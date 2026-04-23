Как работает Direct Connect
Как организовать соединение
Партнеры для соединения через логический порт
Сценарии использования Direct Connect
Объединить инфраструктуру в одну сеть
Свяжите с инфраструктурой Selectel любую внешнюю инфраструктуру. Компоненты могут находиться на вашей площадке или у другого провайдера.
Быстро масштабироваться
Организуйте сетевую связность между новыми элементами инфраструктуры при росте нагрузки — например, когда часть сервисов переносится в облако.
Обеспечить передачу больших объемов данных
Ускорьте передачу наборов данных благодаря выделенному каналу связи. Это важно для аналитики в реальном времени, быстрого резервного копирования или обработки медиаконтента.
Преимущества подключения через Selectel
Защищаем от взломов
Настроим подключение через изолированные каналы связи без доступа в интернет — так в вашу сеть не проникнут посторонние.
Ускоряем процессы
Мы уже договорились с надежными операторами для подключения логического порта — вам понадобится только арендовать канал.
Повышаем отказоустойчивость
Защитим от сетевых нарушений, а при аренде MC-LAG гарантируем, что порт будет доступен всегда — даже во время плановых работ.
Для работы с зарубежными клиентами используйте Global Connect
Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
FAQ
Когда нужна сетевая связность?
Сетевая связность нужна, когда вы хотите объединить все элементы вашей инфраструктуры в единую сеть — например, серверы в соседних стойках или ресурсы, расположенные в разных дата-центрах.
Сетевая связность помогает:
- повысить отказоустойчивость. Вы можете распределить элементы инфраструктуры между разными дата-центрами — если один выйдет из строя, второй продолжит работать, и доступ к данным сохранится;
- быстро масштабироваться. Если мощностей не хватает, вы можете подключить дополнительные ресурсы — например, облачные серверы или файловое хранилище — и объединить их с существующей инфраструктурой в единую сеть.
В Selectel доступно несколько услуг для организации сетевой связности:
- Глобальный роутер;
- Direct Connect;
- Global Connect.
Подробнее о различиях услуг в статье блога Какой сервис сетевой связности использовать: глобальный роутер Selectel, Direct или Global Connect?
Какие задачи решает услуга Direct Connect?
С помощью Direct Connect можно связать серверы, расположенные в ваших офисах или у другого провайдера, с инфраструктурой в Selectel. Услуга подходит для передачи больших объемов данных и позволяет следить за аналитикой в режиме реального времени.
Подробнее об услуге в инструкции Общая информация об услуге Direct Connect в документации.
Какие задачи решает услуга Global Connect?
Global Connect подойдет, если вы хотите связать инфраструктуру в Selectel с зарубежными облачными провайдерами — AWS, Microsoft Azure, Office 365, Google Cloud, Alibaba Cloud и другими. Соединение обеспечивает облачный агрегатор Megaport.
Подробнее в инструкции Общая информация об услуге Global Connect в документации.
Из чего складывается стоимость подключения услуги Direct Connect?
Цены на услуги Direct Connect можно посмотреть на selectel.ru.
На стоимость подключения услуги Direct Connect влияет:
- тип услуги: логический порт, физический порт или физический порт с резервированием канала (MC-LAG);
- пропускная способность канала: 1 или 10 Гбит/с;
- площадка, где находится коммутатор Selectel — в собственном дата-центре Selectel или на сторонней площадке.
При размещении вашей инфраструктуры вне Selectel — например, в вашем офисе или у другого провайдера — для подключения физического порта нужны канал связи и кроссировка до порта оператора связи. Эти услуги не входят в стоимость на сайте Selectel, поэтому их нужно оплачивать отдельно оператору связи. Оператор должен находиться в том же дата-центре, что и коммутатор Selectel, — без этого кроссировка невозможна. Подробнее об операторах в подразделе Операторы связи в дата-центрах Selectel инструкции Общая информация об услуге Direct Connect в документации.
