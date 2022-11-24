Партнерская программа Selectel

Распространяйте свою реферальную ссылку и получайте вознаграждение — всю работу с клиентом мы возьмем на себя. Подробные условия участия в партнерской программе читайте в оферте.
Почему это выгодно
Простые условия
Неограниченное время участия
Пока привлеченные вами клиенты пользуется нашими сервисами, вы зарабатываете. Процент вознаграждения зависит от суммы, которую они тратят в месяц на нашу инфраструктуру. Если более 1 млн ₽/мес., платим 15%. Если тратят менее 1 млн ₽/мес.— 10%. Период выплат не ограничен. Вы можете их получать три года, десять лет и даже больше — столько, сколько привлеченный вами клиент с нами. Со многими клиентами мы работаем с основания нашей компании.
Удобная система выплат
Получайте вознаграждение каждое 15 число календарного месяца. Оплачивайте им свои услуги или выводите деньги на счет.
Прогрессивный доход
Растите вместе с привлеченными клиентами — чем больше услуг они покупают, тем больше ваше вознаграждение.
Гарантия стабильности
Работаем на российском рынке 14 лет. За это время мы реализовали проекты с 24 000 клиентов.
Поддержка
Найдите ответы на свои вопросы в документации или обратитесь к менеджерам.
Кому подходит
Веб-студиям, интеграторам и фрилансерам
Регистрируйте своих клиентов и получайте ежемесячное вознаграждение за то, что они пользуются нашими услугами.
Специалистам по арбитражу трафика
Увеличивайте свою прибыль, привлекая больше клиентов и получая ежемесячное вознаграждение за каждого.
Любым другим компаниям и физическим лицам
Всем, кто заинтересован в заработке на привлечении новых заказчиков.
Как вступить
Зарегистрируйтесь в панели управления my.selectel.ru.
В разделе «Партнерская программа» нажмите кнопку Стать участником.
Приложите сканы документов.
Ознакомьтесь и примите условия договора об участии в партнерской программе.
Мы обработаем ваше заявление и подключим реферальную ссылку в течение рабочего дня. Ссылка будет доступна в панели управления в разделе «Партнерская программа».
Выплата вознаграждения производится каждый месяц по результатам предыдущего.
Привлекайте клиентов в Selectel и получайте ежемесячно 15% от оплаченных ими услуг на сумму более 1 млн ₽/мес. Если траты менее 1 млн ₽/мес., вознаграждение составит 10%.
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