Партнерская программа Selectel

Пока привлеченные вами клиенты пользуется нашими сервисами, вы зарабатываете. Процент вознаграждения зависит от суммы, которую они тратят в месяц на нашу инфраструктуру. Если более 1 млн ₽/мес., платим 15%. Если тратят менее 1 млн ₽/мес.— 10%. Период выплат не ограничен. Вы можете их получать три года, десять лет и даже больше — столько, сколько привлеченный вами клиент с нами. Со многими клиентами мы работаем с основания нашей компании.