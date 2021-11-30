Анализ данных

Обработка и вычисления

Чтобы получать инсайты о бизнесе и пользователях, вам нужно обрабатывать данные, которые вы собираете. Для этого требуются мощные серверы или виртуальные машины. Физические серверы подходят для стабильных нагрузок, а виртуальные — для нагрузок, которые могут масштабироваться.