Selectel выходит на рынок инфраструктурного ПО

Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России, объявил о подготовке к запуску серверной версии операционной системы на базе Linux корпоративного класса. Это станет первым шагом по выходу компании на рынок инфраструктурного ПО. Компания сможет предложить заказчикам более стабильную среду для работы коммерческого ПО в рамках их бизнес-процессов, а также расширенный уровень технической поддержки. Коммерческий запуск продукта запланирован на конец текущего года.

Selectel развивается как вертикально интегрированный бизнес, предлагая как серверное оборудование, так и программные решения для организации IT-инфраструктуры компаний разного профиля и размера. Серверная операционная система станет новым продуктом в пуле разработок Selectel. Решение позволит обеспечить всестороннюю поддержку инфраструктуры компаний-клиентов за счет контроля за версиями установленного программного обеспечения, а также оперативного исправления технических ошибок. В составе операционной системы Selectel планирует предложить клиентам комплекс инструментов для резервного копирования, виртуализации и управления базами данных, а также прочих перспективных решений в таких сферах, как AI/ML/Big Data, спрос на которые растёт с развитием аналитики данных, применяемой бизнесом.

«Выход на рынок серверного ПО — логичный шаг для Selectel в рамках привлечения новых клиентов и роста бизнеса. Российский рынок инфраструктурного ПО, по мнению экспертов, до 2030 года может ежегодно расти на уровне 17%, а уход зарубежных компаний открывает новые возможности для российских продуктов. Selectel — один из признанных лидеров в сфере инфраструктурных решений, мы уже предлагаем своим клиентам ряд продуктов, разработанных нами внутри, и понимание как “железной” стороны вопроса, так и программной позволяет нам предложить рынку конкурентный продукт с востребованными параметрами, — отметил Сергей Пимков, заместитель генерального директора по разработке и эксплуатации продуктов Selectel. — Новая операционная система станет удобным решением для компаний, для которых критичным является высокая надежность и стабильность работы коммерческого ПО, а также оперативное и квалифицированное решение технических вопросов. Продукт также актуален для организаций, которым важно подтвердить факт использования российского лицензионного ПО».

Операционная система подойдет компаниям как с собственной (on-premise), так и арендованной IT-инфраструктурой; компаниям из финтех- и банковской сфер, ритейлерам, разработчикам IT-решений и другим. Благодаря новому продукту от Selectel клиенты получат не только лицензированную операционную систему, но и полноценную техническую поддержку. Это особенно актуально для тех организаций, которые не располагают собственным штатом IT-специалистов или регулярно сталкиваются со слабым уровнем обслуживания имеющихся решений.