S3

Храните данные для работы сервисов и их бэкапы, данные аналитики и датасеты для ML. Обеспечим моментальное масштабирование и репликацию.
Подключить
  • Хранение в 3 копиях
  • Amazon S3 API
  • FTP/FTPS
  • 152-ФЗ, ФСТЭК № 21
  • PCI DSS, ISO 27001
  • Регистрация доменов
S3
О продуктеЦеныБезопасностьДокументацияFAQC этим заказывают

Сценарии использования объектного хранилища S3

Хранение критически важных данных и бэкапов
S3 не ограничено в объемах: храните файлы, резервные копии и архивы любых размеров.
Хранение медиаконтента
Размещайте логику сервиса на серверах, а контент — в объектном хранилище. Нужные файлы будут всегда в постоянном доступе.
Работа с big data и аналитикой
S3 позволяет хранить и анализировать большие объемы данных.
Попробуйте S3 бесплатно 30 дней. Тестируйте и оцените все возможности хранения.
Подать заявку

Ключевые возможности S3

Хранение данных в 3 копиях

Все объекты хранятся в трех копиях на разных серверах, в разных стойках и сегментах дата-центров уровня Tier III. Это гарантирует отказоустойчивость: если что-то произойдет с сервером, стойкой или даже серверной комнатой, с данными все будет в порядке.

Автоматическое масштабирование

Храните большие объемы данных и не думайте о месте на дисках. У хранилища нет ограничений по объему — увеличим его насколько потребуется и сделаем это незаметно. Масштабирование ресурсов происходит автоматически.

Доступность сервисов

Делаем все, чтобы у вас всегда был быстрый доступ к данным вне зависимости от класса хранения, типа данных и уровня пользовательской нагрузки. Убедиться в стабильной работе наших продуктов можно в статус-панели.

Управление доступом с помощью IAM

Вы сами управляете доступом к данным: можете давать его одним и ограничивать другим. Кроме того, можно настроить федерации удостоверений для входа в Selectel через SSO. О том, как устроена система управления пользователями и ролями рассказали на странице IAM.

Соответствие 152-ФЗ (УЗ-1), ФСТЭК № 21, PCI DSS, ISO 27001, 27017, 27018

S3 от Selectel соответствует российским и международным требованиям и стандартам. Перечислили самые важные на странице о безопасности.

Удобная панель управления

Работайте с хранилищем через S3 API, Swift API, Selectel Storage API, или в нашей панели управления Selectel.

Зарегистрируйтесь в панели управления, чтобы пользоваться нашими продуктами

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru.

Электронная почта
Пароль

Экономьте до 30% на хранении данных

Выберите класс хранилища в зависимости от ваших задач.
Ледяное хранилище
  • Для объектов, которые будут очень редко читать и изменять: логов, бэкапов и документов.
  • Тип репликации — Erasure Coding.
  • Стоимость хранения — самая низкая, а запросов и трафика — самая высокая.

От 0,89 ₽/мес.

Подключить
Холодное хранилище
  • Для хранения редко используемых данных: резервных копий, архивов.
  • Стоимость хранения ниже, чем в стандартном хранилище. Стоимость запросов и трафика — выше.

От 1,25 ₽ /мес.

Подключить
Стандартное хранилище
  • Для часто используемых данных: анализ Big Data, хранение и доставка мультимедиа.
  • Стоимость хранения выше, чем в холодном хранилище. Стоимость запросов и трафика — ниже.

От 2,56 ₽ /мес.

