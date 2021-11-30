ЦОД для государственных учреждений

Облачная платформа Selectel входит в реестр российского ПО (№ 9884 от 25.03.2021). Ее развитие и поддержку мы обеспечиваем самостоятельно.
С нами надежно
Включены в реестр российского ПО
Есть опыт участия в закупочных процедурах по 223 и 44 ФЗ
Мы принимаем участие в закупочных процедурах и сможем рассчитать бюджет проекта для формирования начальной максимальной цены (НМЦ) закупочной процедуры по 223 и 44 ФЗ.
Собираем в России серверы любой конфигурации
У нас есть собственная линия сборки серверов в Ленинградской области. Это позволяет собирать надежные серверы, которые легко модифицировать под задачи конкретной компании.
Защищаем персональные данные
Наши продукты соответствуют требованиям 152-ФЗ. Данные ваших пользователей будут в безопасности.
Предоставляем ЦОД, аттестованный ФСТЭК
У нас есть специальный сегмент ЦОД, который аттестован ФСТЭК. В нем вы сможете разместить информационные системы, которые должны быть защищены до первого класса (К-1).
Бесплатно защищаем от DDoS-атак
Защита от DDoS-атак на уровне сетевых протоколов L3, L4 включена в стоимость всех наших продуктов.
С какими инфраструктурными задачами мы поможем
Перевести государственные информсистемы с зарубежных платформ на российские
Быстро масштабироваться за счет гибридной IT-инфраструктуры
Восстановить данные в облако в случае аварий на основной площадке
Разгрузить ресурсы ЦОД, разместив архивные данные и резервные копии в облаке
Запустить высоконагруженные сервисы
Выполнить требования приказа ФСТЭК России № 17
Разместить государственные сайты в облаке и защитить их от DDoS-атак
Поможем создать надежную инфраструктуру для ГИС и КИИ
Наши продукты и сервисы помогают государственным компаниям создавать технологическую платформу для реализации указа президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
Партнерские продукты, которые используются на нашей инфраструктуре
Рассчитаем бюджет проекта с учетом ваших требований
Почему государственные учреждения выбирают Selectel
6 собственных дата-центров
700+ специалистов
14 лет на рынке
Более 23 000 клиентов
Выбирайте дата-центры для размещения инфраструктуры
Группа дата-центров на Цветочной
2 700 м²
1 162
40+
Арендуйте ЦОД для государственных учреждений
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подобрать инфраструктуру под ваш проект.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по почте gr@selectel.ru.