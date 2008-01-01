Размещайте статический контент для работы ваших проектов в сфере электронной торговли с помощью удобной панели управления или простого API. Контент будет доступен при любых нагрузках без ограничений по скорости раздачи.

Уменьшайте задержку сети при загрузке часто запрашиваемого статического контента с помощью встроенной услуги CDN.

Обеспечивайте надежную работу сайта и безопасность ваших данных с помощью собственного или общего SSL-сертификата.

Разворачивайте статические веб-страницы на базе облачного хранилища, привязывайте собственный домен к контейнеру, настраивайте индексную страницу, страницу ошибки 404 и листинг.