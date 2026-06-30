Сценарии использования объектного хранилища S3
Ключевые возможности S3
Хранение данных в 3 копиях
Все объекты хранятся в трех копиях на разных серверах, в разных стойках и сегментах дата-центров уровня Tier III. Это гарантирует отказоустойчивость: если что-то произойдет с сервером, стойкой или даже серверной комнатой, с данными все будет в порядке.
Автоматическое масштабирование
Храните большие объемы данных и не думайте о месте на дисках. У хранилища нет ограничений по объему — увеличим его насколько потребуется и сделаем это незаметно. Масштабирование ресурсов происходит автоматически.
Доступность сервисов
Делаем все, чтобы у вас всегда был быстрый доступ к данным вне зависимости от класса хранения, типа данных и уровня пользовательской нагрузки. Убедиться в стабильной работе наших продуктов можно в статус-панели.
Управление доступом с помощью IAM
Вы сами управляете доступом к данным: можете давать его одним и ограничивать другим. Кроме того, можно настроить федерации удостоверений для входа в Selectel через SSO. О том, как устроена система управления пользователями и ролями рассказали на странице IAM.
Соответствие 152-ФЗ (УЗ-1), ФСТЭК № 21, PCI DSS, ISO 27001, 27017, 27018
S3 от Selectel соответствует российским и международным требованиям и стандартам. Перечислили самые важные на странице о безопасности.
Удобная панель управления
Работайте с хранилищем через S3 API, Swift API, Selectel Storage API, или в нашей панели управления Selectel.
Зарегистрируйтесь в панели управления, чтобы пользоваться нашими продуктами
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru.
Экономьте до 30% на хранении данных
- Для объектов, которые будут очень редко читать и изменять: логов, бэкапов и документов.
- Тип репликации — Erasure Coding.
- Стоимость хранения — самая низкая, а запросов и трафика — самая высокая.
От 0,89 ₽/мес.
- Для хранения редко используемых данных: резервных копий, архивов.
- Стоимость хранения ниже, чем в стандартном хранилище. Стоимость запросов и трафика — выше.
От 1,25 ₽ /мес.
- Для часто используемых данных: анализ Big Data, хранение и доставка мультимедиа.
- Стоимость хранения выше, чем в холодном хранилище. Стоимость запросов и трафика — ниже.
От 2,56 ₽ /мес.
- Изолированное хранилище, спроектированное под ваши бизнес-задачи.
- Для хранения данных с повышенными требованиями к безопасности.
Аренда S3-совместимого хранилища за несколько минут
Почему S3 — в Selectel
50+ продуктов в экосистеме
Простое подключение к другим продуктам
Оплата по потреблению
Техподдержка, которая быстро отвечает
Собственная инфраструктура
Мощное оборудование
Простая миграция
Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
Истории успеха
Как мы помогли Wfolio организовать быстрый доступ к петабайтам фотографий в облаке
Wfolio требовалось организовать инфраструктуру для стабильной работы конструктора сайтов и надежного хранения файлов клиентов. Рассказываем, как компании удалось решить эту задачу при помощи Selectel.
2,5+ петабайта
данных загрузили в S3 от Selectel
800+ тысяч
страниц создано на сайтах только за последний год
Как мы помогли Правовед.ru справиться с нагрузкой, когда количество посетителей сайта увеличилось в два раза
Правовед.ru предстояло мигрировать от зарубежного провайдера и разделить монолит на два отказоустойчивых сервиса. Для этого, в том числе, требовалось перенести файлы пользователей. Рассказываем, как это удалось при помощи Selectel.
250+ тысяч
уникальных пользователей посещало проекты в сутки
1+ Тб
пользовательских файлов — счетов на оплату — было переведено в хранилище
Как мы помогли ЕДИНЫЙ ЦУПИС организовать инфраструктуру, не зависящую от больших нагрузок
ЕДИНОМУ ЦУПИС требовалось обеспечить бесперебойную работу высоконагруженной платежной платформы. Рассказываем, как в этом помог Selectel.
1,8+ млн
моментальных транзакций обрабатывается в сутки
99,99%
uptime внутренних сервисов
Как RobotMIA удалось запустить более 400 голосовых роботов в облаке
В компании хотели создать комфортные условия для пользователей при общении с голосовыми роботами, а также научить тех предоставлять максимально релевантные ответы. Все это удалось благодаря размещению сервисов на инфраструктуре Selectel.
