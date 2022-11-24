Искусственный интеллект и машинное обучение

Соберите собственную инфраструктуру для решения AI- и ML-задач в рамках гибридной схемы Site-to-Site c Selectel. Все необходимые продукты и сервисы  — у одного провайдера.
  • Кастомные решения
  • 152-ФЗ и ФСТЭК
  • Повышенная утилизация GPU
  • Продукты для R&D
AI и ML
О решенииДокументацияFAQ

Как может выглядеть ваше решение в Selectel

Схема AIML

Занимаем первое место в рейтинге GPU Cloud 2 года подряд

Наши серверы с GPU высоко оценил в своих рейтингах CNews Market. Детали вы можете изучить в отчетах за 2022 и за 2023 годы.

Преднастроенные виртуальные образы

Подходят для разработчиков моделей машинного обучения, Data Scientists и Data Engineers. Вы платите только за потребленные ресурсы.
Data Analytics Virtual Machine
Облачный сервер с предустановленными набором инструментов: Jupyter Lab, Prefect, Apache Superset.
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Data Science Virtual Machine
Облачный сервер с предустановленными набором инструментов: Jupyter Lab, Keras, TensorFlow, PyTorch, OpenCV, Pandas, NumPay, XGBoost.
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Серверы для вычислений

Работают на мощных GPU. Вы можете выбрать ту модель, которая подходит под ваши задачи. Мы поможем утилизировать GPU на 100% с помощью технологии MIG, Time slicing, а при необходимости объединить пары GPU через NVLink.
Выделенные серверы с GPU
Серверы с видеокартами NVIDIA A100, RTX A5000, A4000, A2000. Запускаются за несколько минут после заказа. Все ресурсы сервера — ваши.
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Облачные серверы с GPU
Серверы с видеокартами NVIDIA Tesla T4, А2, А30, А100, А2000 и А5000. GPU используются как выделенные PCI-устройства внутри виртуальной машины. Это позволяет распоряжаться всеми ресурсами видеокарты.
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HPC-кластер
Подходит для высокопроизводительных вычислений и обработки данных в рамках задач ML и AI. Мы возьмем на себя все заботы по сборке и обслуживанию суперкомпьютера.
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Платформенные продукты

Преднастроенные и готовые к работе сервисы, которые помогают решать AI- и ML-задачи быстрее.
Managed Kubernetes с GPU
Кластеры Kubernetes с GPU решают задачи обучения моделей, работы с медиаданными, вывода ML-моделей в продакшн. Кластеры с GPU более отказоустойчивы, так как в Kubernetes можно резервировать реплики приложения.
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ML-платформа
Преднастроенная инфраструктура Selectel для обучения и развертывания ML-моделей на ClearML или KubeFlow. Можно бесплатно тестировать две недели.
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Платформа обработки данных
Инфраструктура для хранения и обработки больших данных на базе Apache Hadoop, Spark, Airflow, Superset, Kafka, а также Greenplum и ClickHouse.
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Продукты для хранения данных

Арендуйте несколько продуктов, чтобы организовать надежную зону хранения внутри вашего решения.
Объектное хранилище
Подходит для хранения датасетов для ML и аналитических данных. Мы обеспечим моментальное масштабирование и репликацию.
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Файловое хранилище
Подходит, если вам нужно подключить SFS к нескольким физическим или облачным серверам и кластеру Kubernetes.
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Облачные базы данных
Подходят для хранения структурированных данных. Мы берем на себя настройку, надежность, резервное копирование и поддержку инфраструктуры.
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Container Registry
Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров и Helm-чартов.
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Сервисы для безопасности данных

Помогают обеспечить максимальный уровень защиты данных.
Direct Connect
Канал, который помогает подключить вашу локальную инфраструктуру к Selectel без выхода в интернет. Обеспечивает стабильное и безопасное соединение с высокой пропускной способностью между частями инфраструктуры.
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Аттестованный сегмент ЦОД
Выделенные серверы для работы с персональными данными до УЗ-1 и ГИС К-1. А-ЦОД помогает соблюсти все требования российского законодательства к уровню безопасности данных.
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Логотип ITSumma

Сотрудничаем с надежным партнером

ITS Data Processing Platform — продукт нашего партнера ITSumma. Это готовая платформа обработки данных, которая разворачивается на нашей инфраструктуре.

Мы тщательно выбирали компанию для реализации этого решения, и компетенции ITSumma полностью покрывают потребности любого проекта по обработке данных.

Компании, которые уже доверили нам свои задачи

Наши клиенты

Почему выбирают Selectel

9 видеокарт NVIDIA

Вы можете использовать видеокарты NVIDIA Tesla T4, V100, V100s, А2, А30, А100, А2000, А4000 и  А5000.

Бесплатная помощь с миграцией

Мы составим план переезда и настроим все необходимые продукты для запуска вашего проекта.

Возможность собрать кастомное решение

Мы можем собрать полностью кастомный сервер с особыми настройками сетевого канала и безопасности под ваш запрос.

Отсутствие доступа к клиентским данным

У Selectel нет продуктов, которые могли бы конкурировать с клиентскими. Мы полностью сосредоточены на поддержке инфраструктуры и безопасности хранимой у нас информации.

Круглосуточная техподдержка

Наши специалисты доступны в выходные и праздники. Средняя скорость ответа на запрос — 15 минут.

Чем мы подтверждаем безопасность

152-ФЗ

Выделенные и облачные серверы, базы данных, Managed Kubernetes, Container Registry и объектное хранилище соответствуют требованиям приказа ФСТЭК № 21, касающегося защиты персональных данных. Вы можете размещать на нашей инфраструктуре данные до первого уровня защищенности.

17 Приказ ФСТЭК

Аттестованный сегмент ЦОД и Аттестованная зона доступности Selectel подходят для размещения государственных информационных систем до первого класса (К-1) защищенности включительно в соответствии с приказом ФСТЭК России № 17.

GDPR

Аттестованный сегмент ЦОД и частное облако Selectel подходят для размещения систем с персональными данными граждан ЕС и лиц, находящихся в ЕС.

ISO

ISO 27001 демонстрирует, что наша система управления безопасностью соответствует международным стандартам.

SOC 2®

Подтверждает, что услуги Аттестованный сегмент ЦОД и Частное облако в А-ЦОД соответствуют стандарту SSAE 18, согласно отчету независимых экспертов SOC 2® (Service Organization Control).
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Арендуйте продукты Selectel для решения задач, связанных с AI и ML

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подобрать инфраструктуру под ваш проект.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram