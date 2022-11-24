Искусственный интеллект и машинное обучение

Преднастроенные виртуальные образы
Серверы для вычислений
Платформенные продукты
Продукты для хранения данных
Сервисы для безопасности данных
Сотрудничаем с надежным партнером
ITS Data Processing Platform — продукт нашего партнера ITSumma. Это готовая платформа обработки данных, которая разворачивается на нашей инфраструктуре.
Мы тщательно выбирали компанию для реализации этого решения, и компетенции ITSumma полностью покрывают потребности любого проекта по обработке данных.
Компании, которые уже доверили нам свои задачи
Наши клиенты
Почему выбирают Selectel
9 видеокарт NVIDIA
Вы можете использовать видеокарты NVIDIA Tesla T4, V100, V100s, А2, А30, А100, А2000, А4000 и А5000.
Бесплатная помощь с миграцией
Мы составим план переезда и настроим все необходимые продукты для запуска вашего проекта.
Возможность собрать кастомное решение
Мы можем собрать полностью кастомный сервер с особыми настройками сетевого канала и безопасности под ваш запрос.
Отсутствие доступа к клиентским данным
У Selectel нет продуктов, которые могли бы конкурировать с клиентскими. Мы полностью сосредоточены на поддержке инфраструктуры и безопасности хранимой у нас информации.
Круглосуточная техподдержка
Наши специалисты доступны в выходные и праздники. Средняя скорость ответа на запрос — 15 минут.
Чем мы подтверждаем безопасность
152-ФЗ
17 Приказ ФСТЭК
GDPR
ISO
SOC 2®
Выделенные серверы
Облачные серверы
Managed Kubernets
Container Registry
Data Science Virtual Machine
Data Analytics Virtual Machine
Платформа обработки данных
ML-платформа
Объектное хранилище
Файловое хранилище
Direct Connect
Облачные базы данных
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Полезные материалы по Data Science и машинному обучению
Инфраструктура для ML и AI, виды дрифтов ML-моделей, Computer Vision в животноводстве
Как устроена ML-платформа в Selectel
Selectel ML Meetup: проблемы ML-команд в 2022
Искусственный интеллект и Machine learning
MLечный путь. Автостопом по галактике ML
Нам не хватает экспертизы в вопросах построения инфраструктуры для AI и ML. Вы сможете помочь нам разобраться?
Да. Мы организуем встречу, на которой наши специалисты зададут ключевые вопросы и выяснят актуальные для вас проблемы. После этого мы предложим возможные варианты решения.
У нас нет компетенций для переноса наших ML-процессов к провайдеру. У вас есть услуга помощи с миграцией?
Да, мы поможем составить план переезда и настроить необходимые продукты.
У нас особые требования к настройке вычислительной инфраструктуры. Какой уровень кастомизации нам доступен?
Мы можем собрать полностью кастомный сервер под ваш запрос. У него будут особые настройки сетевого канала и безопасности.
Арендуйте продукты Selectel для решения задач, связанных с AI и ML
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подобрать инфраструктуру под ваш проект.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram