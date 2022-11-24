Как работает Direct Connect
Как организовать соединение
Партнеры для соединения через логический порт
Сценарии использования Direct Connect
Объединить инфраструктуру в одну сеть
Свяжите с инфраструктурой Selectel любую внешнюю инфраструктуру. Компоненты могут находиться на вашей площадке или у другого провайдера.
Быстро масштабироваться
Организуйте сетевую связность между новыми элементами инфраструктуры при росте нагрузки — например, когда часть сервисов переносится в облако.
Обеспечить передачу больших объемов данных
Ускорьте передачу наборов данных благодаря выделенному каналу связи. Это важно для аналитики в реальном времени, быстрого резервного копирования или обработки медиаконтента.
Преимущества подключения через Selectel
Защищаем от взломов
Настроим подключение через изолированные каналы связи без доступа в интернет — так в вашу сеть не проникнут посторонние.
Ускоряем процессы
Мы уже договорились с надежными операторами для подключения логического порта — вам понадобится только арендовать канал.
Повышаем отказоустойчивость
Защитим от сетевых нарушений, а при аренде MC-LAG гарантируем, что порт будет доступен всегда — даже во время плановых работ.
Для работы с зарубежными клиентами используйте Global Connect
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FAQ
Когда нужно организовать сетевую связность?
Сетевая связность необходима, чтобы объединить распределенные элементы инфраструктуры — например, сервисы, размещенные на серверах в соседних стойках или в разных дата-центрах.
Организация сетевой связности позволяет более рационально распределять ресурсы и обеспечивает быстрое развертывание новых сервисов. Если ресурсов выделенного сервера не хватает, вы сможете подключить облако или перенести файлы в хранилище и объединить все элементы в единую сеть.
Распределение данных и сервисов между разными элементами инфраструктуры повышает отказоустойчивость системы: если один элемент выйдет из строя, доступ к данным и сервисам в остальной части сети сохранится.
Какой тип выделенного сетевого подключения стоит выбрать и почему?
Это зависит от сети, которую вы планируете создать. Глобальный роутер позволяет объединить в одну локальную сеть сервисы компании, расположенные в одном или нескольких дата-центрах Selectel.
С помощью Direct Connect можно связать серверы, расположенные в ваших офисах или у другого провайдера, с выделенными серверами, облаком на базе VMware, облачной платформой и своим оборудованием в Selectel. Организовать подключение можно через физический или логический порт. Еще одно преимущество сервиса — возможность передачи больших объемов данных. Благодаря этому можно следить за аналитикой в режиме реального времени.
Global Connect подойдет для связи инфраструктуры в Selectel с зарубежными облачными провайдерами. Среди них AWS, Microsoft Azure, Office 365, Google Cloud, Alibaba Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud, Salesforce, Nutanix Xi Cloud. Связность выделенного сетевого подключения с минимальной задержкой обеспечивает облачный агрегатор Megaport.
Какие технические характеристики у физического порта?
Характеристики зависят от скорости порта:
- для порта 1 Гбит/с предоставляется медный интерфейс RJ45 и медная кроссировка;
- для порта 10 Гбит/с — оптический интерфейс и оптическая кроссировка.
- SFP-10G SFP+ LR;
- SFP-10G-WDM (BiDi) SFP+ LR WDM Tx1270/Rx1330 LC;
- SFP-10G-WDM (BiDi) SFP+ LR WDM Tx1330/Rx1270 LC.
- SFP-1G SFP LR;
- SFP-1G-WDM (BiDi) SFP LR WDM Tx1310/Rx1550 LC;
- SFP-1G-WDM (BiDi) SFP LR WDM Tx1550/Rx1310 LC.
Для подключения используем оптические трансиверы 10G:
Для порта 10 Гбит/с можем предоставить трансиверы 1G по запросу:
Сколько стоит подключение Direct Connect?
Цены на Direct Connect указаны на сайте. На итоговую стоимость влияет:
- размещение инфраструктуры — внутри Selectel или у другого провайдера;
- тип услуги: логический порт, физический порт или физический порт MC-LAG;
- пропускная способность канала.
Перед тем, как подключить Direct Connect в Selectel, нужно арендовать канал связи у оператора. Эта услуга не входит в цену, указанную на сайте Selectel. Кроссировка до порта со стороны оператора тоже оплачивается отдельно.
Для аренды логического порта свяжитесь с RETN или MSK-IX, при аренде физического порта — с оператором связи, который присутствует на площадке, где размещена ваша инфраструктура. Этот оператор должен находиться в зоне доступности коммутатора Selectel.
Арендовать канал не нужно, если ваша инфраструктура расположена там, где есть коммутаторы Selectel:
- в Санкт-Петербурге — в ЦОД «Миран» и БЦ «Радуга»;
- в Москве — в ММТС-9.
Стоимость Global Connect рассчитываются индивидуально. Для расчета оставьте заявку, и с вами свяжется сотрудник поддержки.
Как заказать услугу?
Откройте панель управления. Нажмите Сетевые сервисы — Selectel Connect — Заказать услуги — Direct Connect и выберите нужную услугу:
- физический порт Direct Connect,
- логический порт Direct Connect,
- Global Connect.
При заказе физического порта выберите регион, пул (часть инфраструктуры в дата-центре) и подходящий порт. Оплатите услугу. Затем мы сформируем тикет, в котором наш специалист подробно расскажет, как организовать соединение.
На коммутаторе Selectel мы выделим порт для подключения кроссировки от вашего оператора. Проверьте, есть ли кроссировка до выделенного порта на стороне оператора или внешней инфраструктуры.
Перед заказом логического порта создайте и настройте глобальный роутер. Потом — договоритесь с оператором-партнером RETN или MSK-IX об аренде канала. После этого заполните заявку в панели управления Selectel. На ее основе мы создадим тикет и в нем уточним подробности.
При заказе Global Connect тоже понадобится заполнить заявку. Отправьте ее, и мы создадим тикет — в нем уточним детали и расскажем, как настроить подключение. Также вам понадобится настроить сетевую связность на стороне облачной платформы — рассказываем, как это сделать, на примере Amazon.
Организация подключения через логический порт Direct Connect и Global Connect с нашей стороны занимает до трех рабочих дней.
Какие операторы присутствуют в дата-центрах Selectel?
Список операторов зависит от региона и зоны доступности. Актуальные данные можно найти в документации.
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.
Цены для дата-центров Selectel
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
На этой странице указаны цены на Direct Connect. Цены на Global Connect зависят от местоположения и провайдера. Для расчета стоимости напишите нам через тикет-систему или позвоните по телефону 8 800 555-06-75
Цены для сторонних дата-центров
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
На этой странице указаны цены на Direct Connect. Цены на Global Connect зависят от местоположения и провайдера. Для расчета стоимости напишите нам через тикет-систему или позвоните по телефону 8 800 555-06-75
Общая информация
Direct Connect — физический порт
Direct Connect — логический порт
Global Connect
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