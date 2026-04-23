Сетевая связность нужна, когда вы хотите объединить все элементы вашей инфраструктуры в единую сеть — например, серверы в соседних стойках или ресурсы, расположенные в разных дата-центрах.

Сетевая связность помогает:

повысить отказоустойчивость. Вы можете распределить элементы инфраструктуры между разными дата-центрами — если один выйдет из строя, второй продолжит работать, и доступ к данным сохранится;

быстро масштабироваться. Если мощностей не хватает, вы можете подключить дополнительные ресурсы — например, облачные серверы или файловое хранилище — и объединить их с существующей инфраструктурой в единую сеть.

В Selectel доступно несколько услуг для организации сетевой связности:

Глобальный роутер;

Direct Connect;

Global Connect.

Подробнее о различиях услуг в статье блога Какой сервис сетевой связности использовать: глобальный роутер Selectel, Direct или Global Connect?