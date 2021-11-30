Если ваши проекты уже работают на серверах Selectel, то, создавая реестр контейнеров тоже у нас, вы получаете высокую скорость загрузки и скачивания образов.
Почему стоит создать реестр в Selectel
Высокая скорость работы с образами
Нет тарификации трафика до кластера
Мы не будем тарифицировать трафик от проектов «Облачной платформы», включая Managed Kubernetes, до Container Registry as a Service (CRaaS).
Надежная защита образов
Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном «Облачном хранилище» Selectel. А это значит, что каждый из них проходит тройную репликацию. К тому же вы можете задать настройки образов, чтобы те из них, что уже устарели, удалялись автоматически.
На время беты — бесплатно
Причины выбрать Selectel
Надежные дата-центры
У Selectel 6 собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они соответствуют уровню Tier III.
Круглосуточная техподдержка
Наша техподдержка доступна 24/7/365. Это значит, что мы всегда сможем быстро ответить на ваш вопрос.
Единая панель управления
Чтобы подключать услуги и пополнять баланс, достаточно зарегистрироваться в нашей панели управления.
Создавайте мощную инфраструктуру с продуктами Selectel
Managed Kubernetes
Kubernetes в облаке на базе VMware
Выделенные серверы
Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
Документация
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.