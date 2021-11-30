Анализ данных

В Selectel есть конфигурации серверов и виртуальных машин, которые уже готовы к работе. Если вам нужен сервер нестандартной конфигурации — мы соберем его максимум за 5 рабочих дней. А облако можно развернуть за пару минут.
Решать задачи анализа данных с сервисами Selectel — удобно
Быстрый запуск
Сокращение расходов
Вам не нужно покупать и содержать собственные серверы или сервисы для обработки, хранения и анализа данных. Пользуясь услугами Selectel, вы платите за арендованные ресурсы, а мы думаем о безопасности и работоспособности оборудования.
Соответствие ФЗ-152
Арендуйте серверы и межсетевые экраны в аттестованной инфраструктуре Selectel, чтобы соответствовать требованиям российских законов. Мы позаботимся о выполнении требований регуляторов по размещению оборудования и контролю физического доступа.
Обработка и вычисления
Чтобы получать инсайты о бизнесе и пользователях, вам нужно обрабатывать данные, которые вы собираете. Для этого требуются мощные серверы или виртуальные машины. Физические серверы подходят для стабильных нагрузок, а виртуальные — для нагрузок, которые могут масштабироваться.
Конфигурируемые выделенные серверы
Для задач, связанных с обработкой и вычислениями любой сложности, а также для разворачивания Greenplum, ClickHouse и стэка Hadoop (например, Spark).Заказать
Физические и виртуальные машины с GPU
Для высоконагруженных вычислений, работы с нейронными сетями и обучения ML-моделей. Облачные серверы можно использовать для задач с нестабильной нагрузкой.Заказать
Хранение
Для хранения данных обычно организуют озера (Data Lake) или хранилища (Data Warehouse). В дополнение к ним может использоваться витрина данных (Data Mart) — для снижения нагрузки или более быстрого доступа к обработанным данным. А также песочница (Sandbox) — для исследования данных и тестов.
Аналитика
Чтобы анализировать полученную информацию нужны не только специалисты, но и сервисы для удобной работы, а также оборудованные всем необходимым рабочие пространства.
Data Science Virtual Machine
Виртуальные серверы с предустановленными библиотеками и фреймворками для анализа данных — готовое рабочее место для дата-сайентиста в облаке.Заказать
Data Science Docker Container
Docker Container с установленными фреймворками и инструментами ML/DL позволит сразу начать работу, без развертывания и настройки.Заказать
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