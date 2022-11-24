Деловая этика и комплаенс

Кодекс корпоративной этики и делового поведения
В кодексе этики мы собрали ключевые принципы, которые помогают всем сотрудникам Selectel, независимо от их роли, действовать в рамках единых юридических и этических норм, стандартов и правил.
Кодекс корпоративной этики и делового общения опирается на ценности Selectel.
- Клиент — интересы клиентов компании всегда на первом месте; клиенты строят свой бизнес вместе с компанией, и их успех — это успех компании;
- Команда — без успеха команды невозможен индивидуальный успех; внимательность к срокам выполнения задач, понимание собственной и общей ответственности, уважение к работе коллег, обмен опытом — все это черты настоящей команды;
- Качество — если сотрудники компании решили что-то сделать, то сделают это хорошо; лучше сделать меньше, но так, чтобы гордиться;
- Инициатива и ответственность — важно понимать, что это одна ценность: инициатива и ответственность идут рука об руку; сотрудники компании не стесняются предлагать самые смелые идеи и брать ответственность за их реализацию;
- Признание — компания радуется достижениям сотрудников и дает возможность каждому быть оцененным по заслугам;
- Свобода мысли, прямота и открытость — сотрудники компании всегда честны друг с другом, озвучивают свое мнение и признают ошибки; для сотрудников важно вовремя сообщить и выразить недовольство тем, что какой-то процесс идет не так, как надо.
Антикоррупционная политика
Selectel не приемлет любые формы коррупции. Чтобы у сотрудников был четкий ориентир, в компании разработали и внедрили антикоррупционную политику. Все сотрудники Selectel руководствуются этим сводом правил в своей работе.
Политика разработана в соответствии с действующими принципами и нормами международного права, требованиями международных договоров, законодательством Российской Федерации, а также внутренними нормативными актами Selectel.