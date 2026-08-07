Selectel — ведущий независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России. Проектируем и строим дата-центры, создаем экосистему сервисов из 50+ продуктов, за каждым из которых стоят опыт и экспертиза 1300+ сотрудников.Подробнее
Партнерская программа Selectel
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Партнерская программа от Selectel — это прозрачные условия и регулярные выплаты, неограниченные по объему.Присоединиться к программе
- > 1 800 000 000 ₽ Потратили рефералы в 2025 году
- > 170 000 000 ₽ Начислено партнерам в 2025 году
- > 60% Рефералов остаются клиентами Selectel больше 3 лет
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Преимущества сотрудничества с Selectel
- Сумма вознаграждения и время сотрудничества не ограничены Зарабатывайте, пока ваши рефералы пользуются нашими услугами.
- Регулярные выплаты до 15 числа каждого месяца Отслеживайте статистику по приведенным рефералам и выплаченным вам деньгам в панели управления.
- Разрешение спорных ситуаций в пользу партнера Встаем на сторону партнера в 98,7%. Данные на основе входящих тикетов за 2024 год.
- Одинаковые условия для физических и юридических лиц Вы можете участвовать в партнерской программе независимо от вашего статуса. Размер выплат также не зависит от этого.
- Надежный источник пассивного дохода Российский рынок IT-инфраструктуры растет в среднем на 20% в год. Selectel растет по финансовым показателям в среднем на 35−40% в год.
- № 1 партнерская программа среди IaaS провайдеров Больше деталей в рейтинге партнерских программ CNews за 2026 год.
А вот что говорят сами партнеры
- Компании из 50 отраслейразвивают проекты на нашей инфраструктуреЧитать кейсы
- Мы начали сотрудничество с Selectel в далеком 2017 году. С тех пор реферальная программа была сильно усовершенствована: размер вознаграждения вырос, появилась ступенчатая система, которая позволяет зарабатывать все больше. Панель управления личного кабинета стала гораздо более информативной. Планируем и дальше сотрудничать, ведь это выгодно и удобно.
- Мы работаем с Selectel уже более 10 лет и в первую очередь рекомендуем именно этого провайдера своим клиентам. Реферальная программа — простой в использовании инструмент, который позволяет нам дополнительно заработать.
- Southbridge — эксперт в DevOps и серверной инфраструктуре.Мы уже очень давно и плодотворно работаем с Selectel — размещаем там клиентские проекты. А партнерская программа предоставляет нам еще большие возможности для выгодного сотрудничества. Рост процента начислений в зависимости от совокупного объема потребления клиентов, удобный личный кабинет со статистикой, качественная и быстрая поддержка — все это мы очень ценим в нашей совместной работе.
- Selectel предлагает качественный сервис топ-уровня для клиентов, а для партнеров детальную статистику в личном кабинете. Давно сотрудничаем с Selectel, на протяжении длительного времени компания держит свое слово и выполняет договоренности. Желаю успехов в дальнейшем.
- Долгосрочное партнерство с Selectel построено на доверии и взаимовыгодном сотрудничестве. Наши заказчики ценят надежность и качество услуг, профессионализм техподдержки. Это создает основу для устойчивого дохода на протяжении всего их периода активного использования облачных сервисов Selectel. Партнерская программа открывает дополнительные возможности для масштабирования бизнеса, помогает расширять клиентскую базу.
Наши партнеры легко получают стабильный доход
- Веб-студии и фрилансеры
- IT-интеграторы
- Инфлюенсеры и владельцы IT-площадок
- Консультанты по ИБ и аттестации
Гарантируем прозрачные условия в оферте
Документация
Правила программы, сумма выплат, списки необходимых документов для вступления и другая полезная информация.