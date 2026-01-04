Выручка Selectel составила 18,3 млрд рублей по итогам 2025 года

Компания Selectel, крупнейший независимый провайдер IT-инфраструктуры в России, подводит итоги 2025 года и публикует аудированную финансовую отчетность по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2025 года.

Ключевые показатели за 2025 год:

Выручка Selectel увеличилась на 39% год к году до 18,3 млрд рублей, в том числе, выручка от продажи облачных инфраструктурных сервисов [1] выросла на 39% год к году до 15,9 млрд рублей.

Кількість клиентов Selectel достигло 32,9 тыс. на конец года. Рост клиентской базы составил 5,1 тыс. новых заказчиков.

Показатель скорректированной EBITDA [2] вырос на 38% год к году до 9,7 млрд рублей, что соответствует рентабельности по скорр. EBITDA 53%.

Чистая прибыль сократилась на 8% до 3,0 млрд рублей, рентабельность по чистой прибыли составила 16%.

Долговая нагрузка снизилась. Отношение чистого долга к скорр. EBITDA составило 1,7х на 31 декабря 2025 года против 1,9х годом ранее.

Олег Любимов, генеральный директор Selectel:

По итогам 2025 года Selectel сохранил позитивную динамику: выручка компании продолжает расти благодаря органическому развитию и эффекту от приобретения компании Servers.ru в конце 2024 года.

Мы видим, что в условиях сложной макроэкономической среды у клиентов из ряда отраслей замедляются темпы роста. При этом устойчивость нашей бизнес-модели и диверсифицированная клиентская база позволяют продолжать развитие без резких колебаний. Важной частью этого развития остается эволюция линейки продуктов, необходимых для запуска и поддержки проектов в сфере искусственного интеллекта. Облачные провайдеры сохраняют статус инфраструктурной основы для задач в сфере AI, поэтому в рамках долгосрочной стратегии мы планируем и дальше укреплять свои позиции на этом рынке.

Кроме этого, мы представили новое решение, значительно повышающее катастрофоустойчивость нашей облачной платформы, — геораспределенный регион облака. Он работает на базе трех независимых дата-центров в Москве, что гарантирует высокий уровень связанности и восстановление работоспособности клиентских проектов в случае инцидента в одном из ЦОД с минимальной возможной задержкой. Подобные решения особенно актуальны для Enterprise-заказчиков, которые сегодня инвестируют по крайней мере в два раза больше средств в аналогичный уровень надежности для своих самых критичных систем.

Ключевые финансовые показатели

Выручка

Структура выручки

Выручка от продажи облачных инфраструктурных сервисов — основного направления бизнеса, на которое приходится 87% доходов компании, составила 15,9 млрд рублей, что на 39% выше, чем в 2024 году. Общая выручка компании по итогам 2025 года выросла до 18,3 млрд рублей. Прирост выручки составил 39% год к году и включает эффект от приобретения компании Servers.ru, консолидированной в периметр Группы в конце 2024 года.

Клиенты

Клиентскую базу Selectel пополнили 5,1 тысяч новых компаний. Количество клиентов составило 32,9 тысяч на конец 2025 года.

В частности, Selectel помог компании Свой Банк построить высокопроизводительную гибридную IT-инфраструктуру. В единую сеть были объединены собственное оборудование клиента, выделенные серверы и облачные ресурсы. Это позволило оптимизировать затраты клиента и повысить надежность бизнес-процессов компании. Кроме этого, Selectel организовал безопасную и быструю обработку кадровых документов 1,5 млн пользователей и хранение более 230 ТБ данных в объектном хранилище для компании HRlink.

Распределение выручки между крупными, средними и малыми клиентами остается диверсифицированным. Все группы клиентов показали рост выручки, однако наибольший темп роста сохраняется у крупных клиентов — 53% год к году. Selectel сохраняет низкую концентрацию выручки — на топ-5 клиентов приходится 17% выручки компании.

Что касается профиля компаний, использующих сервисы Selectel, в тройку лидеров по объему потребляемых услуг вошли клиенты из сфер IT, ритейла и финансового сектора — на них приходится 64% выручки. Среди отраслей, которые активно наращивали темпы использования облаков — финансы (в 2,1 раза год к году), ритейл (в 1,5 раза) и медиа (в 1,4 раза).

