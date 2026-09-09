Деловая этика и комплаенс
Selectel честно и ответственно ведет бизнес и ожидает ответного разделения этичных принципов и ценностей компании от сотрудников, контрагентов и акционеров. Мы выстраиваем эффективную программу антикоррупционного комплаенс, внедряя лучшие практики профессиональной этики и делового поведения. Это помогает предотвращать нежелательные последствия и развивать наш бизнес. Принимая решения, все сотрудники компании руководствуются нашими политиками и правилами. В 2023 году Selectel присоединился к Антикоррупционной хартии российского бизнеса.
Кодекс корпоративной этики и делового поведения
В кодексе этики мы собрали ключевые принципы, которые помогают всем сотрудникам Selectel, независимо от их роли, действовать в рамках единых юридических и этических норм, стандартов и правил.
Кодекс корпоративной этики и делового общения опирается на ценности Selectel.
Клиент
- Ориентируемся на клиентов во всем, что делаем.
- Создаем надежные решения, которые помогают клиентам строить свой бизнес с нами.
- Узнаем реальные потребности клиентов и делаем все, чтобы закрыть их.
- Находим оптимальное решение для любого запроса наших клиентов в короткие сроки, не жертвуя надежностью.
- Улучшаем впечатления клиентов, даже если не работаем с ними напрямую.
Команда и коллаборация
Команда — это команда сотрудника, смежные команды и вся компания в целом.
- Объединяемся, чтобы добиться большего, поддерживая и развивая друг друга.
- Договариваемся и следуем договоренностям.
- Делаем свою работу так, чтобы улучшать общий результат.
- Помогаем, делимся опытом и даем поддержку, когда она нужна.
- Благодарим и замечаем вклад других.
Инициатива и ответственность
- Не стесняемся предлагать самые смелые идеи и берем ответственность за их реализацию.
- Мыслим критически, если видим, что можно сделать лучше — предлагаем и делаем первый шаг.
- Обсуждаем с руководителем и коллегами необходимую поддержку.
- Доводим реализацию идеи до результата, даже если стало трудно или неинтересно.
Открытый диалог
- Мы честны и открыты друг с другом. Даем конструктивную обратную связь, признаем ошибки и озвучиваем свое экспертное мнение.
- Не боимся ошибок, конфликтов, вопросов — в любой ситуации ищем решение, а не виноватых.
- Даем обратную связь вовремя и конструктивно, принимаем легко и используем для развития.
- Общаемся «экологично», честно и с уважением, думаем о том, как наши слова будут восприняты.
Антикоррупционная политика
Selectel не приемлет любые формы коррупции. Чтобы у сотрудников был четкий ориентир, в компании разработали и внедрили антикоррупционную политику. Все сотрудники Selectel руководствуются этим сводом правил в своей работе.
Политика разработана в соответствии с действующими принципами и нормами международного права, требованиями международных договоров, законодательством Российской Федерации, а также внутренними нормативными актами Selectel.
Что делать, если столкнулись с нарушением
Обратитесь на горячую линию Selectel, если вы считаете, что стали свидетелем неэтичного поведения, мошенничества или коррупции. Форма по умолчанию анонимна, но вы можете оставить свои контакты, чтобы обсудить проблему подробно или получить результаты проверки.
Мы рассматриваем все сообщения и безотлагательно принимаем меры, если факты нарушения подтверждаются.