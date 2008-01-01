Панель управления

Облачное объектное хранилище

Cloud Object Storage
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Надежное решение с поддержкой Amazon S3-совместимого API

Используйте объектное хранилище со встроенной услугой CDN для хранения и распространения неограниченного объема данных. Управляйте расходами с помощью гибких уровней хранения: стандартного или холодного. И пользуйтесь удобными интерфейсами — панелью управления, OpenStack Swift или Amazon S3-совместимым API.

Решаемые задачи

Размещение и раздача статического контента (изображений, видео, файлов JS и CSS) веб-сайта.

Хранение архивов, резервных копий и записей систем видеонаблюдения.

Размещение и раздача контента мобильных и веб-приложений (изображений, образов, обновлений ПО).

Хостинг статических сайтов с собственным доменным именем.

Калькулятор ресурсов

Цены на ресурсы

Хранение данных

Наименование
Стандартное хранилище
Холодное хранилище
Наименование
до 1 ТБ
Стандартное хранилище
RUB 1.43/ГБ
Холодное хранилище
RUB 0.70/ГБ
Наименование
от 1 до 10 ТБ
Стандартное хранилище
RUB 1.33/ГБ
Холодное хранилище
RUB 0.70/ГБ
Наименование
от 10 до 100 ТБ
Стандартное хранилище
RUB 1.23/ГБ
Холодное хранилище
RUB 0.70/ГБ
Наименование
более 100 ТБ
Стандартное хранилище
RUB 1.01/ГБ
Холодное хранилище
RUB 0.70/ГБ

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Исходящий трафик*

Наименование
Стандартное хранилище
Холодное хранилище
Наименование
до 10 ТБ
Стандартное хранилище
RUB 1.02/ГБ
Холодное хранилище
RUB 1.20/ГБ
Наименование
следующие 90 ТБ
Стандартное хранилище
RUB 0.92/ГБ
Холодное хранилище
RUB 1.20/ГБ
Наименование
следующие 900 ТБ
Стандартное хранилище
RUB 0.82/ГБ
Холодное хранилище
RUB 1.20/ГБ
Наименование
больше 1 ПБ
Стандартное хранилище
RUB 0.71/ГБ
Холодное хранилище
RUB 1.20/ГБ

* Исходящий трафик Облачного хранилища внутри сети Selectel не тарифицируется

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Запросы к API

Наименование
Стандартное хранилище
Холодное хранилище
Наименование
PUT/POST/COPY
Стандартное хранилище
RUB 0.31/1000
Холодное хранилище
RUB 0.62/1000
Наименование
GET и другие
Стандартное хранилище
RUB 0.24/10000
Холодное хранилище
RUB 0.62/10000
Наименование
DELETE
Стандартное хранилище
RUB 0.00
Холодное хранилище
RUB 0.00

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Как наши клиенты используют хранилище

Проекты в e-commerce

Размещайте статический контент для работы ваших проектов в сфере электронной торговли с помощью удобной панели управления или простого API. Контент будет доступен при любых нагрузках без ограничений по скорости раздачи.

  • Уменьшайте задержку сети при загрузке часто запрашиваемого статического контента с помощью встроенной услуги CDN.
  • Обеспечивайте надежную работу сайта и безопасность ваших данных с помощью собственного или общего SSL-сертификата.
  • Разворачивайте статические веб-страницы на базе облачного хранилища, привязывайте собственный домен к контейнеру, настраивайте индексную страницу, страницу ошибки 404 и листинг.

Резервное хранение данных

Используйте облачное хранилище для размещения большого объема данных: резервных копий, логов, архивов документации или записей видеонаблюдения. Храните истории транзакций и данные электронного документооборота. Настраивайте автоматические бэкапы с помощью популярных утилит Veeam Backup & Replication, как Cyberduck, Rclone, Duplicity, AWS CLI или используйте любые другие, OpenStack Swift и Amazon S3-совместимые API.

  • Пользуйтесь приватными контейнерами для доступа к данным по логину и паролю. Создавайте системы с разными уровнями доступа пользователей.
  • Гибко настраивайте политики хранения (автоматическое удаление, версионирование, ссылки для скачивания).
  • Устанавливайте ограничения на общий объем информации и время хранения объектов.

Разработка онлайн-игр

Ускорьте раздачу обновлений игр. Настраивайте хранилище с помощью REST API.

  • Пользуйтесь огромным количеством Amazon S3-совместимых инструментов: плагинов, расширений, утилит и библиотек. Также доступен API-интерфейс OpenStack Swift.
  • Подключайте сеть доставки контента для эффективной раздачи обновлений и другого статического контента пользователям ваших приложений по всему миру.

Готовы начать использовать?

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Почему объектное хранилище Selectel

1

Без лишних трат

Цены рассчитываются по гибкой модели pay-as-you-go. Хранение — от 0,7 ₽* за ГБ в месяц. Бесплатный трафик между облачным хранилищем и «Облачной платформой Selectel».

2

Надежность хранения

Трехкратное резервное копирование данных. Подходит для высоконагруженных систем. Серверы хранилища размещены в дата-центре уровня Tier III. 100% уровень доступности по SLA.

3

Масштабируемость

Отсутствие ограничений при росте объема данных. Быстрый доступ к контенту сохраняется даже при пиковой нагрузке. Размер хранилища неограничен.

4

Гибкость

Подключение собственного или стороннего приложения через OpenStack Swift или S3-совместимый API, доступ по FTP-протоколу или через панель управления.

5

Несколько классов хранения

Просто управлять расходами — холодное хранилище для хранения редко запрашиваемых данных или стандартное хранилище для высоконагруженных сервисов.

6

Встроенная услуга CDN

Возможность быстрого подключения CDN сети по доступной цене с оплатой по потреблению. Свой собственный поддомен с сертификатом SSL для создания надежной и безопасной архитектуры.

Изучить документацию

Ваша мощная инфраструктура с Selectel

Сеть доставки контента

Создавайте систему распределенных серверов для максимально быстрой работы интернет-проектов.

Виртуальное приватное облако

Объединяйте гибкость и мгновенный доступ к ресурсам в публичном облаке с защищенностью приватного облака.

Защита от DDoS-атак

Снижайте риски недоступности информационных систем и сайта.