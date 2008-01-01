Это файл, который устанавливается на сервере с сайтом. Он содержит цифровую подпись издателя, открытый ключ и имя владельца сертификата, название центра сертификации.
SSL-сертификат обеспечивает защищенное соединение между сервером и браузером пользователя. Когда пользователь открывает сайт, сервер отправляет свой SSL-сертификат, содержащий информацию о его подлинности и открытый ключ.
Браузер проверяет этот сертификат с помощью доверенного центра сертификации. Если все в порядке, между сервером и браузером создается уникальный симметричный ключ, который используется для шифрования информации.
Все данные шифруются этим ключом. Даже если они попадут в чужие руки, без ключа их невозможно расшифровать.
Для чего нужен сертификат
Обеспечить безопасность данных
SSL-сертификат шифрует передаваемую информацию, предотвращая ее кражу злоумышленниками. Это особенно важно для чувствительных данных: логинов, паролей и платежной информации.
Защитить от злоумышленников
SSL-сертификат поможет защитить данные пользователей вашего сайта от действий третьих лиц.
Укрепить доверие пользователей
Когда ваш сайт использует SSL-сертификат, в адресной строке появляется значок замка. Так пользователь понимает, что соединение защищено, и доверие к вашему ресурсу возрастает.
Улучшить позиции в поисковых системах
Поисковые системы лучше ранжируют сайты с SSL-сертификатами, Их наличие может положительно отразиться на вашем рейтинге в поисковых системах.
Соответствовать требованиям законодательства
Многие законы о защите данных требуют использования SSL-сертификатов для безопасного обмена информацией.
Как работает SSL-сертификат
Это файл, который устанавливается на сервере с сайтом. Он содержит цифровую подпись издателя, открытый ключ и имя владельца сертификата, название центра сертификации.
Почему стоит выпускать SSL-сертификаты в Selectel
Возможность построить отказоустойчивую инфраструктуру
У нас 6 своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. И партнерский — в Новосибирске. Такая геораспределенная сеть обеспечивает максимальную отказоустойчивость.
Безопасность на всех уровнях
Деятельность Selectel подтверждена лицензиями ФСТЭК и ФСБ, а сертификат PCI DSS позволяет хранить данные платежных карт в наших дата-центрах. Подробнее рассказали об этом на странице о безопасности.
50+ продуктов для масштабирования
В Selectel больше 50 продуктов, которые помогут решить задачи как небольших интернет-магазинов, так и крупного бизнеса. Например, сервис CDN для быстрой доставки статического контента. Или защита от DDoS-атак на уровнях L3, L4 и L7.
Удобное управление в единой панели
Все продукты и сервисы Selectel доступны из панели управления. В ней можно подключать дополнительные услуги и управлять всей IT-инфраструктурой.
Бесплатная техподдержка 24/7
Берем тикеты в работу в течение 15 минут. Не используем чат-боты, а отвечаем сами — даже по выходным и в праздники. При этом техподдержка в Selectel полностью бесплатна.
Наши клиенты
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Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня. Бесплатный сертификат вы можете выпустить сразу в нашей панели управления.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.