Подключите балансировщик на уровне приложений (L7)
Балансируйте HTTP- и HTTPS-трафик по целевым группам серверов в зависимости от URL, делайте редирект с HTTP на HTTPS или отклоняйте трафик.
Облачный балансировщик может также обрабатывать TLS‑трафик. Он бесшовно интегрирован с Менеджером секретов: позволяет использовать бесплатные сертификаты Let’s Encrypt®, выпущенные в нём, и поддерживает их автоматическое обновление.
Какие задачи решает
Распределяет нагрузку на инфраструктуру в одном пуле
Например, если у вас два сервера под базы данных, балансировщик сделает так, чтобы оба были равно нагружены. В результате повышается доступность сервисов для пользователей.
Повышает отказоустойчивость виртуальной инфраструктуры
Если один облачный сервер выйдет из строя, резервированный балансировщик перенаправит трафик на другой подходящий сервер в рамках пула. Это поможет избежать единой точки отказа.
Распределяет трафик на разные приложения
Если у вас несколько приложений или микросервисная архитектура, с помощью гибких правил L7-балансировки вы сможете распределять трафик на разные приложения с одной точки входа.
Позволяет масштабировать инфраструктуру без простоев в работе
При вертикальном масштабировании вы можете временно перевести запросы на другие серверы в пуле. Если масштабируетесь горизонтально, балансировщик загрузит новый облачный сервер сразу после того, как вы добавите его в правило.
Распределяет нагрузку в Kubernetes
Балансирует входящий трафик между подами. В сервисе управления контейнерами Managed Kubernetes Selectel можно выбрать балансировщик нужного типа и настроить для него правила. Подробнее о том, как это сделать — в официальной документации.
Как работает облачный балансировщик
Балансировщик нагрузки распределяет входящий сетевой трафик между облачными серверами в одном пуле. Трафик распределяется по правилам — настраивается порт и протокол балансировщика и серверов, алгоритм распределения запросов, проверки доступности и параметры соединений. Количество правил не ограничено.
Типы балансировщиков нагрузки для облака
Базовый без резервирования
Базовый с резервированием
Продвинутый с резервированием
Отказоустойчивость и резервирование
Только Single-режим
Аварийное переключение (Active-Standby Failover) на резервную амфору в одном пуле
Аварийное переключение (Active-Standby Failover) на резервную амфору в одном пуле
Пропускная способность
Количество HTTP-запросов в секунду (RPS)
~19 500
~19 500
~34 500
Количество HTTPS-запросов с терминацией на балансировщике в секунду (RPS)
~3 000 keep-alive подключений (при 10 000 одновременных подключений по TCP)
~3 000 keep-alive подключений (при 10 000 одновременных подключений по TCP)
~9 000 keep-alive подключений (при 10 000 одновременных подключений по TCP)
1 398,30₽ /мес.
2 607,89₽ /мес.
4 339,05₽ /мес.
Автоматизируйте распределение нагрузки на облачные серверы в пуле
Создайте балансировщик нагрузки в панели управления Selectel: выберите нужный тип, настройте сети и добавьте правила. Все остальное сделает балансировщик.
Возможности облачного балансировщика нагрузки
Производительность до 34 000 HTTP-RPS
Еще балансировщик поддерживает до 10 000 шифрованных подключений одновременно.
Балансировка на уровне приложений
Вы сможете настроить критерии распределения на группы разных бэкендов — в зависимости от доменного имени или параметров URL. А также перенаправлять трафик с HTTP на HTTPS и обратно, делать редирект на другие URL и отклонять трафик.
Доступность сервисов при сбое
Балансировщик проверит работоспособность виртуальных машин и исключит те, которые не отвечают. Пользователи будут перенаправлены на рабочие серверы.
Sticky Sessions
Балансировщик запомнит сессии и будет перенаправлять запросы одного и того же пользователя на один и тот же сервер. Подключить алгоритм можно в панели.
TLS-шифрование
Чтобы работать безопасно, можно загрузить TLS-сертификат и перенаправлять весь трафик на защищенное соединение. Бесплатный сертификат Let’s Encrypt® можно выпустить прямо из панели управления Selectel.
PROXY protocol
Поможет передавать данные о пользователях через балансировщик на целевой сервер. Так информация не затеряется и будет добавлена в заголовок соединения.
Удобное управление балансировщиком в одном окне
- Создайте балансировщик подходящей конфигурации
В панели управления Selectel выберите тип — с резервированием или без, укажите подсеть и IP-адрес балансировщика.
- Создайте целевые группы серверов
Выберите алгоритм балансировки, настройте вес серверов и проверки их доступности.
- Настройте правила и политики балансировки и редиректа
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Готовы начать?
Собрали все важные документы и материалы в одном месте, чтобы вам было проще начать работу с облачным балансировщиком нагрузки Selectel.
Информация об услуге
Как работают балансировщики, их типы, протоколы, алгоритмы и стоимость
Создание балансировщика
Как создать балансировщик в панели управления, с помощью OpenStack SLI и Terraform
Управление серверами в правилах
Как сделать облачный сервер в правиле балансировщика резервным, добавить, приостановить или удалить
Настройка редиректа HTTP → HTTPS
Как перенаправить HTTP-запросы с порта 80 на 443 в панели управления
Настройка правила TCP → Proxy
Как использовать протокол Proxy Protocol и видеть реальные IP-адреса клиентов
Подключение публичного IP-адреса
Как подключить статический публичный IP-адрес к балансировщику нагрузки
Обновление SSL-сертификата
Как обновить SSL-сертификат балансировщика с HTTPS-протоколом
Статусы балансировщика и серверов
Как посмотреть статус балансировщика и серверов, список статусов для отслеживания работы