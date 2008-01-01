SSL-сертификаты

Обеспечьте безопасную передачу данных между пользователями и сайтом. Установите SSL-сертификат от Let’s Encrypt®, чтобы перевести ваш сайт на HTTPS-протокол.
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  • Бесплатно
  • Let’s Encrypt®
  • Готовность до часа
  • На 3 месяца
  • SSL/TLS
  • Расширенные SSL по запросу
Бесплатный SSL Let’s Encrypt®
Домены 1
Тип Проверка домена (DV)
Время выпуска До 1 часа
Перевыпуск Автоматический
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Платный SSL-сертификат
Нужен сертификат с проверкой организации (OV SSL) или с расширенной проверкой (EV SSL)? Оставьте заявку — подключим нужное решение для вашего бизнеса.

Для чего нужен сертификат

Обеспечить безопасность данных

SSL-сертификат шифрует передаваемую информацию, предотвращая ее кражу злоумышленниками. Это особенно важно для чувствительных данных: логинов, паролей и платежной информации.

Защитить от злоумышленников

SSL-сертификат поможет защитить данные пользователей вашего сайта от действий третьих лиц.

Укрепить доверие пользователей

Когда ваш сайт использует SSL-сертификат, в адресной строке появляется значок замка. Так пользователь понимает, что соединение защищено, и доверие к вашему ресурсу возрастает.

Улучшить позиции в поисковых системах

Поисковые системы лучше ранжируют сайты с SSL-сертификатами, Их наличие может положительно отразиться на вашем рейтинге в поисковых системах.

Соответствовать требованиям законодательства

Многие законы о защите данных требуют использования SSL-сертификатов для безопасного обмена информацией.

Как работает SSL-сертификат

Это файл, который устанавливается на сервере с сайтом. Он содержит цифровую подпись издателя, открытый ключ и имя владельца сертификата, название центра сертификации.
SSL-сертификат обеспечивает защищенное соединение между сервером и браузером пользователя. Когда пользователь открывает сайт, сервер отправляет свой SSL-сертификат, содержащий информацию о его подлинности и открытый ключ.
Браузер проверяет этот сертификат с помощью доверенного центра сертификации. Если все в порядке, между сервером и браузером создается уникальный симметричный ключ, который используется для шифрования информации.
Все данные шифруются этим ключом. Даже если они попадут в чужие руки, без ключа их невозможно расшифровать.

Почему стоит выпускать SSL-сертификаты в Selectel

Возможность построить отказоустойчивую инфраструктуру

У нас 6 своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. И партнерский — в Новосибирске. Такая геораспределенная сеть обеспечивает максимальную отказоустойчивость.

Безопасность на всех уровнях

Деятельность Selectel подтверждена лицензиями ФСТЭК и ФСБ, а сертификат PCI DSS позволяет хранить данные платежных карт в наших дата-центрах. Подробнее рассказали об этом на странице о безопасности.

50+ продуктов для масштабирования

В Selectel больше 50 продуктов, которые помогут решить задачи как небольших интернет-магазинов, так и крупного бизнеса. Например, сервис CDN для быстрой доставки статического контента. Или защита от DDoS-атак на уровнях L3, L4 и L7.

Удобное управление в единой панели

Все продукты и сервисы Selectel доступны из панели управления. В ней можно подключать дополнительные услуги и управлять всей IT-инфраструктурой.

Бесплатная техподдержка 24/7

Берем тикеты в работу в течение 15 минут. Не используем чат-боты, а отвечаем сами — даже по выходным и в праздники. При этом техподдержка в Selectel полностью бесплатна.

Наши клиенты

Хотите выпустить платный сертификат?

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня. Бесплатный сертификат вы можете выпустить сразу в нашей панели управления.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.

FAQ

Что такое SSL-сертификат

Какой у сертификата срок действия?

Если не разместить сертификат, что будет