать реестр, получить токен, удалить репозиторий

Работа с образом

Как загрузить, скачать или удалить образ

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.

FAQ

Есть ли какие-нибудь ограничения в бета-версии?

Чем отличается репозиторий от реестра?

Как создать реестр?

Как вы гарантируете сохранность данных?

Как использовать CRaaS совместно с Managed Kubernetes?