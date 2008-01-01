Для чего необходим
Распределяйте запросы между группой серверов, обслуживающих ваше приложение, чтобы повысить доступность сервиса.
Горизонтально масштабируйте вычислительные мощности с помощью простого увеличения количества серверов в балансируемой группе.
Повышайте доступность за счет регулярных проверок работоспособности и автоматического вывода из балансировки неисправных серверов.
Применяйте различные стратегии выпуска новых версий ПО на части инфраструктуры для корректной работы обновлений.
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Возможности
1
Балансировка трафика
Для работы достаточно выбрать протоколы, порты балансировщика и хотя бы один сервер.
2
Алгоритмы
Доступны два решения: Round Robin и Least connections.
3
Проверка доступности
Настройка частоты и способов проверок доступности виртуальных машин.
4
Sticky Sessions
Передача запросов одного и того же клиента на один и тот же сервер.
5
SSL-терминирование
Возможность загрузить сертификат SSL для корректного распознавания и распределения трафика на серверы.
6
PROXY protocol
Передача информации о соединениях через балансировщик на целевой сервер.