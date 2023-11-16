Selectel запустил сервис «Готовое облако 1С»

11 марта 2024 год, Москва: Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России, запустил готовое облако 1С — платформенный сервис, ориентированный на оптимизацию работы с приложениями 1С. Провайдер забирает на себя развертывание и администрирование инфраструктуры под 1С, обеспечивая высокую скорость работы и производительность сервиса.

Облако для 1С включает в себя готовый к работе кластер серверов 1С, состоящий из сервера приложений 1С и веб-сервера, а также кластер баз данных на основе СУБД PostgreSQL для 1С последней версии. Технологически сервис развернут на мощностях облачной платформы Selectel — облачных серверов и баз данных, сетей и объектного хранилища S3.

Решение актуально для крупных предприятий, которые работают с системами 1С, а также аутсорс-разработчиков и администраторов систем 1С. Кроме того, платформа будет полезна командам, которые предлагают своим клиентам решения 1С по модели SaaS (программное обеспечение как сервис) и оказывают консультационные услуги по работе с 1С в формате франшизы.

Selectel берет на себя все этапы организации работы приложений 1С «под ключ», предоставляя настроенную инфраструктуру, доступ к конфигурациям 1С и информационной системе 1С:ИТС. При этом клиент может как закупить пользовательские и серверные лицензии через провайдера, так и использовать собственные.

Готовое облако 1С имеет встроенные механизмы масштабирования и резервного копирования, а также позволяет использовать индивидуальные настройки конфигураций и баз данных. Selectel обеспечивает безопасное хранение данных в соответствии с требованиями 152-ФЗ.

«Многие компании ищут надежного партнера, которому можно передать на аутсорсинг задачи по управлению и обслуживанию систем 1С. Наш продукт значительно упрощает работу с ними, пользователю не приходится вникать в тонкости администрирования, — отмечает Александр Тугов, директор по развитию услуг Selectel. — Запуск готового облака для 1С обеспечивает компаниям все преимущества современной цифровой инфраструктуры. Мы стремимся предоставить клиентам не только инструмент для эффективной работы, но и максимально удобное обслуживание».

Облако 1С работало в режиме бета-тестирования в течение 2023 года. За это время с функциональностью платформы ознакомились 145 компаний. В декабре 2023 года Selectel стал технологическим партнером хакатона по разработке систем на 1С «1Старт», организованном «Газпром ЦПС» в сотрудничестве с ITMO.HACK. В рамках мероприятия Selectel подобрал необходимую инфраструктуру и предоставил участникам виртуальные машины в облаке 1С.Меруерт Нурышева, руководитель направления ITMO.HACK Университета ИТМО: «ITMO.HACK — это связующее звено между компанией-партнёром и самыми способными студентами России. Наши заказчики — это крупные компании с хорошей репутацией, желающие получить инновационные решения своих задач. В рамках хакатона “1С Старт” участникам было необходимо разработать прототип системы, позволяющей управлять учетными данными пользователей информационных систем на базе платформы «1С:Предприятие 8». Планируя хакатон по 1С, нам нужно было обеспечить участников необходимой инфраструктурой для выполнения поставленной задачи. Сотрудничество с Selectel позволило нам быстро подобрать необходимую инфраструктуру и предоставить участникам виртуальные машины в облаке 1С. Это значительно упростило процесс работы команд и позволило им более эффективно решать поставленные задачи. В итоге благодаря «Облаку 1С» мы смогли успешно провести хакатон и получить отличные результаты от участников, а также порадовать заказчика качественными решениями».