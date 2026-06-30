S3 (cloud object storage, или s3 cloud storage) подходит для хранения данных любых форматов. В нем можно размещать как данные высоконагруженных сервисов, к которым приходится часто обращаться, так и редко используемые данные с долгим жизненным циклом: архивы, логи, журналы, базы данных, истории запросов, финансовую отчетность. Мы бережно разместим в хранилище массивы данных в исходном виде и будем четко следовать настроенным политикам доступа.

В S3 можно хранить бэкапы. В таком случае оно может помочь быстро восстановить данные при сбоях. Самый надежный вариант — когда сервер и хранилище с резервными копиями размещены в разных зонах доступности.

S3 (Cloud Object Storage или S3 Cloud Storage) подходит для хранения данных любых форматов. В нем можно размещать данные высоконагруженных сервисов, к которым приходится часто обращаться, и редко используемые данные с долгим жизненным циклом: архивы, логи, журналы, базы данных, истории запросов, финансовая отчетность, хранение данных для AI/ML, Big Data, активные аналитические пайплайны и другое.