Вход / Регистрация

Логи Selectel

Централизованный сбор, хранение и анализ логов ваших приложений и продуктов Selectel. Поможет с определением узких мест в работе приложений, инфраструктуры и для быстрого выявления ошибок.

Экспорт и импорт логовAWS SDK & CLIFluent BitGrafana Alloy
Зарегистрируйтесь в панели
Управляйте 50+ продуктами в одном интерфейсе

Регистрируясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой

Есть аккаунт? Войти

Следите за стабильной работой инфраструктуры

Подключите логирование бесплатно

События для новых и уже существующих ресурсов начнут фиксироваться автоматически.

Протестировать

Единый сервис для всех логов

Записывайте, анализируйте и централизованно храните свои логи вместе с логами продуктов Selectel. Управляйте ими при помощи AWS SDK & CLI.

Интеграция с привычными инструментами

Экспортируйте логи продуктов Selectel c помощью FluentBit и Grafana Alloy. Импортируйте свои логи в сервис с помощью FluentBit или Vector.

Подключение в пару кликов

Сэкономьте время на самостоятельное развертывание и настройку ПО для логирования. Чтобы собирать технические логи продуктов Selectel, надо просто включить эту опцию одной кнопкой.

Безопасное и надежное хранение

Изолированное и отказоустойчивое хранилище предусмотрено в каждом регионе. Вы можете настроить доступ на чтение и запись с помощью ролей.

Быстрый поиск и анализ событий

Оперативно получить интересующие события помогут текстовый поиск, фильтры и логические операторы. Навигацию ускоряет хранение логов в текстовом или структурированном виде, объединение по стримам и группам.

Сценарии использования сервиса логов

Оперативный инцидент-менеджмент

В нештатной ситуации с помощью сервиса логов можно быстро получить записи последних событий. Вы сможете детально восстановить хронологию, проанализировать ошибки, временные метки и источники возникновения сбоя.

Ускоренный запуск продуктов

Разработчики и SRE-инженеры смогут фиксировать логи в режиме реального времени. Это позволит быстрее внедрять решения в продуктивную среду, эффективно локализовывать и устранять неисправности ПО после его релиза.

Прозрачность работы инфраструктуры

Сделайте сбор логов всей вашей инфраструктуры централизованным. Собирайте логи сервисов Selectel, записывайте пользовательские события через API. Контролируйте появление ошибок в сервисах и приложениях, отслеживайте узкие места и вовремя замечайте неэффективное использование ресурсов.

Как работает логирование в Selectel

fmc-scheme

Подключите логирование к доступным продуктам Selectel и события начнут собираться автоматически. Для централизованного анализа гибридной инфраструктуры импортируйте данные из сред других облачных провайдеров или собственных серверов. Смотреть и анализировать логи можно в панели управления, а при желании — экспортировать их в собственное хранилище.

Как подключить сервис логов

  • 1. Включите логирование продукта
    Например, создавая Облачный балансировщик нагрузки, поставьте галочку перед опцией «Собирать технические логи». А после выберите существующую или создайте новую группу логов.
  • 2. Откройте сервис логов
    На странице сервиса появится соответствующая группа. У Облачного балансировщика, например, логи будут записаны в новый стрим выбранной группы сервиса.
    В сервис Логов
  • 3. Смотрите и анализируйте события
    Выбирайте стримы, фильтруйте события, пользуйтесь текстовым поиском и логическими операторами.

Какие продукты поддерживают сервис логов

Облачный балансировщик нагрузки
  • Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
  • Распределяет нагрузку между серверами.
Облачные базы данных для OpenSearch
  • База данных с открытым исходным кодом для хранения логов, поиска, анализа и визуализации данных в реальном времени.
Облачные базы данных для PostgreSQL
  • Универсальная база данных для сложных процессов и вычислений.
  • Версия PostgreSQL, оптимизированная для работы с «1С:Предприятие».
Облачные базы данных для MySQL
  • Стабильная, масштабируемая и высокодоступная база данных с синхронной или полусинхронной репликациями.
Облачные базы данных для Redis
  • Система управления in-memory базами данных класса NoSQL.
  • Может работать как база данных и система очередей.
Облачные базы данных для Kafka
  • Готовые к работе кластеры Apache Kafka для управления очередями сообщений, доставки, хранения и обработки данных в реальном времени.
Облачные базы данных для Timescale
  • База данных с открытым исходным кодом на основе PostgreSQL для хранения временных рядов.

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2026

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных