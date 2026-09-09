Балансируйте HTTP- и HTTPS-трафик по целевым группам серверов в зависимости от URL, делайте редирект с HTTP на HTTPS или отклоняйте трафик.

Облачный балансировщик может также обрабатывать TLS‑трафик. Он бесшовно интегрирован с Менеджером секретов: позволяет использовать бесплатные сертификаты Let’s Encrypt®, выпущенные в нём, и поддерживает их автоматическое обновление.