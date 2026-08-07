Партнерская программа Selectel

Southbridge — эксперт в DevOps и серверной инфраструктуре.Мы уже очень давно и плодотворно работаем с Selectel — размещаем там клиентские проекты. А партнерская программа предоставляет нам еще большие возможности для выгодного сотрудничества. Рост процента начислений в зависимости от совокупного объема потребления клиентов, удобный личный кабинет со статистикой, качественная и быстрая поддержка — все это мы очень ценим в нашей совместной работе.

Сергей Фомин Технический директор Southbridge