Операционные расходы и скорректированная EBITDA

Операционные расходы (себестоимость продаж, административные и коммерческие расходы) составили 9,0 млрд рублей по итогам 2025 года.

Показатель скорректированной EBITDA вырос на 38% до 9,7 млрд рублей. Эффективное управление операционными расходами позволило сохранить рентабельность по скорр. EBITDA на высоком уровне в 53%.

Чистая прибыль

Чистая прибыль Selectel сократилась на 8% до 3,0 млрд рублей. Снижение чистой прибыли обусловлено ростом процентных и амортизационных расходов, а также увеличением налоговой нагрузки. Рентабельность по чистой прибыли составила 16%.

Инвестиции

Selectel продолжает инвестировать в развитие в связи с растущим спросом на IT-инфраструктуру. Капитальные затраты за 2025 год составили 7,9 млрд рублей[5] и преимущественно включали:

4,7 млрд рублей на серверное оборудование, обеспечивающее спрос на новые мощности;

2,9 млрд рублей на развитие новой инфраструктуры дата-центров.

Денежный поток и долговая нагрузка

За 2025 год скорректированный свободный денежный поток[6] составил -1,5 млрд рублей против -0,4 млрд рублей годом ранее, что обусловлено активными инвестициями в рост и развитие бизнеса.

При этом долговая нагрузка сохраняется на комфортном уровне. Показатель «чистый долг / скорр. EBITDA» сократился с 1,9х на 31 декабря 2024 до 1,7х на 31 декабря 2025 года.

Ключевые новости в рамках отчетного периода и после

Запуски продуктов и услуг

Катастрофоустойчивый регион в собственной облачной платформе

Запустили геораспределенный регион в рамках развития собственной облачной платформы. Новый регион будет работать на базе трех независимых дата-центров в Москве и подойдет enterprise-клиентам с крупными digital-проектами и сложными корпоративными системами, которые напрямую влияют на непрерывность бизнес-процессов.

AI-вертикаль продуктов Selectel

В рамках стратегии развития AI-направления компании выделили портфель решений для AI/ML-задач — от вычислительных мощностей c GPU и сервисов для хранения данных до платформенных сервисов для обучения и инференса AI-моделей. Продолжаем инвестировать в развитие экосистемы инфраструктурных и платформенных продуктов для AI-проектов.

Foundation Models Catalog

Запустили новый продукт в рамках AI-платформы — Foundation Models Catalog. С помощью него бизнес может использовать LLM (большие языковые модели), системы генерации речи и другие AI-инструменты без сложной разработки кода и настройки IT-инфраструктуры для работы с ними, что снижает барьеры для внедрения новых технологий.

Запуск продаж серверного оборудования с собственной платформой

Решение разработано инженерами компании — от выбора компонентной базы до системного дизайна. Ранее мы предоставляли его по модели аренды, теперь бизнес может купить серверы для использования на собственной площадке. Такой подход подойдет компаниям, которые развивают IT-инфраструктуру on-premise в силу регуляторных требований. Также сервер будет полезен заказчикам для построения гибридной инфраструктуры: он полностью совместим с экосистемой продуктов Selectel.

Расширение линейки собственных серверных решений

Анонсировали материнскую плату на базе архитектуры AMD. Расширяя линейку серверного оборудования, мы формируем одну из самых диверсифицированных технологических платформ на российском рынке.

[1] в МСФО отчетности: “Приватные облака на базе выделенных серверов” и “Приватные и публичные облака”

[2] Прочие услуги включают: сетевые услуги, услуги информационной безопасности, Managed Services и др.

[3] в МСФО отчетности: "Приватные облака на базе выделенных серверов" и "Приватные и публичные облака"

[4] Скорректированная EBITDA рассчитывается как чистая прибыль за период, скорректированная на сумму расхода по налогу на прибыль, финансовых расходов, финансовых доходов, прибыли или убытка от курсовых разниц, прибыли от выгодной покупки, признанной при приобретении бизнеса, выплат на основе акций, амортизации и пожертвований в благотворительные фонды

[5] Рассчитывается как “Приобретение основных средств” плюс “Приобретение нематериальных активов”

[6] Рассчитывается как “Чистый приток денежных средств по операционной деятельности” минус “Приобретение основных средств” минус “Приобретение нематериальных активов”