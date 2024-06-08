Четыре стихии технологий: Selectel проведет флагманскую конференцию Selectel Tech Day 10 октября 2024 года

Четыре стихии технологий: Selectel проведет флагманскую конференцию Selectel Tech Day 10 октября 2024 года8/6/2024
10 октября в Центре событий РБК в Москве состоится Selectel Tech Day 2024 — масштабная конференция о технологиях и IT-инфраструктуре для бизнеса. Мероприятие пройдет в офлайн- и онлайн-форматах.
Концепция мероприятия строится вокруг четырех стихий как четырех ключевых направлений IT-индустрии. Участников ждут следующие треки, каждый из которых затрагивает основные вызовы, стоящие перед современным бизнесом:
- Серверы и оборудование: на текущий момент можно сказать, что рынок преодолел основной кризис, связанный с дефицитом оборудования: ассортимент и стоимость решений изменились, однако существенных проблем с доступностью оборудования сейчас нет. Тем не менее в условиях постоянного роста объемов данных и необходимости их обработки выбор правильного оборудования становится критически важным.
- Облачные технологии: согласно недавнему исследованию Selectel, потребность российского бизнеса в облачной инфраструктуре непрерывно растет — порядка 80% компаний привлекают облачных провайдеров для решения инфраструктурных задач. Переход на облачные решения — это не просто тренд, а необходимость для компаний, стремящихся к гибкости и масштабируемости. В ходе сессий спикеры расскажут о том, как облачные технологии помогают бизнесу адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка, об актуальных требованиях к облачным провайдерам и об эффективном использовании облаков.
- Информационная безопасность: с увеличением числа кибератак и утечек данных безопасность становится одним из главных приоритетов для бизнеса любого масштаба. Российские компании сталкиваются с большим количеством вызовов в вопросах защиты инфраструктуры, поэтому безопасность хранения и обработки данных — их ключевой фокус.
- Machine Learning и Kubernetes: Искусственный интеллект стремительно проникает в различные сферы, однако создание фундамента для его внедрения требует серьезной подготовки и значительных затрат. Отечественный рынок машинного обучения находится на этапе активного роста. При этом общепринятые подходы к построению платформ для внедрения машинного обучения отсутствуют, а многие инструменты требуют адаптации под конкретные задачи.
Кроме того, сейчас заказчики ищут готовые решения, что приводит к росту спроса на платформенные сервисы (PaaS), включая Kubernetes. В ходе выступлений эксперты расскажут о том, как повысить эффективность работы с данными и избежать проблем при построении генеративного ИИ.
На конференции выступят ведущие IT-специалисты с многолетней экспертизой как из Selectel, так и из компаний-партнеров. Участники узнают о последних трендах в сфере железа, облачных сервисов, информационной безопасности и ML, а также о том, как изменения в IT-инфраструктуре могут помочь бизнесу быстрее запускать продукты и расти.
Темы, по которым спикеры поделятся своей экспертизой:
- Как скорость сетевого стека влияет на бюджет? Ускоряем время с собственной ОС;
- Крупный бизнес в мире IaaS: актуальные требования к облачному провайдеру;
- Как упростить путь в реестр отечественного ПО;
- Как поднять инференс-платформу с автоскейлингом, блэкджеком и обновлениями на лету;
- Инфраструктурные вызовы при построении генеративного ИИ;
и многие другие.
Эксперты Selectel также расскажут о планах по развитию новых продуктов. Кроме того, в рамках конференции пройдет секретный доклад, где будет представлено новое решение, которое в значительной степени дополнит концепцию вертикальной интеграции.
В рамках Selectel Tech Day 2024 участники смогут получить консультации от экспертов, разобрать конкретные примеры использования облачных инфраструктурных сервисов и обменяться опытом с профессиональным сообществом. Более подробная программа доступна на странице мероприятия.
Будет вестись онлайн-трансляция мероприятия. Запись выступлений будет отправлена участникам.
Для участия зарегистрируйтесь на странице конференции.