1–2 секунды
среднее время ответа голосового робота
4
региона ЦОД поддерживают инфраструктуру клиента
Рассчитайте стоимость аренды объектного хранилища S3
Бакет0,89 ₽/мес.
Класс хранилища
Расположение
Объем хранения
Исходящий внутри Selectel
Трафик между S3 и другими продуктами Selectel (исключая CDN) не тарифицируется на стороне S3.
Исходящий трафик в интернет
Запросы
Внесите продукт в расчет, чтобы отобразилась итоговая стоимость инфраструктуры
Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
Свяжитесь с нами и мы поможем
Входит в стоимость
Входит в стоимость
- Исходящий трафик внутри Selectel
- Создание 2 000 контейнеров, больше — по запросу
- Поддержка собственных доменов и сертификатов
- Хранение данных в трех экземплярах независимо от класса хранения
- Управление сервисом с помощью API или Terraform
- Защита от DDoS-атак
- Круглосуточная техподдержка
Облачное хранилище S3 от Selectel соответствует российским и международным стандартам
152-ФЗ
ISO
- ISO/IEC 27001. Соответствие гарантирует, что мы эффективно управляем безопасностью информации.
- ISO/IEC 27017. Этот стандарт расширяет предыдущий и регулирует оказание облачных услуг.
- ISO/IEC 27018. Позволяет обрабатывать персональные данные в облаке.
PCI DSS
Безопасность хранения данных — на всех уровнях
Система управления доступом
IAM-система разграничивает доступ к ресурсам и данным, а также определяет роли пользователей. В панели можно увидеть только ту функциональность, которая доступна пользователю в рамках его роли. Инструмент будет особенно полезен, если в вашей компании много подразделений и администраторов.
Политики доступа к бакетам (Bucket Policy)
Политики доступа к бакетам определяют, кто может выполнять действия с объектами и бакетами и какие это действия. Bucket Policy позволяет создавать более гибкие и точные настройки безопасности, чем традиционная модель доступа на основе ролей.
Защита от DDoS-атак
Для всех сервисов облачной платформы Selectel подключена базовая защита от DDoS Selectel — бесплатно. Она помогает отражать атаки на уровне сетевых протоколов L3, L4.
S3 — на базе дата-центров уровня Tier III
Группа дата-центров в Дубровке
2 439 м²
996
50+
Группа дата-центров на Берзарина
2 777 м²
1 420
50+
Описание сервиса
Быстрый старт
Работа с хранилищем S3
Работа с объектами
Работа с бакетами
Инструменты для работы с хранилищем
Управление пользователями и ролями
Защита данных в S3
OpenSearch Dashboards: обзор возможностей сервиса и пример использования
Интеграция S3-хранилища Selectel с системой Хайстекс Акура
Хранение данных в Selectel
Про S3
Какие задачи решает S3-хранилище?
S3 (cloud object storage, или s3 cloud storage) подходит для хранения данных любых форматов. В нем можно размещать как данные высоконагруженных сервисов, к которым приходится часто обращаться, так и редко используемые данные с долгим жизненным циклом: архивы, логи, журналы, базы данных, истории запросов, финансовую отчетность. Мы бережно разместим в хранилище массивы данных в исходном виде и будем четко следовать настроенным политикам доступа.
В S3 можно хранить бэкапы. В таком случае оно может помочь быстро восстановить данные при сбоях. Самый надежный вариант — когда сервер и хранилище с резервными копиями размещены в разных зонах доступности.
S3 (Cloud Object Storage или S3 Cloud Storage) подходит для хранения данных любых форматов. В нем можно размещать данные высоконагруженных сервисов, к которым приходится часто обращаться, и редко используемые данные с долгим жизненным циклом: архивы, логи, журналы, базы данных, истории запросов, финансовая отчетность, хранение данных для AI/ML, Big Data, активные аналитические пайплайны и другое.
Чем S3 отличается от файлового и блочного хранилищ?
Выделяют три типа облачных хранилищ: файловые, блочные и объектные.
В файловом хранилище хранение организовано по принципу иерархии: данные хранятся в файлах, файлы — в папках, папки объединены в подкаталоги и каталоги. В таком хранилище просто ориентироваться, поэтому его часто используют для совместной работы. Файловое хранилище подходит для больших объемов структурированных данных, однако из-за разветвленной иерархии плохо масштабируется.
В блочном хранилище файлы делятся на равнозначные блоки. У каждого из них есть свой идентификатор — по нему система хранения собирает блоки обратно в файлы. Блочное хранилище подходит для интеграции с корпоративными базами данных благодаря низким задержкам и высокой скорости ввода-вывода. Однако данными в блочном хранилище сложно управлять из-за отсутствия метаданных и большого количества настроек. Кроме того, такой тип хранилища один из самых дорогих, так как приходится платить за все пространство, даже если оно не занято данными.
В S3 файлы хранятся как объекты с набором свойств. Свойства хранят идентификатор и метаданные. В отличие от файлового хранилища, в S3 нет иерархии и его легко масштабировать. При этом приложениям удобно обращаться к данным: поддерживается доступ через различные протоколы и API.
Подробнее о сходствах и различиях файловых, блочных и объектных хранилищ в статье блога Что такое облачные хранилища и как используются.
Чем холодное хранилище отличается от стандартного?
- Стандартное хранилище лучше подойдет для раздачи статического контента и других данных, к которым нужен быстрый доступ: медиаконтента, данных с сайтов, документов, писем. Стоимость трафика и запросов здесь ниже, но выше стоимость хранения.
- Холодное хранилище выгоднее использовать для архивного хранения редко используемых данных. Если вам нужно разместить резервные копии, архивы, логи, отчеты и другие подобные объекты, такой класс хранения поможет добиться экономии: стоимость хранения будет ниже, а стоимость запросов и трафика — выше.
Какие данные можно хранить в S3?
S3 подходит для хранения неструктурированных и полуструктурированных данных:
- к неструктурированным данным относят аудио и видео, фото и изображения, документы, электронные письма, веб-страницы, резервные копии, архивы, логи, образы виртуальных машин, данные аналитики и дата-сеты для машинного обучения;
- к полуструктурированным данным относят архивные файлы, XML- и веб-файлы.
Что такое метаданные и зачем они нужны?
Метаданные — это информация об объектах, которые размещены в хранилище: название, тип, размер, дата создания. Также можно добавлять собственные метаданные.
С помощью метаданных проще управлять хранилищем: сортировать, искать и удалять нужные объекты, назначать политики хранения, анализировать данные и многое другое.
Про работу с S3
Как начать работу с S3?
Подробнее о начале работы с S3 в инструкции S3: Быстрый старт.
- Пополните баланс.
- Создайте бакет.
- Настройте доступ к бакету.
- Установите лимиты.
- Выберите инструмент для работы с S3.
- Загрузите объекты.
Как мигрировать в S3 от Selectel из других хранилищ?
Перенести данные можно с помощью сторонних инструментов для работы с хранилищем — например, Rclone.
Подробнее о том, как подготовить площадку для миграции и осуществить миграцию данных, в инструкции Миграция в S3.
Как управлять доступом к S3?
Вы можете:
- выбирать тип бакетов — публичный или приватный;
- создавать пользователей с разными разрешениями. Разрешения определяют, определяет, какие операции и над какой группой ресурсов может выполнять пользователь;
- настраивать политики доступа к бакетам.
Подробнее в инструкции Управлять доступом в S3.
Какие инструменты доступны для работы с S3?
Работать с хранилищем S3 можно:
- через S3 API, Swift API и Object Storage API. Для работы через API можно использовать различные инструменты (Rclone, AWS CLI, s3cmd и другие);
- по протоколу FTP. Он использует Swift API для трансляции запросов в S3;
- через панель управления Selectel, которая выполняет запросы в S3 через Swift API и Object Storage API. У панели управления есть ограничения на работу с большим количеством объектов и с объектами большого размера;
- с помощью Terraform .
Какие действия можно выполнять с объектами?
Вы можете:
- загружать, перемещать, копировать, скачивать и удалять объекты;
- включать версионирование, чтобы хранить предыдущие версии объектов;
- получать ссылки на объекты или обращаться к ним через API.
Подробнее в разделе Работа с объектами.
С какой скоростью данные загружаются в хранилище и выгружаются из него?
Скорость загрузки и выгрузки данных зависит от многих факторов — например, размера файлов, скорости интернет-соединения, пропускной способности канала, использования специальных утилит.
Могу ли я подключить бакет S3 как сетевой диск?
Да, вы можете подключить бакет как сетевой диск по FTP или с помощью сторонних утилит, например Rclone, WinSCP и других.
Подробнее о том, как монтировать бакет S3 в Linux, читайте в инструкции блога Как монтировать бакет объектного хранилища в Linux.
Про ограничения и безопасность
Как защищены данные в S3?
S3 построено на базе программно-определяемой распределенной системы хранения данных, которая использует распределенные методы защиты. Каждый объект сохраняется в нескольких независимых вариантах или преобразуется в набор специальных блоков, из которых его можно восстановить при необходимости. Это позволяет системе продолжать работу даже при отказе части инфраструктуры.
Наши дата-центры соответствуют международным стандартам Tier III и строго охраняются: камеры видеонаблюдения круглосуточно следят за дата-центрами внутри и снаружи, а доступ к оборудованию есть только у наших инженеров.
Есть ли ограничения по объему хранимых данных?
Ограничений нет, вы можете хранить любое количество объектов и любой объем данных — хранилище масштабируется автоматически.
В хранилище есть ограничение количества бакетов и запросов к API, подробнее в инструкции Ограничения S3.
Про стоимость и оплату
Сколько стоит S3?
S3 оплачивается по модели pay-as-you-go — оплата за потребленные ресурсы списывается каждый час.
На стоимость влияет класс хранения и потребление ресурсов:
- объем хранения;
- объем исходящего трафика;
- количество запросов к API — операций чтения объектов (GET, HEAD) и добавления, изменения и копирования объектов (PUT, POST, COPY).
Рассчитать примерную стоимость использования S3 можно в калькуляторе ресурсов.
Как S3 помогает снизить затраты?
- вы платите только за ресурсы, которые потребляете фактически — объем хранения, исходящий трафик и количество запросов к API;
- вы можете выбрать класс хранилища, который будет выгоден для ваших задач. Стандартное хранение больше подходит для данных, к которым требуется быстрый доступ, а холодное — для данных, к которым нужно обращаться редко.
Объединяйте S3 и другие продукты Selectel для решения разных задач
Собрать инфраструктуру для работы с данными
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Домены
- Регистрация, продление и перенос доменов .RU/.РФ прямо в панели управления Selectel.
DNS
- Система, которая хранит все домены и информацию о них.
- Преобразует запросы сайтов в IP-адреса, понятные для серверов.
SSL-сертификаты
- Выпуск сертификатов для безопасной передачи данных между пользователями и сайтом.
Защитить данные от сетевых атак
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Организовать машинное обучение и обработку данных
ML-платформа
- Преднастроенная инфраструктура Selectel для обучения и развертывания ML-моделей.
- Бесплатный двухнедельный тестовый период.
Data Science Virtual Machine
- Облачные серверы с предустановленными библиотеками для машинного обучения: Keras, TensorFlow, PyTorch, scikit-learn и другими.
- Запуск JupyterLab без консоли прямо из браузера.
Data Analytics Virtual Machine
- Облачные серверы с предустановленными библиотеками для обработки и анализа данных: Jupyter Lab, Prefect, Apache Superset и другими.
- Встроенные Jupyter-ноутбуки с примерами кода и гайдами.
Собрать инфраструктуру для работы с данными
Выделенные серверы
- Функционируют на оборудовании, недоступном для виртуальных машин.
- Позволяют экономить за счет длительной предсказуемой нагрузки.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Домены
- Регистрация, продление и перенос доменов .RU/.РФ прямо в панели управления Selectel.
DNS
- Система, которая хранит все домены и информацию о них.
- Преобразует запросы сайтов в IP-адреса, понятные для серверов.
SSL-сертификаты
- Выпуск сертификатов для безопасной передачи данных между пользователями и сайтом.
Защитить данные от сетевых атак
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Организовать машинное обучение и обработку данных
ML-платформа
- Преднастроенная инфраструктура Selectel для обучения и развертывания ML-моделей.
- Бесплатный двухнедельный тестовый период.
Data Science Virtual Machine
- Облачные серверы с предустановленными библиотеками для машинного обучения: Keras, TensorFlow, PyTorch, scikit-learn и другими.
- Запуск JupyterLab без консоли прямо из браузера.
Data Analytics Virtual Machine
- Облачные серверы с предустановленными библиотеками для обработки и анализа данных: Jupyter Lab, Prefect, Apache Superset и другими.
- Встроенные Jupyter-ноутбуки с примерами кода и гайдами.
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы подключить объектное хранилище, откройте панель управления Selectel. Если необходимо, пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
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