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ЦОД для государственных учреждений

Размещайте государственные информационные системы на надежной российской инфраструктуре с аттестацией К-1 по 17 приказу ФСТЭК России и УЗ-1 в соответствии со 152-ФЗ.
  • Входим в реестр российского ПО
  • Обеспечиваем соответствие требованиям ФСТЭК и ФСБ
  • Собираем серверы в России
  • Бесплатно защищаем от DDoS-атак
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С нами надежно

Включены в реестр российского ПО

Облачная платформа Selectel входит в реестр российского ПО (№ 9884 от 25.03.2021). Ее развитие и поддержку мы обеспечиваем самостоятельно.

Есть опыт участия в закупочных процедурах по 223 и 44 ФЗ

Мы принимаем участие в закупочных процедурах и сможем рассчитать бюджет проекта для формирования начальной максимальной цены (НМЦ) закупочной процедуры по 223 и 44 ФЗ.

Собираем в России серверы любой конфигурации

У нас есть собственная линия сборки серверов в Ленинградской области. Это позволяет собирать надежные серверы, которые легко модифицировать под задачи конкретной компании.

Защищаем персональные данные

Наши продукты соответствуют требованиям 152-ФЗ. Данные ваших пользователей будут в безопасности.

Предоставляем ЦОД, аттестованный ФСТЭК

У нас есть специальный сегмент ЦОД, который аттестован ФСТЭК. В нем вы сможете разместить информационные системы, которые должны быть защищены до первого класса (К-1).

Бесплатно защищаем от DDoS-атак

Защита от DDoS-атак на уровне сетевых протоколов L3, L4 включена в стоимость всех наших продуктов.

С какими инфраструктурными задачами мы поможем

Перевести государственные информсистемы с зарубежных платформ на российские

Быстро масштабироваться за счет гибридной IT-инфраструктуры

Восстановить данные в облако в случае аварий на основной площадке

Разгрузить ресурсы ЦОД, разместив архивные данные и резервные копии в облаке

Запустить высоконагруженные сервисы

Выполнить требования приказа ФСТЭК России № 17

Разместить государственные сайты в облаке и защитить их от DDoS-атак

Поможем создать надежную инфраструктуру для ГИС и КИИ

Наши продукты и сервисы помогают государственным компаниям создавать технологическую платформу для реализации указа президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Партнерские продукты, которые используются на нашей инфраструктуре

Рассчитаем бюджет проекта с учетом ваших требований

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы обсудить задачу и подобрать подходящее решение.
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Почему государственные учреждения выбирают Selectel

6 собственных дата-центров

700+ специалистов

14 лет на рынке

Более 23 000 клиентов

Выбирайте дата-центры для размещения инфраструктуры

Группа дата-центров на Цветочной

59.887137, 30.329136 ул. Цветочная, д. 19

2 700 м²

площадь серверных

1 162

стойки

40+

продуктов

Арендуйте ЦОД для государственных учреждений

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подобрать инфраструктуру под ваш проект.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по почте gr@selectel.ru.