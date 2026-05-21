Логи Selectel

События для новых и уже существующих ресурсов начнут фиксироваться автоматически.
Единый сервис для всех логов
Записывайте, анализируйте и централизованно храните свои логи вместе с логами продуктов Selectel. Управляйте ими при помощи AWS SDK & CLI.
Интеграция с привычными инструментами
Экспортируйте логи продуктов Selectel c помощью FluentBit и Grafana Alloy. Импортируйте свои логи в сервис с помощью FluentBit или Vector.
Подключение в пару кликов
Сэкономьте время на самостоятельное развертывание и настройку ПО для логирования. Чтобы собирать технические логи продуктов Selectel, надо просто включить эту опцию одной кнопкой.
Безопасное и надежное хранение
Изолированное и отказоустойчивое хранилище предусмотрено в каждом регионе. Вы можете настроить доступ на чтение и запись с помощью ролей.
Быстрый поиск и анализ событий
Оперативно получить интересующие события помогут текстовый поиск, фильтры и логические операторы. Навигацию ускоряет хранение логов в текстовом или структурированном виде, объединение по стримам и группам.
Сценарии использования сервиса логов
Оперативный инцидент-менеджмент
В нештатной ситуации с помощью сервиса логов можно быстро получить записи последних событий. Вы сможете детально восстановить хронологию, проанализировать ошибки, временные метки и источники возникновения сбоя.
Ускоренный запуск продуктов
Разработчики и SRE-инженеры смогут фиксировать логи в режиме реального времени. Это позволит быстрее внедрять решения в продуктивную среду, эффективно локализовывать и устранять неисправности ПО после его релиза.
Прозрачность работы инфраструктуры
Сделайте сбор логов всей вашей инфраструктуры централизованным. Собирайте логи сервисов Selectel, записывайте пользовательские события через API. Контролируйте появление ошибок в сервисах и приложениях, отслеживайте узкие места и вовремя замечайте неэффективное использование ресурсов.
Как работает логирование в Selectel
Подключите логирование к доступным продуктам Selectel и события начнут собираться автоматически. Для централизованного анализа гибридной инфраструктуры импортируйте данные из сред других облачных провайдеров или собственных серверов. Смотреть и анализировать логи можно в панели управления, а при желании — экспортировать их в собственное хранилище.
Как подключить сервис логов
- 1. Включите логирование продуктаНапример, создавая Облачный балансировщик нагрузки, поставьте галочку перед опцией «Собирать технические логи». А после выберите существующую или создайте новую группу логов.
- 2. Откройте сервис логовНа странице сервиса появится соответствующая группа. У Облачного балансировщика, например, логи будут записаны в новый стрим выбранной группы сервиса.В сервис Логов
- 3. Смотрите и анализируйте событияВыбирайте стримы, фильтруйте события, пользуйтесь текстовым поиском и логическими операторами.
Какие продукты поддерживают сервис логов
Облачный балансировщик нагрузки
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
Облачные базы данных для OpenSearch
- База данных с открытым исходным кодом для хранения логов, поиска, анализа и визуализации данных в реальном времени.
Облачные базы данных для PostgreSQL
- Универсальная база данных для сложных процессов и вычислений.
- Версия PostgreSQL, оптимизированная для работы с «1С:Предприятие».
Облачные базы данных для MySQL
- Стабильная, масштабируемая и высокодоступная база данных с синхронной или полусинхронной репликациями.
Облачные базы данных для Redis
- Система управления in-memory базами данных класса NoSQL.
- Может работать как база данных и система очередей.
Облачные базы данных для Kafka
- Готовые к работе кластеры Apache Kafka для управления очередями сообщений, доставки, хранения и обработки данных в реальном времени.
Облачные базы данных для Timescale
- База данных с открытым исходным кодом на основе PostgreSQL для хранения временных рядов.