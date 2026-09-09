Деловая этика и комплаенс

Обратитесь на горячую линию Selectel, если вы считаете, что стали свидетелем неэтичного поведения, мошенничества или коррупции. Форма по умолчанию анонимна, но вы можете оставить свои контакты, чтобы обсудить проблему подробно или получить результаты проверки.

Мы рассматриваем все сообщения и безотлагательно принимаем меры, если факты нарушения подтверждаются.