Панель управления

Балансировщик нагрузки

Load Balancer
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Распределение входящего трафика для группы серверов

Сервис распределяет трафик между серверами в пределах одного региона для масштабируемости и отказоустойчивости приложений.

Для чего необходим

Распределяйте запросы между группой серверов, обслуживающих ваше приложение, чтобы повысить доступность сервиса.

Горизонтально масштабируйте вычислительные мощности с помощью простого увеличения количества серверов в балансируемой группе.

Повышайте доступность за счет регулярных проверок работоспособности и автоматического вывода из балансировки неисправных серверов.

Применяйте различные стратегии выпуска новых версий ПО на части инфраструктуры для корректной работы обновлений.

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Возможности

1

Балансировка трафика

Для работы достаточно выбрать протоколы, порты балансировщика и хотя бы один сервер.

2

Алгоритмы

Доступны два решения: Round Robin и Least connections.

3

Проверка доступности

Настройка частоты и способов проверок доступности виртуальных машин.

4

Sticky Sessions

Передача запросов одного и того же клиента на один и тот же сервер.

5

SSL-терминирование

Возможность загрузить сертификат SSL для корректного распознавания и распределения трафика на серверы.

6

PROXY protocol

Передача информации о соединениях через балансировщик на целевой сервер.

Стоимость балансировщика нагрузки —
1599 ₽/месяц (2.19 ₽/час)

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Мощная инфраструктура для вашего бизнеса

Облачные серверы

Используйте масштабируемые облачные серверы Selectel для решения своих задач.

Гибридная инфраструктура

Объединяйте выделенные серверы и виртуальные машины в единую инфраструктуру.

Защита от DDoS

Обезопасьте свои ресурсы от атак злоумышленников любой мощности.