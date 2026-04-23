Direct Connect

Свяжите сервисы компании с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками с помощью защищенного канала.
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  • Выделенные каналы связи
  • Пропускная способность до 10 Гбит/с
  • Надежные партнеры
Direct Connect
О продуктеЦеныДокументацияСовместимые продукты

Как работает Direct Connect

Инфраструктура компании может находиться в разных городах или у разных провайдеров. Объедините ее в одну сеть с помощью выделенного соединения Direct Connect. Канал без доступа в интернет защитит ваши данные от взлома. Также вы сможете быстрее подключить новые сервисы — например, арендовать облако при росте нагрузки.

Как организовать соединение

Через логический порт
Вы подключаетесь к инфраструктуре Selectel через канал оператора-партнера. Для этого сначала арендуйте канал у партнера, а потом оставьте заявку на подключение порта в панели управления Selectel. Соединение заранее настроят наши специалисты.
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Через физический порт
Вы можете подключить свою инфраструктуру через внешнего оператора. Для этого нужно договориться с ним и арендовать порт на коммутаторе Selectel. Вы можете подключиться к Selectel без участия оператора, если ваша инфраструктура находится там же, где наши коммутаторы.
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Партнеры для соединения через логический порт

Сценарии использования Direct Connect

Объединить инфраструктуру в одну сеть

Свяжите с инфраструктурой Selectel любую внешнюю инфраструктуру. Компоненты могут находиться на вашей площадке или у другого провайдера.

Быстро масштабироваться

Организуйте сетевую связность между новыми элементами инфраструктуры при росте нагрузки — например, когда часть сервисов переносится в облако.

Обеспечить передачу больших объемов данных

Ускорьте передачу наборов данных благодаря выделенному каналу связи. Это важно для аналитики в реальном времени, быстрого резервного копирования или обработки медиаконтента.

Преимущества подключения через Selectel

Защищаем от взломов

Настроим подключение через изолированные каналы связи без доступа в интернет — так в вашу сеть не проникнут посторонние.

Ускоряем процессы

Мы уже договорились с надежными операторами для подключения логического порта — вам понадобится только арендовать канал.

Повышаем отказоустойчивость

Защитим от сетевых нарушений, а при аренде MC-LAG гарантируем, что порт будет доступен всегда — даже во время плановых работ.

Для работы с зарубежными клиентами используйте Global Connect

Создайте связность между инфраструктурой в Selectel и облачными провайдерами AWS, Microsoft Azure, Office 365, Google Cloud, Alibaba Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud, Salesforce или Nutanix Xi Cloud. У вас будет гарантированная полоса пропускания с безопасным доступом к провайдерам по всему миру.
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Как подключить Direct Connect

1.

Зарегистрируйтесь

Это займет около минуты.
2.

Пополните баланс

От физического или юридического лица.
3.

Закажите нужную услугу

Откройте меню Сетевые сервисы — Selectel Connect — Заказать услуги. Выберите конкретную услугу и нажмите Заказать.

Компании, которые нам доверяют

Более 44 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

Наши клиенты

FAQ

Когда нужна сетевая связность?

Какие задачи решает услуга Direct Connect?

Какие задачи решает услуга Global Connect?

Из чего складывается стоимость подключения услуги Direct Connect?

Из чего складывается стоимость подключения услуги Global Connect?

Что мне нужно сделать до заказа услуги Direct Connect?

Какие операторы присутствуют в дата-центрах Selectel?

Какие технические характеристики у услуги Direct Connect — физический порт?

Что мне нужно сделать до заказа услуги Global Connect?

Что нужно настроить самостоятельно после подключения услуги Direct Connect?

Что нужно настроить самостоятельно после подключения услуги Global Connect?

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.