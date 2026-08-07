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Партнерская программа Selectel

Участвуйте в партнерской программе ведущего провайдера IT-инфраструктуры для бизнеса в России.
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Зарабатывайте от 10% за каждого реферала

Партнерская программа от Selectel — это прозрачные условия и регулярные выплаты, неограниченные по объему.

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  • > 1 800 000 000 ₽ Потратили рефералы в 2025 году
  • > 170 000 000 ₽ Начислено партнерам в 2025 году
  • > 60% Рефералов остаются клиентами Selectel больше 3 лет

Рассчитайте свой доход

10 000 бонусов вашим рефералам

Предложите тест-драйв сервисов Selectel — заинтересовать рефералов и зарабатывать на их проектах станет проще.

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Преимущества сотрудничества с Selectel

Решайте задачи клиентов на базе IT-инфраструктуры Selectel и зарабатывайте.
  • Сумма вознаграждения и время сотрудничества не ограничены Зарабатывайте, пока ваши рефералы пользуются нашими услугами.
  • Регулярные выплаты до 15 числа каждого месяца Отслеживайте статистику по приведенным рефералам и выплаченным вам деньгам в панели управления.
  • Разрешение спорных ситуаций в пользу партнера Встаем на сторону партнера в 98,7%. Данные на основе входящих тикетов за 2024 год.
  • Одинаковые условия для физических и юридических лиц Вы можете участвовать в партнерской программе независимо от вашего статуса. Размер выплат также не зависит от этого.
  • Надежный источник пассивного дохода Российский рынок IT-инфраструктуры растет в среднем на 20% в год. Selectel растет по финансовым показателям в среднем на 35−40% в год.
  • № 1 партнерская программа среди IaaS провайдеров Больше деталей в рейтинге партнерских программ CNews за 2026 год.

А вот что говорят сами партнеры

  • Компании из 50 отраслей
    развивают проекты на нашей инфраструктуре
    Читать кейсы
  • Мы начали сотрудничество с Selectel в далеком 2017 году. С тех пор реферальная программа была сильно усовершенствована: размер вознаграждения вырос, появилась ступенчатая система, которая позволяет зарабатывать все больше. Панель управления личного кабинета стала гораздо более информативной. Планируем и дальше сотрудничать, ведь это выгодно и удобно.
    ООО ДИ-Технологии
  • Мы работаем с Selectel уже более 10 лет и в первую очередь рекомендуем именно этого провайдера своим клиентам. Реферальная программа — простой в использовании инструмент, который позволяет нам дополнительно заработать.
    Александр Федотенков
    СЕО интернет-агентства FISHLAB
  • Southbridge — эксперт в DevOps и серверной инфраструктуре.Мы уже очень давно и плодотворно работаем с Selectel — размещаем там клиентские проекты. А партнерская программа предоставляет нам еще большие возможности для выгодного сотрудничества. Рост процента начислений в зависимости от совокупного объема потребления клиентов, удобный личный кабинет со статистикой, качественная и быстрая поддержка — все это мы очень ценим в нашей совместной работе.
    Сергей Фомин
    Технический директор Southbridge
  • Selectel предлагает качественный сервис топ-уровня для клиентов, а для партнеров детальную статистику в личном кабинете. Давно сотрудничаем с Selectel, на протяжении длительного времени компания держит свое слово и выполняет договоренности. Желаю успехов в дальнейшем.
    Тимур Овчинников
    Индивидуальный предприниматель
  • Долгосрочное партнерство с Selectel построено на доверии и взаимовыгодном сотрудничестве. Наши заказчики ценят надежность и качество услуг, профессионализм техподдержки. Это создает основу для устойчивого дохода на протяжении всего их периода активного использования облачных сервисов Selectel. Партнерская программа открывает дополнительные возможности для масштабирования бизнеса, помогает расширять клиентскую базу.
    Елена Неверко
    Руководитель партнерского направления ITSumma
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Узнайте, сколько можно заработать

Оставьте заявку, и мы отправим вам документ со статистикой по партнерским выплатам и интересам рефералов за 2024 год.
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8 800 555-06-75

Ваш доход растет вместе с Selectel

Selectel — ведущий независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России. Проектируем и строим дата-центры, создаем экосистему сервисов из 50+ продуктов, за каждым из которых стоят опыт и экспертиза 1300+ сотрудников.

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+31% CAGR’22-25
График роста выручки в млрд руб.
Рост выручки в млрд руб.

Наши партнеры легко получают стабильный доход

Поможем привлекать рефералов и зарабатывать

Предоставим рекламные материалы и поучаствуем в подготовке коммерческих предложений для крупных проектов.

Стать партнером
  • Веб-студии и фрилансеры
  • IT-интеграторы
  • Инфлюенсеры и владельцы IT-площадок
  • Консультанты по ИБ и аттестации

Гарантируем прозрачные условия в оферте

Мы собрали все важные документы и инструкции в одном месте, чтобы вам было понятно, как вступить в партнерскую программу и начать работу с рефералами.

Документы

Договор об участии в партнерской программе Правила проведения рекламных кампаний для участников партнерской программы

Документация

Правила программы, сумма выплат, списки необходимых документов для вступления и другая полезная информация.

Присоединяйтесь к партнерской программе Selectel

Зарегистрируйтесь в панели управления и партнерской программе, чтобы подключать рефералов и зарабатывать.
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Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

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