Решаемые задачи
Размещение и раздача статического контента (изображений, видео, файлов JS и CSS) веб-сайта.
Хранение архивов, резервных копий и записей систем видеонаблюдения.
Размещение и раздача контента мобильных и веб-приложений (изображений, образов, обновлений ПО).
Хостинг статических сайтов с собственным доменным именем.
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Цены на ресурсы
Хранение данных
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Исходящий трафик*
* Исходящий трафик Облачного хранилища внутри сети Selectel не тарифицируется
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Запросы к API
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Как наши клиенты используют хранилище
Проекты в e-commerce
Размещайте статический контент для работы ваших проектов в сфере электронной торговли с помощью удобной панели управления или простого API. Контент будет доступен при любых нагрузках без ограничений по скорости раздачи.
- Уменьшайте задержку сети при загрузке часто запрашиваемого статического контента с помощью встроенной услуги CDN.
- Обеспечивайте надежную работу сайта и безопасность ваших данных с помощью собственного или общего SSL-сертификата.
- Разворачивайте статические веб-страницы на базе облачного хранилища, привязывайте собственный домен к контейнеру, настраивайте индексную страницу, страницу ошибки 404 и листинг.
Резервное хранение данных
Используйте облачное хранилище для размещения большого объема данных: резервных копий, логов, архивов документации или записей видеонаблюдения. Храните истории транзакций и данные электронного документооборота. Настраивайте автоматические бэкапы с помощью популярных утилит Veeam Backup & Replication™, как Cyberduck, Rclone, Duplicity, AWS CLI или используйте любые другие, OpenStack Swift и Amazon S3-совместимые API.
- Пользуйтесь приватными контейнерами для доступа к данным по логину и паролю. Создавайте системы с разными уровнями доступа пользователей.
- Гибко настраивайте политики хранения (автоматическое удаление, версионирование, ссылки для скачивания).
- Устанавливайте ограничения на общий объем информации и время хранения объектов.
Разработка онлайн-игр
Ускорьте раздачу обновлений игр. Настраивайте хранилище с помощью REST API.
- Пользуйтесь огромным количеством Amazon S3-совместимых инструментов: плагинов, расширений, утилит и библиотек. Также доступен API-интерфейс OpenStack Swift.
- Подключайте сеть доставки контента для эффективной раздачи обновлений и другого статического контента пользователям ваших приложений по всему миру.
Готовы начать использовать?
Почему объектное хранилище Selectel
Без лишних трат
Цены рассчитываются по гибкой модели pay-as-you-go. Хранение — от 0,7 ₽* за ГБ в месяц. Бесплатный трафик между облачным хранилищем и «Облачной платформой Selectel».
Надежность хранения
Трехкратное резервное копирование данных. Подходит для высоконагруженных систем. Серверы хранилища размещены в дата-центре уровня Tier III. 100% уровень доступности по SLA.
Масштабируемость
Отсутствие ограничений при росте объема данных. Быстрый доступ к контенту сохраняется даже при пиковой нагрузке. Размер хранилища неограничен.
Гибкость
Подключение собственного или стороннего приложения через OpenStack Swift или S3-совместимый API, доступ по FTP-протоколу или через панель управления.
Несколько классов хранения
Просто управлять расходами — холодное хранилище для хранения редко запрашиваемых данных или стандартное хранилище для высоконагруженных сервисов.
Встроенная услуга CDN
Возможность быстрого подключения CDN сети по доступной цене с оплатой по потреблению. Свой собственный поддомен с сертификатом SSL для создания надежной и безопасной архитектуры.