Container Registry

Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров. Размещайте и скачивайте образы, запускайте контейнеры с помощью Managed Kubernetes.
Создать реестр
  • Быстрая работа с образами
  • Тройная репликация
  • Нет тарификации трафика до кластера
  • Поддержка helm charts
  • 152-ФЗ
  • УЗ-1

Почему стоит создать реестр в Selectel

Высокая скорость работы с образами

Если ваши проекты уже работают на серверах Selectel, то, создавая реестр контейнеров тоже у нас, вы получаете высокую скорость загрузки и скачивания образов.

Нет тарификации трафика до кластера

Мы не будем тарифицировать трафик от проектов облачной платформы, включая Managed Kubernetes, до Container Registry as a Service (CRaaS).

Надежная защита образов

Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel. А это значит, что каждый из них проходит тройную репликацию. К тому же вы можете задать настройки образов, чтобы устаревшие удалялись автоматически.

Возможность хранить свои helm charts в Selectel

Вы можете использовать Container Registry для хранения ваших helm charts и управления ими.

Рассчитать стоимость Container Registry

Трафик внутри Selectel и весь входящий трафик не тарифицируются. Исходящий трафик до 10 ГБ — бесплатный.

Реестр

44,26 ₽/мес.
ГБ
ГБ

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Входит в стоимость

Входит в стоимость

  • Безлимитный трафик между продуктами Selectel
  • Весь входящий трафик
  • Исходящий трафик до 10 ГБ
  • Тройная репликация образов
  • Поддержка helm charts
  • Защита от DDoS-атак
  • Круглосуточная техподдержка

Причины выбрать Selectel

Надежные дата-центры

У Selectel шесть собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они соответствуют уровню Tier III.

Круглосуточная техподдержка

Наша техподдержка доступна 24/7/365. Это значит, что мы всегда сможем быстро ответить на ваш вопрос.

Единая панель управления

Чтобы подключать услуги и пополнять баланс, достаточно зарегистрироваться в нашей панели управления.

Соответствие 152-ФЗ до УЗ-1

Это значит, что в Selectel вы можете хранить и обрабатывать персональные данные до первого уровня защищенности включительно.

Создавайте мощную инфраструктуру с продуктами Selectel

Managed Kubernetes
Задайте настройки кластера в панели управления — сервис сам создаст кластер в течение пары минут и будет следить за его работоспособностью.
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Kubernetes в облаке на базе VMware
Разверните Kubernetes в облаке на базе VMware&raquo. Создайте кластер с нужным количеством нод, меняйте его по мере необходимости.
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Выделенные серверы
Если вы разворачиваете Kubernetes, Docker Swarm, Nomad, Docker и т. д. самостоятельно, то вы можете сделать это на наших выделенных серверах.
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Компании, которые нам доверяют

Более 44 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

Наши клиенты

Документация

Мы собрали все самые важные документы и материалы о сервисе, чтобы вам было проще начать работу с реестром.

Общая информация

Коротко о продукте и его основных характеристиках

Начало работы

Как запустить Container Registry

Работа с реестром

Как создать реестр, получить токен, удалить репозиторий

Работа с образом

Как загрузить, скачать или удалить образ

Образ из Container Registry в Managed Kubernetes

Инструкция по тому, как развернуть такой образ

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.

FAQ

Чем отличается репозиторий от реестра?

Как создать реестр?

Как вы гарантируете сохранность данных?

Как использовать CRaaS совместно с Managed Kubernetes?

Суммируются ли скидки на продукты Selectel?

Сколько стоит возможность хранить в Selectel helm charts?