Подключить
От 1 ПБ
Выделенное S3
  • Изолированное хранилище, спроектированное под ваши бизнес-задачи.
  • Для хранения данных с повышенными требованиями к безопасности.
Подключить
Защитите S3-бакеты от потерь и атак с S3 Vault
Создавайте и храните резервные копии на изолированной инфраструктуре Selectel. Доступ только по письменному запросу, автоматическое копирование по расписанию и встроенные механизмы проверки гарантируют защиту и доступность ваших данных даже в самых критических ситуациях.
Узнать подробнее

Аренда S3-совместимого хранилища за несколько минут

Почему S3 — в Selectel

50+ продуктов в экосистеме

Вы можете арендовать выделенные и облачные серверы, развернуть облачные базы данных, защититься от DDoS-атак и не только.

Простое подключение к другим продуктам

К S3 можно подключиться с помощью любого продукта внутри Selectel или извне, если есть доступ в интернет. Вы легко можете организовать связность, даже если продукты размещены в разных дата-центрах.

Оплата по потреблению

Цена S3-хранилища рассчитывается по гибкой модели pay-as-you-go. Трафик внутри Selectel и входящий трафик не тарифицируются.

Техподдержка, которая быстро отвечает

Наши специалисты всегда на связи. Они расскажут, как работать с облачным хранилищем S3 и помогут, если что-то не будет получаться. Это бесплатно.

Собственная инфраструктура

Мы предоставляем S3-хранилище на основе инфраструктуры собственных дата-центров, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Мощное оборудование

Используем железо на базе процессоров Intel® Xeon® и Gold AMD EPYC™, а также высокопроизводительных жестких дисков.

Простая миграция

Перенесем ваши проекты в Selectel и внимательно проследим за работой сервисов. На время переезда вам не нужно платить за запросы и хранение.
Перенесите домен в Selectel за 1 рубль
Сохраним срок регистрации без дополнительных доплат. Акция доступна для новых клиентов. Подробные условия читайте по ссылке.
Подробнее

Компании, которые нам доверяют

Более 44 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

Наши клиенты

Истории успеха

Как мы помогли Wfolio организовать быстрый доступ к петабайтам фотографий в облаке

Wfolio требовалось организовать инфраструктуру для стабильной работы конструктора сайтов и надежного хранения файлов клиентов. Рассказываем, как компании удалось решить эту задачу при помощи Selectel.

Объектное хранилище Выделенные серверы
Читать кейс

2,5+ петабайта

данных загрузили в S3 от Selectel

800+ тысяч

страниц создано на сайтах только за последний год

Как мы помогли Правовед.ru справиться с нагрузкой, когда количество посетителей сайта увеличилось в два раза

Правовед.ru предстояло мигрировать от зарубежного провайдера и разделить монолит на два отказоустойчивых сервиса. Для этого, в том числе, требовалось перенести файлы пользователей. Рассказываем, как это удалось при помощи Selectel.

Объектное хранилище Выделенные серверы Облачные серверы
Читать кейс

250+ тысяч

уникальных пользователей посещало проекты в сутки

1+ Тб

пользовательских файлов — счетов на оплату — было переведено в хранилище

Как мы помогли ЕДИНЫЙ ЦУПИС организовать инфраструктуру, не зависящую от больших нагрузок

ЕДИНОМУ ЦУПИС требовалось обеспечить бесперебойную работу высоконагруженной платежной платформы. Рассказываем, как в этом помог Selectel.

Объектное хранилище Выделенные серверы Место для сервера
Читать кейс

1,8+ млн

моментальных транзакций обрабатывается в сутки

99,99%

uptime внутренних сервисов

Как RobotMIA удалось запустить более 400 голосовых роботов в облаке

В компании хотели создать комфортные условия для пользователей при общении с голосовыми роботами, а также научить тех предоставлять максимально релевантные ответы. Все это удалось благодаря размещению сервисов на инфраструктуре Selectel.

Облачные серверы Серверы с GPU Объектное хранилище
Читать кейс

1–2 секунды

среднее время ответа голосового робота

4

региона ЦОД поддерживают инфраструктуру клиента

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы подключить объектное хранилище, откройте панель управления Selectel. Если необходимо, пополните баланс удобным способом.

Создать аккаунт

Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.