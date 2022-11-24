Откройте панель управления. Нажмите Сетевые сервисы — Selectel Connect — Заказать услуги — Direct Connect и выберите нужную услугу:

физический порт Direct Connect,

логический порт Direct Connect,

Global Connect.

При заказе физического порта выберите регион, пул (часть инфраструктуры в дата-центре) и подходящий порт. Оплатите услугу. Затем мы сформируем тикет, в котором наш специалист подробно расскажет, как организовать соединение.

На коммутаторе Selectel мы выделим порт для подключения кроссировки от вашего оператора. Проверьте, есть ли кроссировка до выделенного порта на стороне оператора или внешней инфраструктуры.

Перед заказом логического порта создайте и настройте глобальный роутер. Потом — договоритесь с оператором-партнером RETN или MSK-IX об аренде канала. После этого заполните заявку в панели управления Selectel. На ее основе мы создадим тикет и в нем уточним подробности.

При заказе Global Connect тоже понадобится заполнить заявку. Отправьте ее, и мы создадим тикет — в нем уточним детали и расскажем, как настроить подключение. Также вам понадобится настроить сетевую связность на стороне облачной платформы — рассказываем, как это сделать, на примере Amazon.

Организация подключения через логический порт Direct Connect и Global Connect с нашей стороны занимает до трех рабочих дней.