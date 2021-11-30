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Анализ данных

Постройте систему обработки, хранения и аналитики данных с помощью сервисов Selectel. Самостоятельно соберите решение под ваши задачи или пользуйтесь экспертизой наших специалистов.
  • Быстрый запуск системы
  • Сокращение расходов
  • Соответствие 152-ФЗ
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Решать задачи анализа данных с сервисами Selectel — удобно

Быстрый запуск

В Selectel есть конфигурации серверов и виртуальных машин, которые уже готовы к работе. Если вам нужен сервер нестандартной конфигурации — мы соберем его максимум за 5 рабочих дней. А облако можно развернуть за пару минут.

Сокращение расходов

Вам не нужно покупать и содержать собственные серверы или сервисы для обработки, хранения и анализа данных. Пользуясь услугами Selectel, вы платите за арендованные ресурсы, а мы думаем о безопасности и работоспособности оборудования.

Соответствие ФЗ-152

Арендуйте серверы и межсетевые экраны в аттестованной инфраструктуре Selectel, чтобы соответствовать требованиям российских законов. Мы позаботимся о выполнении требований регуляторов по размещению оборудования и контролю физического доступа.

Обработка и вычисления

Чтобы получать инсайты о бизнесе и пользователях, вам нужно обрабатывать данные, которые вы собираете. Для этого требуются мощные серверы или виртуальные машины. Физические серверы подходят для стабильных нагрузок, а виртуальные — для нагрузок, которые могут масштабироваться.

Конфигурируемые выделенные серверы

Для задач, связанных с обработкой и вычислениями любой сложности, а также для разворачивания Greenplum, ClickHouse и стэка Hadoop (например, Spark).
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Физические и виртуальные машины с GPU

Для высоконагруженных вычислений, работы с нейронными сетями и обучения ML-моделей. Облачные серверы можно использовать для задач с нестабильной нагрузкой.
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Хранение

Для хранения данных обычно организуют озера (Data Lake) или хранилища (Data Warehouse). В дополнение к ним может использоваться витрина данных (Data Mart) — для снижения нагрузки или более быстрого доступа к обработанным данным. А также песочница (Sandbox) — для исследования данных и тестов.

Базы данных Managed PostgreSQL

Для небольших объемов данных (до 1 ТБ) и витрин данных или песочниц для исследований.
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Облачное объектное хранилище с поддержкой S3 API

Для организации корпоративного озера данных.
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Аналитика

Чтобы анализировать полученную информацию нужны не только специалисты, но и сервисы для удобной работы, а также оборудованные всем необходимым рабочие пространства.

Data Science Virtual Machine

Виртуальные серверы с предустановленными библиотеками и фреймворками для анализа данных — готовое рабочее место для дата-сайентиста в облаке.
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Data Science Docker Container

Docker Container с установленными фреймворками и инструментами ML/DL позволит сразу начать работу, без развертывания и настройки.
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Материалы по теме

В базе знаний и документах и вы найдете полезные материалы, которые могут пригодиться для знакомства с нами и нашими сервисами.

Постройте систему обработки, хранения и аналитики данных

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Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.