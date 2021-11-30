ЦОД для государственных учреждений

Выполнить требования приказа ФСТЭК России № 17 Поможем повысить уровень защищенности ваших информационных систем до первого класса (К-1) и провести их аттестацию. Аттестованный сегмент ЦОД Размещайте на выделенных серверах Selectel любые данные в соответствии с российским законодательством и международными стандартами.