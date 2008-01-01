SSL-сертификаты

Это файл, который устанавливается на сервере с сайтом. Он содержит цифровую подпись издателя, открытый ключ и имя владельца сертификата, название центра сертификации.

SSL-сертификат обеспечивает защищенное соединение между сервером и браузером пользователя. Когда пользователь открывает сайт, сервер отправляет свой SSL-сертификат, содержащий информацию о его подлинности и открытый ключ.

Браузер проверяет этот сертификат с помощью доверенного центра сертификации. Если все в порядке, между сервером и браузером создается уникальный симметричный ключ, который используется для шифрования информации.

Все данные шифруются этим ключом. Даже если они попадут в чужие руки, без ключа их невозможно расшифровать.