Канал связи не нужно арендовать, если ваша внешняя инфраструктура расположена на площадках, где уже установлены коммутаторы Selectel:
- в Санкт-Петербурге — дата-центр «Миран» и бизнес-центр «Радуга»;
- в Москве — в ММТС-9 и в дата-центре DataPro I.
Из чего складывается стоимость подключения услуги Global Connect?
Стоимость Global Connect рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной глобальной облачной платформы (например, AWS, Azure или Google Cloud) и места подключения. Чтобы узнать точную стоимость, создайте тикет.
Что мне нужно сделать до заказа услуги Direct Connect?
Если вы выбрали услугу Direct Connect:
- физический порт — согласуйте с выбранным оператором возможность подключения к его оборудованию в инфраструктуре Selectel. Подробнее об этом в инструкции Подключить Direct Connect — физический порт в документации.
- логический порт — создайте и настройте приватную сеть через глобальный роутер, а затем арендуйте канал связи у оператора-партнера. Подробнее об этом в инструкции Подключить Direct Connect — логический порт в документации.
Какие операторы присутствуют в дата-центрах Selectel?
Список операторов зависит от региона и зоны доступности. Актуальную информацию смотрите в подразделе Операторы связи в дата-центрах Selectel инструкции Общая информация об услуге Direct Connect в документации.
Какие технические характеристики у услуги Direct Connect — физический порт?
Характеристики зависят от скорости порта и типа кроссировки — медной или оптической.
Подробнее о характеристиках в подразделе Физический порт инструкции Общая информация об услуге Direct Connect в документации.
Что мне нужно сделать до заказа услуги Global Connect?
Перед заказом Global Connect достаточно создать и настроить приватную сеть через глобальный роутер. Взаимодействовать с операторами связи не нужно.
Подробнее о подключении услуги в инструкции Подключить Global Connect в документации.
Что нужно настроить самостоятельно после подключения услуги Direct Connect?
После подключения Direct Connect — физический порт настройте работу с каналом оператора под ваши задачи:
- организуйте доступ в интернет. Подробнее в инструкции Настроить подключение к интернету от стороннего оператора в документации;
- или организуйте связь с внешней инфраструктурой. Подробнее в инструкции Настроить связь с инфраструктурой вне Selectel в документации.
Для Direct Connect — логический порт дополнительные настройки после организации соединения не требуются.
Что нужно настроить самостоятельно после подключения услуги Global Connect?
После подключения услуги настройте сетевую связность в панели управления облачной платформы.
Пример настройки для Amazon AWS в статье блога Как настроить Global Connect в личном кабинете AWS.
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.
Цены для дата-центров Selectel
Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
На этой странице указаны цены на Direct Connect. Цены на Global Connect зависят от местоположения и провайдера. Для расчета стоимости напишите нам через тикет-систему или позвоните по телефону 8 800 555-06-75
Цены для сторонних дата-центров
Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
На этой странице указаны цены на Direct Connect. Цены на Global Connect зависят от местоположения и провайдера. Для расчета стоимости напишите нам через тикет-систему или позвоните по телефону 8 800 555-06-75
Общая информация
Direct Connect — физический порт
Direct Connect — логический порт
Global Connect
Автоматизируем создание глобального роутера для связи выделенного и облачного серверов
Как автоматизировать создание и настройку глобального роутера в облаке через Terraform Provider
Как использовать балансировщик MetalLB с BGP-anycast
Большой гайд по настройке двух видов балансировщиков нагрузки
От хаоса к порядку: зачем сетям нужен RADIUS и как его развернуть
Как перенести домен к другому регистратору
Selectel Admin MeetUp
Selectel Network MeetUp #14
Selectel Network MeetUp #13
Сценарии сетевой безопасности в ЦОД и облаке для компаний
Сетевая безопасность: группы безопасности vs облачный файрвол
Into the Core: технологии под напряжением
Постройте инфраструктуру и объедините ее в сеть с помощью продуктов Selectel
Быстро масштабировать инфраструктуру
Облачные серверы
Публичное облако на базе VMware
Приватные решения на базе публичного облака