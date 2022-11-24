Деловая этика и комплаенс

Selectel честно и ответственно ведет бизнес и ожидает ответного разделения этичных принципов и ценностей компании от сотрудников, контрагентов и акционеров. Мы выстраиваем эффективную программу антикоррупционного комплаенс, внедряя лучшие практики профессиональной этики и делового поведения. Это помогает предотвращать нежелательные последствия и развивать наш бизнес. Принимая решения, все сотрудники компании руководствуются нашими политиками и правилами.